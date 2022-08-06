0731-0806一週大事

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一週大事關注焦點：裴洛西訪台／中共軍演／北韓核試／以色列空襲加薩／總統府官網遭駭／中國禁台灣食品進口／7月物價指數回落／日本踩線團來台

國外新聞

★裴洛西訪台會蔡總統 商界領袖與民主人士力挺

美國聯邦眾議院議長裴洛西3日上午拜訪立法院後，前往總統府接受總統蔡英文頒授特種大綬卿雲勳章。裴洛西與總統蔡英文會面時表示，這次來台清楚傳達美國絕不會背棄對台灣的承諾，並向外界彰顯美台團結。為反制裴洛西訪台，中國宣布制裁裴洛西及其家人，並宣布取消或暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議。針對中國威脅台灣國家安全的作為，外交部5日再度嚴厲譴責，並強調目前已有超過40國聲援台灣。

★中共軍演向台灣周邊海域發射11枚飛彈 5枚落入日本經濟水域

中國4日至7日在台灣周邊實施大規模軍事演訓，4日下午向台灣周邊海域發射共11枚東風系列彈道飛彈。日本政府表示，中國發射的5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區，並推定當中4枚飛越台灣上空，首相岸田文雄要求中國立即中止軍事訓練。總統蔡英文指出，刻意、持續升高軍事威脅對於台灣與國際社會都是不負責任的做法，政府嚴正要求中國理性自制，政府也沉著應對。

★路透：聯合國機密報告稱北韓已在為核試準備

根據路透社4日取得的聯合國機密報告摘要顯示，北韓今年1到6月間已在為核子試驗作準備。圖為北韓領導人金正恩（後中）5月12日召開會議。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

根據路透社5日取得的聯合國機密報告摘要顯示，北韓今年1到6月間已在為核子試驗作準備，繼續加速2021年9月開始的飛彈計畫。早前監督人員曾指控，北韓為籌措核子和飛彈計畫資金而進行網路攻擊。監督人員指出，北韓試射含彈道和導引技術整合的飛彈已有31枚，包括6次洲際彈道飛彈（ICBM）試驗和2枚確定為彈道武器的飛彈。

★以色列空襲加薩逾15人喪生 聖戰組織發射百枚火箭報復

以色列5日對加薩走廊發動空襲，隨後加薩地區武裝團體也發射100多枚火箭回擊。（安納杜魯新聞社）

以色列5日對加薩走廊發動空襲，造成逾15人喪生，隨後加薩地區武裝團體也發射100多枚火箭回擊以色列。自以色列2007年掌控加薩以來，巴勒斯坦哈瑪斯集團（Hamas）與以色列發動4次戰爭，最近一次是在去年5月。以色列稱這個巴勒斯坦武裝團體近期在以國發動一連串攻擊，與哈瑪斯結盟的伊斯蘭聖戰組織則指出，以色列空襲等同「宣戰」，數小時後對以色列發射100多枚火箭，並稱這只是「初步回應」。

★俄烏協議後首艘運穀船出港 烏克蘭糧食大亨死於砲擊

俄羅斯和烏克蘭在聯合國與土耳其斡旋下簽訂穀物海運協議，1日一艘運穀船離開敖德薩港。這是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，首艘載運烏國出口穀物的船隻離港，讓俄羅斯海軍取消對黑海的封鎖，但烏南遭遇猛烈砲擊，導致一名烏國糧食大亨喪生，引發烏國政府指控俄方蓄意謀殺。

★巴基斯坦30年來最大降雨釀洪災 1個月奪走549命

巴基斯坦異常的雨季大雨導致暴洪，在過去一個月以來至少奪走549條人命。圖為7月25日大雨過後，男子在淹水的道路上騎腳踏車。（路透社）

巴基斯坦國家災難管理局指稱，過去一個月期間，巴國全國歷經30年以來最潮濕的月份，降雨量比過去30年平均水平多出133%。異常的大雨導致暴洪，一個月來至少奪走549條人命，造成逾4萬6200棟房屋毀損，貧困的西南部俾路支省偏鄉社區為最嚴重災區之一。

★全球極端天氣影響 2022上半年自然災害損失逾2兆

瑞士再保險公司（Swiss Re）2日表示，2022年上半年自然災害造成的經濟損失總額估計高達720億美元，約新台幣2兆1595億元。法國和英格蘭部分地區經歷有紀錄以來最乾燥的7月，嚴重乾旱重創當地農民，全球橄欖油最大出口國西班牙也受乾旱影響，橄欖收成慘澹。該集團表示，歐洲的冬季風暴以及美國和歐洲的雷暴也加劇了損失。

★日本單週染疫新增逾137萬例 連2週高居全球之冠

根據世界衛生組織（WHO）彙整得知，截至7月31日的一週內，日本共新增逾137萬例確診病例，連續兩週高居全球之冠。日本主流病毒株被認為已從BA.2置換為BA.5，5日全境至少新增逾22萬例確診病例，連續4天逾20萬例，且單日新增死亡病例時隔約5個月再逾200例。

★土耳其7月通膨飆近80%創24年新高 糧食漲逾90%

土耳其政府3日公布數據顯示，7月通貨膨脹年增率飆升79.6%，創24年新高，其中糧食與非酒精飲料上揚94.65%。土耳其通貨膨脹從去年秋天開始飆升，當時土耳其中央銀行在總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的指示下，大幅調降利率，導致里拉匯價暴跌。俄羅斯入侵烏克蘭造成經濟影響及里拉持續貶值，進一步加劇土耳其通貨膨脹。去年里拉兌美元貶值44%，今年再貶27%。

