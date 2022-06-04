0529-0604一週大事

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一週大事關注焦點：中澳太平洋外交角力／英女王登基70週年／美再傳槍擊案／強尼戴普誹謗官司勝訴／AT-3教練機失事飛官徐大鈞殉職／台美貿易倡議啟動／國際駕照加註TAIWAN／促轉會退場

國外新聞

★太平洋島國拒與中國達成安全協議 澳洲外長訪東加與北京外交角力

中國外交部長王毅5月26日至6月4日期間出訪南太平洋島國，期間在斐濟與10國外長舉行視訊會議，未能就安全議題達成廣泛協議。分析指出，與區域外個別盟友關係過於密切並不符合南太平洋島國利益，他們樂於平衡傳統經濟伙伴與新來者之間的關係。澳洲外交部長黃英賢也在王毅之後於3日到訪東加王國，傳達澳洲政府堅定承諾加強雙邊關係，已然成為中澳在南太平洋的外交決鬥。

★世衛指猴痘已構成全球公衛中度風險 英格蘭首證實人傳人病例

非洲以外地區持續爆發猴痘疫情，根據數據，西、中非洲以外地區共有逾550例確診、30個國家通報病例。世衛表示，目前為止還沒出現死亡病例，但猴痘陸續在非典型流行地區出現病例後，已對全球公衛構成中度風險，不過並不擔心全球大流行。英國衛生安全局6月1日表示，英格蘭首次出現猴痘人傳人病例，且尚未確定與主要流行國家旅行史之間的關聯。

★上海封控2個月正式解封 韓國8日起沒打疫苗旅客入境免隔離

經過2個月的封城，中國上海6月1日正式解封，然而當局在3月底無預警下令封城仍讓上海人留下陰影。「不怕太多，只怕不夠」成了一些民眾外出採購的準則，不少超市出現大量採購食物、民生物資的人潮，店員則忙著補貨。另外，韓國疫情穩定下降，政府宣布8日起鬆綁國際航線限制，免除未接種COVID-19疫苗入境旅客的隔離要求，僅須在入境3天內進行PCR篩檢。

★英國女王登基70週年歷任14位首相 成為在位最久君王

4歲的路易王子（右）2日在白金禧慶典時，因空中傳來的聲音嘈雜，雙手捂耳大叫，搶盡鋒頭。左為英國伊麗莎白二世女王。（美聯社）

英國伊麗莎白女王6月2日慶祝登基70週年的「白金禧」，成為在位期間最長的君王，國內也展開為期4天的慶祝活動。伊麗莎白二世在位期間歷經14位首相，美國也換了14位總統，除了詹森之外，女王都曾接見。另外，英國哈利王子與妻子梅根也參加王室為女王舉行的感恩禮拜，這是兩人辭去王室職務後首度在英國公開現身。

★坎城影展瑞典「無限悲情」奪金棕櫚獎、宋康昊奪影帝韓國第一人

55歲的宋康昊（左）在「嬰兒轉運站」演出精湛奪得坎城影帝。（共同社）

第75屆坎城影展5月28日落幕，瑞典導演魯本奧斯倫執導的社會諷刺喜劇片「無限悲情」勇奪最佳影片金棕櫚獎。同時，韓國影業大放異彩，男星宋康昊以「嬰兒轉運站」獲最佳男主角獎，成為韓國首位坎城影帝，名導朴贊郁則以犯罪懸疑片「分手的決心」成為本屆最佳導演。影后則由伊朗女星查赫拉阿米爾易卜拉希米奪下，她曾因性愛影片遭伊朗當局封殺逃離家鄉，她致詞時感性表示，電影救了她。

★強尼戴普贏得誹謗官司獲賠3億 安柏赫德不服將上訴

強尼戴普（左）與前妻安柏赫德（右）互告誹謗，陪審團1日裁定由強尼戴普贏得官司。（美聯社）

好萊塢影星強尼戴普控告前妻安柏赫德誹謗的官司纏訟多時，6月1日陪審團裁定強尼戴普勝訴，可獲1035萬美元（約新台幣3億元）賠償金。對此強尼戴普表達感謝，「（歷經）6年之後，陪審團將我的人生還給了我。」安柏赫德發出聲明指出她的失望無法言喻，已決定提上訴。

★歐盟達協議年底前禁90%俄國石油進口 俄限制惰性氣體出口恐加劇晶片荒

歐盟27個成員國數週來為了對俄羅斯石油實施全面禁運而爭辯，其中匈牙利抗拒這項制裁，但歐盟領袖5月30日與匈牙利達成妥協，同意對俄羅斯出口到歐洲的石油減量2/3以上，制裁莫斯科。歐盟表示，最新措施將有效地在今年底前削減約90%俄羅斯石油出口到歐盟。另外，俄羅斯6月2日宣布限制氖氣等惰性氣體出口到2022年底，路透社報導，這項限制可能會加劇全球晶片市場的供應短缺。

