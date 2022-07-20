失落96年後現芳蹤 台灣原生百合細葉卷丹再面世

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農委會種苗改良繁殖場20日舉行記者會，宣布台灣原生百合之一的細葉卷丹，經興大、種苗場接力合作，種苗已能量化繁殖，歡迎民眾向種苗場購買。中央社記者楊淑閔攝 111年7月20日

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）農委會種苗場今天發布，台灣原生百合之一的細葉卷丹，在失落96年後，2011年在苗栗被發現，經由中興大學、種苗場接力合作，種苗已能量化繁殖迎向新生，喜愛者可向種苗場購買。

農委會種苗改良繁殖場今天召開「綠野仙蹤魔法再現~失落的台灣原生百合-細葉卷丹迎向新生」記者會。

參與種苗量化繁殖的種苗場助理研究員張珈錡說，細葉卷丹（ Lilium callosum Sieb. Et Zucc.）屬於百合科（Liliacea）百合屬（Lilium）卷瓣組（Sect. Sionmartagon）植物，又稱條葉百合、野小百合等，為台灣原生百合之一。

她並說，細葉卷丹自1915年後，僅見於蠟葉標本台紙上，直到2011年，有研究人員在苗栗縣通霄鎮濱海山坡地發現5株植株，隨後又再次消失於野外，原本發現的地方也沒有再看到，被認為可能屬於野外滅絕物種，在台灣原生百合中的稀有度，更勝被列為國家極度瀕危物種的艷紅鹿子百合。

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她說，2011年發現者也告知其他人，中興大學有人前往發現處，從其中一株的地下鱗莖取得3片鱗片，並進行組織培養苗生產技術的研究；2020年，種苗場向中興大學教授張正團隊取得此技術授權，依循過去生產艷紅鹿子百合的經驗，快速建立組織培養苗量化繁殖供應模式。

她還說，種苗場自2020年底開始對外供應細葉卷丹組織培養苗，推廣1年多下，已供應民眾及機關學校近千株種苗，達到保種的初衷；目前也開放農民、民眾向種苗場購買，每株新台幣200元，建議親自到種苗場取得為佳，以免寄送影響存活。（編輯：陳政偉）1110720