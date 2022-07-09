0703-0709一週大事

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日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演講時遭槍擊倒地，送醫傷重不治。現場出動22人的維安陣仗，但在安倍背後出現漏洞，讓凶嫌得以趁隙犯案。（共同社）

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一週大事關注焦點：安倍晉三遇刺亡／斯里蘭卡破產／英相強生辭保守黨魁／芬蘭瑞典入北約／福林國小少棒奪冠／育兒津貼加碼／入境人數鬆綁／立委涉貪案一審宣判

國外新聞

★安倍晉三遇刺身亡享壽67歲 犯嫌疑預謀行凶動機待釐清

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市輔選站台時遭人從背後持槍襲擊，經緊急送醫仍不治，享壽67歲。41歲槍手山上徹也遭逮捕後聲稱，對安倍心存不滿，因此產生刺殺的念頭，警方在他的家中搜出數把與留在犯案現場類似槍枝，並查扣電腦發現他曾瀏覽武器製造網站。山上犯案後說詞反覆，動機仍待釐清。安倍遇刺事件震驚日本全國，更引發外界對維安體制是否不夠充分的質疑。

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，嫌犯山上徹也（灰衣者）當場被逮捕。（Yomiuri Shimbun via美聯社）

★安倍遇刺身亡全球重要領袖致哀 日相岸田：研議辦理國喪

安倍晉三8日遭槍殺，包括美國總統拜登、英國女王伊麗莎白二世在內的多個世界重要國家的領導人紛紛表達哀悼，拜登並下令全國降半旗致哀。日本首相岸田文雄表示，接獲安倍過世噩耗相當難過，言語無法形容心中悲慟。他祈求安倍在天之靈安息，並說將研議舉辦國喪在內的追悼方式。

★全球多國經濟拉警報 斯里蘭卡破產、辛巴威通膨率逾130%

斯里蘭卡陷入金融危機，5日宣告國家破產，無法支付食品、醫藥、燃料等基本物資的進口費用。俄烏戰爭使糧食、燃料和其他日常必需品價格飆升，土耳其、阿富汗、寮國、巴基斯坦、委內瑞拉等許多國家都面臨嚴重經濟危機。土耳其政府財政惡化、貿易逆差不斷擴大，債臺高築狀況加劇；辛巴威通膨率則已超過130%，令人擔心2008年的惡性通膨重演。

★強生辭保守黨魁 下任英國首相選拔流程啟動

英國首相強生7日在唐寧街10號前宣布辭去保守黨黨魁職務。（美聯社）

英國首相強生7日宣布辭去保守黨黨魁職務，表示選出新黨魁的程序將立即展開，時程表將於下週宣布，首相職務暫代到秋天。事件導火線是財政大臣蘇納克和衛生大臣賈維德不滿強生對保守黨副黨鞭品契爾涉性醜聞一事「視而不見」，閃電請辭，內閣和保守黨內要求聲浪再起。BBC報導，強生請辭前黨魁大戰已開打，蘇納克、賈維德與外交大臣特拉斯都被視作可能接班人選。

★芬蘭瑞典正式入盟 北約將完成1990年代中期以來最重大擴張

北約30個成員國5日簽署協議書，批准芬蘭、瑞典正式入盟。圖為兩國5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）

北大西洋公約組織（NATO）成員國5日簽署芬蘭與瑞典的入盟協議書後，接下來由各成員國國會通過協議，北約即可完成1990年代中期以來最重的擴張行動。土耳其總統艾爾段過去幾週堅決反對北約東擴，28日卻一改立場，不再阻擋瑞典及芬蘭加入。艾爾段辦公室發表聲明表示，土耳其同意兩國加入北約前，已「獲得它想要的」。北約副秘書長吉歐阿納表示，目前沒有計畫在程序完成時派兵到這兩國。

