1002-1008一週大事

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一週大事關注焦點：北韓射彈飛越日本／印尼踩踏事件125死／2022諾貝爾獎／泰國幼托中心槍擊／雪梨年雨量創164年紀錄／玉山論壇挺台聲量高／陳文章當選台大校長／橘高校訪台／楊勇緯世錦賽摘銅

國外新聞：

★北韓射彈飛越日本罕見啟動J警報 美日韓歐盟同聲譴責

北韓4日上午發射一枚中程彈道飛彈，飛越日本北部青森縣的上空，促使日本政府罕見發出「全國瞬時警報系統」，示警北部和東北部居民尋找掩護，北部區域列車也一度停駛，研判飛彈落在日本東方約3200公里外的海域。日本及南韓政府4日強烈譴責北韓行徑，日相岸田文雄稱這是「暴力行為」，美國、歐洲聯盟理事會也同聲譴責。日本防衛大臣濱田靖一說，推估這枚飛彈飛行距離約4600公里，可能是北韓至今所試射飛彈中射程最遠的一枚，且可能跟「火星-12型」中程彈道飛彈同型。由於射程範圍涵蓋關島，被認為有牽制美軍的意圖，南韓軍方4日稍晚以戰鬥機發射2枚定向攻擊炸彈回敬挑釁，北韓6日又朝日本方向的東岸發射2枚短程彈道飛彈。

北韓4日試射的彈道飛彈飛越日本青森縣上空。（中央社製圖）

★印尼足球賽暴動踩踏事件釀131死 全球近60年最慘重

印尼東爪哇省瑪琅市1日晚間舉行的一場足球賽發生暴動，隨即在與警方的衝突與踩踏事件中造成131人死亡、逾300人受傷，成為1964年秘魯國家體育場暴動奪走328條人命以來，全球傷亡最慘重的一起體育賽場災難。整起事件起因為球迷不滿地主阿雷馬隊以2比3輸給世仇帕爾斯巴亞隊，而衝進球場內鬧事，警方試圖控制局勢發射催淚瓦斯，引發踩踏事件。事發後總統佐科威下令對印尼足球賽事全面進行安全檢查。專家分析，印尼足球賽常發生暴力衝突，最大原因為球場缺乏足夠管理。

印尼東爪哇省瑪琅市足球賽踩踏事件造成131人死亡、逾300人受傷。圖為民眾合力抬走傷患。（路透社）

★諾貝爾和平獎 白俄人權領袖、俄羅斯烏克蘭組織保護公民權同獲殊榮

2022年諾貝爾獎本週陸續頒發，和平獎7日頒給白俄羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基、俄羅斯人權組織「紀念」以及烏克蘭的「公民自由中心」，表揚他們多年來保護公民的權利，並在記錄戰爭罪、侵犯人權和濫用權力等方面有傑出的努力，共同展示公民社會對和平與民主的重要性。畢亞利亞茨基去年7月遭當局以逃漏稅罪名逮捕，挪威諾貝爾委員會籲白俄放人。

★美宣布新出口管制 估讓中國晶片製造倒退數年

美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。路透社分析指出，這一系列措施堪稱1990年代以來，美國在出口技術到中國政策上最大幅度的改變；若能有效實施，新措施將能透過迫使美國和使用美國技術的外國企業，切斷對中國供貨，讓中國晶片產業「跛腳」。

★英國新政府政策大轉彎 撤消高收入者減稅計劃

英國首相特斯拉領導的新政府上任不到一個月，便在壓力之下首次做出政策大轉彎。僅適用於高收入者的最高所得稅稅率取消不過10天，財政大臣夸騰3日宣布放棄這一計劃，原因是債務驅動的預算引發市場動盪，且在生活成本危機期間推出這項稅改引發強烈批評。

★泰國幼托中心槍擊38死含24兒童 凶手掃射又拿刀殺人

泰國東北部一家幼托中心6日發生重大槍擊案，曾擔任警察的34歲凶手開槍濫射並持刀攻擊，造成38人身亡，其中有24名2到4歲的兒童。警方表示，凶嫌在幼托中心持槍掃射並拿刀殺人，案後返家殺了自己的太太和兒子後自殺身亡，犯案動機仍在調查中。警方調查，凶嫌有吸毒和暴力前科，他擔任警察時甚至曾攻擊同事。

