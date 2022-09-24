0918-0924一週大事

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台海緊張的背景下，美國總統拜登21日罕見在聯大場合重申美方立場。（美聯社）

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一週大事關注焦點：聯大總辯論／英國女王國葬／蒲亭動員徵兵俄人逃亡／伊朗抗議潮／赤道幾內亞廢死／波音遭罰64億／台東強震1死171傷／10月電價凍漲／0+7最快10/13上路

國外新聞

★聯大總辯論 歐美領袖罕見連袂提及台海穩定

繼美國總統拜登後，歐洲理事會主席米歇爾23日在聯大總辯論發言提到歐盟支持台海穩定。台海局勢緊繃之際，歐美領袖罕見連袂藉此國際場合強調台海和平穩定的重要性。他的發言側重譴責俄羅斯入侵烏克蘭，後段話鋒一轉說：「我們希望崛起中的國家真誠參與為和平與發展做出的集體努力，包括中國。」並表示歐盟不會對侵犯人權視而不見，特別是新疆地區和香港。

★蒲亭動員徵兵30萬人引發逃亡潮 烏克蘭親俄地區展開入俄公投

俄羅斯總統蒲亭為升級對烏克蘭的軍事行動，21日頒布局部動員令，估計再徵召30萬人參戰。動員令不僅引發反對人士抗議，俄國民眾更大舉逃亡想方設法離開國境，以免收到入伍令。有獨立媒體披露，動員令有項機密條款可允許召集多達100萬後備軍人。與此同時，俄國掌控下的烏克蘭4個州23日展開公投，決定是否加入俄羅斯聯邦，期間傳出武裝組織逼迫當地民眾投票。

在俄羅斯掌控下的4個烏克蘭地區23日開始公民投票，決定是否加入俄羅斯聯邦。圖為23日盧甘斯克州公民在俄羅斯伏爾加格勒臨時住宿設施投票。（美聯社）

★英國女王國葬儀式上百元首出席 斷杖儀式首公開

英國女王伊麗莎白二世的隆重國葬19日在西敏寺舉行，出席國葬儀式的國內外政要中約有500名世界領袖，包括美國總統拜登、日皇德仁、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道與歐盟執委會主席范德賴恩。儀式結束後，載著女王靈柩的車架由百餘名海軍士兵牽引護送，在國會與白金漢宮一帶的大道繞行，最後以靈車送往倫敦近郊的溫莎城堡的聖喬治教堂，安置於已故王夫菲立普的墓穴旁邊。在家族葬禮中的斷杖儀式成為焦點，象徵這位女王統治的時代結束。儀式上一次舉行是在女王父親國王喬治六世1952年的葬禮上，這次則是全球首度見證。

宮務大臣派克勳爵（前）19日負責斷杖，象徵他為女王的服務正式結束。後為新國王查爾斯三世。（Joe Giddens/Pool via 美聯社）

★伊朗庫德族女子未戴頭巾被捕後身亡掀抗議潮 美制裁宗教警察

22歲的伊朗庫德族女子艾米尼上週疑因未戴好頭巾遭宗教警察逮捕後去世，死訊引爆眾人怒火，釀成近3年來最大規模抗議。當局連日在30座城鎮暴力鎮壓抗議者，至少造成50人喪生。美國政府指伊朗宗教警察涉嫌虐待及以暴力侵害伊朗女性及抗議人士，已列制裁名單。

伊朗女子艾米尼遭「宗教警察」羈押後死亡引發民眾抗議，伊朗約80個城市和其他市區中心都出現抗議活動。圖為居住在土耳其的伊朗婦女21日在抗議時激動剪下頭髮。（路透社）

★中國前司法部長傅政華等要員判重刑 震懾力道數十年少見

前中國司法部長傅政華、中共江蘇省政法委前書記王立科22日被判處死緩，同遭公安系統大清洗落馬的前省級公安首長劉新雲、鄧恢林及龔道安，也在21日被判處14年至無期徒刑，被視為中共數十年來少見的震懾之舉。在中共公安系統中，傅政華與龔道安、鄧恢林、劉新雲、王立科都被歸類為同遭落馬的前中國公安部副部長孫力軍人馬，更一同被中國官媒列為「孫力軍政治團夥」，顯見中共黨內對這些前公安系統高官定性之嚴重，涉案者成為「欲除之而後快」的對象。

★中非專制國家赤道幾內亞廢除死刑 執政43年總統簽字同意

赤道幾內亞總統恩格瑪19日簽署新法，宣布已廢除死刑。這個富產石油的中非國家是全球最專制的國家之一，80歲的恩格瑪執政超過43年，是排除君主制國家之外的世界紀錄。根據國際特赦組織，赤道幾內亞上一次執行死刑是在2014年，但國際非政府組織和聯合國經常指責該國政府強迫失蹤、任意拘留和酷刑。

圖為赤道幾內亞總統恩格瑪。（美聯社）

★日本政府24年來首次介入市場 大量拋匯力挽日圓急貶

美國聯邦準備理事會21日再度升息3碼，日本央行22日召開決策會議卻選擇維持超寬鬆貨幣政策，日圓聞訊一度貶破1美元兌145日圓，創下1998年以來的新低點，隨後急速升值，財務省對此證實進場干預，這是日本政府時隔約24年再度大量售出美元、購入日圓，介入匯市。財務官表示，如匯市過度變動不排除採取任何手段，財務省已備好妥善應對措施。