★芝加哥國慶遊行槍擊釀7死 美國今年已309起大規模槍擊案

美國芝加哥郊區4日國慶遊行發生槍擊案，造成7死、逾30傷，凶嫌克里莫三世承認犯案。（圖取自twitter.com/LakeCoILSheriff）

美國芝加哥郊區國慶遊行槍擊案釀7人死亡，凶嫌克里莫三世5日被控7項一級謀殺罪名，坦言逃亡期間原本有意犯下第2起攻擊案。事發當日，克里莫三世從屋頂向觀看遊行的群眾開了70多槍，行凶後以女性裝扮混入人群。根據非營利研究組織「槍支暴力檔案」資料，今年以來，美國已經發生309起至少造成4人死傷的「大規模槍擊事件」。

★Omicron亞變種全球疫情升溫 BA.5攻進中日澳

全球疫情因Omicron BA.4、BA.5等亞型變種病毒回升21%，中國西安、北京陸續通報感染BA.5病例，西安自6日起臨時性管控7天。中國6日通報新增本土病例353例，高傳染力的變種病毒將考驗清零政策。東京5日新增5302例COVID-19確診病例，較前一週呈現倍增，澳洲住院確診病患也在1個月內增加1000多人，達到約3900人，當局宣布，將向30歲以上族群提供第4劑COVID-19疫苗。台灣6日新增首例本土BA.5家庭群聚，指揮中心研判社區仍安全。

★為核能天然氣開「綠燈」 歐盟能源轉型陷分裂

歐洲議會6日通過將天然氣和核能投資列入永續綠色能源的議案，新法規自明年起會將天然氣和核電廠納入歐盟「分類法」規則，讓投資人可以對相關投資和巿場行銷貼上綠色標籤。這項計畫可能將成歐盟內部分裂動盪因子，奧地利表示，這項「漂綠」計畫一生效，就會提起法律訴訟。

★利比亞生活惡化多地爆抗議 民眾闖國會洗劫縱火

利比亞歷經十年動盪，許多民眾生活貧困，且夏季高溫持續飆升。即使這個國家坐擁非洲已知最龐大的石油儲量，國民仍得承受燃料短缺，以及每天斷電長達18小時。生活條件與政治僵局惡化引爆人民怒火，抗議者走上首都的黎波里、東部班加西市街頭，甚至襲擊位於托布魯克市的國會，彼此敵對的政壇領袖面臨更多來自街頭的壓力。

利比亞生活條件與政治僵局惡化引爆人民怒火，抗議者2日走上首都的黎波里街頭。（美聯社）

★北大西洋高壓因氣候變遷擴大 伊比利半島千年最乾

研究指出，氣候變遷驅使北大西洋上方一個大氣高壓系統範圍擴大，導致葡萄牙與西班牙部分地區出現1000年以來最乾燥天候，恐怕將對當地葡萄酒和橄欖生產帶來嚴重影響。研究預測，相關地區降雨到本世紀末可能還會進一步減少10%至20%，使得西、葡兩國所在的伊比利半島在農業上成為「歐洲最脆弱的地區之一」。

國內新聞

★LLB亞太區少棒北市福林奪冠 前進美國威廉波特

LLB亞太區少棒錦標賽冠軍戰，北市福林4日與地主韓國隊交手，最終拿下冠軍、取得亞太區代表權，將前進美國威廉波特參加LLB世界少棒錦標賽。（福林少棒隊提供）中央社 111年7月4日

LLB亞太區少棒錦標賽冠軍戰，北市福林4日與地主韓國隊交手，北市福林廖芫豎投打俱佳，先發完投6局無失分，3局適時安打、靠著失誤跑回致勝分，率隊以1比0拿勝、將前進美國威廉波特打世界賽。

★棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

世界棒球經典賽7日公布2023年賽程，台中洲際棒球場在2013年之後，相隔10年再度列入比賽場地，國家隊在主場迎敵，可望再掀全台棒球熱。台灣的棒球國家隊與古巴、義大利、荷蘭及資格賽出線隊伍總共5隊分在首輪A組，從3月8日到3月13日在台中洲際棒球場比賽。

