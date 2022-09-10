0904-0910一週大事

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一週大事關注焦點：英國女王辭世／特拉斯任英國首相／四川震災／軒嵐諾颱風襲韓／政院核定基本工資調漲／林信吾遭求處死刑／私校專案輔導名單／美加紐澳等12日恢復免簽入境

國外新聞

★英國女王伊麗莎白二世96歲辭世 查爾斯三世繼位

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲。女王在位逾70年，將全數精力投入王室公務，是英國在位最久的君王。女王的兒子查爾斯三世10日即位，並首次以國王身分對全國發表預錄談話，強調將一如母親伊麗莎白二世，盡忠職守為民服務，同時做到既愛護傳統，又勇於革新。他也宣布將「威爾斯親王」等頭銜交棒給王儲威廉王子。

★特拉斯正式就任英國首相 首項重大政策凍漲家庭能源費2年

英國執政保守黨黨魁選舉結果5日出爐，特拉斯拿下8萬1326票擊敗前財相蘇納克，並於6日正式上任，成為佘契爾夫人、梅伊後，英國史上第3位女性首相。特拉斯上任首週即制定了一項所費不貲的能源計畫，以應對國內持續飆升的生活成本危機。她任內首項重大政策，即是家庭能源費凍漲2年。

★愛琴海諸島爭議 土耳其揚言突襲、希臘稱將護主權

土耳其總統艾爾段連日因島嶼爭議、空域遭侵犯與希臘隔空交火，揚言可能突襲希臘。希臘外長鄧迪亞斯則稱將捍衛主權。希、土向來水火不容，曾三度將北約盟國推向戰爭邊緣，現今雙邊關係因新仇舊恨惡化。

★四川瀘定震災82人罹難 災害頻傳官媒指全省處在非常時期

四川甘孜州瀘定縣5日的地震已造成82人遇難，另有35人失蹤，多地通訊與道路中斷。當地餘震不斷，相關地區安置逾5萬人，另出動約6500名軍警前往災區救災。四川省近來接連遭遇高溫、乾旱、疫情、地震，官媒四川日報發表評論，指災害加上經濟下行壓力加大，可說處在「多重困難的非常時期」，呼籲四川民眾「不怕疲勞、連續作戰」。

四川甘孜州瀘定縣5日的地震已造成82人遇難，另有35人失蹤。圖為磨西鎮房屋毀損。（中新社）

★北韓為核武立法規定使用條件 專家憂難再促進非核化談判

北韓國會最新通過法案，明文規定核武力量的使命、構成、指揮控制權等事項。專家認為，平壤當局意圖藉此鞏固「擁核國」地位，拒絕就「非核化」進行談判，迫使南韓及美國修正現有的對北韓政策。

★颱風軒嵐諾淹出韓國防災問題 民眾批人禍釀災政府治水不力

颱風軒嵐諾5日侵襲韓國，帶來狂風巨浪和豪雨，南部海港地區受到重創，至少11人在這次風災中身亡，1人失蹤、3人受傷。當地政府排水整治成效不彰議題也隨之浮上檯面，許多受災民眾埋怨政府，認為若當局正視居民意見，「完全可能阻止這次災害發生」。

軒嵐諾颱風來襲，6日浦項一住宅區的地下停車場被淹沒，消防人員救出民眾。（韓聯社）

★美國晶片法祭禁令 先進技術企業10年內禁赴中國設廠

美國總統拜登政府宣布，接受聯邦政府資金補貼的美國科技公司將被禁止在中國建設擁有「先進技術」的工廠，禁令有效期10年。美國商務部長雷蒙多解釋，這項作法是要確保接受資金補貼的公司不能損害國家安全，他們10年間不能用補助去中國投資或開發尖端技術，只能擴張其使用成熟製程的工廠。

★日本將在琉球群島增設燃料彈藥庫 為台灣有事準備

日本防衛相濱田靖一6日對日本經濟新聞表示，日本將在南西諸島（Nansei Islands）增設燃料庫和彈藥庫，更妥善對「台灣有事」時做好準備。日經新聞指出，目前日本約70%彈藥儲存在北海道，而北海道與台灣相距超過2000公里。

★能源價格飆漲失控 歐洲央行升息3碼

隨著失控的能源價格將歐元區通膨率推升至新高點，歐洲中央銀行8日宣布史上最大規模的一次升息，將基準利率調高3碼。俄烏戰爭導致能源價格飆漲，俄羅斯總統蒲亭更在7日威脅要斷供天然氣，為因應高電價危機，歐盟能源部長9日在布魯塞爾召開會議，討論應變措施。

