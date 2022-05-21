0515-0521一週大事

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一週大事關注焦點：拜登亞洲行／瑞典申請加入北約／南加州教會槍擊案／日本韓國鬆綁邊境管制／北韓疫情／胡元輝當選公視董事長／竊取國家核心關鍵技術最重判12年

國際新聞

★拜登亞洲行首站抵韓 與尹錫悅談強化同盟關係

美國總統拜登20日展開亞洲行，首站飛抵韓國後，第一步就先造訪三星電子半導體工廠。拜登在參觀後表示，期許美韓透過技術同盟，為經濟安保領域合作做出更多努力，以維持印太地區及國際和平與繁榮。韓國總統尹錫悅則說，拜登這次參訪，不只令人聯想起半導體所帶有的經濟、安保上的意義，還有韓美藉由半導體實現「國際概括性戰略同盟」的意義。除了韓國，拜登也將在22日至24日訪問日本，白宮國安顧問蘇利文18日表示，拜登將在東京宣布成立由美國主導的多邊經濟組織印太經濟架構。

★瑞典繼芬蘭後宣布申入北約 俄羅斯將在西部設新軍事基地

芬蘭與瑞典18日在北約總部，正式提出加入申請。（中央社製圖）

繼芬蘭宣布申請加入北約後，瑞典總理安德森與最大在野黨主席16日展現朝野合作，共同宣布瑞典決定申請加入北約。不過芬蘭與瑞典申請加入北約面臨土耳其阻撓。土耳其官員向紐約時報透露3個條件將可換取土國同意：北歐需斬斷對庫德族的支持、解除對土武器禁令，以及美國重新讓土耳其加入F-35戰機計畫。此外，俄羅斯國防部長蕭依古20日表示，將在西部設立新的軍事基地，以因應北大西洋公約組織東擴。

★南加州教會槍擊案鄭達志醫師擋子彈犧牲 凶嫌周文偉可能面臨死刑

美國南加州教會槍擊案凶嫌周文偉。（Orange County Sheriff's Department via 美聯社）

美國南加州台裔教會15日槍擊案造成1死5傷，死者是挺身阻擋槍手的52歲台裔醫生鄭達志。法新社報導，鄭達志是在試圖制服槍手時中彈，但其他人得以趁機將行凶者壓制在地直到警察到來，降低了槍擊的傷亡。台灣駐洛杉磯辦事處指出，槍手是1953年在台出生的移民周文偉。警方指周文偉從拉斯維加斯到隔州的洛杉磯一帶行凶，並說這起槍擊案是「出於政治動機的仇恨犯罪」，拉斯維加斯中國和平統一促進會則撇清和周文偉的關係，表示2019年下半年他就不是統促會的成員。檢察官17日表示，會以謀殺等罪名起訴周文偉，他有可能面臨死刑。

★韓國6月起重新發放商務、旅遊簽證 百國民眾入境日本可望免篩檢隔離

韓國因疫情停止對外籍觀光客發放短期訪問簽證及電子簽證至今逾2年，韓國法務部19日宣布，6月1日起將放寬短期簽證發放規範，一般國家公民皆可以商務活動、旅遊等目的申請短期訪問簽證，最多可停留90天。日本政府也正協調鬆綁邊境政策，目前方案傳出有意以入境時病毒篩檢陽性率高低，將所有國家或地區分為3種，入境檢疫陽性率最低的國家或地區人士，不論有無接種疫苗，在入境日本時將不再需要接受病毒篩檢及隔離，預料包括美國在內約100個國家將成適用對象。

★北韓累計近200萬人染疫 傳已派機赴中國領取援助物資

北韓19日通報單日新增26萬2270起COVID-19疑似病例，累計染疫人數逼近200萬。圖為平壤民眾赴藥局買藥。（共同社）

北韓19日通報單日新增26萬2270起COVID-19疑似病例，累計染疫人數逼近200萬。由於北韓缺乏病毒檢測和其他醫療資源，因此確切疫情恐比官方數據嚴重。南韓媒體報導，平壤已派遣3架全國最大的貨機飛往中國領取醫療補給品，以協助對抗迅速擴散的疫情。

★猴痘遍布12國歐洲破百例 世衛急開會官員憂蔓延

歐洲近日傳出或確認100多起罕見猴痘病例，包括美國、加拿大與澳洲共12國傳出疫情。圖為感染猴痘病毒後身體出現病變。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

歐洲近日傳出或確認100多起罕見猴痘病例，包括美國、加拿大、德國與澳洲共12國傳出疫情，德國形容這是歐洲歷來爆發最大規模的猴痘疫情；世界衛生組織20日召開緊急會議商討對策，歐洲官員警告接下來數月疫情恐加速擴大。猴痘通常會引起發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大，以及在手部和臉部出現像水痘一般的皮疹等症狀，致死率不一，有些地區的死亡率達到10%。

★4關鍵氣候變遷指標2021年創新高 有紀錄以來過去7年最熱

聯合國18日說，溫室氣體濃度、海平面上升、海洋暖化和海洋酸化指標都在去年創下新高紀錄，這代表全球能源系統正將人類推向災難。世界氣象組織的報告證實，過去7年是有紀錄以來最熱的7年，2021年全球平均氣溫比工業化前水準高出約攝氏1.11度。另外，印度北部與中部地區近月受到熱浪襲擊，氣溫幾乎都在攝氏40度以上，有時更直逼攝氏49度，農作物嚴重受災，民眾日常生活也大受影響，就連自來水都因燙手而不能馬上使用。

