0724-0730一週大事

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一週大事關注焦點：拜習通話／聯準會升息3碼／菲律賓強震／教宗訪加拿大向原住民道歉／漢光演習總統登艦校閱／BA.5本土疫情估8月升溫／如興爆財務危機

國外新聞

★美中元首通話 拜登重申反對改變台海現狀 習近平放狠話

美國總統拜登與中國國家主席習近平在台北時間28日晚間通話逾2小時，這是拜登在去年1月上任後兩人第5次接觸。美方官員表示，兩人討論議程廣泛，內容包括俄羅斯入侵烏克蘭、台灣等議題，拜登在台灣議題上重申美方政策不變，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定，習近平則稱中國民意不可違，玩火必自焚，美方應言行一致恪守「一個中國」原則。

★裴洛西不鬆口是否訪台 白宮未見中國增軍事行動跡象

美媒盛傳美國聯邦眾議院議長裴洛西將在29日出訪亞洲，已知的地點包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，裴洛西以安全考量為由，不願鬆口是否訪問台灣，但她對即將展開的出訪感到興奮。美國白宮官員柯比則表示，未見到中國有採取任何軍事行動的跡象。

★聯準會升息3碼符合預期 美國GDP連兩季萎縮經濟陷技術性衰退

美國聯準會27日宣布再次升息3碼，聯邦資金利率目標區間調高到2.25%至2.5%，達到不刺激也不拖慢經濟的中性水準，今年到目前累計已4度升息，共調升9碼（2.25個百分點），專家觀察美國從強力抑制通膨轉向更關注經濟面，升息特快車有望看到終點。同時，美國經濟受物價飛漲、利率走升夾擊，國內生產毛額（GDP）連兩季萎縮，符合經濟陷入衰退的技術性衰退定義。通貨膨脹侵蝕民眾消費力，具經濟支柱地位的消費支出仍有成長，但明顯降溫。

★菲律賓北部規模7地震5死上百傷 數百起餘震居民難安眠

圖為27日地震發生時，一輛行駛中的車輛遇上山區巨石崩落。（美聯社）

菲律賓北部艾布拉省27日發生規模7地震，已知有5人喪生，150多人受傷，這起強震波及山區，引發山崩、建築物倒塌，數百公里外首都馬尼拉的高樓大廈也在搖晃，捷運一度停駛，許多居民露宿在外。當地地震機構29日說，地震過後測得800多起餘震，包括24起強到有感的餘震。菲律賓總統小馬可仕則飛往災區勘災。

★2008年秋葉原隨機殺人7死嫌犯伏法 日本政府：廢死不適當

日本男子加藤智大2008年6月在東京秋葉原持刀殺害7人，被判處死刑，2022年7月26日已被處決。圖為事發現場。（共同社）

日本秋葉原隨機殺人事件的凶手加藤智大26日伏法，日本內閣官房副長官磯崎仁彥表示，國內輿論多認為窮凶惡極的犯罪不得不以極刑嚴懲，因此「廢除死刑並不適當」。這是首相岸田文雄在2021年10月上任後，日本當局第2度執行死刑。這起發生在2008年、震驚日本全國的秋葉原殺人事件後，曾引發其他犯嫌模仿犯案。類似的隨機殺人及傷人事件，在日本社會曾多次發生。

★聯合國人權事務委員會：香港必須廢止國安法

聯合國人權事務委員會27日發表報告，並對香港人權惡化發出警訊，特別呼籲香港廢除北京當局兩年前實施的全面性國家安全法。港府發表長文反駁，除了表示失望，並重申國家安全屬於北京中央事權，北京在「一國兩制」的方針下有權就此立法。

★教宗訪加拿大首日 為原住民寄宿學校虐待事件道歉

天主教教宗方濟各（前左）25日在造訪加拿大的第一天，向當地受虐的原住民倖存者道歉。圖為頭戴原住民頭飾的方濟各親吻原住民倖存者的手。（圖取自instagram.com/franciscus）

天主教教宗方濟各25日在造訪加拿大的第一天，向當地受虐的原住民倖存者道歉，在場的第一民族、梅蒂斯和伊努特等原住民族群報以熱烈掌聲。當地天主教會經營的寄宿學校曾對原住民兒童施以身體、言語、心理和精神上的虐待，時間長達數十年。

★巴西男子染猴痘病逝 非洲之外首起死亡案例

巴西衛生部29日確認巴西首例猴痘死亡病例，死者是一名41歲男性，住在米納斯吉拉斯州烏柏蘭狄亞市。這是非洲以外首例猴痘死亡病例。西班牙也通報首起與猴痘相關的死亡病例，據信是與目前歐洲疫情有關的首起死亡病例。

★斯里蘭卡醫療系統瀕臨崩潰 患者無人醫治沒藥可買

斯里蘭卡日前宣告破產，缺乏外匯讓國家無法獲得足夠的汽油來維持經濟運轉，也無法獲得足夠藥品來治療病患。斯里蘭卡最大間醫院如今整個病房一片漆黑、幾乎空無一人，剩下的少數患者未獲醫治、處於痛苦之中，醫師甚至因為缺乏燃油，無法在輪值上班時間趕抵醫院。

★冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

受到氣候變遷影響，阿爾卑斯山冰川的消融速度可能遠超預期，且該地區的氣溫正以每10年增加攝氏0.3度的速度上升，這個增速約是全球均溫升速的2倍。（圖取自twitter.com/matthias_huss）

路透社獨家報導，自60餘年前開始紀錄以來，阿爾卑斯山冰川的體積正以史上最快速度消融。透過測量冬季降雪量與夏季融冰量的差距，科學家計算出每年的冰川縮減體積。去年冬天的降雪量已少於往年，今年初夏，阿爾卑斯山又經歷了兩波凶猛熱浪。之前科學家都會等到9月下旬、阿爾卑斯山夏季融冰季節結束後才測量並記錄融冰狀況，專家說，原本預計數十年後才會出現的狀況，現在已經發生。

國內新聞

★7/30本土2萬1273例、156中重症 4旬男染疫併中暑亡

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥30日下午宣布，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增2萬1273例本土病例，確診個案中新增156例中重症（中症109例、重症47例），其中60人死亡，另新增228例境外移入病例。指揮中心宣布國內出現第2例染疫中暑死亡病例，這名40多歲男子打過2劑COVID-19疫苗，日前確診並在解隔後上班反覆高燒，體溫高達攝氏40.9度，送急診就醫，最後仍不幸過世。

★總統：台灣是區域安全關鍵防線 繼續深化與日合作

總統蔡英文28日接見「思考日本安全保障議員之會」訪團表示，台灣是第一島鏈非常關鍵的防線，台灣會與日本以及其他民主夥伴，繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。

★BA.5疫情估8月升溫 王必勝：維持現行防疫措施

本土疫情稍降溫，但鄰近國家Omicron BA.5亞變種病毒疫情飆高，指揮中心指揮官王必勝表示，8月可能出現BA.5本土疫情流行，單日確診不排除回升至5萬例，將維持現行防疫措施。

★美簡報拜習通話 外交部感謝美支持台灣安全

針對美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，外交部29日表示，美方在通話結束後已第一時間向台灣簡報，外交部感謝拜登上任後多次強調台美關係「堅若磐石」，及對維持台海和平穩定現狀的重視，與對台灣安全的堅定支持。

★漢光演習海軍海巡首次聯合操演 蔡總統登基隆級艦出海校閱

國軍漢光38號實兵演習「海軍聯合截擊作戰實彈操演」26日上午登場，海軍成功級艦同步實彈射擊「標準一型」防空飛彈，發射瞬間產生陣陣濃煙。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日

國軍漢光38號演習重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」共20艘艦艇、15架次戰機26日於蘇澳外海參演，也是海軍與海巡首度在公開場合聯合操演。總統蔡英文登上基隆軍艦視導，總統說，這場精實的操演展現了中華民國國軍保家衛國的能力和決心。

★遭認定不當取得財產轉國有 救國團將聲請停止執行

黨產會認定，救國團現有財產中，有61筆土地、建物和部分現金等為不當取得，命其移轉為國有；救國團回應，將提「停止執行」聲請，呼籲法院停止執行此行政處分。

★新國科會揭牌 蔡總統賦予新任主委吳政忠3任務

總統蔡英文27日為國家科學及技術委員會揭牌，蔡總統表示，新國科會將扮演領頭羊，擘劃科技發展願景並協調分配科技預算；她也給予新任主委吳政忠3項任務，包括加速投入半導體技術等前瞻領域研究、匯集創新技術能量與培育年輕人才。

★萬安演習北市首度全面離車疏散 模擬變電所遭飛彈攻擊場面逼真

台北市在萬安演習警報施放期間實施人員離車疏散，員警攔下松江路行駛中的公車，引導車上乘客到避難處所躲避。中央社記者孫仲達攝 110年7月25日

北部地區萬安45號演習25日登場，台北市今年首度實施全市防空疏散避難演練，車輛不但要停靠路邊，民眾也須下車接受引導至附近的防空避難處。原本熱鬧的市區瞬間唱空城，路邊的超商成了最多人疏散的去處。台北市消防局為配合演習，同步於信義區虎林變電所模擬遭受飛彈攻擊起火演練，以確保民眾生命財產安全。

★戴資穎台北羽球賽封后 周天成逆轉勇奪賽史第4冠

戴資穎（左）、周天成（右）24日分別在2022台北羽球公開賽拿下女單、男單冠軍。中央社記者張新偉攝 111年7月24日

台灣羽球一姐戴資穎在台北羽球公開賽女單冠軍戰，以21比17、21比16擊敗日本選手川上紗惠奈，拿下冠軍。32歲台灣羽球一哥周天成這次第6度闖進決賽行列，並奪賽史第4冠。

★如興爆財務危機 國發基金打集體訴訟求償創首例

國內牛仔褲代工廠如興發生重大財務危機，推算如興大股東國發基金投資部位帳面損失已逾新台幣11.71億元；國發基金官員26日證實已加入投保中心集體訴訟案，將針對當年如興現金增資說明書不實向如興求償；但國發基金短時間將不會考慮出清持股。