0814-0820一週大事

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外交家雜誌指出，柬埔寨跟中國簽「一帶一路」合作文件後，當地不加限制與未受規範的發展使跨國犯罪事件增加。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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一週大事關注焦點：柬埔寨跨國犯罪頻傳／中國高溫水電雙缺／土以恢復正常外交／塔利班重掌阿富汗週年／人蛇提團在台負責人落網／數位中介法公聽會／110年國人平均壽命／勞動基金炒股案一審

國外新聞

★中國人湧入柬埔寨犯罪頻傳 當地反華情緒升高

台灣民眾至柬埔寨打工遭詐騙頻傳，英文雜誌「外交家」7月時專文指出，柬埔寨跟中國簽「一帶一路」合作文件後，當地不加限制與未受規範的發展使跨國犯罪事件增加，加劇社經地位不平等，削弱兩國民眾之間的信任。文章指出柬埔寨加速通過新移民法，並與中國及東南亞多國合作打擊跨國犯罪。除了台灣之外，港澳、越南等地也紛傳民眾受害。

★中國60年一遇高溫爆大規模水電雙缺 鄱陽湖縮水3000平方公里

今夏以來中國多地出現不尋常的連續高溫，加上雨量稀少、電力負荷過大，3大因素影響下，連第一水電大省四川也陷入停工限電窘境。持續高溫缺水也讓中國最大淡水湖鄱陽湖大縮水，水體面積只剩803平方公里，比豐水期大減3000平方公里，創1951年有記錄以來最早進入枯水期的紀錄。

受高溫缺雨影響，鄱陽湖水體面積大減，創1951年有記錄以來最早進入枯水期的紀錄。圖為13日鄱陽湖鞋山島露出水面。（中新社）

★歐洲遭逢500年大旱 萊因河水位降 德國製造業敲警鐘

歐洲可能面臨500年來最嚴重旱災，從西班牙乾裂的水庫底床，到多瑙河、萊因河、羅亞爾河及波河等大河水位嚴重下降，乾旱不僅破壞農場經濟，迫使人們限制用水，還引發野火並威脅水生生物。水位降低也衝擊德國經濟命脈萊因河的船運，業者警告枯水現象如果沒有改善，將衝擊生產和能源供應。

歐洲正面臨嚴重旱災，多瑙河、萊因河等大河水位嚴重下降。圖為9日一艘渡輪行經德國萊因河部分乾涸的河床。（路透社）

★三星李在鎔獲赦後第一箭 半導體研發投資4800億

韓國三星電子副會長李在鎔獲特赦後出席活動，宣布將在2028年前對半導體尖端技術園區投資20兆韓元（約新台幣4800億元），目標以次世代技術開發克服當前經濟難關。朝鮮日報報導指出，李在鎔近期不斷強調技術的重要性，尤其國際半導體產業競爭激烈，台積電不斷領先發展技術，中國業者也緊追在後，讓三星的技術研發需求更迫在眉睫。

★歐盟通膨9.8%創新高能源為主因 法國較穩東歐悽慘

歐盟統計局18日發布最新經濟數據，第2季整體經濟成長率0.6%，7月年化通膨率9.8%續創新高，經濟信心指數跌至17個月最低。但各國差異大，法國通膨率穩在6.8%，波羅的海3國都超過20%。英國也在17日公布7月CPI上升至10.1%，通膨率創40年新高，物價上漲同時，生活成本也隨之增加。

★劍拔弩張逾10年 以色列和土耳其恢復全面外交關係

以色列和土耳其17日宣布相互恢復「全面外交關係」，將互派大使。兩國在2018年因美國將駐以使館遷至耶路撒冷關係生變，直到今年以色列總統赫佐格對安卡拉展開訪問，兩國關係才出現轉捩點。不過，兩國因以巴衝突摩擦不斷，這波大和解能否持久，學者認為取決於雙方期待值與「克制對彼此失望的能力」，暫時不敢樂觀。

以色列和土耳其17日宣布相互恢復全面外交關係，將互派大使。圖為3月以色列總統赫佐格（左）與土耳其總統艾爾段（右）會面。（圖取自facebook.com/IsaacHerzog）

★塔利班重掌阿富汗週年 女權遭嚴重剝奪、家庭絕望賣子

塔利班重掌阿富汗滿週年，當地戰火雖歇，但女性權益遭嚴重剝奪，職位得被迫交給男性，就算能留在職場，薪水也低很多。女學生被迫中斷學業，還有家庭因糧食不足被逼得只好販賣子女或採取其他極端作法尋求活路，然而西方制裁卻當地加劇人道危機。

圖為9日阿富汗女孩在喀布爾市外的努爾清真寺閱讀古蘭經。（美聯社）

★反川議員初選紛落馬 川普確立影響力為重返奠基

美國前副總統錢尼長女麗茲16日爭取黨內連任提名失利，她是第4位因去年投票彈劾川普，失掉眾議員席次的共和黨人。反川議員紛紛殞落，進一步確立川普黨內影響力，為他重返白宮奠定基礎。根據美國「國會山莊報」民調結果，即便2024年黨內初選對上7位潛在競爭對手，川普支持度仍遙遙領先。

