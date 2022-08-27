0821-0827一週大事

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缺雨和熱浪導致美國、歐洲、亞洲、中東河水枯竭。圖為德國客輪因萊因河水位過低停止營運。（路透社）

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一週大事關注焦點：熱浪缺雨北半球乾旱／俄烏戰爭滿半年／日本擬建新世代核電廠／NASA發布黑洞聲波／台南殺警奪槍案／美國會議員接連訪台／免役標準變嚴／必比登名單

國外新聞

★熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、恐龍足跡現蹤

缺雨和熱浪導致美國、歐洲、亞洲、中東河水枯竭，北半球大河河床裸露，二次世界大戰遺留炸彈出土，美國德州乾涸河床露出1.13億年前恐龍留下的足跡。歐洲近2/3土地處在乾旱預警或警報狀態，衝擊內陸航運、發電及農作物。中國長江流域出現1961年以來最嚴峻的乾旱，四川也因水力發電未能順利運作釀缺電危機，官方15至25日對工業企業實施限電停產。

★俄烏戰爭滿半年 烏克蘭獨立紀念日火車站遭襲25死

俄羅斯24日襲擊烏克蘭南部城鎮恰普利涅一座火車站，至少25人死亡。（圖取自facebook.com/olenazelenska.official）

8月24日是烏克蘭脫離蘇聯獨立31週年紀念日，也是俄烏戰爭屆滿半年之日，就在這天，烏克蘭南部城鎮恰普利涅遭俄軍攻擊，一列火車被炸毀，至少25人喪命。另外，烏克蘭26日指控，俄軍砲擊引發烏克蘭札波羅熱核電廠附近火災，險釀輻射事故。俄羅斯總統蒲亭簽署法令調整俄軍規模，將武裝部隊從190萬人擴增至204萬人。

★柬埔寨人口販運醜聞延燒 被害人遍布多國

柬埔寨人口販運醜聞延燒，當局18日起對所有在柬埔寨的外國人進行檢查，希望營救被害人及揪出參與人口販運的嫌犯。柬埔寨官員表示，今年前7個月打擊74起人口販運案，60名中國、馬來西亞、越南和柬埔寨人涉嫌參與人口販運而被告上法庭，有關單位營救11個國籍的600多名受害者，但宣稱目前偵破的案件沒發現台籍被害人。

★日本擬建新一代核反應爐 福島核災後首度政策大轉變

日本2050年將面臨缺電、減碳速度慢的結構性問題。日本首相岸田文雄指示研發興建新世代核電廠，主要考量能源穩定供應與轉型為減碳社會。（中央社製圖）

日本2050年將面臨缺電、減碳速度慢的結構性問題，首相岸田文雄24日下令相關單位研擬新世代核能電廠的研發與建設。如果確定要建設新世代核能電廠，將是2011年311大地震引發福島核災後降低依賴核電政策的重大轉變。但福島核災陰霾殷鑑不遠，如何凝聚民意支持仍是挑戰。

★Fed主席鮑爾矢言強力抗通膨 不排除9月升息3碼

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾26日在全球央行年會發表演說，矢言「強力」對抗通貨膨脹，並重申9月政策會議再升息3碼可能有其適切性，升息幅度取決於通膨及就業數據。根據美國商務部公布的報告，7月消費者物價較去年同月上揚6.3%，而6月年增率為6.8%。隨著能源價格暴跌，美國7月通膨紓緩。

★安倍晉三國喪外交團約千人 已邀台灣及195邦交國代表出席

日本政府內閣會議26日通過以2億4940萬日圓經費（約新台幣5515萬元），在9月27日為遇刺的前首相安倍晉三舉行國喪。據日媒報導，外交團出席者估約1000人，已邀台灣及日本的195個邦交國派代表參加。安倍晉三7月8日遇刺身亡，日本政府在1945年二次世界大戰結束後，只曾為兩位卸任首相舉辦國喪，前一位是1967年逝世的吉田茂。