★利比亞總理鬧雙包 首都爆發衝突恐再陷亂局

利比亞原本執政者是總理德貝巴，但位於東部城市托布魯克的敵對派國會2月任命巴夏加擔任總理，對德貝巴提出挑戰。在經歷2個月對峙僵局後，巴夏加的新聞人員宣布，「利比亞政府總理巴夏加先生將在數名部長陪同下抵達首都的黎波里就職」，這使兩敵對政治派系支持者17日在首都的黎波里爆發衝突，飽經戰火的利比亞恐再陷亂局。

★美國奶粉短缺掀政治漣漪 美軍方租包機空運救急

美國政府將以軍方租用的商務包機空運嬰兒奶粉，以減緩全國奶粉嚴重缺貨的問題。圖為12日舊金山灣區一家連鎖藥妝店的貨架上配方奶粉的數量不多。（中央社檔案照片）

美國嬰兒配方奶粉短缺，短期內似乎看不到盡頭。法新社報導，奶粉短缺的問題是供應鏈瓶頸和製造商大量召回奶粉所形成的「完美風暴」，這不僅讓美國家長愈來愈焦急，也在11月期中選舉前成為總統拜登的政治難題。白宮18日表示，美國政府將以軍方租用的商務包機空運嬰兒奶粉，以減緩全國奶粉嚴重缺貨的問題。

★中國廣建永久性方艙醫院 上海疫情受控22日擴大復工復產

中國堅持「動態清零」防疫，為提升收治隔離能力，多地投入興建造價高昂的永久性方艙醫院，勢必又要耗去大量財力。其中，河南省地級市商丘就斥資人民幣1.35億元（約新台幣6億元）。另外。上海20日新增本土COVID-19確診病例84例和無症狀感染者784例。官方宣布22日起部分公車路線、地鐵等大眾交通運輸復駛，另擴大復工復產，加快復工證申請和發放速度。

國內新聞

本土8.4萬例59死、223例中重症 2兒童重症加護病房救治

指揮中心21日公布，新增8萬4587例COVID-19本土病例、59人死亡，70例重症個案中包括2名兒童，一人腦水腫、一人上呼吸道阻塞，均有肺炎症狀，都在加護病房治療中。

★漢光演習圖上兵推登場 國防部：烏俄戰爭納入想定

國軍漢光38號演習「圖上兵棋推演」16日正式展開。國防部表示，推演想定包含近期敵情、俄烏戰爭啟示，均納入想定內容。相較過往電腦兵推，圖上兵棋推演採取面對面參與，更能詳實探討戰術戰法。

★立院三讀設權利回復基金會 處理威權時期賠償問題

立法院會17日三讀通過威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例，由行政院設權利回復基金會，處理賠償及權利回復相關事項，也有沒收財產原則上原物返還、死亡賠償金為新台幣1200萬元等規定。

★金曲暫不因疫情考慮延期 評審主席揭入圍4大遺珠

第33屆金曲獎入圍18日公布，評審團主席阿弟仔指出魚丁糸、艾怡良、彭佳慧、宋念宇為本屆遺珠。影視及流行音樂產業局長徐宜君則表示，疫情雖不斷變化，但典禮暫不考慮延期舉辦。

★聯合國世界幸福報告 台灣主觀幸福感優於中港日韓

主計總處最新國情統計通報18日指出，依聯合國世界幸福報告（WHR）統計，2019年至2021年台灣平均主觀幸福感為6.51分（滿分10分），排名優於新加坡、日本、南韓、中國及香港。

★政院修礦業法刪霸王條款 新增原住民諮商同意

行政院會通過礦業法修正草案，刪除「霸王條款」，並要求未曾辦理環評的礦場一次性補辦理環評；如果礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。

★立院三讀 竊取國家核心關鍵技術最重判12年

立法院會20日三讀通過修正國家安全法部分條文，明定任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力等竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

立法院會20日三讀通過修正國家安全法部分條文，明定任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力等竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑，罰金可視不法所得利益加倍。

★浣熊綠鬣蜥等逾8千種動物6/1起禁輸入 違者最高可罰百萬

林務局20日說，已公告修正「限制輸入貨品表」，6月1日起禁止商業輸入浣熊等逾8000種具入侵風險的外來活體動物，未經許可輸入，可依野生動物保育法罰新台幣20萬到100萬元。

★胡元輝當選公視第7屆董事長 是否兼掌華視預定6月討論

財團法人公共電視文化事業基金會20日舉行第7屆董、監事聘書頒發典禮，在聘書頒發儀式結束後，董監事經1個多小時討論與投票，順利產生新任董事長胡元輝。中央社記者王飛華攝 111年5月20日

公視20日舉行第7屆董監事聘書頒發儀式，在文化部長李永得、公廣集團第6屆董事長陳郁秀見證下完成交接，同時在隨後會議中經過討論與選舉，由胡元輝以高票順利當選第7屆董事長。

★林郁婷擊敗東奧銅牌 摘拳擊世錦賽生涯第2金

林郁婷（圖）20日在女子拳擊世界錦標賽57公斤級決賽，以4比1擊敗去年東京奧運銅牌得主、義大利女將特斯塔，拿下生涯第2面世錦賽金牌。（圖取自facebook.com/IBA.Boxing）

東京奧運拳擊女將林郁婷20日晚間在土耳其舉行的女子拳擊世界錦標賽57公斤級決賽，以4比1擊敗去年東京奧運銅牌得主、義大利女將特斯塔，拿下生涯第2面世錦賽金牌。