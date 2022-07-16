0710-0716一週大事

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一週大事關注焦點：美國通膨創40年新高／義大利政府瀕臨瓦解／斯里蘭卡群眾示威／中國爛尾樓停貸風暴／台首支類衛星載具火箭升空／薛瑞元接衛福部長／台拔河女將5連霸／康建生技槍擊案

國外新聞

★美國6月通膨率9.1%創40年新高 投資人預期聯準會7月升息4碼

美國勞工部13日公布6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，創1981年11月以來最高通膨率。最新數據顯示美國物價漲勢廣泛，汽油、居住及食品價格上漲特別凶猛，聯邦準備理事會（Fed）沒有理由放慢升息腳步。加拿大央行13日一口氣升息4碼，投資人普遍預期聯準會兩週後將跟進。

★軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 義大利聯合政府瀕臨瓦解

義大利聯合內閣的關鍵政黨「五星運動」對是否交付武器給烏克蘭、補貼義大利各家戶應對通膨的額度等，與其他黨派不合並宣布無法支持聯合政府。總理德拉吉14日請辭，但被總統馬達雷拉拒絕，使義大利陷入政治混沌，得等德拉吉下週向國會發表談話情況才會明朗。

★斯里蘭卡總統辭職流亡新加坡 群眾闖入政府大樓示威

斯里蘭卡總統戈塔巴亞．拉賈帕克薩日前逃離斯里蘭卡，14日抵達新加坡並遞交辭呈，總理威克瑞米辛赫15日宣誓就職代理總統。斯里蘭卡正經歷70多年來最嚴重的經濟危機，憤怒的民眾闖入政府機關、國營辦公室等大樓，要求政府下台並尋求新的領導人。威克瑞米辛赫下令軍方採取一切必要措施恢復秩序。

斯里蘭卡數百群眾13日試圖衝進總理威克瑞米辛赫的辦公室，威克瑞米辛赫下令軍方「採取一切必要措施恢復秩序」。（美聯社）

★安倍晉三靈車最後巡禮 安倍昭惠捧牌位哀戚送別

日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，喪禮12日下午在東京增上寺舉行，大批民眾到場獻花致意，並在場外目送靈柩車離開，安倍夫人安倍昭惠坐在前座，手捧牌位、神情哀戚送丈夫最後一程。告別式結束後，靈車繞行自民黨總部、國會大廈、首相官邸等處後，運往火葬場。

安倍晉三喪禮12日增上寺舉辦，夫人安倍昭惠坐在靈車前座，手捧牌位駛離增上寺。（路透社）

★歐元對美元貶破平價 創2002年12月以來新低

歐元兌美元本週徘徊在接近平價的水平甚至一度觸及與美元1兌1價位，跌至20年最低。受到能源價格和通貨膨脹攀高影響，歐洲經濟原本預期在擺脫COVID-19大流行後將出現反彈，如今則逐漸被衰退預測取代。

★中國爛尾樓停貸風暴加劇 上千受害業主包圍陝西銀保監局

中國「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴越演越烈，迄今已增加到235個建案，14日上千名西安受害業主包圍陝西銀保監局，要求查辦銀行違規放貸給建商。第一財經13日報導，目前河南、湖南、江西、廣西等15個省份逾50個樓盤發表公開聲明，指若未能在一定期限內復工，屋主將選擇強制停還房貸。業內人士指出，監管下資金調動活度低，外部又融不到錢，開發商能用資金有限，致使房子交付難、復工難。

★美將斥資180億助太平洋地區抗中 新設東加、吉里巴斯大使館

美國副總統賀錦麗12日在太平洋島國論壇會議中宣布，美方將在這個地區投入6億美元（約新台幣181億元）的資金，並在東加、吉里巴斯開設新的大使館，試圖抗衡中國在這個地區日益增加的影響力。對美國而言，賀錦麗在這場論壇的視訊演說是一次成功的外交出擊，因為中國未獲邀出席峰會，取得類似公開亮相的機會。

★俄烏土聯合國四方將設協調中心 解決穀物出口僵局

俄羅斯、烏克蘭代表13日與聯合國及土耳其官員會談，希望為穀物出口危機解套。土耳其國防部長艾卡會後表示，四方將於伊斯坦堡成立烏克蘭穀物出口協調中心，共同控管港口糧食檢查，並確保運輸船隻安全。聯合國糧農組織（FAO）6月指出，烏克蘭和俄羅斯的小麥及其他糧食商品出口量減少，使得未來一年全球可能增加1100萬至1900萬長期挨餓人口。

★梵蒂岡創舉 教宗任命3名女性進入主教部遴選主教

天主教教宗方濟各13日任命3名女性擔任梵蒂岡負責審查主教提名的「主教部」成員，教廷「主教部」負責監督天主教教會在世界各地管理教區的5300位主教，他們定期集會，評估梵蒂岡駐各地大使提出的新主教名單。雖然最後決定權仍在教宗手裡，但將女性納入諮詢過程意義重大，這是讓女性在教會決策中有更大發言權所作的回應。

