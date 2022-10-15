1009-1015一週大事

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一週大事關注焦點：俄軍大規模空襲烏克蘭／北韓頻射彈又派戰機／IMF下修全球經濟成長／英財相夸騰上任37天即下台／總統喊話北京「兵戎相見非選項」／邊境解封／蔡壁如因論文風波請辭立委／安平古堡名稱不變

★俄空襲烏克蘭釀19死逾百傷 基輔獲北約軍援承諾

俄羅斯10日對烏克蘭全國多處發動數月以來最大規模的空襲，至少造成19死、逾百傷。蒲亭揚言要繼續猛烈「反擊」，俄軍便連續第2天對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，烏國中部第聶伯羅州地方首長表示，新的攻擊導致能源設施嚴重受損。美國為首的盟國12日在北大西洋公約組織總部召開會議，承諾將盡快提供烏克蘭更多的反飛彈系統以抵禦俄羅斯連番的猛攻。13日烏克蘭臨時被占領土收復部表示，過去一個月，烏克蘭武裝部隊已從俄羅斯占領的領土收復600多個聚落，其中75處位在具有高度戰略性的赫松州。

俄羅斯對烏克蘭發動自開戰以來最激烈飛彈攻擊後，西方逾50個國家12日在北約總部召開會議，承諾提供烏克蘭更多武器。（圖取自twitter.com/secdef）

★北韓近兩週頻射彈 首次出動150架戰機示威飛行

北韓自9月25日至10月14日頻發射彈道飛彈，並出動戰鬥機靠近韓國邊境進行示威飛行。其中，南韓軍方10月10日表示，北韓8日出動150架戰鬥機進行大規模空中攻擊綜合演習，軍方緊急出動F-35A匿蹤戰機應對。北韓媒體強調，這是北韓歷史上首次有150架戰機「同時出動」。北韓發射飛彈次數頻繁到前所未見，各界擔憂北韓可能準備恢復自2017年來的首次核試。美國警告，核試爆恐將是北韓新一波耀武揚威之舉的高潮。

軍事專家憂心，若北韓發射飛彈方式持續多樣化，南韓可能不足以應付。（中央社製圖）

★IMF再下修全球經濟成長至3.2% 2001年來最疲弱

美國9月消費者物價年增8.2%，高於市場預期。即使油價走跌，房屋租金、醫療等費用仍高漲，帶動核心物價漲幅衝上40年高點，外界預期聯準會在今年剩餘的兩次例會中可能決定持續積極升息。另一方面，國際貨幣基金（IMF）指出，受高通膨、俄烏戰爭與疫情大流行等一系列挑戰，全球經濟成長從2021年的6%，放緩至2022年的3.2%，2023年更將下降至2.7%。這是2001年以來最疲弱的成長情況。

★英國經濟陷危機 財相夸騰37天被炒創1970年來最短任期

英國財政大臣夸騰14日在推特公布辭職信，他表示已經接受英國首相特拉斯要求卸下職務。夸騰成為英國自1970年以來最短命財相。首相辦公室表示，前外交大臣韓特已被指派為新任財政大臣。特拉斯9月宣布激進減稅計畫後，引發英鎊狂貶、債市面臨拋售潮，致使英國央行緊急干預市場，宣告將購買長期國債，避免發生金融危機。近日外界臆測，特拉斯可能會政策大轉彎，調整迷你預算案。

英國財政大臣夸騰14日辭職下台，成為英國自1970年以來任期最短的財相。（路透社）

★中共20大前北京高架橋出現反習標語 中國網路全面封殺消息

中共20大即將在16日登場，有民眾於13日在北京海淀區的一座高架橋上，掛出寫著「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」、「不要文革要改革」、「不要核酸要吃飯」等巨幅布條，並在路橋上點火焚燒，以升起的黑煙引起用路人注意，相關照片迅速在中國網路及社交平台流傳，但有中國網友透過微信轉發照片後，立刻被網管停號24小時甚至更久的處分。中國旅外科普作家方舟子說，在北京懸掛反習執政橫幅男子本名是彭立發，做電磁學研究。他被譽為「北京四通橋勇士」，民運人士王丹稱讚他是「新坦克人」。

