1023-1029一週大事

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一週大事關注焦點：蘇納克就任英相／馬斯克收購推特／習近平三任總書記／墨西哥全國批准同婚／BA.5次世代疫苗獲EUA／金門大橋通車／遠雄大巨蛋案宣判／原住民身分法違憲

國外新聞

★蘇納克任英國首位非白人首相 與拜登首度對談同意攜手抗中

英國前財相蘇納克24日成為執政的保守黨新任黨魁，並於25日獲英國國王查爾斯三世任命為首相。上任後的首場演說，蘇納克除表示會改正前首相特拉斯犯下的錯誤，也承諾會把經濟穩定與信心，作為自己的施政核心。為求穩定過渡，蘇納克留任多位前首相特拉斯團隊的高階閣員。蘇納克也與拜登進行首次會談，兩人同意一起努力支持烏克蘭，以及挺身對抗中國。

★馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等多位最高層

世界首富馬斯克27日晚間完成收購推特公司，收購後第一步便開除數名最高階主管，包括執行長亞格拉沃、財務長西格爾以及法律事務和政策主管蓋德。他曾指控推特高層主管在垃圾帳號數量上誤導他。華爾街日報分析，時值美國、巴西等國進入選戰熱季，推特今後的線上話語前景與影響難料。

★習近平三任總書記 7常委揭曉習家軍完勝

中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，排名第1的習近平一如預期三度擔任總書記。其餘6人依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。原本「入常」呼聲不低的非習系人馬胡春華，並未在列，這使得7名新任常委完全屬於習近平人馬。習近平展開第3任期，市場反應負面，阿里巴巴、京東等在美掛牌的中概股24日不支倒地，跌幅都達雙位數。

中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委。由前至後分別為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、李希、丁薛祥。（共同社）

★德國政府有條件允中資入股漢堡港 股權低於25%

德國聯合政府28日同意中遠海運取得德國第一大港漢堡的托勒奧特貨櫃碼頭不到25%股權。中遠海運原本計劃買下托勒奧特貨櫃碼頭35%股權，前漢堡市長、總理蕭茲支持這項交易案，不過執政聯盟夥伴綠黨和自由民主黨以安全風險為由，傾向否決。另外，蕭茲將在11月4日對中國進行正式訪問，將敦促北京當局對歐洲企業開放市場，並將與中方討論人權議題。

★墨西哥32州全數批准同性婚姻 最高法院：愛就是愛

墨西哥塔茅利巴斯州的議員26日晚間表決，通過同性婚姻合法化的議案，至此墨西哥32州全數批准同性婚姻。墨西哥最高法院主席沙爾狄瓦樂見塔茅利巴斯州通過同性婚，他在推特發文說：「巨大的彩虹高掛整個國家，彰顯所有人的尊嚴與權利。愛就是愛。」

★日本宣布8.5兆元振興方案 應對通膨日圓貶值衝擊

日本首相岸田文雄28日宣布，為緩和高物價與日圓貶值帶來的衝擊，政府提出支出規模約39兆日圓（新台幣8兆5000億元）的「綜合經濟對策」振興方案。

★土耳其煤礦爆炸釀41死 近8年最慘工安事故 警拘留25人

土耳其阿瑪斯拉煤礦14日爆炸，造成41人喪生，為當地8年來最嚴重的工安事故。國營安納杜魯新聞社28日報導，25人遭警方拘留。死者親屬告訴法新社及土耳其媒體，礦工在爆炸前約10天持續抱怨礦井裡有瓦斯味。當地首席檢察官辦公室透過網站表示，已經扣押礦場的數位資料及文件、詢問目擊者，並派出專家小組調查。

★數位安全威脅越趨複雜 新加坡成立第4軍種

因應數位攻擊恐導致必要服務中斷、資料被竊取，新加坡28日正式成立「國防數位防衛與情報軍」，在數位領域安全威脅越趨複雜之際，肩負防衛新加坡的任務。這是星國第4軍種。

★美101空降師時隔80年部署歐洲 隨時準備與俄羅斯一戰

俄羅斯入侵烏克蘭，與美國為首的北大西洋公約組織關係日趨緊張之際，美國101空降師現已部署歐洲，為近80年首次。有「嚎叫之鷹」之稱的101空降師是美國最精銳的空中打擊師，可在數小時內部署到世界上任何戰場。

★MLB世界大賽28日點燃戰火 瑞爾穆托陽春砲轟太空人費城人奪首勝

美國職棒大聯盟MLB世界大賽28日揭開序幕，費城人靠瑞爾穆托在10上揮出的陽春砲，以6比5擊敗太空人，於客場搶下世界大賽首戰勝利。太空人隊史5次進到世界大賽，曾於2017年成功奪冠；費城人隊史8度闖進世界大賽，曾在1980年、2008年兩度拿下冠軍。

