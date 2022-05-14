0508-0514一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：芬蘭確定要加入北約／烏克蘭開審／斯里蘭卡動亂／北韓爆發疫情／菲律賓總統選戰小馬可仕勝出／銀河系最大黑洞照曝光／3類對象快篩陽即確診／第4劑疫苗開打／人類學家胡台麗逝世

國際新聞

★芬蘭政府確定要加入北約 歷史性決定盼增強安全

芬蘭總理馬林與總統尼尼斯托12日共同發表聲明，支持芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的決定。芬蘭政府預計15日宣布申請加入，接下來將把提議交付國會辯論，取得國會通過後，才會正式送出申請。北約秘書長史托騰柏格表示，歡迎芬蘭領袖支持加入北約，最終的入會程序將「順利快速」。

★俄羅斯入侵後首次 烏克蘭審判21歲俄軍犯戰爭罪

烏克蘭法院13日展開預審聽審，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次審判一名涉嫌犯下戰爭罪的俄羅斯軍人希希馬林（前）。（美聯社）

烏克蘭法院13日展開預審聽審，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，首次審判一名涉嫌犯下戰爭罪的俄羅斯軍人，指控他殺害一名手無寸鐵的62歲平民。如果遭到定罪，希希馬林恐面臨終身監禁。檢察官辛尤克（Andriy Synyuk）在預審庭後告訴記者，「今天這是第一起案件，但之後還會有更多這類案件」。

★斯里蘭卡動盪不安 前總理威克瑞米辛赫回任

威克瑞米辛赫（前中）12日在爭議聲中宣誓就職，第6度擔任斯里蘭卡總理。圖為就職後離開總統官邸赴寺廟參拜。（法新社）

斯里蘭卡因經濟急遽滑落引發連月示威，總理馬欣達．拉賈帕克薩在示威引發暴力死傷後辭去總理職務。他辭職後，內閣自動解散，政府行政部門呈現真空狀態。曾5度擔任斯里蘭卡總理的威克瑞米辛赫再度被任命為總理，希望為這個陷入政治和經濟危機的島國帶來穩定。

★小馬可仕總統選戰勝出 外媒指菲律賓將更親中疏美

小馬可仕（中）11日到競選總部與支持者慶祝勝選。（法新社）

菲律賓已故獨裁者馬可仕的兒子小馬可仕11日在亡父墓前憑弔後不久，宣布贏得9日舉行的總統大選，並矢言要成為「所有菲律賓人」的領袖。外界預期他會重塑菲律賓與美中關係，路線將更靠攏北京。外媒報導，小馬可仕與中國有長期聯繫，並尋求與中國國家主席習近平就南海爭議海域達成新的協議。

★尹錫悅就任韓國總統 盼打造真正民主國家

韓國總統尹錫悅10日宣誓就職。（共同社）

韓國總統尹錫悅10日就職，宣示將重建一個真正由人民作主的國家，從根本解決各種國際問題，並將以與國際合作實驗科技創新的方式，推動國家快速發展，以消除兩極化與紛爭的根源。

★北韓爆發疫情全國封鎖 金正恩稱建國來最大動盪

6日北韓平壤街頭民眾戴口罩防疫。（共同社）

北韓爆發COVID-19疫情，官媒13日證實有1人感染Omicron變種病毒死亡，且4月底以來發燒症狀在全國爆炸性蔓延，短時間內就有35萬多人發燒。14日通報新增21人發燒死亡，國家領導人金正恩稱這是建國以來「最大動盪」。

★陳日君、何韻詩等人被捕後交保 當局稱違反港區國安法

香港泛民主派在反送中運動後成立的「612人道支援基金」有5名基金信託人11日遭當局以涉嫌「勾結外國勢力」罪名遭到逮捕，隨後於11日深夜獲准交保，其中包括90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君和知名歌手與民運人士何韻詩。

★烏克蘭記者不顧安危報導俄國侵略慘況 獲普立茲特別獎

烏克蘭記者勇敢並堅持不懈報導俄羅斯如何入侵烏克蘭，獲頒2022年普立茲特別褒揚獎。圖為烏克蘭記者在哈爾科夫記錄俄軍入侵情況。（圖取自twitter.com/IAPonomarenko）

普立茲獎委員會9日表彰烏克蘭記者，讚揚他們勇敢、堅持不懈地報導俄羅斯入侵烏克蘭的新聞，「致力揭發真相」。俄軍入侵烏克蘭以來，至少有7名記者遇害，包括3名來自烏克蘭的記者。普立茲獎評委會主席米勒說，儘管面臨砲火攻擊、綁架甚至死亡等威脅，他們依然堅持不懈，努力提供駭人的真實畫面。

