0627-0702一週大事

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美國德州聖安東尼奧6月27日發現有移民陳屍在一輛棄置路邊的重型聯結貨櫃卡車內。（美聯社）

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一週大事關注焦點：美墨邊境53移民遭悶死／北約邀芬蘭瑞典加入／習近平赴港慶七一／日本高溫破紀錄／台射箭女團世界盃巴黎站摘金／電價調漲／租金補貼開放申請／營所稅創新高

國外新聞

★美墨邊境貨櫃車53死再掀移民悲歌 高溫車內沒水無空調

美國德州聖安東尼奧6月27日發現一輛棄置的貨櫃車，載有墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多移民，其中有53人死亡，為美國史上死亡數最多的人口販運事故。當天氣溫攝氏39.4度，警方獲報趕到現場時發現貨櫃內沒有空調或供水。涉案司機和一名共謀被起訴，且當局表示，司機被捕時體內有強力的合成毒品甲基安非他命。

★北約正式邀芬蘭瑞典加入土耳其不再反對 新戰略概念首提中國

土耳其與芬蘭和瑞典達成協議，不再反對兩國加入北大西洋公約組織，北約6月29日正式邀請兩國加入。因土耳其通膨率飆逾70%撼動總統艾爾段執政基礎，這項協議能換取兩國不再支持境內庫德族團體，無疑是2023年選舉壓力逼近下，艾爾段迫切需要的外交勝利。同時，北約通過最新版戰略概念，有史以來首提中國，直指北京的脅迫政策、惡意混合戰損害聯盟安全。

★習近平赴香港慶回歸25週年強調關愛青年 分析：港青最不滿北京

中國國家主席習近平（前右3）6月30日搭乘高鐵抵港視察，在香港高鐵西九龍站內向小學生揮手。（港府新聞處提供）中央社記者張謙香港傳真 111年6月30日

7月1日是香港主權移交25週年，美國國務卿布林肯感嘆，50年不變的承諾才走一半，北京與香港當局就破壞人民的民主參與、基本自由與獨立媒體。中共領導人習近平則罕見抵港出席慶祝典禮，他致詞時表示，一國兩制必須長期堅持。他也強調要特別關愛青年。分析指出，香港年輕人是各年齡層中對北京中央最不滿，身分認同也最低，這將是未來港府重點工作。

★日本多處氣溫飆破40度政府籲節電 義大利乾旱祭限水措施

日本1日有6處氣溫飆破攝氏40度，群馬縣桐生市氣溫高達攝氏40.4度，創今年以來最高溫紀錄。東京市中心1日觀測到攝氏37度，連7天達攝氏35度的猛暑日。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月1日

日本近期出現紀錄中的夏季最高氣溫，7月1日多處氣溫飆破攝氏40度，東京市中心觀測到37度，連7天達到35度以上的「猛暑日」。因用電量增加、發電機組停機等因素，讓日本可能面臨夏天供電不足的情況，政府時隔7年再度呼籲全境家庭與企業，在7到9月間盡可能節約用電。另外，義大利正面臨數十年來最嚴重的乾旱危機，各城鎮紛紛祭出限水措施，米蘭關閉公共噴泉，也有小鎮禁止髮廊替顧客洗兩次頭，違者將開罰新台幣1.5萬元。

★俄飛彈攻擊烏克蘭商場釀20死 羅宋湯獲列聯合國瀕危文化遺產

俄羅斯27日對烏克蘭中部城市克列緬丘格一家購物商場發動飛彈攻擊，造成至少16人死亡。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

俄羅斯飛彈6月27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格一座購物中心，造成至少20人罹難。烏克蘭總統澤倫斯基痛斥這是歐洲最「明目張膽的恐怖行動」，俄羅斯已成為全球最大的恐怖組織。G7領袖也稱這構成戰爭罪，盼加強對莫斯科制裁。有鑑於俄羅斯發動侵略，並考量到戰爭的負面衝擊，聯合國教科文組織7月1日將烏克蘭的羅宋湯烹調文化列入瀕危文化遺產名錄，盼引起外界關注，確保這項文化能獲得保存。

★2015年巴黎恐怖攻擊130死 伊斯蘭國主嫌被判無期徒刑

恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）2015年11月在巴黎鎖定巴塔克蘭劇場、6家酒吧與餐廳及法國國家體育場大開殺戒，造成130人死亡。法國法院今年6月29日判處IS攻擊者唯一生還成員阿布岱斯蘭無期徒刑，不准提早獲釋，這在已廢除死刑的法國是最嚴重的刑事判決。阿布岱斯蘭在受審之初自稱是伊斯蘭國「戰士」，但後來向受害者道歉，並在庭上表示，他在最後一刻選擇不引爆炸彈背心，不過法院認為是炸彈背心故障。除了阿布岱斯蘭以外，所有攻擊者都引爆身上炸藥，或在犯案時、犯案後被警方擊斃。

★小馬可仕就任菲律賓總統 讚揚已故獨裁者父親、稱中國為有力夥伴

菲律賓前獨裁者馬可仕獨子小馬可仕6月30日就任菲國第17屆總統。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年6月30日

菲律賓已故獨裁者馬可仕的兒子小馬可仕在贏得大選後，6月30日宣誓就任總統。他在就職演說時不斷讚揚父親的政績，並強調他將帶領菲律賓重回黃金時代，但批評者則描述當時是侵犯人權和腐敗的黑暗時期，使國家陷入貧困。小馬可仕與中國國家副主席王岐山會面時表示，中國是菲律賓最強有力的夥伴，政府高度重視兩國關係，盼將雙邊關係推上新台階。

