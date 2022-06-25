0619-0625一週大事

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一週大事關注焦點：美最高院推翻墮胎權／烏克蘭成歐盟候選國／阿富汗強震逾千死／法國會選舉結果出爐／2022唐獎／跟團疫苗3劑令放寬／用電創高／台首見猴痘病例

國外新聞

★美最高法院推翻憲法墮胎權 全美各州料半數跟進

美國最高法院24日推翻「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決，美媒預估，全美將近半數的州會跟進禁止墮胎，加州、俄勒岡州和華盛頓州等3州則承諾捍衛墮胎權。總統拜登表示，婦女健康及生活將處於危險之中，他承諾會動用所有權力保護婦女保障取得口服墮胎藥等權利。參院少數黨領袖麥康奈讚許這項裁決，並表示這對社會中最脆弱的族群來說是歷史性勝利。

★俄烏戰爭4個月烏克蘭成歐盟候選國 巴爾幹國家籲別對入盟進程抱期待

俄烏戰爭屆滿4個月，歐洲領袖23日正式將烏克蘭和摩爾多瓦列為歐盟候選國，雖兩國可能得花超過10年才有成員國資格，這仍是象徵性的一步，代表歐盟有意深入前蘇聯地區，烏克蘭總統澤倫斯基形容這是與歐盟關係「歷史性一刻」。而巴爾幹國家取得候選國身分多年卻遲未能入盟，阿爾巴尼亞總理拉瑪警告不該對程序進展速度抱有任何不合理的期望，因北馬其頓已當17年候選國，阿爾巴尼亞則當了8年。

★法國會選舉執政聯盟未過半 極右席次翻10倍

法國國會選舉執政陣營無緣絕對多數；左翼聯盟成為第二勢力。左為左派聯盟領袖梅蘭雄，右為總統馬克宏。（左圖取自facebook.com/JLMelenchon、右圖取自facebook.com/EmmanuelMacron）

法國國會選舉19日舉行第二輪投票，總統馬克宏領導的「同在聯盟」在577個總席次中得到245席，得票率38.57%，沒有過半，未來推行法案時勢必須與其他黨團結盟。左翼聯盟則贏得131席，躍升為國會最大反對勢力。至於瑪琳．雷朋帶領的極右派政黨「國民聯盟」贏得89席居第3，寫下黨史最好成績，議員人數翻了逾十倍，反映出法國極右勢力再度擴張。

★阿富汗強震逾千死20年來最慘 倖存者徒手挖瓦礫尋親

阿富汗東部22日凌晨遭受強震重創，至少千人罹難與數千人頓失家園。救援人員以布料當擔架搬運罹難者遺體。（安納杜魯新聞社）

阿富汗東部22日遭強震重創，至少1150人死亡，成千上萬人頓失家園，為20年來死傷最慘重的地震。當地缺乏重型設備情況之下，救援人員和倖存者只能徒手挖掘仍埋在石塊下的同胞。阿富汗相當依賴外國援助，去年8月塔利班接掌政權後，大部分外援被切斷，這場災難對塔利班政府形成巨大後勤挑戰。聯合國、美國日本韓國等都表態提供協助。

★LGBT專題／「我們也想親近神」 印尼跨性別穆斯林夾縫求生

印尼是全球穆斯林人口最多的國家，許多伊斯蘭教派人士不接受LGBT等性別認同跳脫傳統二分法的族群。許多跨性別者因此得在墓園從事性交易謀生，也有很多LGBT人士被家庭拋棄或被迫進行宗教治療、接受驅魔儀式。而為了讓變性者能安心接近神，2008年開辦的阿爾法塔伊斯蘭學校成為全球首間專供跨性別者學習可蘭經的學校，讓他們能自在祈禱學習，不用遭受排擠。

★比利時7萬勞工抗議政府抗通膨不力 英國展開30年來最大鐵路罷工

比利時6月通貨膨脹率達到9%，約7萬勞工22日在布魯塞爾抗議，要求政府採取行動對付生活成本大增。布魯塞爾機場和全國大眾運輸網絡也發起一日罷工，公共交通幾乎癱瘓。另外，英國21日上萬名鐵路員工因為薪資與勞務爭議，展開30年來規模最大的鐵路罷工，工會表示，隨通膨率飆升，教師、醫護人員等都在醞釀罷工。

★新總統就職前 菲律賓終止中菲南海油氣開發協商

菲律賓下屆總統當選人小馬可仕將於30日就職，即將卸任的菲律賓外交部長陸辛23日宣布，在總統杜特蒂指示下，馬尼拉已全面終止與北京的南海油氣開發合作協商。海牙常設仲裁法院2016年公布南海裁決，指北京對南海水域資源無歷史性權利，杜特蒂上任後為與北京當局改善關係，擱置南海仲裁結果多年。小馬可仕曾說，南海議題上新政府不會允許任何「平方毫米」菲律賓沿海海域權利被踐踏。

★哥倫比亞誕生首位左翼總統裴卓 是否持續親美成焦點

哥倫比亞波哥大前市長裴卓（圖）在19日總統大選決選中擊敗地產大亨耶南德茲，將成該國史上第一位左翼總統。（圖取自facebook.com/gustavopetrourrego）

