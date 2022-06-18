0612-0618一週大事

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一週大事關注焦點：美升息3碼／日美韓防長會談／韓國卡車司機續罷工／微軟IE終止服務／勇士奪NBA總冠軍／央行宣布升息半碼／入境檢疫3+4／新竹輪胎行縱火

國外新聞

★聯準會重手升息3碼28年來首見 美財經圈憂明年中經濟衰退

美國聯邦準備理事會（Fed）15日宣布升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見，並示意持續以數十年來最快步調拉高利率，加強壓制處在40年高點的通貨膨脹。華盛頓郵報指出，透過升息抑制消費支出來降溫經濟過熱，從而降低對商品和服務的需求，達到物價降低，但升息將使抵押貸款、汽車貸款和各種商業投資都變更貴；投資者和一些企業擔心，抑制通膨措施恐使經濟過度降溫，引發新的衰退和一波裁員潮。美國財經圈表示，人們很可能在通膨減緩前先蒙其害，也有專家預測美國明年年中開始出現經濟衰退。

★日本為刺激經濟維持貨幣寬鬆政策 日圓重貶

在美國聯邦準備理事會帶頭下，包括英國、歐洲、瑞士等全球多國紛紛啟動升息計畫來對抗通膨。不過，日本中央銀行17日扛住日圓匯率狂貶的壓力，決定維持長期貨幣寬鬆政策，利率訂在負0.1%，以提振經濟。經濟學家及金融智庫均估日圓貶勢將持續，且日本央行將難守135防線，不排除重回1998年的146日圓兌1美元價位，甚至下探150關卡。

★烏克蘭獲推薦候選國邁加入歐盟第一步 美加碼支援英宣布烏軍萬人境外訓練計畫

歐盟執委會主席范德賴恩17日身穿烏克蘭國旗藍黃配色的襯衫與西裝外套，宣布歡迎烏克蘭成為歐盟候選國。（圖取自twitter.com/vonderleyen）

歐盟執行委員會17日正式建議給予飽受戰火蹂躪的烏克蘭和鄰國摩爾多瓦「歐盟候選國」地位，這象徵烏克蘭即將踏上漫長的入歐之路。法國、德國、義大利和羅馬尼亞領袖16日前往基輔附近城鎮伊爾平，對烏克蘭展現支持。他們抵達基輔時，當地一度空襲警報聲大作。俄烏戰事爆發以來，美方已提供56億美元軍援。美國總統拜登15日與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，宣布加碼10億美元軍援。英國首相強生17日無預警訪問基輔，預告將啟動軍事訓練先鋒計畫，預估每120天可訓練高達1萬名烏克蘭武裝部隊成員、傳授經實戰驗證的英軍專業技能。

★日美韓防長會談首度強調台海安全 美防長表示會助台自我防衛

日本防衛大臣岸信夫（左）、美國國防部長奧斯汀（中）及韓國國防部長李鐘燮（右）11日在新加坡舉行會談。（圖取自twitter.com/ModJapan_jp）

日本防衛大臣岸信夫、美國國防部長奧斯汀及韓國國防部長李鐘燮11日在新加坡舉行會談，會後公布共同聲明強調「台灣海峽和平與穩定重要性」。共同社報導，日本防衛省表示，這是日美韓國防部長會談首度提到台灣。而奧斯汀在「香格里拉對話」 發表演講表示，美國對台政策未變，他並重申協助台灣自我防衛的承諾，指出中國近來增加在台灣附近的軍事挑釁動作，對印太安全與穩定造成威脅。

★中國數十萬民眾千億存款泡湯 群起抗議遭防疫工具禁足

中國河南省4月中旬爆發村鎮銀行坑殺儲戶詐騙案，數十萬民眾總共約400億人民幣（約合新台幣1770億元）存款無端消失，當存戶集體向有關單位請願，他們手機上的防疫健康碼卻由綠轉紅，讓他們遭到禁足。事件爆發後，相關單位裝聾作啞，連日來引發社會公憤，鄭州市紀委監委6月17日終於宣布啟動調查問責。這起事件可說是繼唐山打人案後，另一起凸顯中國基層治理暗黑惡化的實例。

★馬來西亞缺工上百萬人 停接訂單傷營收衝擊經濟

馬來西亞缺工上百萬人，從棕櫚油業到半導體製造業都被迫停接訂單。圖為馬來西亞採收棕櫚果的印尼移工。（路透社）

馬來西亞針對COVID-19疫情而實施的外籍勞工引進凍結令已於2月解除，不過產業團體、企業和外交官表示，由於政府審批動作緩慢、與印度和孟加拉就勞工權益保障進行的談判曠日持久，目前尚未出現移工顯著回籠的趨勢。數據顯示，馬來西亞缺工達上百萬人，從棕櫚油業到半導體製造業都被迫停接訂單、放棄數十億美元營收，使經濟復甦深受威脅。

★談判破裂韓國卡車司機續罷工 癱瘓工業及港口物流

圖為首爾10日一處氫氣加氣站因罷工貼出無法運作告示。（韓聯社）

韓國卡車司機罷工12日進入第6天，由於工會與政府的談判未能就提高薪水的要求取得進展，罷工已造成韓國工業中心和主要港口貨物運輸陷入癱瘓。韓國是半導體、智慧手機、汽車、電池和電子產品的重要供應國，全球供應鏈受中國嚴格清零政策和俄羅斯入侵烏克蘭的影響之後，不確定性因這次罷工再度加劇。