★新疆再教育營倖存者被囚3年逼唱紅歌 中國持續建營地

中國頻透過官媒營造新疆再教育營正常無害的形象，但美國之音23日報導，曾被關押3年的倖存者古麗巴哈爾．海提瓦吉揭穿一切都是造假，她說，在教育營每週要學一首「紅歌」，例如「沒有共產黨就沒有新中國」；中國投入更多資源，還在建新營地。美國國務院24日公布報告，中國利用龐大網軍和低階外交官網絡，操縱和主導關於鎮壓新疆少數族群的全球輿論。

★索羅門總理被控撒錢保職位 中國資金成個人小金庫

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）遭指控在去年國會不信任投票前，將中國提供的資金撥給國會議員，保住總理寶座。圖為蘇嘉瓦瑞5月會晤中國外交部長王毅（左）。（圖取自中國外交部網頁fmprc.gov.cn）

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞遭指控在去年國會不信任投票前，分兩批將中國提供的資金，撥給國會全部50席議員中的39人。蘇嘉瓦瑞辦公室發聲明駁斥外傳他利用中國資金，保住總理職位的說法，再指控西方媒體「圍堵中國，散播反中情緒」，同時揚言驅逐外國記者。

★伊朗43年禁忌破除 女性獲准入場觀看職業足球賽

伊朗女性25日獲准進入球場觀看職業足球聯賽，是實施公開場所性別隔離40多年以來首次。（圖取自twitter.com/fcesteghlaliran）

伊朗女性25日獲准進入球場觀看職業足球聯賽，是1979年爆發伊斯蘭革命，實施公開場所性別隔離以來首次。伊朗「人民日報」報導稱：「這是締造歷史的一場活動。」今年1月，伊朗女性獲准到場觀看世界盃足球賽資格賽伊朗對伊拉克之戰，是近3年來她們能進場觀看的首場國際賽事。

★NASA發布黑洞聲波 稱太空中不存在聲音是誤解

美國國家航空暨太空總署（NASA）近日發布一段從黑洞捕捉到的聲波，把科學家先前識別出的黑洞聲音讓人們第一次聽到。NASA指出，太空不存在聲音的想法是誤解，外太空大多呈現真空狀態，沒有聲波傳播的介質，但星系團中的大量氣體可為聲波傳播提供介質。團隊放大來自2.4億光年以外英仙座星系團的聲波，並結合其他數據讓人可聽見來自遙遠黑洞的聲音。

國內新聞

★明德外役監逃犯林信吾殺2警奪槍 逃亡17小時落網羈押

台南2名警員遭外逃的明德外役監受刑人林信吾（白色安全帽者）攻擊雙亡，林信吾歷經17個小時逃亡後，23日清晨終落網，警方訊後將林信吾移送台南地檢署。中央社記者洪學廣攝 111年8月23日

台南市安南區北汕尾三路22日發生殺警奪槍案，震驚社會。員警凃明誠、曹瑞傑追緝機車竊盜案時遇襲殉職，凶嫌林信吾逃亡17小時，23日凌晨4時許在新竹市客運站落網。林信吾是明德外役監獄逃犯，檢方訊後聲押，台南地院24日下午認定林信吾犯後滅證逃亡及有反覆實施強盜犯罪之虞，裁定羈押。

★警開槍規定鬆綁 2情況不必寫報告

台南殺警奪槍案引發討論警員用槍時機，警政署指出，為鼓勵警員正確、合法使用槍械並減輕執勤負擔，即日起警員執勤時單純對空鳴槍、未造成傷亡或財損等合法使用警械案，詳細開槍經過情形，可改為登錄在工作紀錄簿，以代替書面報告。

★美國會議員8月接二連三訪台 蔡總統盼共同捍衛區域安全、強化半導體合作

總統蔡英文（前右）26日在總統府接見美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）（左）訪問團，歡迎他們來訪台灣。中央社記者張皓安攝 111年8月26日