★沙烏地阿美石油超越蘋果 登上全球市值王寶座

沙烏地阿美石油公司11日擠下蘋果成為全球最有價值的企業，主因是油價攀升推高股價，以及近來科技股重挫。沙烏地阿美是沙烏地阿拉伯的國營原油與天然氣公司，號稱是全球規模最大的石油生產公司。根據11日的收盤價，這家公司市值達2.42兆美元（約新台幣72.5兆元），比蘋果高出500億美元。

★攻上聖母峰26次 雪巴人瑞塔刷新世界紀錄

雪巴人瑞塔第26次成功登上聖母峰，刷新他自己的紀錄。（圖取自facebook.com/kamirita8848）

尼泊爾政府官員8日表示，雪巴人瑞塔（Kami Rita Sherpa）第26次成功登上聖母峰，刷新他自己去年創下的紀錄。52歲的瑞塔帶著其他10名雪巴人登山客，沿著傳統的東南山脊路線攻頂，7日成功攀上了8848.86公尺的聖母峰（Mount Everest）。

國內新聞

★5/14本土6萬3964例 增40死、130例中重症

指揮中心宣布，14日國內新增6.3萬例COVID-19本土病例，與昨天少約2%，死亡增40例、中重症增130例；死亡個案中有3例不到50歲，中重症個案則有39例從未打疫苗。

★總統防疫諮詢會議提3指示 北北基桃增設大型篩檢站

總統蔡英文13日召開防疫諮詢會議，指示3大防疫原則，包括在北北基桃優先增設大型篩檢站；持續簡化確診民眾看診流程與時程；持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資；請行政院整合各部會及指揮中心，就執行細節儘速定案後執行。

★4大超商開賣快篩試劑首日 至下午陸續完售

4大超商9日上午10時同步開賣亞培快篩試劑，每人限購1劑，萊爾富9日下午3時全部完售，統一超商、OKmart則在下午至傍晚左右有門市陸續完售。

★中研院曝光銀河系最大黑洞清晰照 人類史上第2次捕捉影像

中研院參與的事件視界望遠鏡計畫12日晚間再發布新成果，成功解析出人馬座A星影像，為銀河系裡最大的黑洞。（中研院提供）

繼2019年首張黑洞照片後，中研院參與的事件視界望遠鏡計畫晚間再發布新成果，解析出人馬座A星影像，為銀河系裡最大的黑洞。人馬座A星黑洞距離地球約2萬7000光年，黑洞暗影的實際大小直徑約6000萬公里。

★3類對象快篩陽即確診可用唾液快篩 2歲以下兒童禁用

韓國製「福吉美」（Gmate）COVID-19家用唾液快篩12日在連鎖醫材通路杏一醫療用品開賣，售價為1盒1支新台幣175元，每人限購2盒。中央社記者王騰毅攝 111年5月12日

居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性，可由醫師認定確診，新制12日起上路，指揮中心表示，經緊急使用授權核准唾液快篩，適用3類對象快篩陽性視同確診規定。

★萊劑零檢出地方條例無效 憲法法庭判決合憲

憲法法庭做成111年憲判字第6號判決，進口肉品及其產製品殘留乙型受體素安全容許量標準，屬中央立法事項，行政院就地方議會所通過的自治條例無效或不予核定，均合憲。

★第4劑疫苗最快16日開打 2對象接種須間隔5個月

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，最快下週開放65歲以上或免疫不全民眾接種第4劑COVID-19疫苗，須與前一劑間隔超過5個月，近日將公布接種時程。

★彰化申請升格直轄市 內政部：審查小組建議不予同意

內政部召開彰化縣升格案審查小組會議，審查小組認為，彰化整體人口長期呈現下降趨勢，且在政治、經濟、文化及都會區域發展等也有努力空間，因此將建議行政院不同意改制為直轄市。

★公視第7屆董事會延宕957天終於組成 施振榮等12人通過審查

延宕957天，公共電視第7屆董監事審查會議今天通過了12位董事、4位監事，除陳翠蓮、平秀琳未通過外，施振榮、郭力昕等人皆獲足額票數，加上先前通過的7名董事，現已有19名董事、5位監事，依法已可組成新董事會。

★人類學家胡台麗逝世 享壽72歲

人類學家胡台麗病逝，享壽72歲。（中央社檔案照片）

前原住民族委員會主任委員孫大川證實，人類學家、紀錄片導演、中央研究院民族學研究所兼任研究員胡台麗病逝，享壽72歲。胡台麗跨足學、文、影各界，文學著作諸如「媳婦入門」、「婆家村落」、「性與死」、「燃燒憂鬱」、「排灣族的鼻笛與口笛」、「文化展演與台灣原住民」等書。