★俄羅斯拒在烏克蘭設非軍事區 基輔矢言收復1991年疆土

聯合國擔心俄羅斯占領的烏克蘭札波羅熱核電廠遭受破壞，呼籲俄羅斯設為非軍事區，然而俄羅斯予以拒絕，並警告這座核電廠若發生事故，其放射性物質恐衝擊歐洲國家。另外，烏克蘭國防部長列茲尼科夫接受外媒採訪時表示，烏國最終目標是在俄烏戰爭中大獲全勝，並從俄羅斯手中奪回烏東地區及克里米亞，收復1991年時的國土範圍。

★蘇格蘭免費提供女性生理期用品 全球唯一

蘇格蘭議會於2020年11月無異議通過「生理期用品法」，要求各公家機構有法律義務免費提供生理期用品給民眾。這項保障所有女性都可獲得免費的生理期用品的法案15日起實施，寫下世界第一。

國內新聞

★內政部：柬埔寨打工詐騙受理420件 46人已平安返台

內政部19日發布新聞稿指出，柬埔寨案截至目前為止，全國警察機關共受理報案420件，其中46人在政府及各界努力之下已平安返國；另外，政府也全力追緝人口販運犯罪，全國警察機關已偵破20件67人，其中22人裁定羈押。

圖為警方在桃園國際機場舉牌提醒民眾慎防海外打工詐騙。（中央社檔案照片）

★柬埔寨詐騙人蛇集團在台負責人落網 似曾誘騙至少50人出境

張姓女子等人涉嫌以高薪誘騙赴柬埔寨等國工作，17日檢方聲押張女，並查扣張女隨身筆記本，發現記載至少50名台灣人出境，目前已掌握其中10名被害人，檢警將擴大偵辦並清查被害人。

★數位中介法暫緩公聽會 政院：仍需多方溝通

NCC 6月底公布數位中介服務法草案，經過近日3場公聽會後，除平台業者擔心侵害言論自由、影響產業發展，實務上難以遵循，網路上反彈聲浪也不止。19日NCC宣布暫緩辦理原訂8月25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再行辦理。政院官員19日表示，數位中介法原是為了避免違法內容在數位平台等擴散，但各界疑慮仍深，需多方溝通。

★台美貿易倡議談判正式啟動 政院經貿辦展開公眾意見徵詢

台美雙方今年6月1日啟動21世紀貿易倡議，經過2個月密集討論，行政院經貿談判辦公室18日發布新聞稿指出，經由嚴謹準備過程及協商，台美雙方同意正式啟動台美貿易協商談判。經貿辦也在公共政策網路參與平台啟動為期1個月的公眾意見徵詢，做為日後推動本倡議的參考，目標是談判完成後，簽署高標準且具有經濟意義的貿易協定。

★去年國人平均壽命為80.86歲 台北市84.17歲最長壽

內政部公布110年簡易生命表，國人平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，男、女性平均壽命為歷年次高水準；若以直轄市分布，台北市84.17歲最為長壽，內政部表示，長期觀察，國人平均壽命呈現上升趨勢。

內政部公布110年簡易生命表，直轄市平均壽命自北而南遞減，東部縣市平均壽命較西部低。（中央社製圖）

★BA.5本土疫情將起 估10月降溫邊境可望加速開放

指揮中心指揮官王必勝19日證實，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但考量本土BA.5疫情升溫在即，最快10月BA.5疫情開始降溫後，才會加速開放腳步。指揮中心預估，本土BA.5疫情最快2週後升溫，以模型推估，若疫情嚴峻單日恐增6萬例確診，低推估則是日增約3萬例，呼籲家長快帶孩子接種疫苗。

★勞動基金炒股案 游迺文求升官圖利寶佳逾5億一審判9年

勞動基金炒股案，台北地院認為，游迺文因冀望寶佳集團政經影響力讓自己升官，操作炒股使寶佳獲利5億3879萬元，有辱官箴，惡性重大，19日依違反證交法等罪判刑9年，褫奪公權5年。

勞動基金炒股案，台北地方法院19日依違反證交法判勞動部勞動基金運用局前組長游迺文（前中）9年徒刑，游迺文到庭聆判，離開法院時面色凝重。中央社記者林長順攝 111年8月19日

★防疫雙險今年已理賠578億 產險業過去3年獲利全賠光

金管會16日公布，今年12家產險防疫險已理賠新台幣475.26億元，疫苗險理賠破百億大關、達103.2億元，合計防疫雙險今年已理賠578.47億元，遠超產險業過去3年獲利數。

★新台幣收30.02元創2年新低 外資今年賣超台股逾1兆元創紀錄

新台幣近期盤中頻頻測試30元大關，央行多次力守2字頭，19日央行放手，新台幣兌美元收盤收30.02元，貶2.9分，創下2020年6月以來新低。另外，外資19日再賣超台股73.05億元，累計今年賣超已達1兆11億元，超越前2年總和，創下台股史上外資賣超新高紀錄。

★大型重機通行蘇花改 9月1日起正式實施

台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）試辦大型重型機車通行至今已10個月，經專家學者討論，認為大型重機對交通幾乎沒有影響，且違規比例也很低，因此建議公路總局可常態性開放，獲交通部核定，從9月1日起實施。