0627-0702一週大事
一週大事關注焦點：美墨邊境53移民遭悶死／北約邀芬蘭瑞典加入／習近平赴港慶七一／日本高溫破紀錄／台射箭女團世界盃巴黎站摘金／電價調漲／租金補貼開放申請／營所稅創新高
國外新聞
美國德州聖安東尼奧6月27日發現一輛棄置的貨櫃車，載有墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多移民，其中有53人死亡，為美國史上死亡數最多的人口販運事故。當天氣溫攝氏39.4度，警方獲報趕到現場時發現貨櫃內沒有空調或供水。涉案司機和一名共謀被起訴，且當局表示，司機被捕時體內有強力的合成毒品甲基安非他命。
土耳其與芬蘭和瑞典達成協議，不再反對兩國加入北大西洋公約組織，北約6月29日正式邀請兩國加入。因土耳其通膨率飆逾70%撼動總統艾爾段執政基礎，這項協議能換取兩國不再支持境內庫德族團體，無疑是2023年選舉壓力逼近下，艾爾段迫切需要的外交勝利。同時，北約通過最新版戰略概念，有史以來首提中國，直指北京的脅迫政策、惡意混合戰損害聯盟安全。
★習近平赴香港慶回歸25週年強調關愛青年 分析：港青最不滿北京
7月1日是香港主權移交25週年，美國國務卿布林肯感嘆，50年不變的承諾才走一半，北京與香港當局就破壞人民的民主參與、基本自由與獨立媒體。中共領導人習近平則罕見抵港出席慶祝典禮，他致詞時表示，一國兩制必須長期堅持。他也強調要特別關愛青年。分析指出，香港年輕人是各年齡層中對北京中央最不滿，身分認同也最低，這將是未來港府重點工作。
日本近期出現紀錄中的夏季最高氣溫，7月1日多處氣溫飆破攝氏40度，東京市中心觀測到37度，連7天達到35度以上的「猛暑日」。因用電量增加、發電機組停機等因素，讓日本可能面臨夏天供電不足的情況，政府時隔7年再度呼籲全境家庭與企業，在7到9月間盡可能節約用電。另外，義大利正面臨數十年來最嚴重的乾旱危機，各城鎮紛紛祭出限水措施，米蘭關閉公共噴泉，也有小鎮禁止髮廊替顧客洗兩次頭，違者將開罰新台幣1.5萬元。
★俄飛彈攻擊烏克蘭商場釀20死 羅宋湯獲列聯合國瀕危文化遺產
俄羅斯飛彈6月27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格一座購物中心，造成至少20人罹難。烏克蘭總統澤倫斯基痛斥這是歐洲最「明目張膽的恐怖行動」，俄羅斯已成為全球最大的恐怖組織。G7領袖也稱這構成戰爭罪，盼加強對莫斯科制裁。有鑑於俄羅斯發動侵略，並考量到戰爭的負面衝擊，聯合國教科文組織7月1日將烏克蘭的羅宋湯烹調文化列入瀕危文化遺產名錄，盼引起外界關注，確保這項文化能獲得保存。
恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）2015年11月在巴黎鎖定巴塔克蘭劇場、6家酒吧與餐廳及法國國家體育場大開殺戒，造成130人死亡。法國法院今年6月29日判處IS攻擊者唯一生還成員阿布岱斯蘭無期徒刑，不准提早獲釋，這在已廢除死刑的法國是最嚴重的刑事判決。阿布岱斯蘭在受審之初自稱是伊斯蘭國「戰士」，但後來向受害者道歉，並在庭上表示，他在最後一刻選擇不引爆炸彈背心，不過法院認為是炸彈背心故障。除了阿布岱斯蘭以外，所有攻擊者都引爆身上炸藥，或在犯案時、犯案後被警方擊斃。
★小馬可仕就任菲律賓總統 讚揚已故獨裁者父親、稱中國為有力夥伴
菲律賓已故獨裁者馬可仕的兒子小馬可仕在贏得大選後，6月30日宣誓就任總統。他在就職演說時不斷讚揚父親的政績，並強調他將帶領菲律賓重回黃金時代，但批評者則描述當時是侵犯人權和腐敗的黑暗時期，使國家陷入貧困。小馬可仕與中國國家副主席王岐山會面時表示，中國是菲律賓最強有力的夥伴，政府高度重視兩國關係，盼將雙邊關係推上新台階。