★南非酒館22青少年離奇陳屍夜店 警方朝狂飲中毒方向調查

南非東倫敦一家酒館6月26日有22名年輕人離奇死亡，其中17人是當場死亡，其餘則是送醫不治，年齡最小僅13歲。目前已排除踩踏事故，朝中毒方向調查。據信，許多死者是慶祝期末考結束而來狂歡的學生，官員和政界人士擔心可能是未成年飲酒狂歡發生意外。南非是非洲酒飲消費最多的國家之一，雖合法飲酒年齡為18歲，但鄉鎮小酒館不一定遵守法規，當局正考慮修訂酒類販賣場所執照規定。

★歐盟2035年禁售燃油汽車 美最高院裁定政府無權限制燃煤電廠排放

歐盟2035年完全禁止銷售內燃機引擎新車的政策在6月29日闖過最後一關，屆時所有在歐盟上市的新車必須百分之百消除二氧化碳排放，換言之目前動力來自燃燒汽油、柴油的汽車都將出局。這是歐盟想要達成2030年前溫室氣體減量55%目標的重要一步，也會更促使全球汽車產業轉型。另一方面，美國最高法院6月30日裁決，環保署無權廣泛限制燃煤電廠排放溫室氣體。美國消耗的電力近2成來自燃煤電廠。

★北韓爆發疫情 歸咎人民接觸兩韓邊界外國物品

北韓5月首度證實爆發COVID-19疫情，宣布進入緊急狀態，官方通報4月底迄今發燒總人數達474萬例。北韓7月1日聲稱，境內疫情是始於人民在南韓邊界附近接觸「外國物品」。數十年來，脫北者和南韓倡議人士經常施放攜帶傳單和人道援助物資的氣球飛越戒備森嚴的邊界，投送至北韓，官方聲明顯然將重創國內的疫情歸咎於南韓。南韓則表示，COVID-19不可能透過倡議人士施放帶病毒的氣球進入北韓。

國內新聞

★騰雲二型無人機繞島測飛 學者：國防自主里程碑

中科院研發的「騰雲二型」無人機6月26日凌晨完成近11小時測試，進一步完成「繞島」長途飛行，是台灣無人機科技的一大成就。圖為騰雲無人機。（圖取自國家中山科學院網頁ncsist.org.tw）

中科院研發的「騰雲二型」無人機6月26日完成近11小時測試，學者認為，騰雲二型先在3月完成24小時耐航飛行，這次進一步完成「繞島」長途飛行，象徵全機軟硬體整合成熟，可說是台灣無人機科技的一大成就。

★台灣反曲弓女團擊敗印度 世界盃巴黎站射下金牌

台灣女子反曲弓代表隊郭紫穎（左起）、雷千瑩、彭家楙6月26日在射箭世界盃巴黎站反曲弓團體賽金牌戰登場，以5比1擊敗印度，收下金牌。賽後開心展示女團本季首面金牌。（射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月26日

台灣女子反曲弓代表隊雷千瑩、彭家楙、郭紫穎6月26日以5比1輕取印度，奪世界盃巴黎站團體金牌，為2019年世錦賽後台灣女團首金。選手向中央社表示，致勝關鍵在於整體團隊氛圍默契。

★電價審議打破連七凍平均漲8.4% 97%用戶不受影響

經濟部電價費率審議會6月27日決議，平均電價調幅為8.4％，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15％，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6大產業及高中以下學校不調整。此電價調整將由7月1日開始實施。

★慶富獵雷艦詐貸案 董事長陳慶男判刑25年定讞

慶富造船董事長陳慶男承攬海軍獵雷艦標案，涉嫌虛偽增資，並詐欺銀行貸款等不法利益達新台幣63億餘元。二審判處陳慶男25年徒刑、罰金1億500萬元，最高法院6月29日駁回上訴定讞。

★桃園「天天樂」熄燈 全國僅存合法公娼走入歷史

全台僅存唯一公娼館「天天樂」位於桃園市桃園區，6月1日起自主停業，29日已將性交易服務場所許可證繳回註銷，30日正式熄燈。據了解，直至最後仍有4名合法登記的公娼執業，並由負責人協助另尋工作；目前原址內裝已進行施工清除，鐵門也已拉下。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年6月30日

受到COVID-19疫情影響，全國僅存公娼館桃園市「天天樂」6月1日起自主停業，業者已繳回許可證，由警方註銷，6月30日起正式熄燈歇業，全國合法公娼從此走入歷史。

★7/1開放租金補貼申請 總統：分享經濟果實

總統蔡英文表示，7月1日起開放租金補貼申請，面對疫情、全球性通貨膨脹等國際挑戰，她了解很多在外工作的年輕人或新婚家庭，都很辛苦在打拚，政府會持續努力，透過分享經濟果實，提升各項社福措施，一起克服挑戰。

★110年死亡率歷年次低 癌症蟬聯40年10大死因之首

衛福部6月30日公布去年10大死因統計，總死亡人數共18.4萬人，較前一年增1.1萬人，雖是睽違5年首次死亡率及標準化死亡率同時上升，但死亡率為歷年次低；癌症蟬聯40年10大死因之首。

★報稅季截止 財部：今年繳交營所稅破6800億刷新高

報稅季落幕，財政部7月1日初步統計，申報總件數、繳稅金額與去年最終統計數比較，綜所稅申報件數微幅減少，稅收淨額增加逾新台幣300億元；營所稅則達6857.92億元、增加49.3%，創下新高紀錄。

★首批Novavax疫苗50.4萬劑抵台 效期至9月30日

透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，6月30日上午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，本批效期至9月30日。

★7/2本土3萬4748例確診 增96死、333例中重症

國內7月2日新增3萬4748例本土病例，比前一天略降2.6%，新增333例中重症個案、其中96人死亡，並未新增兒少及特殊的重症、死亡病例。