0501-0507一週大事

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一週大事關注焦點：聯準會升息2碼／美墮胎合法權爭辯／杭州亞運延期／俄國猛攻烏東烏南／印度巴基斯坦熱浪來襲／居家隔離限同住者／12日起3族群快篩陽即確診／南橫公路有條件通車／中研院揭細胞無合成分裂

國外新聞

★聯準會抗通膨 22年來首度升息2碼並宣布縮表

美國聯準會（Fed）4日宣布一口氣升息2碼，為22年來首見，且6月起將縮減COVID-19大流行期間規模膨脹到9兆美元的資產負債表，升息與縮表雙管齊下，是要抑制處在40年高點的通貨膨脹。除了美國升息抗通膨，澳洲中央銀行「澳洲儲備銀行」也調升利率，為10多年來首次。澳洲在選前進行升息，意在控制飆漲的物價。英國央行5日則決議上調主要利率1碼至1%，以對抗通膨。

★美國最高法院擬推翻墮胎權 為期中選舉投下震撼彈

美國最高法院擬推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」裁決，引發譁然。圖為4日民眾前往最高法院前聲援婦女自主權。（中央社檔案照片）

一份外洩的多數意見草案顯示，美國最高法院有意推翻近50年來保障婦女墮胎權的裁定，引發譁然，數百位支持和反對墮胎權的人士2日在華府最高法院前聚集對峙。距離美國11月期中選舉僅剩半年，墮胎合法性爭辯勢將主宰選戰，也為選情低迷但力挺婦女自主權的民主黨注入強心針。

★疫情衝擊杭州亞運延期 成都世大運再延至2023年

杭州亞運宣布延期，恐衝擊杭州當地經濟。圖為杭州亞運主場館杭州奧體中心外觀。（中新社）

中國COVID-19疫情多點爆發，加上鄰近杭州的上海淪為疫情重災區，亞洲奧林匹克理事會6日正式宣布，原定於今年9月10日至25日在杭州舉行的第19屆亞洲運動會將延期，具體日期擇期公佈。杭州官方曾評估，亞運可帶動人民幣4141億元（約新台幣1.83兆元）投資，為地方財政挹注千億元。隨著亞運延期，這些數字都打上問號。另外，大專體總表示，今年成都世界大學運動會確定延至明年舉辦，至於選手參賽權是否會受影響，目前仍無法確定，需等國際大學運動總會正式公告才知道。

★俄羅斯劍指烏克蘭東部南部 蒲亭恐9日藉正式宣戰動員全國兵力

西方官員認為，俄羅斯總統蒲亭最快可能在5月9日正式對烏克蘭宣戰。圖為烏東頓內茨克一處民宅4月30日遭砲擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

俄羅斯3日襲擊烏克蘭多個地區，烏東地區有21平民喪命、27人受傷，為近一個月來最慘重單日死傷。另外，馬立波遭俄羅斯軍隊包圍，烏國總統澤倫斯基表示，5日繼續進行從馬立波市撤離平民的行動，但他未說明已有多少人離開。美國和西方官員認為，俄羅斯總統蒲亭最快可能會在9日的二戰勝利紀念日當天正式對烏克蘭宣戰，此舉可讓俄國當局全面動員後備部隊，強攻烏克蘭東部和南部。另外，根據烏克蘭情報來源，俄羅斯高層擬定即將入侵摩爾多瓦的詳盡計畫，藉此從西側打開攻擊烏克蘭的新戰線，並重演占領烏東頓巴斯地區的劇本。

★倫敦多區票倉失守 英相強生期中考遍地紅字

英國5日舉行地方選舉，最初開票結果顯示，首相強生領導的保守黨輸掉倫敦的傳統據點，在其他選區同樣經歷慘敗。保守黨政府近來問題不斷，讓在野黨於這場猶如期中考的選舉中收割選票。不過，黨魁施凱爾在投票日前幾天陷入「啤酒門」風波，6日傳出警方將介入調查。