南非東倫敦一家酒館6月26日有22名年輕人離奇死亡，其中17人是當場死亡，其餘則是送醫不治，年齡最小僅13歲。目前已排除踩踏事故，朝中毒方向調查。據信，許多死者是慶祝期末考結束而來狂歡的學生，官員和政界人士擔心可能是未成年飲酒狂歡發生意外。南非是非洲酒飲消費最多的國家之一，雖合法飲酒年齡為18歲，但鄉鎮小酒館不一定遵守法規，當局正考慮修訂酒類販賣場所執照規定。
★歐盟2035年禁售燃油汽車 美最高院裁定政府無權限制燃煤電廠排放
歐盟2035年完全禁止銷售內燃機引擎新車的政策在6月29日闖過最後一關，屆時所有在歐盟上市的新車必須百分之百消除二氧化碳排放，換言之目前動力來自燃燒汽油、柴油的汽車都將出局。這是歐盟想要達成2030年前溫室氣體減量55%目標的重要一步，也會更促使全球汽車產業轉型。另一方面，美國最高法院6月30日裁決，環保署無權廣泛限制燃煤電廠排放溫室氣體。美國消耗的電力近2成來自燃煤電廠。
北韓5月首度證實爆發COVID-19疫情，宣布進入緊急狀態，官方通報4月底迄今發燒總人數達474萬例。北韓7月1日聲稱，境內疫情是始於人民在南韓邊界附近接觸「外國物品」。數十年來，脫北者和南韓倡議人士經常施放攜帶傳單和人道援助物資的氣球飛越戒備森嚴的邊界，投送至北韓，官方聲明顯然將重創國內的疫情歸咎於南韓。南韓則表示，COVID-19不可能透過倡議人士施放帶病毒的氣球進入北韓。
國內新聞
中科院研發的「騰雲二型」無人機6月26日完成近11小時測試，學者認為，騰雲二型先在3月完成24小時耐航飛行，這次進一步完成「繞島」長途飛行，象徵全機軟硬體整合成熟，可說是台灣無人機科技的一大成就。
台灣女子反曲弓代表隊雷千瑩、彭家楙、郭紫穎6月26日以5比1輕取印度，奪世界盃巴黎站團體金牌，為2019年世錦賽後台灣女團首金。選手向中央社表示，致勝關鍵在於整體團隊氛圍默契。
經濟部電價費率審議會6月27日決議，平均電價調幅為8.4％，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15％，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6大產業及高中以下學校不調整。此電價調整將由7月1日開始實施。
慶富造船董事長陳慶男承攬海軍獵雷艦標案，涉嫌虛偽增資，並詐欺銀行貸款等不法利益達新台幣63億餘元。二審判處陳慶男25年徒刑、罰金1億500萬元，最高法院6月29日駁回上訴定讞。
受到COVID-19疫情影響，全國僅存公娼館桃園市「天天樂」6月1日起自主停業，業者已繳回許可證，由警方註銷，6月30日起正式熄燈歇業，全國合法公娼從此走入歷史。
總統蔡英文表示，7月1日起開放租金補貼申請，面對疫情、全球性通貨膨脹等國際挑戰，她了解很多在外工作的年輕人或新婚家庭，都很辛苦在打拚，政府會持續努力，透過分享經濟果實，提升各項社福措施，一起克服挑戰。
衛福部6月30日公布去年10大死因統計，總死亡人數共18.4萬人，較前一年增1.1萬人，雖是睽違5年首次死亡率及標準化死亡率同時上升，但死亡率為歷年次低；癌症蟬聯40年10大死因之首。
報稅季落幕，財政部7月1日初步統計，申報總件數、繳稅金額與去年最終統計數比較，綜所稅申報件數微幅減少，稅收淨額增加逾新台幣300億元；營所稅則達6857.92億元、增加49.3%，創下新高紀錄。
透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，6月30日上午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，本批效期至9月30日。
國內7月2日新增3萬4748例本土病例，比前一天略降2.6%，新增333例中重症個案、其中96人死亡，並未新增兒少及特殊的重症、死亡病例。
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