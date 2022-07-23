0717-0723一週大事

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聯合國說，肆虐西歐的熱浪將日益頻繁，這種趨勢至少持續到2060年代。圖為18日英國民眾赴曼徹斯特學院體育館觀看足球賽時拿紙板遮陽。（美聯社）

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一週大事關注焦點：西歐熱浪肆虐／中國財經惡化／義大利提前改選／歐洲央行升息／歐洲議會團訪台／擴大第4劑接種對象／口罩規定鬆綁／立陶宛駐台辦事處將開館

國外新聞

★西歐熱浪肆虐 聯合國：極端高溫將成夏季常態至少持續到2060年

極端氣候衝擊歐洲的夏天，法國64個不同地區分別寫下破紀錄高溫，其中大多在西大西洋沿岸。英國倫敦希斯羅機場19日測到攝氏40.2度，為英國氣溫首度超過40度。炎炎烈日也助長歐陸地區的凶猛野火，讓義大利、葡萄牙、西班牙和希臘等國消防人員疲於奔命。聯合國說，肆虐西歐的熱浪將日益頻繁，這種趨勢至少持續到2060年代。

★日本新版防衛白皮書有關台灣篇幅倍增 指中國威脅成世界課題

日本政府內閣會議22日批准發布2022年版防衛白皮書，其中有關台灣局勢的頁數倍增為10頁，內容首度指出對台灣局勢相關動向，將與國際社會合作，保持更密切關注。白皮書並指出，中國在以東海為首的海空域擴大軍事行動，並對台灣加強施以各種壓力，以力量改變現狀的情形，不僅是印度太平洋，也是世界共通的課題。

★中國財經惡化 今年債券違約已近6000億

因規模達2兆7000億美元的中國房地產市場所引發的債務危機日益加劇，並外溢至其他經濟領域，今年迄今中國債券違約已達200億美元（約新台幣5982億元）。中國爛尾樓事件遍及多省，衝擊金融穩定。監管當局強調「保證交屋」後，許多地方政府採引入國有資本、加強監管預售基金、督察工程進度、為企業紓困等方式試圖拆解風暴。不過德國之聲報導，當前中國金融系統面臨空前危機，包括河南村鎮銀行儲戶取款困難，爛尾樓屋主拒繳貸款，又爆發諸多銀行存戶的儲蓄卡被凍結，只能存款不能提錢的現象。

★安倍晉三國喪9/27舉行 繼前日相吉田茂後第2人

日本內閣會議決定9月27日在東京日本武道館舉辦悼念安倍的國喪。圖為7月11日民眾到增上寺裡獻花向安倍道別。（共同社）

日本前首相安倍晉三8日在奈良市助選時遇刺身亡，享壽67歲。日本內閣會議決定9月27日在東京日本武道館舉辦悼念安倍的國喪，獲邀參加的將包括外國政治領袖。安倍是繼1967年前首相吉田茂後，第2位獲國喪規格的前首相。日本外務大臣林芳正回應媒體提問時說，相關資訊會通知台灣、香港、澳門等，但不通知北韓。另外，日本執政黨自民黨開會討論時，出現要求日本政府接受蔡英文總統參加國喪的提議。

★義大利9/25提前改選 下屆政府恐不利歐盟團結抗俄

義大利總理德拉吉（圖）21日向總統馬達雷拉遞出辭呈。（美聯社）

義大利總理德拉吉21日遞出辭呈，總統馬達雷拉請他擔任看守總理，直到9月25日提前舉行的國會大選落幕。德拉吉曾在義大利經濟部擔任財政主管10年，幫助國家成就加入歐元區的資格。2011年德拉吉被任命出掌歐洲中央銀行，當時義大利幾乎破產，有拖垮歐元區的風險，一年後他改變歷史，被譽為歐元區救世主。義大利下屆政府很可能由幾個右翼政黨組成，包含反對歐盟與親俄立場鮮明的人士，可能為西方穩定與領導增添陰影。

