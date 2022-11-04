嘉義市長重新選舉 11/4起領表、11/8起登記

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嘉義市長將重新選舉，候選人4日起可領表，8日起可登記。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北4日電）中選會今天公告嘉義市第11屆市長重行選舉候選人登記期間、地點，與應繳納的保證金數額等事項；每一候選人應繳納保證金為新台幣20萬元，領表日自今天起，申請登記日為8日起，兩者截止日皆為12日。

無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會經依法公告停止嘉義市長選舉後，在昨天舉行委員會議，決議嘉義市長選舉改12月18日投票，並公布相關選務時程。

依選務時程，中選會今天公告嘉義市第11屆市長重行選舉候選人登記期間、地點、應備具的表件及應繳納的保證金數額等事項。

根據中選會公告，嘉義市長選舉申請登記自8日起至12日止，時間是每日上午8時至12時，下午1時30分至5時30分，登記地點為嘉義市選舉委員會。

至於領表日，公告指出為候選人登記公告之日，也就是今天起至登記截止的12日，其餘時間及地點，皆與登記規範相同。

申請登記應繳納的保證金部分，公告顯示，每一候選人應繳納的保證金為20萬元，需以現金、金融機構簽發的本票、保付支票或郵局的劃撥支票為限，且繳納的現金不得是硬幣。

公告也提醒，申請登記的候選人應依公職人員財產申報法的規定填具公職候選人財產申報表，並於申請登記時，向嘉義市選舉委員會提出申報。

中選會昨天公布嘉義市長選舉相關選務時程，包含11月3日發布重行選舉公告、11月4日公告候選人登記日期及必備事項、11月8日至12日受理候選人登記之申請、11月12日政黨推薦候選人政黨撤回其推薦截止、11月25日前審定候選人名單，並通知抽籤。

11月28日選舉人名冊編造完成、11月29日候選人抽籤決定號次、12月7日公告候選人名單、12月8日至12月17日辦理公辦政見發表會、12月14日前公告選舉人人數、12月18日投票、開票，12月23日前審定當選人名單、12月23日公告當選人名單、12月23日前發給當選證書。（編輯：趙蔚蘭）1111104