★波音為737 MAX安全性提供誤導性保證 挨罰64億元

美國證券管理委員會22日聲明，航空巨擘波音公司針對獅子航空2018年10月墜毀印尼、衣索比亞航空2019年3月墜毀衣索比亞的2起致命墜機事件後，對737 MAX客機安全性做出誤導性保證，已同意接受2億美元（約新台幣64億元）處罰。這兩起墜機事件共奪走近350條人命。波音雖知道有嚴重安全顧慮，卻仍對737 MAX安全性提供保證，誤導投資人。

★鄰近小行星塵埃中發現水 為地球生命起源提供線索

太空探測器「隼鳥2號」2年前回到地球軌道，研究人員23日表示，他們在探測器採集到的塵埃裡發現了一滴含有鹽和有機物質的碳酸水，這項驚人發現強化了諸如「龍宮」或更大的母體小行星在與地球碰撞過程中，可能提供了含有鹽與有機物質的水的理論。這表示地球上一些生命組成的有機物質胺基酸，可能是在太空中形成。

科學家23日表示，日本太空探測器從小行星「龍宮」採集到的塵埃中發現一滴水。圖為從「龍宮」樣本中發現主要由水和二氧化碳組成的液體。（圖取自日本宇宙航空研究開發機構網頁jaxa.jp）

★泰國10月起全面解封入境免疫苗證明 日本10/11開放自由行

日本首相岸田文雄22日召開記者會表示，日本為了防COVID-19疫情而採取的邊境管制，將從10月11日起撤除入境人數上限，個人旅行也解禁，入境人士若短期停留也可以免除簽證。泰國政府23日宣布從10月1日起取消因為疫情而實施的2年半緊急狀態，旅客進入泰國不再需要出示完整接種疫苗的證明或檢測結果，等於恢復疫情前的狀態。

國內新聞

★本土3萬8157例 增51死、184中重症

中央流行疫情指揮中心宣布，國內24日新增3萬8157例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案中新增51名死亡病例；境外移入新增214例。

★台東強震1死171傷 花東通報危險建物達213件

中央災害應變中心21日晚間表示，台東18日發生芮氏規模6.8地震迄今，花蓮地區仍有962戶停水，花東災後危險建物通報較昨晚增逾百件，共達213件、其中17件為紅標。

台東強震花蓮災情嚴重，花蓮縣玉里鎮超商3樓建物被震倒，為不影響鎮民生活與市容，縣府要求加速清除，在42小時後清除完畢夷為平地。中央社記者李先鳳攝 111年9月20日

★經部決議10月電價凍漲 高壓用戶夏月電價前後延長

經濟部19日舉行電價費率審議會，考量7月才剛調電價、國內通膨壓力未解，且編列新台幣1500億增資台電，決議本次電價不調整；同時，為降低尖峰供電壓力，將擴大高壓用戶夏月電價期間、前後延長共1個月，自明年1月1日實施。

★蔡總統國際發聲 籲團結抗威權、挺台參與

19日聯合國第77屆聯合國大會期間，總統蔡英文透過影片向紐約的聯合國社群發表演說，呼籲團結對抗威權擴張主義、支持台灣參與聯合國，共同因應未來挑戰，維護基於規則的世界秩序。

影片來源：presidentialoffice

★金管會准富邦金併日盛金 日盛金將終止上櫃

金管會20日宣布同意富邦金併日盛金，富邦金表示，規劃在今年底前完成富邦金及日盛金合併，並拚明年上半年完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司整併。

★評估疫情高峰 0+7最快10/13上路、脫口罩仍未討論

行政院會22日通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，宣布分階段解封，若疫情高峰已過，且未有嚴重反覆，邊境免隔離（0+7）、開放免簽證國家入境等最快將於10月13日上路，但口罩令仍將維持。

★總統：威權主義擴張 盼台捷互相守望捍衛民主自由

總統蔡英文22日接見捷克訪團表示，這是第一個來自捷克國會與行政部門的訪問團，展現台灣與捷克是理念相近的國家，也是堅實的合作夥伴；面對威權主義不斷地擴張，期待台灣和捷克持續相互守望，堅持捍衛民主自由價值，一起為世界帶來良善的力量。

總統蔡英文（左）22日在總統府接見捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiri Drahos）（右）訪問團，蔡總統感謝捷克支持台灣參與國際組織。中央社記者鄭傑文攝 111年9月22日

★健保總額協商經12小時出爐 112年度仍破8千億

衛福部召開健保總額協商會議，結果23日出爐，付費者與醫界代表在中醫、牙醫總額及其他預算達共識，但在醫院及西醫總額方面，因雙方認知差距大，將兩案併陳至衛福部核定。

★大貓熊團團腦病變原因檢驗中 給抗癲癇藥密切觀察

北市動物園23日表示，18歲的大貓熊「團團」腦病變，要等腦脊髓液化驗結果才能確定病因，會給抗癲癇藥物並密切觀察。「團團」目前都在後場休息，食慾恢復到以前的8、9成。

★室外拔河世錦賽 台灣奪4金追平隊史紀錄

台灣女子540公斤級拔河代表隊19日凌晨在室外拔河世界錦標賽決賽擊敗地主荷蘭隊拿下金牌，台灣隊累計在錦標賽奪得4金、1銀、1銅，單屆4金也追平隊史最佳成績。