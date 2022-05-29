蜱蟲傳播致死率高 克里米亞剛果熱伊拉克病例飆

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（中央社伊拉克納西里耶28日綜合外電報導）蜱蟲（tick）傳播的「克里米亞剛果出血熱」（Crimean–Congo hemorrhagic fever）在伊拉克病例飆升，衛生工作者今天在疫情最嚴重的地區鎖定蜱蟲進行消毒。

衛生工作人員穿著全套防護衣的景象，最近常在伊拉克鄉間看到，因為克里米亞剛果出血熱從動物傳到了人類身上，在伊拉克蔓延。

根據世界衛生組織（Word Health Organization），今年伊拉克已有111起克里米亞剛果出血熱病例，其中19人死亡。

這種病毒沒有疫苗可預防，發病可能非常迅速，會導致體內和體外嚴重出血，尤其是鼻子流血。根據醫護人員，克里米亞剛果出血熱死亡率最高可達2/5。

濟加爾省（Dhi Qar）衛生官員韓托奇（Haidar Hantouche）表示：「記錄到的病例數前所未見。」

濟加爾省位於伊拉克南部的貧窮農業區，全國近半克里米亞剛果出血熱病例出現在這裡。

韓托奇表示，前幾年的病例數一隻手的手指就可以數完。

克里米亞剛果出血熱是由蜱蟲傳播，宿主包括水牛、牛、山羊和綿羊等動物，而這些動物在濟加爾省的農場都很常見。

在布加里村（Al-Bujari），衛生人員正在消毒民宅旁畜舍裡的動物。他們戴著面罩、護目鏡，身穿全套防護衣，在1頭母牛及其2頭小牛的身體上噴灑消毒劑。

衛生人員把從這頭母牛身上掉落的蜱蟲拿給記者看，接著放進容器內。

世界衛生組織表示：「克里米亞剛果出血熱是人畜共通傳染病，動物被帶原蜱蟲叮咬而感染，人也會經由蜱蟲叮咬而感染，或在宰殺動物時或之後因接觸到染病動物的血液或身體組織而感染。」

今年伊拉克病例飆升驚動高層，因為單是今年感染的病例，就超過1979年伊拉克出現首例以來的43年總數。

2021年濟加爾省只出現16例，其中7人死亡；但今年迄今就已出現43例，其中8人死亡。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110529