哥倫比亞19日舉行總統大選，62歲的波哥大前市長裴卓擊敗地產大亨耶南德茲，將成該國史上第一位左翼總統。裴卓曾是哥倫比亞游擊隊成員，目前擔任參議員，他承諾透過大學教育免費、退休金改革等對抗社會不平等。但他任職後的拉美外交及毒品政策，恐使哥倫比亞與長年盟友美國間產生緊張。

★中共闢建黨校分支洗腦非洲國家政要 加拿大設盧安達大使館抗衡中俄

近年中國積極強化與非洲各國執政黨的關係，中共補助4000萬美元（約新台幣12億元）在坦尚尼亞闢建黨校分支，首批培訓學員來自多國的執政黨籍明日之星，包括坦尚尼亞、南非、莫三比克、辛巴威、納米比亞與安哥拉。另外，加拿大總理杜魯道22日宣布將在盧安達開設大使館，抗衡俄羅斯和中國在非洲擴大的勢力。

★韓製火箭世界號自主發射成功 正式開啟宇航之路

韓國21日在全羅南道高興郡羅老宇宙中心成功發射自主研製的運載火箭世界號（NURI，KSLV-II）。（韓國航宇研提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年6月21日

韓國21日成功發射自主研製的運載火箭世界號（KSLV-II），載送模擬實驗衛星進入距離地面700公里的低地軌道，韓國總統尹錫悅表示，韓國正式開啟從地面邁向宇宙的道路。韓國在1989年開始投入火箭研發，世界號是第一架完全由韓國產學界自主研製的運載火箭。包括美國、中國在內，目前全世界只有9國能自行發射火箭。

國內新聞

★抗COVID-19有功3醫學家獲唐獎 催生mRNA疫苗

第5屆唐獎生技醫藥獎得主為德魯．魏斯曼（中）、卡塔林．卡里科（左）及彼得．庫利斯（右）。（圖取自facebook.com/tangprize）

唐獎生技醫藥獎今年獎落3名發現關鍵的疫苗學觀念和方法，進而成功開發對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）mRNA疫苗的醫學家，因他們的貢獻助人類對抗新興傳染病。

★少子女化衝擊 國小生估年減2萬人118學年跌破百萬

根據教育部預測報告，受少子女化影響，111學年至126學年各教育階段人數大減，國小生平均年減2萬人最多，118學年恐跌破百萬，大一新生自114學年起將跌破20萬人。

★跟團3劑令放寬 持48小時內快篩陰性證明即可

交通部觀光局20日宣布取消跟團須打滿3劑疫苗規定，未打滿3劑疫苗的旅客，可持48小時內快篩陰性證明代替，即日起生效。

★台南北門現今年首例日本腦炎 發病近兩週才確診

衛福部疾管署20日公布國內今年首例日本腦炎病例，為台南市北門區50多歲男性，6月7日發病，陸續出現發燒、意識改變等症狀，發病近兩週才確診，仍持續治療中。

★船模試驗國家隊成立 蔡英文：展現台灣國艦國造決心

總統蔡英文21日出席「船模試驗國家隊成立大會」，她表示，推動國艦國造的過程，船模試驗是非常重要的一環，成立船模試驗國家隊，要展現決心，並將最重要的船艦試驗工作留在台灣。

★石斑魚11場驗無虞遭疑 陳吉仲：願出錢由第三方驗

中國以檢出禁藥為由暫停輸入台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲21日表示，漁業署委由中央畜產會實驗室檢驗11個養殖場魚體、水、底泥無虞，外界若有質疑，農委會願出錢由第三方抽驗。

★調查：7成台灣旅客有信心1年內出國旅遊

全球知名旅遊訂房平台Booking.com 22日首度發布「亞太地區旅遊信心調查」；其中7成台灣旅客有信心1年內會出國旅遊，但也有近6成台灣旅客害怕在旅途中染病。

★高溫炎熱尖峰負載再創高 台電估7月恐飆破4000萬瓩

天氣酷熱用電連日創高，台電表示，23日尖峰負載出現在下午1時40分、達3994萬瓩，再度創歷史新高。圖為台北市中正區一名戶外工作者以冰涼飲料消暑降溫。中央社記者徐肇昌攝 111年6月23日

天氣酷熱，用電連日創高，台電表示，23日尖峰負載出現在下午1時40分、達3994萬瓩，不僅連續4天刷新歷年6月紀錄，再度創歷史新高，主因產業用電需求強勁。

★全球經濟迎挑戰 台綜院下修台今年經濟成長率至3.8%

台綜院23日發布2022年下半年台灣經濟展望，考量俄烏戰爭、通膨與疫情因素，全球經濟復甦力道放緩，台灣整體出口也面臨較高不確定性，把台灣今年經濟成長率預估值從4.05%下修到3.8%。

★台灣首例猴痘負壓隔離治療 20接觸者暫無症狀

台灣首例猴痘確診是一名25歲男子，16日自德國返台，20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）

台灣成亞洲第3個出現猴痘病例國家，疾管署24日公布首例猴痘境外移入個案。25歲本國籍男性16日自德國返台，20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，目前收治負壓隔離病房。