中共20大召開在即，有民眾13日上午在北京海淀區一座高架橋掛出「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」等抗議布條。澳洲廣播公司駐台北記者Bill Birtels在個人推特轉發照片。（圖取自twitter.com/billbirtles）

★伊拉克國會選出庫德族拉希德當新總統 終結一年政治僵局

伊拉克國會13日選出庫德族政治人物拉希德（Abdul Latif Rashid）為總統，這是籌組伊拉克新政府關鍵的一步。拉希德隨即任命蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）為候任總理，結束去年10月全國大選以來一年的政治僵局。現年52歲的蘇達尼曾擔任伊拉克人權部長以及勞工暨社會事務部長。蘇達尼現有30天時間來組建內閣，之後將名單提交國會批准。

★土耳其礦坑爆炸已22死 近50人受困300公尺深地底

土耳其北部一處礦坑14日因甲烷爆炸導致崩塌，這是土耳其多年來最嚴重的工安意外之一。15日救難人員在石塊堆中挖出22具屍體，另有8名礦工被救出，送往醫院治療，搜救行動仍在進行。土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）表示，有近50人在兩處分別深300和350公尺地底受困。

土耳其北部一處礦坑15日因甲烷爆炸導致崩塌。圖為救難人員將礦工抬上擔架。（法新社）

★翁山蘇姬被控貪汙加判6年 總刑期增至26年

據了解案情的消息人士說法指出，緬甸軍政府12日以貪汙為由，判處前文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）額外6年徒刑，使這位諾貝爾和平獎得主的總刑期來到26年。翁山蘇姬領導的文人政府去年遭政變推翻後，她本人遭拘禁至今，並在不對外開放的法院被判定犯下貪汙等多項罪名。

★蘋果賣iPhone不附充電器 巴西法官認違法罰6.3億

巴西法官10月13日對蘋果公司處以2000萬美元（約新台幣6.3億元）罰款，原因是蘋果販售的iPhone沒附充電器，並認定這是「濫用市場優勢的行為」，迫使消費者購買額外產品。巴西司法部今年9月才對蘋果公司販售沒附充電器的iPhone手機而開罰近250萬美元（約新台幣7960萬元），同時禁售沒附充電器的iPhone12和iPhone13手機。

巴西13日對蘋果公司處以2000萬美元罰款，因其販售的iPhone沒附充電器。圖為iPhone 12。（中央社檔案照片）

★紐西蘭離島大量鯨魚擱淺 約500頭領航鯨喪命

紐西蘭政府11日表示，紐西蘭位處偏遠的沙塔群島（Chatham Islands）出現2次鯨群擱淺事件，造成約500頭鯨魚喪命。考量該海域有鯊魚襲擊風險，當局已將倖存的鯨魚安樂死。大規模擱淺在沙塔群島並不少見，1918年曾創下1000頭鯨魚擱淺的紀錄；2017年這裡也曾有近700頭領航鯨擱淺。科學家們至今無法完全理解大規模擱淺發生原因，但有些研究人員認為，鯨群覓食時如距離海岸太近，就可能偏離航線。

國內新聞：

★蔡總統喊話北京：兵戎相見絕非兩岸選項 願共尋台海和平方法

國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，總統蔡英文演講聚焦「韌性、穩健、民主、科技、台灣」5個關鍵字。她表示，過去兩年多對抗疫情一直是國家最大挑戰，所有國人都是抗疫英雄，台灣也即將開放國門擺脫疫情陰霾，邁向正常生活。蔡總統並說，兵戎相見絕對不是解決兩岸問題的選項，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。她說，在理性、平等及相互尊重下，願和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，總統蔡英文發表演說。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

★橘色惡魔國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

國慶大會10日上午舉行，在眾多表演團體中，暱稱「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏部首次來台參加國慶活動，團員們活力四射，演奏知名電玩樂曲「超級瑪利歐兄弟」並展現活潑舞步，是大會最受矚目的隊伍之一，串起台日情誼。橘高校的官網部落格11日發布一篇名為「台灣遠征」的文章，感謝台灣用滿滿溫暖迎接她們，並形容「真的是度過了像夢一樣的時光」。

111年雙十國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高校吹奏部團員樂器上掛著牌子寫有「日台友情」字樣。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