★俄烏各與聯合國及土耳其簽協議 激戰中恢復穀物出口

俄羅斯、烏克蘭22日各與聯合國及土耳其簽署協議，使兩國穀物得以從黑海港口運出。圖為14日被俄軍占領的烏克蘭南部城市梅利托波爾附近麥田收割，俄羅斯士兵在現場守衛。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭將滿5個月，雙方烏東持續激戰，但俄羅斯、烏克蘭22日各與聯合國及土耳其簽署協議，使兩國穀物得以從黑海港口運出，有助緩解全球糧食危機，這項出口協議可望向全球市場以部分較低的價格供應更多小麥、葵花油、肥料等產品，包括人道援助所需，讓貧窮國家的數千萬人免於饑荒。不過，俄烏雙方代表不願同桌入席，也避免在簽署儀式上握手。

★歐洲央行11年來首次升息 歐元區各國公債殖利率勁揚

歐洲中央銀行為了緩和通貨膨脹，21日宣布2011年以來首度調升政策利率，且幅度高達2碼（50個基點）來到零利率，終止長達8年的負利率實驗，並宣布新的購債計畫，為歐元區負債最多的一些國家控制借貸成本。歐元匯價、歐元區各國公債殖利率和銀行類股應聲上揚。

★南韓美國聯合軍演恢復野戰訓練 北韓放話警告

北韓今年以空前節奏進行飛彈試射，且據信正在準備第7次、也是2017年來首次核試。5月上任的南韓總統尹錫悅已預警，平壤「隨時」可能採取行動。他也認為要讓韓美聯合軍演「常態化」，以及增強對北韓的威懾。隨著南韓與美國年度夏季聯合軍演8月登場，南韓國防部宣布，將恢復中斷已久的即時野戰訓練，且兩國正攜手抑制北韓核武和飛彈發展。北韓智庫警告，這場軍演將把朝鮮半島推向戰爭邊緣。

★印度選出首位女性原住民總統慕爾穆 曾拒簽部落祖地商用化法案

印度第16屆總統選舉由女性部落領袖慕爾穆（右）以壓倒性票數勝出，總理莫迪（左）獻花祝賀。（圖取自twitter.com/narendramodi）

印度第16屆總統選舉21日完成計票，由64歲的女性部落領袖慕爾穆以壓倒性票數勝出，25日宣誓就職，成為印度首位原住民部落出身的總統，以及印度第2位女性總統。慕爾穆擔任加爾克漢德省總督期間，曾拒簽兩道涉及原住民祖地商用化的法案，讓外界認為她可能不會只是政府的橡皮印章。根據印度憲法，總統是國家元首及三軍統帥；但印度採內閣制，大多數職權實務上由總理執行，總統是象徵性的虛位元首。

★伊斯坦堡文化地標 潘朵拉書店不敵通膨吹熄燈號

土耳其伊斯坦堡潘朵拉書店營運31年，不敵通膨攀升，將於7月底熄燈；另兩間分店雖仍繼續運作，但總店不僅是愛書民眾心靈寄託，更因書目多樣成為外國遊客必去景點，對當地民眾而言，到潘朵拉逛逛一如去「巷尾雜貨店巡田水」，已內化為日常，文化地標當之無愧。如今即將歇業，不免令人唏噓。

國內新聞

★台灣與歐盟理念相近 總統：共同打造具韌性民主陣線

總統蔡英文（右）20日上午在總統府接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）（左）訪問團，畢爾致詞指出，台灣和歐洲在地理上雖然遙遠，但共享價值使彼此連結在一起，歐洲覺得與台灣非常親近。中央社記者郭日曉攝 111年7月20日

總統蔡英文接見歐洲議會副議長畢爾訪問團，蔡總統說，面對威權主義擴張，台灣位處民主防線的最前緣，有能力也願意與世界各國分享經驗，期待跟民主夥伴加強合作，共同打造具有韌性的民主陣線。

