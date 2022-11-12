1106-1112一週大事

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一週大事關注焦點：美國期中選舉／Meta裁員／烏克蘭收復赫松市／北京干預加拿大選舉／台灣投資立陶宛／免費快篩擴大發放／總統與澤倫斯基小布希視訊同台／成大兩節式火箭升空

國外新聞

★民主黨保住亞利桑那州席位 再拿一席就有參院控制權

美國期中選戰火熱，民主黨籍聯邦參議員凱利11日擊敗共和黨馬斯特斯，在亞利桑那州贏得連任，民主黨只要再拿下一席，就能保有參院控制權；目前只剩內華達州和喬治亞州尚未確定當選的參議員。內華達州民主黨籍現任參議員瑪斯托與共和黨籍對手賴克紹的差距大約僅有800票，喬治亞州則還要等待數週才有結果。國會兩院由哪黨掌控猶未可知，美國前總統川普的動向也引人注目。川普的長期顧問米勒11日表示，川普將於15日宣布2024年再次逐鹿白宮。

★美國通膨數據報喜 道瓊飆漲1201點 創2年來最猛漲勢

美國通貨膨脹持續從40年高點降溫，10月消費者物價年增7.7%，低於市場預期，且是1月以來最低水準。聯準會持續積極升息的壓力減輕，美股士氣大振，10日道瓊指數飆漲1201點，標普500指數漲逾5.5%，那斯達克及費半指數漲幅分別超過7%、10%，衝出2年多來最猛漲勢。

★禁MBC記者隨行採訪惹議 韓總統辦公室：反制假新聞

韓國MBC電視台9月間播出一段總統尹錫悅疑似以粗話提及美國總統拜登及美國國會的畫面，引發風波。尹錫悅11日出訪東南亞參加峰會前，辦公室以「報導有失偏頗」為由，禁止MBC採訪團搭乘總統專機隨行採訪，遭記者聯盟批評是在打壓新聞自由。尹錫悅回應表示，與事實不符的報導破壞同盟關係，可能為國民招致危害；總統辦公室則說，不是因為MBC的報導批評當權者才遭禁，「問題在於假新聞」。

★移民救援船被迫漂流21天 釀義法外交危機

搭載234名移民的救援船「海洋維京號」在地中海漂流21天，11日在法國土倫港靠岸。這起事件讓難民管理議題再次浮出檯面，更引發義法外交危機。（圖取自twitter.com/SOSMedIntl）

搭載234名移民的地中海救援組織「海洋維京號」因被義大利拒絕在地中海漂流21天，11日終於在法國地中海港口土倫港靠岸。法國內政部長達馬南批評義大利拒絕讓人道船隻停靠「令人無法接受」，將會對雙邊與義歐關係帶來「極嚴重後果」，包括法國從義大利接受3500位難民的計畫喊停，法國警隊也將加強巡查義法邊境的公路、管哨站與車站。義大利新任總理梅洛尼則是譴責法國對此事的反應「具攻擊性、無法理解且不合理」。

★臉書母公司Meta裁員13% 1.1萬員工遭資遣

臉書母公司Meta面臨成本飆漲、廣告市場疲軟等困境，9日宣布資遣逾1.1萬名員工，相當於總人數的13%，是公司成立18年來首度大裁員，也成為科技業今年規模最大一波裁員，執行長祖克柏形容這是「Meta做過最艱難的改變」，將影響Meta的元宇宙實驗室，以及旗下的Facebook、Instagram、傳訊平台Whatsapp等應用程式。Meta也計劃削減支出、延長人事凍結到明年第1季，並將把資源轉移到人工智慧引擎、廣告與商務平台，以及元宇宙計畫等領域。

科技業碰上數十年來最高的通膨率及快速調漲的利率，微軟公司與億萬富翁馬斯克收購的推特等科技巨擘，也已裁撤數以千計的職位。

★烏克蘭收復赫松市 澤倫斯基讚歷史性一天

烏克蘭軍人11日抵達赫松市中心，居民歡騰迎接有人忍不住擁抱獻吻，烏軍戰士也高興拿出手機自拍記錄這寶貴一刻。（圖取自twitter.com/KyivIndependent）