★土耳其通膨飆升至近70% 創20年新高

土耳其5月5日官方數據顯示，4月通貨膨脹年增率飆升至近70%，這對總統艾爾段構成巨大挑戰，他的「非傳統」經濟政策經常被指為國家經濟動蕩的罪魁禍首。分析家指出，土耳其的通膨年增率達到執政黨正義發展黨（AKP）2002年上台以來的最高峰，很大程度上與艾爾段的非傳統經濟思維有關。先前艾爾段還向號稱可獨立決策的中央銀行施壓，要求降息。4月時，儘管各國央行都在升息抑制通膨，土耳其仍將基準利率維持在14%，連續第4個月按兵不動。

★日本預計6月開放外國觀光客入境 韓國濟州島將重啟免簽入境

日本媒體報導，首相岸田文雄5月5日在倫敦的記者會上宣布，日本將自5月開始放寬應對COVID-19的邊境管制措施，預計6月進一步開放外國觀光客入境。另外，韓國則宣布，6月1日起濟州國際機場將恢復疫情前的免簽證入境制度；位於東北部江原道的襄陽國際機場則將開放來自越南、菲律賓、印尼及蒙古的5人以上團客免簽入境。

★印度巴基斯坦熱浪來襲創最高溫紀錄 10多億人口生計恐受影響

印度和巴基斯坦受熱浪侵襲，部分地區氣溫創史上新高。圖為4月28日印度一名婦女和孩子用路邊的水龍頭沖洗身體。（法新社）

氣候危機嚴重影響印度次大陸，印度和巴基斯坦部分地區氣溫達到史上新高。在印度部分省份，熱浪導致學校停課、損害農作物，並讓能源供給壓力大增。專家指出，氣候變遷恐造成熱浪發生更頻繁、持續時間更長，影響印巴兩國10多億人口。

★海地首都幫派衝突加劇再爆槍戰 民眾逃離家園

海地首都太子港2日爆發幫派槍戰，民眾紛紛逃離家園。（路透社）

路透社目擊者表示，敵對幫派2日爆發槍戰，迫使海地首都太子港民眾逃離家園。過去一週來，已有至少20人在幫派衝突中喪命。去年7月總統摩依士遇刺後，海地幫派暴力益發猖獗，國內大半地區現在都已非當局所能管轄。

★40年大旱襲非洲之角 挨餓人數估從1400萬增至2000萬

非洲從南端的衣索比亞到北邊的肯亞和索馬利亞，有多達2000萬人有挨餓之虞。圖為肯亞民眾。（圖取自facebook.com/WorldFoodProgramme）

從南端的衣索比亞到北邊的肯亞和索馬利亞，「非洲之角」全境正遭受大旱所苦，多達2000萬人有挨餓之虞。聯合國稱這是「非洲之角」40年最嚴重旱災，如果現況持續下去，未來數月非常有可能看到饑荒爆發。

國內新聞

★確診者居家照護改7+7 居家隔離對象僅匡列同住親友

疫情指揮中心宣布，8日0時起密切接觸者匡列以同住親友為原則。（指揮中心提供）

疫情指揮中心7日宣布，8日凌晨0時起密切接觸者匡列以同住親友為原則，並取消居家隔離者電子圍籬，但確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施。指揮中心指揮官陳時中也宣布，未來輕症居家照護對象距發病日或採檢日達7天，無須採檢即可解隔，檢驗陽性日為5月8日起的確診者都適用，但不回溯適用8日前的確診者。

★蔡總統：5月可獲1億劑快篩 團結戒慎不恐慌

總統蔡英文6日表示，這個月預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應將會越來越穩定。圖為實名制快篩試劑。（中央社檔案照片）

總統蔡英文6日表示，這個月預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應將會越來越穩定。面對PCR需求增加，除了請地方政府設置社區篩檢站，另一方面請醫院加開防疫門診，也規劃與基層診所合作，擴大採檢量能。另外，為避免採檢民眾湧入大醫院急診，中央流行疫情指揮中心6日宣布，190家診所將加入PCR採檢行列，強化分流，院所名單已納入採檢地圖，快篩陽性或有症狀的民眾可就近採檢。