★泰國大麻合法化促經濟 缺法令配套狀況混亂多人送醫

今年6月泰國政府將大麻從毒品管制名單中移除，成為東南亞首個大麻合法化的國家。然而政府宣布政策，國會卻仍在立法制定相關細則和規定，形成了法律空窗期。在大麻合法化後的幾天，就傳出多人因為使用大麻而送醫，各級學校及泰國教育部宣布禁止大麻進入校園，800多名醫護人員也連署呼籲，在沒有立法前，政府應立刻暫停大麻合法化的政策。

國內新聞

★8/6本土1萬9753例、增51死 MIS-C添3例

中央流行疫情指揮中心6日公布，新增1萬9753例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中重症145例，其中51例死亡。兒童新增3例MIS-C重症病例，年齡介於在2歲到11歲之間，其中2人已出院，仍有1人住院治療中。

★裴洛西訪台頻傳駭客攻擊 總統府官網遭境外攻擊流量增200倍

美國眾議院議長裴洛西訪台，7-ELEVEN統一超商及台鐵的螢幕看板3日都出現詆毀裴洛西的文字，總統府、國防部、外交部等部會網站皆遭網路攻擊，高雄市環保局網站4日晚間遭駭，被掛上五星旗。行政院發言人羅秉成表示，已經啟動加強防護機制，沒有發生資安危害情形。

★受臨時危險區影響 交通部6日表示：過境航班大幅減少

國防部4日傍晚表示，中共自下午1時56分起至下午4時止，區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈。交通部6日表示，5日國際航班起飛及降落影響不大，但受臨時危險區影響台灣國際航路，過境航班為避開臨時危險區改走其他飛航情報區，4日中午12時以後及5日的過境航班大幅減少。

★疑反制裴洛西訪台 中國突禁止台灣食品進口

中國海關總署突喊卡台灣多家食品廠產品進口，對象包括郭元益、裕珍馨、乖乖等廠商。（中央社檔案照片）

中國海關總署突暫停台灣多家食品廠的產品進口，台灣企業於58項食品類別的3200筆登記中，有2066筆被列為「暫停進口」，比例近65%，受影響的包括郭元益、乖乖、義美、佳德等多家知名廠商，農委會表示，另有3家茶葉業者、約700艘漁船入列。糕餅業者對此感到錯愕無奈，盼政府協助媒合其他國際通路，行政院表示將協助業者妥為因應。遭中國列入暫停進口的乖乖公司表示，尚未收到中國官方通知，但該公司產品以內銷為主，在中國市場的營收不到百萬元。

★曹興誠批中共軍演 捐30億元加強台灣國防

中國軍演加大對台恫嚇力道，聯電創辦人曹興誠5日宣布捐出新台幣30億元加強國防，盼喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由民主而戰鬥。他批評中共本質是流氓地痞，台灣統派想要統一是要與黑社會統一，呼籲各界要與統派劃清界線。曹興誠也說，台灣半導體業的靈活跟彈性都很大，可應付地緣政治風險，預期未來5到10年地位不會有大的變化。行政院對曹興誠捐助國防表達感謝，並說相關部會可與他討論及配合。

★劉德音提中國若犯台後果 專家：地緣政治影響升溫

台海緊張局勢引發關注，台積電董事長劉德音1日接受美國有線電視CNN訪問表示，中國若入侵台灣發生戰爭，最該擔心的或許不是晶片，屆時世界秩序將會崩壞；若是以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致中國經濟混亂。

★7月物價指數年增率回落至3.36% 外食費近14年新高

行政院主計總處5日公布7月消費者物價指數（CPI）年增率為3.36%，較6月3.59%微幅下滑，為近4個月新低。但主計總處表示，國內物價壓力仍大，且外食費漲幅擴大到6.76%，是近14年新高，蛋價上漲37.3%，創逾3年半新高。不過，主計總處也表示，通膨高點已過，8月CPI可望進一步下滑。

★高雄城中城大火46死 主嫌黃格格無殺人動機一審判無期

高雄城中城大火造成46死、41人傷，高雄地院5日一審判處主嫌黃格格無期徒刑。（中央社檔案照片）

高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日火災，造成46死、41人傷。高雄地院考量主嫌黃格格雖然放火有明顯過失，但因無殺人動機，不構成檢方認定的殺人罪。法官指出，黃格格為感情因素想破壞當時男友使用的家具，導致火勢延燒釀46人罹難，致被害家屬深感痛苦，判處放火罪最重的無期徒刑。有罹難住戶家屬對此判決表示無法接受，雄檢將參酌被害家屬意見上訴。

★數位發展部8/27掛牌唐鳳出任部長 學者盼建資安護城河

行政院5日宣布，數位發展部將於27日掛牌成立，由政務委員唐鳳出任部長，兩位政務次長分別是陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通董事長李懷仁。行政院說，數位發展部將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等3目標。學者期許這個新部會盡快提出完整產業策略，協助政府、廠商建立「資安護城河」。

★邊境管制後首團 日本旅遊業7月31日抵台踩線

隨著國內疫情趨緩，由日本旅遊業代表25人組成的首個國外旅遊業者踩線團，在觀光局安排下於7月31日來台踩線，因專案申請，免隔離，這也是邊境管制2年多來，首度有國外旅遊業者來台踩線。