烏克蘭11日從俄羅斯手中奪回被占領的赫松市，總統澤倫斯基說：「今天是歷史性一天，我們一步步收復南部國土、收復赫松。」不過烏克蘭外交部長庫列巴表示，俄烏戰爭仍持續進行。美國白宮國安顧問蘇利文12日讚烏克蘭「贏得一場非凡勝利」，並稱俄軍此次撤退具「更廣泛的戰略意義」。俄羅斯此次撤軍堪稱是在俄烏戰爭中的第3次重大撤退行動，也是在面對烏軍強勢反攻奪回東部和南部部分地區時，首度棄守如此大的占領區。

★中國與俄羅斯走太近「德國的中國城」停止與華為合作

位於德國西部的杜伊斯堡是歐洲最大的內陸港，也是歐陸重要的物流樞紐，因看好中國帶來的商機，近年自封為「德國的中國城」，但雙邊關係近期面臨考驗。杜伊斯堡市發言人證實，杜伊斯堡與中國電信巨擘華為的合作10月到期，由於「當前俄羅斯與中國的關係」，決定暫時中止與華為的合作，等待德國聯邦政府和歐盟的評估後，再重新決定是否恢復合作。

★媒體揭北京砸錢干預加拿大選舉 杜魯道：中國搞「侵略遊戲」

加拿大「環球新聞」報導，中國政府在近期一次選舉中，資助了候選人的「地下網絡」，北京當局透過一名安大略省的議員及其他管道，將資金匯給至少11名聯邦選舉候選人，並試圖將安插為中國當局效力的人員到國會議員辦公室，以便左右加拿大的政策。

加拿大總理杜魯道7日警告，中國對民主和制度玩「侵略遊戲」，加拿大政府將持續對抗選舉干預。中國則否認從事非法活動，聲稱這些地點只是在向旅居海外的中國人提供更新駕照等服務。

★中國調整封控措施未消弭亂象 鄭州校園「逃難」、廣州醫護崩潰

中國疫情嚴峻，繼富士康員工集體離廠徒步返鄉，鄭州黃河科技學院也傳出失控，8日出現大批學生離校潮，許多人突破校方攔阻，拖著行李集體衝離校園欲返鄉。工業管理學院校友總會則是發表公開信，指近3萬名師生被封在校內且物資短缺，請求各界支援。

中國當局11日宣布優化防疫20條措施，嚴禁隨意封控等防疫亂象，不過網友上傳影音顯示，廣州市海珠區因執行封控，民眾依然買不到油鹽等民生物資。防疫第一線的廣州市醫護人員開口就說快要崩潰撐不住，泣不成聲，頻頻拭淚。

★史瓦帝尼司機抗議演變暴力衝突 軍方開槍鎮壓

非洲國家史瓦帝尼是非洲最後一個絕對君主制國家，10日有上百名運輸司機走向街頭，要求釋放被逮捕的4名同僚，抗議活動演變成暴力衝突，示威者搶劫商店並放火焚燒警察站，政府武裝部隊則是對示威人士開槍及毆打，造成3人受傷。政府發言人說：「為了維護路權和大眾使用公共交通的權利，執法單位將持續執法。」

國內新聞

★總統與澤倫斯基小布希視訊同台 府：民主台灣獲支持

總統蔡英文（中）16日將與美國前總統小布希（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（右）視訊同台，談為自由奮戰。（左圖取自facebook.com/georgewbush、中為中央社檔案照片、右圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

美國前總統小布希16日將與總統蔡英文、烏克蘭總統澤倫斯基視訊同台，談為自由奮戰。總統府表示，這再次印證位處民主自由最前線的台灣，深受國際社會高度關注與支持，民主台灣是國際民主供應鏈中不可或缺的關鍵夥伴。