★美醫院、教堂再傳槍擊案 專題解析美國槍枝管制為何這麼難

美國奧克拉荷馬州杜爾沙一間醫院院區1日發生槍擊事件。（圖取自facebook.com/tulsapolice）

美國繼日前奪走21命的德州小學槍擊案後，近日又接連傳出新案。奧克拉荷馬州杜爾沙市一所醫院6月1日爆發槍擊案，包含槍手共5人死亡。2日威斯康辛州有名槍手攻擊喪禮造成多人受傷，同日愛荷華州教堂停車場又傳槍擊釀3死。儘管多年來不斷有人呼籲政府提出「槍枝管制」積極作為，但法規依舊鬆散，且每當美國社會出現濫射槍擊案，總會激起槍枝管制的辯論，但諷刺的是，槍枝銷量總隨著槍擊案上升。

★別再叫我火雞 土耳其在聯合國註冊名稱改Türkiye

聯合國6月1日聲明，土耳其向聯合國註冊的國名由Türkiye取代在英文有「火雞」涵義的Turkey。包括安納杜魯新聞社、土耳其廣播電視公司國際頻道等國營媒體第一時間就在報導中全面換用Türkiye。媒體人士說，仇外、伊斯蘭恐懼症有關的攻擊經常把土耳其比作火雞，擺脫英文侷限表述自己已成為全球趨勢。

★克里米亞剛果出血熱致死率最高40% 伊拉克病例飆今年已19死

蜱蟲傳播的「克里米亞剛果出血熱」在伊拉克病例飆升，根據世界衛生組織，今年伊拉克已有111起克里米亞剛果出血熱病例，其中19人死亡。這種病毒沒有疫苗可預防，發病迅速導致體內外嚴重出血，尤其是鼻子流血。醫護人員表示，克里米亞剛果出血熱死亡率最高可達40％。

國內新聞

★網傳「很多孩子走了」 刑事局：沒要約談郭彥均

刑事局5月29日表示，有關「很多孩子走了」網路貼文，警方偵查流程要函請衛福部確認內容是否符合法律要件，目前還在蒐集輿情，沒要約談藝人郭彥均，偵辦方向是針對內容農場幕後者。

★籃壇震撼彈 九太宣布退出SBL

九太為超級籃球聯賽（SBL）元老球隊，後來由東森羚羊接手，陸續由米迪亞、金酒冠名，九太2019年接手金酒籃球隊，上季將主力移轉至T1聯盟海神隊，5月30日宣布完成階段性任務，退出SBL。

★促轉會拆牌結束任務 葉虹靈：轉型正義工作會繼續

運轉4年的促進轉型正義委員會30日解散，下午工人將大樓招牌拆除，正式結束任期。中央社記者裴禛攝 111年5月30日

歷經4年運作，促進轉型正義委員會5月30日拆下招牌、結束任期。促轉會代理主委葉虹靈說，促轉會任務的結束不是轉型正義的結束，相關業務接下來會分散到各部會，由行政院統籌來做，轉型正義相關工作會一棒接一棒，繼續下去。

★台灣出口中東歐金額大增逾3成 連2年雙位數成長

台灣與中東歐經貿互動升溫，經濟部5月31日指出，今年1至4月台灣對中東歐國家出口金額為13.8億美元，年增率高達31.7%，不僅創歷年同期新高，也是連續兩年雙位數成長，其中以波蘭、匈牙利、捷克為主要出口市場。

★國際駕照7/1起加註TAIWAN 全球95國家地區適用

為避免混淆，交通部公路總局表示，將在國際駕駛執照封面加註TAIWAN，7月1日上路。

★AT-3教練機高雄岡山墜毀 少尉飛官徐大鈞殉職

高雄空軍官校一架AT-3教練機31日上午在高雄市岡山墜毀，少尉飛官徐大鈞殉職。圖為徐大鈞遺體由救護車送往殯儀館，在場同袍列隊敬禮，送徐大鈞最後一程。中央社記者董俊志攝 111年5月31日

空軍一架AT-3教練機5月31日在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，已尋獲機體殘骸及少尉徐大鈞遺體。附近住戶說，聽到巨大聲響跑出來看，只見黑煙及一團火球。

★國旅振興7/15開跑 自由行住宿每晚最多補助1300元

交通部觀光局長張錫聰6月1日表示，國旅振興補助將提前到7月15日開始，自由行部分每人每晚補助新台幣800元，若符合打滿3劑疫苗等條件，可再加碼補助500元。

★疫情、通膨及戰爭 勞動基金4月再虧1414億

勞動部6月1日公布最新勞動基金運用績效，受疫情、通膨及戰爭等影響，今年截至4月止勞動基金虧損新台幣1983.6億元，其中4月就虧損1414.9億，創基金局創立來單月第2高虧損。

★台美貿易倡議啟動 政院：踏上簽署貿易協定第一階

行政院政務委員鄧振中（左）1日與美國副貿易代表畢昂奇（右）將就台美相關貿易關係進行對話。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自美國貿易代表辦公室網頁ustr.gov）

美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中6月1日宣布啟動台美21世紀貿易倡議，行政院發言人羅秉成2日表示，台美經貿議題已經翻開新的一頁，若能持續推動，希望能達到簽署台美貿易協定的目標，「不會是空中樓閣，已經踏上第一階」。

★1滴血快速驗肝功能 台研發檢測工具登國際期刊

台灣團隊耗時多年，研發出全球首款能夠實際檢測肝功能的「半乳糖單點快速測量系統」，只要取1滴血等待75秒就能得知肝功能數值，精準度達90％，相關成果5月登上國際權威期刊。