泰國東北部一所幼托中心6日發生槍擊事件造成38人死亡，案發後許多民眾聚集在幼托中心外。（Sakdipat Boonsom/Handout via 路透社）

★20大前中國各地嚴防疫情擴散至北京 上海外灘觀光客擠爆

中國各地持續嚴防COVID-19疫情，但觀光熱點上海市外灘在10月1日到7日國慶長期期間湧入大量遊客，必須出動公安維持動線和人流。上海市6日新增COVID-19本土無症狀感染者11例，官方緊急宣布各區安排至少一輪社區全員核酸篩查，「不漏一戶、不漏一人」。中共第20次全國代表大會將於16日登場，為嚴防疫情反彈外溢至北京，地方政府祭出「殺雞用牛刀」式封控，其中西雙版納機場4日突然宣布停飛，上千名滯留旅客5日在機場喊著要回家，警方持槍與民眾對峙。

★蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

歐洲議會4日通過新法，自2024年底開始，歐洲聯盟境內所有智慧手機、平板電腦、攝影相機充電接頭統一採Type C規格，開全球先例，預料將對iPhone製造商蘋果影響最大。

★反聖嬰現象作祟 雪梨創164年來最大年雨量

官方數據顯示至6日下午為止，澳洲最大城市雪梨的全年降雨量約為2213毫米，超過了1950年創下的2194毫米，刷新1858年有紀錄以來的最大年雨量紀錄。澳洲東岸受到罕見連續3年反聖嬰現象影響，預計至年底還有更多降雨。

澳洲雪梨近期大雨不斷，車輛6日行經道路積水時濺起水花。（路透社）

★村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

日本職棒養樂多燕子隊22歲選手村上宗隆3日在本季最後一場例行賽先發上陣，不負眾望敲出破王貞治紀錄的第56支全壘打，並勇奪中央聯盟打擊三冠王，同寫日職紀錄。

村上宗隆（打者）3日在本季最後一場例行賽敲出個人單季第56支全壘打。（共同社）

國內新聞：

★玉山論壇挺台聲量高 紐西蘭前外長：類似台灣國家越多越好

第6屆「玉山論壇」7日在台北舉行，邀請新南向夥伴國家及帛琉、美、加、日、歐盟等共12國政要與與專家討論印太地區韌性與台灣「新南向政策」的連結合作。總統蔡英文致詞時表示，各國政要的參與象徵了對台灣的強力支持。紐西蘭前副總理兼外長皮特斯在開幕演講時則說，「如果有更多像台灣這樣的國家，世界無疑會變得更好」。

台灣亞洲交流基金會7日在台北美福大飯店舉行第6屆玉山論壇，紐西蘭前副總理兼外長皮特斯（圖）出席開幕式致詞。中央社記者裴禛攝 111年10月7日

★國防工業會議成果 台美擬強化實質性共同訓練

台美國防工業會議4日落幕，主辦人韓儒伯表示，烏軍作戰表現與長期和北約共同訓練有關，美台將有更多實質性訓練，預計納入美國海、陸軍及互通性訓練，部分項目明年就能登場。韓儒伯表示，今年會議規模是21年來數一數二，邀集許多國防產業領袖、美國政府代表，台灣由國防部副部長王信龍率領陣容龐大代表團與會。

★經濟放緩終端買氣不振 9月進出口翻黑逾2年首見

財政部公布9月出口金額375.3億美元，年減5.3%，創109年2月疫情初期以來最弱表現，同時，隨全球經濟成長放緩，廠商備料意願趨向保守，資本設備購置減少，進口年減2.4%，進出口雙雙落入衰退，為109年7月以來首見。財政部統計處長蔡美娜指出，全球高通膨短期料難紓解，減少庫存仍是重要趨勢，台灣第4季出口料將繼續呈現「旺季不明顯」的態勢。