★7/23本土2萬2347例 增53死、171例中重症

中央流行疫情指揮中心宣布，國內23日新增2萬2347例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，增171例中重症，確診個案中新增53名死亡病例；境外移入新增248例。另兒童增5例MIS-C重症，其中2歲女童仍在加護病房治療。

★擴大第4劑接種對象 7/22起開放50歲以上民眾施打

指揮中心公布，據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，自7月22日起擴大COVID-19疫苗第4劑接種對象，開放50歲以上民眾施打，需與第3劑間隔5個月。

★王必勝上任鬆綁口罩規定 騎車、戶外工作允免戴

中央流行疫情指揮中心19日宣布，即日起適度放寬戴口罩等防疫措施，騎機車、騎腳踏車、戶外空曠處工作者不需要戴口罩。圖為民眾在大稻埕碼頭騎腳踏車。中央社記者張皓安攝 111年7月19日

疫情指揮中心指揮官王必勝宣布即日起騎機車、騎腳踏車、戶外空曠處工作者不需要戴口罩。行政院長蘇貞昌表示，請指揮中心考量疫情發展、逐步邁向正常生活，在疫情穩定可控並呈現下降趨勢前提下，適時滾動調整防疫措施。

★雙城論壇柯文哲提共機擾台 龔正重申兩岸一家親

台北上海雙城論壇視訊登場，也是市長柯文哲任內最後一次，他致詞提陸方擋台灣農產品、共機擾台等，傷害兩岸民眾感情；上海市長龔正則說這些問題「曾經得到很好的解決」。

★裝甲兵意外致死案 陸軍司令徐衍璞進駐徹查違失

陸軍裝甲564旅21日發生戰車修護意外，導致義務役士兵全若堯喪生。陸軍司令部22日表示，陸軍司令徐衍璞上將事發後即進駐第八軍團，全面調查檢討，對於違失人員將以勿枉勿縱原則施予適當懲處。

★失落96年後現芳蹤 台灣原生百合細葉卷丹再面世

台灣原生百合的細葉卷丹。（圖取自農委會種苗改良繁殖場網頁tss.gov.tw）

農委會種苗場發布，台灣原生百合之一的細葉卷丹，在失落96年後，2011年在苗栗被發現，經由中興大學、種苗場接力合作，種苗已能量化繁殖迎向新生，喜愛者可向種苗場購買。

★政院提修法 公立校長教師犯性侵罪終身不得任用

為避免不適任教育人員在校園任職，行政院會21日通過「教育人員任用條例」部分條文修正草案，未來公立學校校長、教師等犯性侵害、內亂、外患或貪污罪皆終身不得任用，且無須報准就能解聘或免職。

★立陶宛駐台辦事處9/12開館 可望設於國貿大樓

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜接受立陶宛媒體採訪時表示，立陶宛已決定在9月12日開設駐台灣辦事處。（中央社檔案照片）

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜接受媒體採訪時表示，立陶宛已決定在9月12日開設駐台灣辦事處。據外國駐台圈人士透露，立陶宛駐台辦事處可能設於眾多駐台辦事處落腳的台北世界貿易中心國貿大樓，此處位於台北市中心信義區商業樞紐、交通便利，包括斯洛伐克、義大利、韓國等10多個國家都選擇在此設處。

★天熱用電連3天破4000萬瓩 台電不排除下週再創高

近日用電頻頻創高，台電分析，除因天氣炎熱、產業用電可觀、汽電共生減少發電甚至仰賴台電電力之外，時間帶挪移方案試辦有成，也推升日尖峰用電；若下週熱累積效應持續，25日用電不排除再創高、達4100萬瓩。另外，中央氣象局觀測，22日下午2時20分，花蓮卓溪氣溫飆升至攝氏41.4度，創今年高溫新紀錄。