0911-0917 一週大事

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美國8月份通膨率比預期來得高，消費者物價指數（CPI）較上月增長0.1%。圖為紐約民眾在布魯克林一間超市採購。（中央社檔案照片）

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一週大事關注焦點：美國通膨高於預期／美參議院外委會通過台灣政策法案／烏克蘭反攻捷報／費德瑞宣布退休／中企在台高科技界挖角／莫德納次世代疫苗抵台／外役監條例修正案出爐／台電強化電網韌性計畫

國外新聞

★美國8月通膨率8.3%高於預期 聯準會升息3碼機率高

美國8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，低於7月的8.5%及6月創40年來新高的9.1%，但高於市場預期的8%。汽油價格持續下跌顯示美國通膨顯已過頂峰，不過食品、居住成本仍居高不下。為壓制通膨，投資人普遍預期聯準會官員20日至21日集會時將再次決議升息3碼。

★歐洲議會通過台海決議 美參議院外委會修正台灣政策法案提高軍援

歐洲議會大會15日通過「台海情勢決議文」，文中26項主張包括要求歐盟協助強化台灣「矽盾」以保障台海安全、呼籲尚未在台設立貿易辦事處的歐洲國家跟進立陶宛的前例，並將持續派議會代表訪台。另外，美國參議院外委會14日通過備受矚目的「台灣政策法案」，新版內容提高對台軍援，卻淡化或刪除先前欲提升美台外交關係的條文。

★烏克蘭反攻傳捷報 俄國內鬨民怨四起地方議會要求蒲亭下台

烏克蘭近日在東北地區發動閃電反攻，本月迄今已奪回約8000平方公里的失土。烏軍奪回東部城鎮伊久姆後發現一處亂葬崗，有大約450個墳塚，且只是諸多亂葬崗之一。俄軍在前線潰敗，俄國內部也出現明顯動搖，包括名嘴上國營電視台呼籲說真相，地方議會要求蒲亭下台。

烏克蘭總統顧問波多利雅科16日表示，烏軍最近收復的東部城鎮伊久姆，其附近發現的一處亂葬崗經數算有大約450個墳塚。（圖取自twitter.com/Podolyak_M）

★亞美尼亞和亞塞拜然邊界衝突 交火3天206人陣亡

俄羅斯因烏克蘭戰爭分身乏術，高加索地區和中亞等周邊區域浮現不穩定的情勢。亞美尼亞和亞塞拜然近日在爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）發生最新一波衝突，13日至15日交火已造成206名軍人喪命。另外兩個前蘇聯成員國也因邊界糾紛而交火，吉爾吉斯16日表示與中亞鄰國塔吉克發生激烈戰鬥，造成24人死亡。

★習近平及蒲亭上合會倡新國際秩序 挑戰西方影響力

上海合作組織成員國元首理事會會議16日在烏茲別克撒馬罕舉行，中國國家主席習近平呼籲區域國家應重塑國際秩序。俄羅斯總統蒲亭在會議期間和習近平會談，兩人討論台海局勢和俄烏戰爭。法新社報導，上海合作組織高峰會被宣傳成對西方全球影響力的挑戰，這場會議有中國、俄羅斯、伊朗及中亞國家領袖出席。

中國國家主席習近平（右）15日與俄羅斯總統蒲亭（左）在撒馬罕會談。（Sputnik/Alexandr Demyanchuk/via 路透社）

★日本開放自由行重啟免簽短期入境 料近期宣布

日本政府正檢討鬆綁目前邊境防疫對策，鬆綁程度可能接近COVID-19疫情擴大前的狀況。日媒報導，日本政府以10月為目標開放國門，具體措施包括有條件開放外國旅客自由行、恢復短期免簽及解除每天入境人數上限，預料首相岸田文雄近期將宣布。

★瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化

瑞典近日舉行國會大選，確定由右派險勝，右派陣營領袖之一的克里斯特森15日起著手組建新政府。瑞典「右轉」雖無礙申請加入北約，但有人憂心會像美國一樣社會日趨兩極化。選舉結果出爐後，瑞典首位女總理安德森召開記者會承認敗選，並宣布卸下總理職務。

★費德瑞網球生涯獲20大滿貫金盃 不敵膝傷折磨告終

瑞士網球名將費德瑞宣布即將退休，下週在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）將是他生涯中最後的ATP賽事。他15日承認，多年來與膝傷的搏鬥，不得不讓他的璀璨生涯劃下休止符。費德瑞在場內外皆以優雅紳士作風聞名，但他年少時也曾是會摔拍、咆哮的暴躁小子。