★蘇貞昌報告112年總預算 國防預算成長12.9%

行政院長蘇貞昌4日率相關部會赴立法院提出112年度中央政府總預算報告，其中，國防部主管預算編列新台幣4151億元，較今年度增加475億元，約增12.9%；若加計新式戰機採購特別預算等，整體規模達5863億元。國防部長邱國正呼應美方官員的說法指出，中共在台海建立新常態，國軍認為當前有急迫性，戰備工作沒有停頓。

★陳文章當選台大校長 產學經驗募款能力受肯定

台灣大學校長遴選結果7日晚間出爐，專長為電子與光電高分子的現任工學院院長陳文章在兩輪投票中獲得過半遴選委員支持。陳文章1985年從台大化工系畢業，之後赴美取得博士學位，曾任國家講座主持人，擁有多項發明專利，他的募款、產學能力也受到肯定，尤其是在院長任內幫工學院募到多棟館舍的經費，更是他引以為傲的經歷。

★專訪／日本京都橘高校吹奏部部長：首次到訪便愛上台灣

知名的日本京都橘高校吹奏部將於10日的國慶大會上演出，隊員們5日抵台後行程不斷，快閃秀之外還赴北一女交流。橘高校吹奏部部長竹內望咲接受中央社訪問時表示，她首次來台，幾天下來逐漸喜歡上台灣。她說，訪台以前，社團為了台灣行開讀書會，以瞭解台灣歷史與現況。吹奏部顧問兼城裕則說，這是他們在COVID-19疫情後的首度出訪，選擇台灣就是希望能連結台日友好。

日本京都橘高校吹奏部將於111年國慶大典演出，5日抵台後行程馬不停蹄，除快閃演出還赴北一女交流。橘高校吹奏部部長（社長）竹內望咲（前中）表示，自己是第一次到台灣，透過這幾天的互動，已逐漸喜歡上台灣。中央社記者徐肇昌攝 111年10月7日

★NCC：TVBS可保有55頻道 鏡電視未能取代

有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）8系統近期申請55頻位的TVBS新聞台移到149頻位跟158頻位，並申請讓鏡電視在55頻位上架，引發外界關注。在業者送件1個多月後，國家通訊傳播委員會（NCC）5日做出不予許可的決議。NCC表示，TVBS新聞台在55頻道播出多年，若大幅調整可能影響消費者收視權益，包括新竹縣政府與苗栗縣政府也認為應維持原頻道位置。

★足協改選 桃園市長鄭文燦當選新任理事長

中華民國足球協會8日舉辦理監事改選，角逐足協理事長一職的桃園市長鄭文燦，獲得過半數的22票，擊敗對手勁球網董事長張璨，當選新任理事長，任期自8日生效。

★楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人

台灣柔道好手楊勇緯6日在2022世界柔道錦標賽男子60公斤級銅牌戰擊敗以色列選手沃克薩克，成為台灣柔道史上首名在世錦賽奪牌的男子選手。楊勇緯稍早在4強賽不敵去年東京奧運金牌得主日本名將高藤直壽。兩人去年曾在東京奧運金牌戰對決，結果楊勇緯落敗，但為台灣拿下柔道隊史首面奧運銀牌。在此之前的歷屆柔道世錦賽中，台灣僅有女將周育萍於1987年女子48公斤量級拿下銅牌。

台灣柔道好手楊勇緯（圖）6日在2022世界柔道錦標賽男子60公斤級銅牌戰擊敗以色列選手沃克薩克。（圖取自國際柔道總會網頁ijf.org）

★本土病例連續13天較上週同期增 18歲以上11日起可打莫德納次世代疫苗

國內COVID-19本土確診數連續13天比上週同期上升，8日國內新增4萬4467例本土病例，比昨天減少6243例、降幅約12.3%，與上週同期相比增幅約3.3%；確診個案增中重症185例（中症113例、重症72例），其中76人死亡。另境外移入新增67例。中央流行疫情指揮中心日前也宣布，11日起，擴大納入18至49歲民眾接種莫德納次世代疫苗追加劑，追加劑與前一劑應間隔至少12週。