★科學家發現3.1萬年前骨骼 為最早截肢手術證據

2020年在印尼婆羅洲一處偏遠洞穴中發現了一具有3萬1000年歷史、失去左腿下半部的人類骸骨，腿骨部斷面相當乾淨且長出了骨痂，顯示腳踝和小腿部分是遭到故意截去，據信這是已知最早的截肢手術證據，改寫古代醫學歷史。

印尼婆羅洲偏遠洞穴中發現一具有3萬1000年歷史、失去左腿下半部的人類骸骨。遺留下來腿骨部分，在乾淨的斷面處長出了骨痂。（圖取自自然期刊網頁nature.com）

國內新聞

★ 政院核定明年元旦起調漲基本工資至2.64萬元 時薪調為176元

行政院長蘇貞昌核定「調整基本工資」方案，明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，每小時基本工資從168元調高到176元；預估受惠勞工達232萬名。

★林信吾殺2警遭求處死刑 南檢：凶嫌希望速審速結

台南市安南區8月22日襲警案，造成警員凃明誠、曹瑞傑殉職，凶嫌林信吾隔天凌晨在新竹市落網。台南地檢署7日以加重竊盜、強盜殺人、殺人，加重強盜、妨害公務、槍砲等罪提起公訴，求處死刑，褫奪公權終身。；發言人許嘉龍表示，林信吾也希望速審速結。

★私校退場專案輔導名單 和春技術學院明道大學環球科大等7校入列

教育部6、7日召開私校退場審議會並公布專案輔導學校名單，包括高苑科技大學、大同技術學院、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學及和春技術學院。除和春技術學院外皆設立改善期限，和春技術學院則是須於退場條例實施1年內停辦。

教育部7日下午公布第3波專案輔導學校名單，包括明道大學、環球科技大學及和春技術學院（圖），其中和春技術學院須於退場條例實施1年內停辦。（中央社檔案照片）

★總統接見美眾議員莫菲訪團 討論台美經貿區域安全

美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲率團訪台，8日晉見總統蔡英文時表示，美國國會跨黨派代表訪台，象徵對台灣堅若磐石的支持；更提到推動高標準美台之間的自由貿易協定，而她自己非常希望在佛羅里達的奧蘭多看到鼎泰豐開分店。

美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（左）8日晉見總統蔡英文（右），她致詞表示，美國國會跨黨派代表訪台，象徵對台灣堅若磐石的支持。中央社記者鄭傑文攝 111年9月8日

★美加紐澳歐洲與邦交國9/12起恢復免簽入境

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝5日表示，從9月12日開始，將恢復對美加紐澳、歐洲與邦交國的入境免簽證待遇。外交部領務局長葉非比出席說明指出，鑒於多數國家都已恢復疫情前的邊境管制，這波開放恢復免簽證待遇的國家，也都已經恢復給台灣免簽證待遇。

★國防部證實中共無人機首度逾越海峽中線

國防部8日偵獲共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域25架次，共有1架次TB-001無人機、12架次蘇愷30戰機逾越海峽中線北端，2架次殲10戰機與4架次殲16戰機逾越中線南端，首度有中共無人機逾越海峽中線。

★四川地震多人傷亡 蔡總統向罹難者及家屬哀悼致意

中國四川昨天發生規模6.8地震，導致人員傷亡及災損。總統蔡英文透過總統府發言人張惇涵轉達慰問及關懷，期盼搜救及災後復原工作順利進行；經初步掌握，目前沒有台籍人士受困於當地或有傷亡情形。

★莫德納次世代疫苗開放2對象追加接種 須隔3個月

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家會議5日決定，莫德納次世代疫苗將作為追加劑，優先提供包含65歲以上長者及18歲以上免疫不全等高風險者；及醫護、港埠人員等使用，須與前一劑COVID-19疫苗間隔3個月才可施打。

★克服17分落後 U18台灣女籃20年來首勝中國

台灣U18亞青女籃代表隊7日對中國上演驚奇逆轉秀，克服全場最多17分落後，以74比61終止對戰10連敗，也是相隔20年來首度擊敗中國，並在U18亞青女籃錦標賽預賽開胡。

台灣U18亞青女籃代表隊7日以74比61擊敗中國隊，球員們賽後合影開心比出勝利手勢。（圖取自FIBA網頁fiba.basketball）

★9/10本土3萬5594例 增114例中重症、30死

國內COVID-19持續，指揮中心10日公布新增3萬5594例本土個案，比9日增加約4.6%，與上週同天相比上升約9.4%；另新增2例兒童MIS-C，均已出院，目前兒童重症累計達206例。確診個案新增中重症114例（中症81例、重症33例），其中30人死亡，另境外移入增236例。