★5/12起快篩陽即確診 居家隔離檢疫及自主防疫3類對象適用

中央流行疫情指揮中心宣布，居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類對象如果快篩陽性，經醫事人員確認即為確診，新制將自12日起實施。圖為民眾在台北市文山區一間藥局旁排隊，等待實名制快篩開賣。中央社記者鄭清元攝 111年5月5日

為維持國內防疫採檢量能，中央流行疫情指揮中心5日修訂COVID-19確診病例定義，12日起居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類對象若快篩陽性，經遠距/視訊診療醫師確認後即為確診，民眾不用再外出做PCR檢測，後續隔離方式將由衛生局安排。

★勞工輕症居家照護無法工作 第4天起可請領傷病給付

勞動部5日表示，確診COVID-19的勞工保險被保險人，如不能工作，以致未能領薪，自不能工作的第4天起，皆可依勞工保險條例相關規定請領傷病給付，最高約領新台幣5340元。

★南橫公路有條件通車 排隊車流綿延逾5公里

南橫公路1日全線有條件開放通行，一早就湧入大量遊客，綿延逾5公里的車流，排隊等待進入南橫公路。（公路總局甲仙工務段提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月1日

南橫公路1日全線有條件開放通行，一早梅山口就湧入大量遊客，綿延逾5公里的車流，排隊等待進入南橫公路。最高點大關山隧道單向放行，兩邊隧道口車流回堵數公里，遊客形容是「類停車場」；天龍飯店13年來首次客滿，警方疾呼注意行車安全。

★台鐵五一集體休假 王國材：疏運順利過關

圖為1日台鐵表定列車全部停駛，有旅客帶著行李來到剪票口準備乘車，才發現無車可搭。（中央社檔案照片）

台鐵企業工會5月1日發起集體休假活動，表定列車全部停駛，僅開出18班次臨時列車。交通部長王國材表示，這次疏運運量較預期差很多，或許預告跟疫情都有影響，這次算是過關。不過，台鐵局長杜微5月5日與台鐵工會進行勞動節後首次勞資協商，雙方無交集，台鐵工會在會後正式發起6月3日端午節不加班聲明簽署活動，也就是調查會員在當天休假的意願，另已納入規劃的中秋節、國慶日及11月26日投票日，也將一併先行開放連署。

★台灣棋王吳貴臨逝世享年59歲 昔日1對150車輪戰

「台灣棋王」吳貴臨（前）近年受攝護腺癌與癌細胞轉移所擾，1日晚間逝世，享年59歲。（中央社檔案照片）

「台灣棋王」吳貴臨昔日曾以1人之姿與150名棋士下棋，展現堅強的棋力和縝密思緒能力，為台灣唯一的象棋九段棋士，近年受攝護腺癌與癌細胞轉移所擾，1日晚間逝世，享年59歲。

★政院通過修法6部會組改 環保署、農委會升格為部

行政院會5日通過相關修法，推出新一波組織改造方案，共牽涉6個部會，包含農委會升格為農業部、環保署升格為環境部、內政部新設國家公園署，以及原子能委員會改制為核能安全委員會。

★細胞竟能「無合成分裂」台灣科學家新發現顛覆教科書

中研院發現「無合成分裂」細胞分裂模式。圖為研究團隊透過多顏色活細胞標誌，追蹤斑馬魚細胞動態行為。（圖取自中研院網頁sinica.edu.tw）

中央研究院助研究員陳振輝團隊以斑馬魚為研究對象，發現「無合成分裂」細胞分裂模式，顛覆過去180年來只有2種細胞分裂模式的觀念，研究成果登國際期刊Nature並獲專文推薦。

★日本自民黨青年局訪團成員傳確診 總統盼早日康復

總統蔡英文（右）5日在總統府接見日本自民黨青年局訪團，因成員一人確診COVID-19，蔡總統表達關心，希望確診者早日康復，訪團各位貴賓平安。中央社記者鄭傑文攝 111年5月5日

總統蔡英文5日接見日本自民黨青年局訪團因成員1人確診，總統表達關心，希望確診者早日康復，總統致詞表示，未來會持續完善法規與市場的措施，全力申請加入CPTPP，也要請日本議員朋友繼續支持台灣的國際參與。