★美對中祭出晶片出口管制 經濟部：對台廠影響有限

美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，以圍堵中國半導體發展，經濟部9日表示，這次美國的管制作法主要針對超級電腦跟資料中心，因中國廠商不會下這種類型的單給台廠，對台廠影響有限。此外，台積電證實獲得為期一年豁免期，並說美國對中國的新禁令以人工智慧與超級電腦相關的非常高階晶片為主，對台積電營運影響有限。

★邱國正：盼年底前公告義務役期恢復為一年 後年實施

國防部長邱國正12日表示，如果恢復一年制義務役，已完成4個月軍事訓練役的役男不需要回營補8個月役期。他未說明恢復一年制義務役的時程，但表明期望在今年底前公告。 他指出，義務役期延長如果在今年底前公告，可在113年實施，若明年公告，則要等到114年才能實施。

國防部長邱國正12日表示，如果恢復一年制義務役，現行4個月的軍事訓練役役男不需回營補實其餘8個月役期。圖為特戰人員宜蘭行軍。（中央社檔案照片）

★台股重摔 金管會限空再降借券限額

台股11日崩跌596.25點，創近2年新低點，金管會緊急宣布調整打擊空方強度，自12日起每日盤中借券賣出限額自20%再降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。

★文化部：安平古堡名稱不變 國定古蹟改名熱蘭遮堡

文化部委託成功大學在安平古堡進行熱蘭遮城調查，發現2處相關國定古蹟應為同一遺構。經文資局審議，相關國定古蹟將整合並更名為熱蘭遮堡，文化部表示「安平古堡」名稱不變。

文化部表示「安平古堡」名稱不變，相關國定古蹟將整合並更名為熱蘭遮堡。圖為安平古堡園區內的國定古蹟熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構。（台南市文資處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月11日

★國門解封全球首發團抵台 旅客：很喜歡台灣

隨著國門解封，從泰國來台的2個旅行團共45人，13日凌晨搭機抵台，交通部觀光局特別前往接機並送上伴手禮，旅客說因為喜歡台灣，所以一解封立即參加首發團搭機來台觀光。國境解封首日，總統蔡英文視察桃園國際機場時表示，這是新階段的開始，政府將秉持正常生活、積極防疫，穩健開放的原則，全力衝刺，盼能逐步恢復疫情前的觀光人次。

從泰國出發的2個旅行團13日凌晨抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（前排左2）、桃園國際機場公司總經理范孝倫（前排左1）、台灣虎航董事長陳漢銘（前排右2）前往接機，並送上內有5個口罩的虎罩包。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月13日

★蔡壁如因論文風波請辭 不分區立委料將由新光集團吳欣盈遞補

桃園市前市議員王浩宇質疑並檢舉，台灣民眾黨立委蔡壁如在職專班碩士論文有不當引用情形，有多處未註明引述來源，德明財經科技大學學倫會13日認定她違反學術倫理，由教務會議通過撤銷學位。蔡壁如表示將依法提出救濟申覆。14日晚間蔡壁如發表辭職聲明書，宣布即日起辭去立法委員職務。根據民眾黨2020不分區排名名單，蔡壁如請辭後預計將由新光集團第3代吳欣盈遞補。

台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士論文遭德明科大撤銷，她14日上午舉行記者會表示，目前沒有收到學倫會完整報告，但她不會迴避政治責任，也不眷戀立委職位。中央社記者郭日曉攝 111年10月14日

★10月擬實質還債390億 每人國債負擔降至25萬以下

今年截至9月8日止中央政府已償債1110億元，10月預計再實質還債390億元，全年達1500億元創史上新高；檢視目前財政部國債鐘資料，若算入擬償還的390億元，全台平均每人負擔債務將降至25萬元以下，為今年低點。

★刑事訴訟法強制採尿規定 憲法法庭判決違憲

憲法法庭14日做出111年憲判字16號判決，刑事訴訟法有關強制採尿規定違憲，2年內失效；期間司法警察若以非侵入性強制採尿須報請檢察官核准，被告並可在10天內聲請法院撤銷。至於過去警方以尿管導尿方式採取檢體的「侵入性強制採尿」，憲法法庭認為，此舉牴觸憲法第22條保障資訊隱私權及免於身心受傷害之身體權意旨。警政署表示，已要求各地警局遵循判決，辦理採尿作業。