美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩25日深夜抵台，繼眾議院議長裴洛西及聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基之後，8月第3度有美國國會議員訪台。總統蔡英文26日接見布蕾波恩時呼籲理念相同的民主國家，共同捍衛區域安全，也期盼與美國共同強化半導體等高科技領域合作。布蕾波恩表示，美台夥伴關係確實讓北京感到緊張。

★國防部預告免役標準變嚴 身高須低於155、BMI大於35

國防部近日預告修正兵役體位區分標準，調高免役體位的身高與BMI值門檻，身高得低於155公分，BMI值超過35或低於15才能免役。此外，針對冠狀動脈疾病、甲狀腺機能過低、貧血或骨髓化生不良症候群、膝關節損傷、椎間盤突出症、視力、杜瑞氏症等，均有更嚴謹的檢驗規範。至於調整後可增加多少常備與替代役兵源，尚待內政部評估。

★米其林必比登名單首納台南高雄 4都59家新入選

米其林指南的必比登推介名單23日揭曉，首次入列的台南和高雄分別有27及20個店家入選，包含知名的阿美飯店、大勇街無名鹹粥、鴨肉珍、老新台菜等店家。米其林指南表示，這份名單囊括了20個料理種類與風格，充分顯現在地飲食文化的多元與豐富。

★112年預算規模史上最大 國防經費大增716億成長13.9%

（中央社製圖）

行政院會25日通過112年度中央政府總預算案，歲入編列新台幣2兆5565億元、歲出編列2兆7191億元，差短1626億元，債務還本為1110億元。行政院長蘇貞昌表示，明年度預算規模史上最大，還債金額22年新高，且少子女化對策、教育、長照、住宅、國防等經費皆創歷史新高。其中國防預算達5863億元，較今年增加716億元，成長13.9%。

★65歲以上9/1起免費領5劑快篩 邊境開放擬先鬆綁日本旅客入境

隨BA.5疫情攀升，9月1日起，65歲以上長者可持健保卡，至快篩實名制據點免費領取5劑快篩試劑，受惠人數約400萬人。邊境何時鬆綁備受矚目，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，下波疫情高點預計落在9月中下旬，之後須再觀察2至3週，確認趨勢往下才會開始後續開放，預估10月才比較明朗。交通部觀光局副局長林信任說，目前規劃先開放旅客入境，再開放出國旅遊，且入境客源將先鎖定日本旅客來台觀光的商機。

★12友邦駐聯合國代表聲明 關切中國升高對台威脅

外交部表示，台灣12個友邦的駐聯合國常任代表23日發布聯合聲明，就中國蓄意升高對台軍事威脅與危害台海和平表達嚴重關切，並讚許台灣冷靜應對中國威脅。外交部對此表達誠摯感謝。

★陳佳樺扳倒英國名將費雪 加拿大撞球公開賽摘金

台灣撞球好手陳佳樺（前右）21日在WPBA加拿大公開賽女子10號球金牌戰力退英國名將費雪（前左）奪冠。（圖取自twitter.com/WPBAbilliards）

台灣撞球好手陳佳樺21日在美國女子職業撞球巡迴賽（WPBA）加拿大公開賽女子10號球金牌戰，關鍵點球大戰以3比2力退英國名將費雪，拿下冠軍。22歲的陳佳樺曾在2016年世界青少年花式撞球錦標賽摘金，並在2018年世界青少年9號球錦標賽封后，2019年更在日本公開賽奪冠。陳佳樺賽後直呼不敢相信，「我沒想過我會拿冠軍，我只是在享受比賽」。

★高溫少雨 7月平均降水量減6成創15年同月新低

今年夏天豔陽高掛，颱風又缺席，高溫炎熱的天氣讓人直呼吃不消。主計總處國情統計通報顯示，今年7月平均氣溫較去年同月增加攝氏0.3度，降水量則減6成，也是民國97年以來同月新低點。