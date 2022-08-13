0807-0813一週大事

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韓國中部地區自8日起豪雨不斷，降雨量創韓國開始氣象觀測115年以來最高紀錄。圖為9日首爾漢江一座橋被暴雨淹沒。（路透社）

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一週大事關注焦點：韓國破紀錄大雨／日本內閣改組／FBI搜查川普別墅/大谷翔平達成百年紀錄／大學分發缺額破1.4萬／林智堅退選桃園市長／台積電7月營收／頂新問題油案達成和解

國外新聞

★韓國破紀錄大雨11死8失蹤 首爾擬禁「寄生上流」半地下公寓

韓國中部地區自8日起暴雨不斷，降雨量創韓國開始氣象觀測115年以來最高紀錄。首都圈等地區災情頻傳，主要道路、地鐵、住家都淹起水來，造成11人死亡、8人失蹤。當中有一家3口溺死電影「寄生上流」中社會底層階級居住的半地下公寓。首爾政府10日宣布，未來將逐步淘汰這類住宅，以免悲劇重演。

圖為8日晚間首爾江南區淹水情形。（韓聯社）

★不甩中國三不一限 南韓薩德反飛彈系統基地恢復正常部署

南韓及中國近年來在部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）議題上僵持不下，南韓總統辦公室11日對中方就「三不一限」的主張表示，部署薩德系統的星州駐韓美軍基地預計8月底恢復正常部署，並重申薩德是從北韓核武、飛彈的威脅下，保障南韓人民生命安全的防衛手段，不能作為協商的議題。

★日相岸田大幅改組內閣 9位首次入閣、女性2人、重視派閥平衡

日本首相岸田文雄10日改組內閣，19名閣員有14人異動，其中9人是首次入閣，可說是大規模改組。新的內閣平均年齡較上次略高、女性閣員僅文部科學大臣永岡桂子及經濟安保擔當大臣高市早苗2人，閣員組成重視派閥平衡。另外，前安倍首相遇刺身亡意外牽扯出7名閣員與舊統一教有關，這7人都在這波改組中去職。

★波羅的海3國全退出中國與中東歐合作機制 捷克可能跟進

繼立陶宛去年5月宣布退出中國－中東歐國家合作機制後，拉脫維亞與愛沙尼亞在11日也作出相同宣布，這意味現在僅14個歐洲國家參與這個由北京主導的機制。而捷克可能是下一個退出合作機制的國家。捷克國會參議院外交委員會主席費雪11日在臉書貼文表示，現在是捷克加入波海三國行列、退出該機制的好時機，更何況捷克是現任歐盟輪值主席國。

★FBI依間諜法搜索川普寓所 查扣11份機密文件

美國聯邦調查局（FBI）8日搜查前總統川普位於佛羅里達的海湖俱樂部寓所，12日聯邦地方法院公開令狀與查扣清單，顯示FBI援引包括間諜法在3項法條，帶走4份絕對機密文件、7份機密文件與密件，川普恐涉及不當處理國防機密與破壞文件紀錄等。川普則透過自己的社群媒體平台發表聲明說，相關紀錄都已解密且被安全地儲放著。

川普的海湖俱樂部寓所8日遭FBI探員突襲搜索。圖為特勤人員在寓所外守衛。（路透社）

★金融時報：中國公司丟失鉅額銅礦 大企業斷絕往來

英國「金融時報」報導，中國的葫蘆島瑞升商貿公司丟失價值約新台幣150億元的銅精礦，瑞士礦業巨擘嘉能可等全球貿易企業已與這家公司斷絕往來。這並不是中國第一起金屬融資醜聞，花旗集團和全球最大大宗商品貿易商之一摩科瑞早在2014年就曾為了2.7億美元的中國東北金屬借貸交易融資協議而告上法院。這一連串事件可能動搖西方銀行對中國大宗商品貿易活動擴大融資的意願。

★歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱

法國、義大利、西班牙等歐洲國家正遭遇破紀錄的乾旱危機，連數百年來以治洪為重的荷蘭，也宣布全國水位達歷史低點、推出抗旱政策。荷蘭缺水也波及得依靠水路大量買煤的德國。聯合國世界氣象組織9日表示，今年7月是有紀錄以來3個最熱的7月之一，全球氣溫比平均高出近半度。

★俄羅斯基地爆炸毀7軍機 CNN：二戰後單日折損最慘重

克里米亞半島一座俄羅斯空軍基地9日發生爆炸，造成1死8傷，並至少摧毀7架戰鬥機。俄羅斯國防部表示，爆炸肇因於航空彈藥，但未說明彈藥是如何遭到引爆。CNN報導，這恐怕是莫斯科自第二次世界大戰以來折損軍機最多的一天。