MLB費城人28日靠瑞爾穆托（前右）在10局上揮出陽春砲，以6比5擊敗太空人，搶下世界大賽首戰勝利。（圖取自twitter.com/phillies）

國內新聞

★BNT莫德納BA.5次世代疫苗均通過EUA 首批最快11月上旬到貨

衛福部食藥署26日核准莫德納、BNT的COVID-19次世代「BA.5雙價疫苗」緊急使用授權（EUA），適用於12歲以上青少年及成人作為追加劑接種，間隔至少3個月施打。疫情指揮中心指揮官王必勝說，首批預計向莫德納採購60萬到70萬劑，最快11月上旬到貨。11月1日起，12歲以上民眾可自由選擇莫德納BA.1雙價次世代疫苗或莫德納BA.5雙價次世代疫苗作為追加劑接種。

★金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

交通部高速公路局24日已辦理金門大橋通車前履勘，相關改善事項可於28日完成，交通部長王國材指示30日開放通車。金門大橋西起烈嶼后頭地區、東迄於金寧鄉慈湖地區，路線全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上。計畫在2010年就核定，經歷重新發包，2次修正建設計畫，第3手承包商2016年接下未完成的70%工程後終於完工。

金門大橋30日開放通車。圖為主橋塔採用高粱穗心意象。中央社記者徐肇昌攝 111年10月29日

★西拉雅族正名案 憲法法庭判原住民身分法違憲3年內應修法

西拉雅族釋憲案，憲法法庭28日判決原住民身分法相關條文與憲法第22條保障原住民身分認同權、憲法增修條文規定保障原住民族文化等意旨有違，應於3年內修法或另定特別法。3年後未完成修法或立法，只要符合「民族文化特徵」、「族群認同」及「客觀歷史紀錄」南島語系民族可申請為原住民族。

★台灣第3季經濟成長概估下修為4.1% 料全年表現優於全球

全球需求降溫，大幅削弱台灣出口動能，主計總處28日公布台灣第3季經濟成長率概估為4.1%，較8月預測數大減0.61個百分點。不過主計總處官員強調，台灣今年經濟成長率應可連續第4年優於全球表現。

★9月景氣燈號改亮黃藍燈 分數大跌逼近低迷藍燈

國發會27日發布9月景氣燈號，終結連六綠，改亮黃藍燈，是2020年8月以來再度亮出黃藍燈；綜合判斷分數大跌6分到17分，只要再跌1分，燈號就會落入代表景氣低迷的藍燈。

★遠雄大巨蛋等4案 趙藤雄被判7年李述德遭求刑9年

台北地方法院審理遠雄集團涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等4案，認定遠雄創辦人趙藤雄涉貪污等罪判刑7年，被控違反證交法無罪；新北市議員周勝考涉公司法判刑6月，得易科罰金，涉貪部分判刑10年。可上訴。

★新北10名議員18年前收賄 上訴遭最高法院駁回判刑定讞

18年前爆發的台北縣議員收賄販售補助款案，最高法院27日駁回被告上訴，現任市議員高敏慧、何淑峯、金中玉各判5年、4年10月、3年10月定讞，均褫奪公權，檢方啟動防逃機制。其中何淑峯、金中玉本屆九合一選舉尋求連任，新北選委會說，會重新審議候選資格。

★故宮稱3文物破損無隱匿 2案查無人員疏失、1案已懲處

國民黨立委陳以信在立法院國是論壇指出故宮文物受損，故宮院長吳密察試圖隱匿。吳密察28日親上火線表示，3起破損皆依規調查、懲處，也強調將編列預算改善瓷器包裝。

故宮表示，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」（左上）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」（下）破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」（右上）掉落破損。（故宮提供）

★政院拍板投55億 教保人員加薪、育兒托育津貼不排富

為滾動檢討因應少子女化現狀，行政院會27日通過調整政策，雙軌提升家長端與教保端政策紅利，明年起，育兒津貼與托育補助取消排富，並提高托育、教保服務人員薪資等；所需經費約新台幣55億元。

★大貓熊「團團」病程進展快 動物園轉採舒緩照護

台北市立動物園18歲的大貓熊「團團」日前因癲癇發現腦部病變壞死，由於「團團」近日食慾及活動力大幅下滑，園方緊急安排第2次MRI，發現病灶區域明顯擴大，決定改採舒緩照護方式照養。園方已申請讓中國專家來台。動物園表示，中方以情感探視為主，預計是2人待7天。