★翁茂鍾涉造假社會勞動 周章欽陳子敬遭彈劾

監委林國明5日指出，富商翁茂鍾在台南警方包庇下，以不實方式完成易服社會勞動，前台南地方法院檢察長周章欽、前台南市警察局長陳子敬甚至收受翁茂鍾餽贈襯衫，監院通過彈劾。

★立委涉貪案 一審蘇震清判10年 廖國棟8年半

立委涉貪案6日宣判，台北地院依貪污治罪條例等罪判處蘇震清（左上）、廖國棟（右上）、陳超明（左下）、徐永明（右下）7年4月至10年徒刑。趙正宇（中下）逃漏稅判6月徒刑。（中央社檔案照片）

立委涉貪案6日宣判，台北地院依貪污治罪條例等罪判現任立法委員蘇震清10年徒刑、廖國棟8年6月徒刑、陳超明7年8月徒刑、前立委徐永明7年4月徒刑。趙正宇6月徒刑，可易科罰金。

★中研院新科院士 包括首位土產針灸博士、阿拉伯比較文學教授

中央研究院7日召開第34次院士會議記者會，並公布第33屆新科院士，共19名學者專家當選，新科院士施明哲（左起）、司徒惠康、林昭庚、林麗瓊、唐堂比讚合影。中央社記者鄭傑文攝 111年7月7日

19名本國籍學者專家7日當選中研院新科院士，其中只有4名女性，包括數理科學組新科院士林麗瓊，她的專長為凝態物理、材料科學等。生命科學組6名當選學者中，中國醫藥大學講座教授林昭庚是台灣第一個「土產」中醫針灸博士，曾參與著作哈佛大學針灸教科書。工程科學組5名新院士的專長領域跨越醫學工程、多媒體運算及火箭研究等。人文及社會科學組3名新院士中，政大名譽講座教授李豐楙是台灣少數的「道士教授」；另還有倫敦大學亞非學院阿拉伯文學與比較文學教授歐陽文津、台灣大學特聘教授李怡庭。此外，還有5人票數通過門檻但國籍待確認，中研院表示，無法證明為本國籍就無法當選。

★澳門再稱台灣芒果包裝含COVID病毒 農委會：不符科學

澳門政府7月3日再指從台灣進口芒果外包裝樣本檢出COVID-19病毒，農委會表示，6月15日後即未有輸出業者申請芒果輸往澳門；研究未發現COVID-19病毒透過水果傳染人，此檢驗及限制不符科學。

★育兒津貼8月起提高為5000元 蘇貞昌：持續盤點少子女化對策

（中央社製圖）

行政院長蘇貞昌7日表示，8月起育兒津貼將從現行每月新台幣3500元提高至5000元；就讀公共化及準公共幼兒園的學費，也會全面降低至3000元以下。此外，行政院政務委員林萬億應會同教育部、衛福部等機關，持續盤點少子女化對策相關措施，滾動檢討，若有需要再加大、加快、加碼的，都可再提出。

★入境人數鬆綁至4萬人 14日起3類人登機前免附PCR

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日表示，Omicron亞變種BA.4、BA.5雖然傳播力強，但重症率並未增加，決定鬆綁每週入境人數限制等2大入境規定，每週入境人數放寬至4萬人，14日起台灣民眾、持有居留證及所有來台轉機者登機前免附2天內PCR證明。

★7/9本土2萬8028例 8歲童MIS-C重症 30多歲男打3劑染疫亡

指揮中心宣布，9日國內新增2萬8028例COVID-19本土病例，增中重症196例、94人死亡，病逝中最年輕個案為30多歲男子、打過3劑疫苗；增一名8歲女童MIS-C重症，仍在加護病房治療中。

★安倍晉三辭世 蔡總統：國際失去重要領袖台灣失去摯友

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市演說時遭槍擊，不治身亡。總統蔡英文聞訊後至感痛心遺憾，並認為不僅是國際社會失去一位重要領袖，台灣失去一位重要摯友，政府譴責暴力不法行為。