★柯瑞飆34分率勇士擊倒塞爾蒂克 近8季4度奪NBA總冠軍

美國職籃NBA金州勇士16日靠柯瑞（前中）轟下34分，以103比90客場擊敗波士頓塞爾蒂克，並以系列賽4比2的成績拿下本季的總冠軍。（美聯社）

美國職籃NBA總冠軍賽採7戰4勝制，金州勇士17日挾著3比2的「聽牌」優勢與塞爾蒂克展開第6戰，在球星柯瑞轟下並列全場最高的34分帶領下，勇士以103比90獲勝，拿下「柯瑞時代」的第4座、隊史第7座總冠軍。生涯獲獎無數的柯瑞也終於抱走總冠軍賽最有價值球員（MVP），他賽後受訪喜極而泣說：「我以全隊為榮，比賽就是這樣。本季一開始沒人看好我們會在這裡，除了場上這些隊友。」拿下總冠軍勇士來說是華麗回歸，勇士前兩季飽受傷兵之苦，未能打進季後賽。

★微軟IE瀏覽器終止服務 全球2800萬人還在用

微軟Internet Explorer（IE）瀏覽器問世27年後，15日正式終止服務。根據研究機構EarthWeb統計的瀏覽器使用數據，目前IE仍有0.64%市占率，相當於全球2800萬人還在使用。EarthWeb表示，微軟終止IE支援服務後，IE仍然可以在搭載較舊版本Windows作業系統的電腦上運行，不過一旦故障就無法修復。Windows 10和Windows 11用戶將無法再使用IE，但針對部分無法透過微軟新型瀏覽器Edge載入的內容，可能會提供IE模式進行瀏覽。

★加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島

漢斯島位於加拿大埃爾斯米爾與丹麥王國的格陵蘭之間。（中央社製圖）

加拿大與丹麥為了北極圈一座無人居住的漢斯島吵了數十年，兩國占領小島所使用的武器卻是國旗和瓶裝酒，14日協議分島，終於結束這場「威士忌戰爭」。漢斯島面積1.3平方公里，位於加拿大埃爾斯米爾與丹麥王國的格陵蘭之間。1973年，當局為劃定加拿大與格陵蘭的海上邊界，就此開啟這場詼諧的領土爭執。登島的外交部長不下26位，兩國部長級官員在島上會各自豎起國旗，留下一瓶威士忌或烈酒給對方享用，並附上一些滑稽的字條。

國內新聞

★央行宣布升息半碼 下修全年經濟成長率至3.75%

中央銀行16日舉行第2季理監事聯席會議，宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點），利率連2升，並在17日起實施。另外，下修今年經濟成長率至3.75%、物價年增率上修至2.83%。

★IMD世界競爭力評比 台灣連4年進步躍升全球第7

國發會15日表示，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2022年IMD世界競爭力年報」，台灣在63個受評比國家中排名第7名，較去年進步1個名次，是2013年以來最佳表現，整體排名連續第4年進步。

★台灣對外淨資產逾1.4兆美元新高 續居第5大淨債權國

中央銀行15日公布110年底國際投資部位，台灣對外淨資產部位達1兆4107億美元，續創歷史新高，續居第5大淨債權國。

★莫德納6個月至5歲施打EUA通過 2劑間隔28天

食藥署17日召開專家會議，決議通過6個月至5歲兒童的莫德納COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA），每人施打2劑、施打間隔28天。也核准Novavax的COVID-19疫苗緊急使用授權，適用18歲以上，每人打2劑，間隔3週。

★入境檢疫3+4後4天返家須地方政府同意 地點更換1次為限

入境檢疫3+4天新制15日上路，居家檢疫從7天減為3天，並接續4天自主防疫，以同一地點完成為原則，但後4天如果要在自宅或親友住所自主防疫，須經自主防疫所在地的地方政府同意，並須1人1戶，地點更換1次為限。

★涉以中國快篩試劑混充美製富樂 大鑫執行長遭收押

大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，執行長黃南競因違反詐欺等罪嫌，新竹地檢署14日向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

★陳時中快篩陽性確診 陳宗彥暫代指揮中心指揮官

中央流行疫情指揮中心12日表示，指揮官陳時中上午自覺有症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，由副指揮官陳宗彥暫代指揮官，指揮中心相關接觸者完成快篩，結果均為陰性。

★新竹市輪胎行二兒子涉縱火釀8死 4大人疑為救小孩衝上樓同葬火海

新竹市東大路一段「正義輪胎行」16日晚間發生火警，4大人、4小孩葬身火海，起火原因竟為屋主的二兒子陳彥翔，疑與家人吵架憤而縱火。

★蘋果新聞網通報大量解僱 8月9日裁員280人

台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接，強調大部分員工將轉移新東家留用。不過，台北市勞動局14日表示，已收到蘋果新聞網通報的大量解僱計畫書，預計在8月9日裁員280人。