★中共清零失敗上海重啟方艙 東京疫情警戒升至最高級

中國官方15日通報COVID-19新增病例533例，估計這波疫情已蔓延至少19省市，重挫中共領導人習近平堅持的貫徹清零。蘭州市針對4區升級至「嚴格」臨時性管控；上海部分地點重啟方艙。日本近期確診數激增，15日新增確診數突破10萬例，東京都14日將疫情警戒提升到最高等級。

國內新聞

★短期發射場首飛 台首支混合式類衛星載具火箭升空

全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭10日上午6時12分在屏東旭海順利發射，完成短期科研火箭發射場域啟用後的首場發射任務，現場湧入不少太空迷爭睹。

全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭今天上午6時12分在屏東旭海順利發射，完成短期科研火箭發射場域啟用後的首場發射任務。（國家太空中心提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月10日

★薛瑞元接衛福部長 王必勝任次長兼防疫指揮官

行政院發言人羅秉成15日舉行記者會表示，行政院長蘇貞昌已批准衛福部長陳時中辭呈，現任政務次長薛瑞元接任衛福部長一職，醫福會執行長王必勝接政務次長。

★台灣女子拔河隊世運5連霸 540公斤級摘金

台灣女子拔河代表隊16日在伯明罕世界運動會540公斤級決賽擊敗瑞典，以完美的7連勝奪金拿下金牌，達成5連霸，這也是台灣在本屆世運會的第一面金牌。本屆世運會台灣參賽運動共14項，計69名選手，目前獎牌數累積達1金、5銀、5銅。

台灣女子拔河代表隊16日在伯明罕世界運動會540公斤級決賽擊敗瑞典，拿下金牌。（圖取自facebook.com/CTTWA）

★康建生技命案凶嫌李鴻淵落網 嗆深仇大恨犯案不悔

康建生技公司槍擊案釀4死1重傷，警方15日下午在台中市逮捕凶嫌李鴻淵，帶回南投縣警局面對媒體詢問時，李鴻淵嗆聲因深仇大恨而犯案，且不後悔、不恐懼。

南投縣草屯鎮康建生技公司4死1重傷槍擊案，警方15日在台中市逮捕凶嫌李鴻淵（中戴安全帽者），隨即將人帶回南投縣警局偵辦。中央社記者蕭博陽南投縣攝 11年7月15日

★赴日台交流協會悼安倍晉三 蔡總統：記得他溫暖笑容

總統蔡英文11日上午到日台交流協會獻花悼念已故日本前首相安倍晉三。總統表示，她與安倍是10多年的好友，清楚記得今年3月與安倍視訊對話時，他溫暖的笑容與親切的問候，當時雙方都很期盼早日在台灣見面。

★國安基金5千億銀彈13日進場 授權第8度護台股

國安基金12日召開臨時委員會拍板進場護盤，國安基金表示，台股今年上半年下跌3393點，上市股票市值蒸發達新台幣10.1兆元，皆為歷年同期最差；此外，7月單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚、信心不足，決議啟動穩定股市措施。

★悠遊國旅上路 自由行1300元採先住先用

交通部觀光局推出的「悠遊國旅」補助方案15日開始實施，希望透過補助鼓勵國人出遊，提振國內旅遊市場。自由行個別旅客住宿最多享新台幣1300元的優惠只限平日（週日至週四），採「先住先用」，活動至111年12月15日止，或至經費預算用罄為止。

★蘇貞昌：金門大橋10月通車 展現建跨海橋梁實力

耗時12年，金門大橋目標10月中旬通車。行政院長蘇貞昌14日表示，金門大橋工程艱鉅，感謝部會合作，協助廠商將工程完成，同時向世界展現，台灣具備興建大型跨海橋梁的工程實力。

★游錫堃18日訪捷克 將與維特齊召開聯合記者會

立法院長游錫堃18日將訪問捷克，捷克參議院15日公布游錫堃到訪行程，包括歡迎記者會、與捷克議長維特齊召開聯合記者會外，游錫堃還將前往捷克前總統哈維爾墓前獻花，並獻花追悼生前原訂訪台的前捷克參議院議長柯佳洛。

★7/16本土2萬5251例 國內本週出現首例BA.5本土社區感染

中央流行疫情指揮中心16日公布新增2萬5251例COVID-19本土病例，較上週同日下降10%，另新增中重症165例、72人死亡，病逝中最年輕個案為40多歲女性、沒有打過疫苗。國內本週出現首例BA.5社區感染病例，指揮中心表示，這名北部20多歲女性疑遭家人傳染釀二度染疫，5名密切接觸者初步快篩陰性，指揮中心將調高本土個案定序比例，強化監測。