★台灣將投資3.2億元 助立陶宛設立半導體產線

駐立陶宛代表黃鈞耀10日表示，台灣將在立陶宛投資1000多萬歐元（約新台幣逾3.2億元），協助設立半導體產線。首筆總額1000萬歐元的股權投資，將在明年初完成；而在立陶宛提供首筆總額達900萬歐元（約新台幣2.85億元）的貸款，應在本月底就能撥發。

★魔獸加盟桃園永豐雲豹：來台灣是為了贏球 盼當年輕球員導師

台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今年宣布台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，他12日出席加盟記者會，入場時與眾人揮手致意。中央社記者鄭清元攝 111年11月12日

前NBA球星「魔獸」霍華德加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹，球團10日中午12時開賣4場主場、共計6萬張門票，短短10分鐘內就銷售一空。霍華德12日在加盟記者會上霸氣表示，他來台灣是為了贏球，不但要帶領球隊奪冠，也希望扮演導師，帶領年輕球員成長。

★台灣大賽兄弟橫掃桃猿 奪隊史第9冠

中職中信兄弟隊9日晚間在總冠軍賽第4戰，以3比2擊敗樂天桃猿隊，2連霸成功，奪下隊史第9冠，在滿場2萬名球迷面前拋下黃色彩帶，隨風飄揚在台中洲際球場。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

台灣大賽中信兄弟第4戰靠著投手吳哲源7局失2分，以及岳東華2局下超前安，以3比2擊敗樂天桃猿，以4連勝完成2連霸，奪隊史第9冠，在滿場2萬名球迷面前拋下黃色彩帶。

★教職等24類場域工作人員 11/14起取消3劑令

指揮中心公布，14日起，具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」性質的場所工作人員，包含教職人員等24類對象，取消COVID-19疫苗第3劑接種或快篩限制。

★林榮基申請在台定居 盼捍衛台灣民主自由

流亡台灣並重新開設銅鑼灣書店的林榮基，上週申請在台定居。他坦言自己被中國大陸通緝，無法回港，香港已被中國大陸全面管制，他未來更要捍衛台灣民主自由，即使打仗也不會走。

★太魯閣號案 李義祥過失致死等8罪一審判7年10月

台鐵太魯閣號重大事故案，歷經1年多審理，花蓮地院11日就公共危險等案宣判，主嫌李義祥涉過失致死罪等8罪被判刑7年10月，移工華文好涉過失致死被判無罪。全案可上訴。

★免費快篩擴大發放 21日前配送至國小

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝11日說，免費快篩試劑擴大發放給國小學生及低收入、中低收入戶每人5劑，21日前配送至各國小，低收入戶及中低收入戶則會依造冊數量，月底前寄至各縣市社會局或公所，由縣市政府協助發送，領取時間依地方政府安排。

★陳念琴完勝泰國女將拜松 奪拳擊亞錦賽金牌

台灣選手陳念琴（右）11日在亞洲拳擊錦標賽女子70公斤級金牌戰擊敗泰國好手拜松，拿下生涯首面拳擊亞錦賽金牌。（圖取自facebook.com/ASBC.Official）

延續對戰2連勝優勢，台灣「拳擊女王」陳念琴11日在亞洲拳擊錦標賽女子70公斤級金牌戰，以5比0擊敗泰國好手拜松，除拿下對戰3連勝，也摘下生涯首面拳擊亞錦賽金牌。

★成大兩節式火箭升空 驗證氣動力脫節、高空點火技術

成大團隊8日在屏東旭海發射兩節式混合火箭，並完成氣動力脫節與高空點火等關鍵技術測試。（國家太空中心提供）中央社記者鄭鴻達傳真 111年11月8日

成功大學團隊8日上午6時47分，在屏東旭海的短期科研火箭發射場域，成功發射由團隊與國人自製的兩節式混合火箭，順利完成氣動力脫節與高空點火等關鍵技術測試，使技術進入實用階段。