★印度美國10月聯合軍演 地點距中印實際控制線約95公里

印度媒體Republic World 7日報導，美國與印度將於10月展開為期半個月，名為「戰爭實踐」的聯合軍事演習，地點距中國印度邊界的實際控制線只有約95公里。這將是印度與美國第18次舉行「戰爭實踐」系列演習，目的在加強兩國陸軍的相互瞭解與協同作戰能力。

★大谷翔平開轟奪第10勝 平貝比魯斯百年紀錄

美國職棒大聯盟9日洛杉磯天使對奧克蘭運動家比賽中，天使日籍「二刀流」好手大谷翔平開轟又達到美日通算1000次三振的里程碑，並以6局0失分好投，率天使5比1擊敗運動家，收下本季第10勝，成為繼貝比魯斯後，104年來首位有單季10勝、10轟的選手。

MLB洛杉磯天使日籍「二刀流」好手大谷翔平9日奪本季第10勝，追上貝比魯斯104年前創下的單季10勝、10轟紀錄。（共同社）

國內新聞

★大學分發缺額破1.4萬 全國僅11校足額錄取

111學年度大學分發入學管道12日放榜，缺額破1.4萬名，全國只有台灣大學等11所大學足額錄取。缺額最多的是中國文化大學，校方表示會朝本地生「瘦身」，積極轉向國際招生。

111學年度大學分發入學管道12日放榜，只有台灣大學等11所大學足額錄取。（中央社製圖）

★林智堅宣布退選捍衛清白 鄭運鵬接棒參選桃園市長

陷入論文風波的民進黨桃園市長參選人林智堅12日宣布退選，他表示，不願意因為個人不足和缺陷，造成團結台灣的進步力量陷入泥沼，因此選擇離開桃園市長選舉戰場，即將在另一戰場捍衛清白。並宣布將由立委鄭運鵬接棒參選。

民進黨桃園市長參選人林智堅（左）12日下午在黨中央記者會上說明，並宣布退出桃園市長選舉，致詞後向眾人鞠躬致意。右為民進黨秘書長林錫耀。中央社記者趙世勳攝 111年8月12日

★8/13本土2萬1056例、40死 桃機取消3項轉機限制

中央流行疫情指揮中心宣布，國內13日新增2萬1056例COVID-19本土病例，確診個案中新增40名死亡病例，境外移入新增233例。指揮中心8日宣布取消桃園機場3項轉機限制，包括旅客須由航空公司引導至專屬候機室、僅能停留12小時、行程須開立同一本票內等規定皆取消。另外，國內BA.5疫情可能在8月中下旬升溫，對此台大醫師李秉穎表示，國內上波疫情已達到一定群體免疫，認為BA.5疫情大規模流行的機會相對低。

★總統：中國武力威脅未降低 備戰不求戰、應戰不避戰

總統蔡英文11日說，當前，中國武力的威脅並未降低。她也再度強調，不會升高衝突，也不會挑起爭端，會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。外交部長吳釗燮則在9日召開國際記者會表示，目前中國對台灣作為及手段只是藉口，絕不止於台灣，造成損害也不僅止台灣，呼籲愛好自由民主國家一起合作，共同研議因應之道。

★不畏半導體景氣趨緩影響 台積電7月營收1867億飆高

晶圓代工廠台積7月營運表現亮麗，營收達新台幣1867.63億元，創新高；法人樂觀預期，8、9月有望挑戰2000億元大關。

★國衛院破解新冠病毒快速感染 助攻藥物疫苗研發

COVID-19疫情至今超過2年，國家衛生研究院10日表示，已成功破解病毒調控細胞快速感染新機制，有利治療藥物與疫苗研發，甚至可從「老藥」中篩選出抑制病毒傳播的候選藥物。

★頂新問題油求償達成和解 統一超商等受波及公司獲賠1.7億

頂新問題油事件，受波及的統清公司等求償逾10億3500萬元，但案件龐雜，審理5年多未結案，經法官多次協商，4日言詞辯論時達成和解，由頂新負責人魏應充等給付1億7000萬元。

★台灣貨幣金融改革政策建議書 中研院提4大建議

中研院8日發布台灣貨幣金融改革政策建議書，提出4大建議，希望促進台灣金融發展與經濟成長、改善所得分配，呼籲台灣應該效法美國建立前瞻性指引，央行應提升獨立性並公布匯率干預資料等。

★中國現新興傳染病琅琊病毒 疾管署擬納重點監測

中國出現新興傳染病「琅琊病毒」，中國山東、河南近期發現35例感染個案，衛福部疾管署副署長莊人祥7日表示，將加速建立實驗室核酸檢測定序標準化方法，不排除納入重點監測項目。

★農田水利會改制釋憲案 憲法法庭判決合憲

農田水利會改制為公務機關，包括中國國民黨籍立委費鴻泰等38人認為農田水利會改制有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭12日做出111年憲判字第14號判決，宣告合憲。