瑞士網球名將費德瑞15日宣布即將退休。圖為2010年費德瑞拿下ATP年終賽冠軍。（圖取自twitter.com/usopen）

★法國新浪潮電影教父尚盧高達辭世 前衛作風成經典

法國新浪潮電影教父、傳奇導演尚盧高達13日辭世，享耆壽91歲。總統馬克宏推文說，法國痛失「國寶」。尚盧高達曾經執導諸如「斷了氣」（Breathless）、「輕蔑」（Contempt）等經典名片。他的一些創作突破電影界線，並且在1960年代他的全盛時期之後，繼續激勵反傳統電影導演的靈感。

★毅力號採得火星岩石樣本 發現古代微生物潛在跡象

美國國家航空暨太空總署的火星探測車「毅力號」探測到迄今為止濃度最高的有機分子，這可能意味古代曾有微生物存在，科學家迫不及待想迎接相關岩石樣本回到地球以確認此事。法新社報導，雖然火星上過去也曾發現過有機物，但這一新發現被認為希望特別大，因為它來自一個沉積物和鹽分的沉澱湖中區域，這些條件可能有利出現生命。

NASA火星探測車「毅力號」探測到迄今為止濃度最高的有機分子。（圖取自NASA網頁nasa.gov）

國內新聞

★總統府感謝歐洲議會台海決議 盼推與歐盟雙邊協定

歐洲議會通過「台灣海峽情勢」決議案，總統府16日對歐洲議會再次以具體行動，展現跨黨派力挺民主台灣的友好力量，表達感謝。總統府並期待台灣與歐盟能加速推動「雙邊投資協定」，共同打造更具有韌性的民主陣線。

★中國企業在台高科技界挖角竊密 一年查獲40起不法行為

調查局16日表示，自110年起專案偵辦中國大陸對台灣人才挖角案以來，至少查獲40起陸企迂迴來台惡意挖角、竊密等不法行為案件，未來將持續偵辦，建構完整國家安全網。

★外役監條例修正案出爐 強盜等重大暴力犯不得遴選

法務部16日表示，已完成外役監條例修正草案，提高遴選門檻，並列舉故意犯罪致死、強盜等重大暴力犯罪不得遴選外役監，另增列違反返家探視規定等情節重大者移回一般監獄的規定。

日前台南殺警案讓外役監問題備受關注，法務部16日表示已完成修正草案，提高遴選門檻。圖為明德外役監。（圖取自明德外役監臉書facebook.com）

★莫德納次世代疫苗80.4萬劑抵台 預計24日起配送

莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑，16日由華航貨機CI5245承運，約晚間10時56分運抵桃園國際機場，預計24日起配送各縣市政府，效期至2023年3月29日。

莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑運抵桃園國際機場，由海關完成機邊驗放作業。中央社記者葉臻攝 111年9月16日

★台電強化電網韌性計畫出爐 3大主軸10年砸5645億

台電15日公布10年強化電網韌性建設計畫，將投入新台幣5645億元，以力求分散、持續強固、加強防衛為3大主軸，將從5大電廠直供7大園區等10面向，全面提升全國電網因應突發事故的能力，力求杜絕大範圍停電再現。

★蘇貞昌：避免物價波動 小麥黃豆等大宗物資降稅延至12月底

行政院長蘇貞昌說，為持續舒緩原油、大宗物資價格仍偏高的壓力，減輕國內廠商營運成本負擔，避免物價波動影響民生經濟，經相關部會審慎評估，他已同意再延長降稅措施3個月，至12月底。

★桃園雙屍命案泰國檢方首次來台取證 台泰司法互助第一例

桃檢日前偵結發生於桃園青埔高鐵站附近的泰籍夫妻雙屍命案，起訴3名泰國嫌犯並求處極刑。法務部證實，這是台泰司法互助首例，泰國檢警8月間曾來台取證。

桃園高鐵站附近停車場6月發生雙屍命案，檢方9月9日起訴3名犯嫌。圖為王姓嫌犯（紅帽者）被警方帶到曼谷犯罪防治處。（中央社檔案照片）

★太魯閣號事故 監院糾正交通部及台鐵局鐵道局

110年4月2日太魯閣號事故釀49死，監察院交通及採購委員會通過監委葉宜津等人提案，糾正交通部及台鐵局、鐵道局；本案凸顯工程管理制度問題，請工程會、營建署等共同檢討查處。

★U18女子冰球世錦賽 台灣奪一級B組第3隊史最佳

台灣隊在U18世界女子冰球錦標賽世界一級B組賽事，拿下第3名，創隊史最佳，中華冰協秘書長黃意中說，接下來將持續蒐集對手資訊、培訓新球員，目標2年後升上A組。

台灣隊在U18世界女子冰球錦標賽世界一級B組賽事，拿下第3名，創隊史最佳。（圖取自facebook.com/ctihf）

★9/17本土3萬9394例 增40死、175中重症

國內17日新增3萬9394例COVID-19本土病例，終結單日確診數連續4天破4萬。另新增1名兒童重症MIS-C，8歲女童發燒40度，一度休克緊急收住加護病房，治療後已康復出院。確診個案中新增中重症175例，其中40人死亡；境外移入新增234例。