0417-0423一週大事

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一週大事關注焦點：索中安全協議／俄軍轟馬立波鋼鐵廠／耶路撒冷衝突／諾貝爾獎得主當選東帝汶總統／台鐵司機員五一休假／兒童疫苗估5月開打／華視製播出包／隔離就醫方式鬆綁

國外新聞

★中國與索羅門群島簽安全協議 美日紐澳憂衝擊印太秩序

中國19日證實已和索羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議，稱將促進索國社會穩定，並指協議不針對任何第三方。美國、日本、紐西蘭與澳洲等國擔憂北京可能因此在南太平洋獲得軍事立足點，衝擊印太區域安全穩定。美國國務院官員痛批這項協議缺乏透明度，澳洲外交部長潘恩也稱對於這份協議的簽訂「深感失望」，索羅門總理蘇嘉瓦瑞則保證，這項協議不會危害區域和平。白宮印太事務協調官康貝爾22日率團訪問索國並當面告誡，若中國在當地永久駐軍或興建軍事設施，美國將做出回應。

★俄軍轟炸烏克蘭馬立波鋼鐵廠招降守軍 未來4週戰事牽動歐洲版圖

圖為烏克蘭亞速鋼鐵廠20日冒出濃煙。（路透社）

歐洲最大鋼鐵冶煉廠之一、烏克蘭馬立波市亞速鋼鐵廠因其綿密隧道網路，可抵禦轟炸和封鎖，成該市最後抗俄堡壘。馬立波市議會表示，約有上千平民躲在煉鋼廠的地下避難所，並說俄軍正朝此投擲重型炸彈。俄國21日宣稱已控制馬立波，總統蒲亭並呼籲在鋼鐵廠的剩餘烏軍投降。烏克蘭總統澤倫斯基說，馬立波仍有約12萬人無法撤離，呼籲立即開闢人道走廊。美國政府高層指出，未來4週戰事將牽動結局，攸關幾十年的歐洲版圖，烏克蘭輸不得烏東大戰，當務之急是盡快軍援重武器。

★俄烏戰爭衝擊 IMF下修全球年度經濟成長率預測為3.6%

俄羅斯入侵烏克蘭造成經濟損失，加劇通貨膨脹，拖累後疫情經濟復甦，國際貨幣基金（IMF）將2022年與2023年全球經濟成長率皆下修為3.6%，較俄烏戰爭爆發前1月報告預期分別下調0.8與0.2個百分點。IMF也預測烏克蘭今年經濟成長率為負35%，俄羅斯今、明兩年經濟成長率分別為負8.5%與負2.3%。報告指出，戰爭加劇通膨、燃料與食品價格迅速上揚，弱勢族群受到的衝擊最大，特別是低收入國家。

★耶路撒冷爆衝突 以色列與加薩走廊相互空襲

以色列19日朝加薩走廊發動數個月來的首場空襲。（安納杜魯新聞社）

由巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩走廊，18日朝以色列南部發射一枚火箭，警報聲大作。以色列軍方稱火箭已遭「鐵穹」防空系統攔截，並於19日朝加薩走廊發動數個月來的首場空襲作為回應。哈瑪斯說，以色列的轟炸只會鼓勵巴勒斯坦人「抵抗占領並更加支持耶路撒冷及其人民」。近一個月來，以巴持續發生多起致命攻擊事件，造成至少36人喪命。法新社報導，位於耶路撒冷舊城的艾格撒清真寺，即猶太人的聖殿山，是當前緊張局勢的焦點。

★上海封控3月工業產值下降7.5% 再推攻堅行動拚社會面清零

為及早落實社會面清零目標，上海從22日起執行「9大攻堅行動」。圖為上海民眾9日在南昌路一處篩檢站進行採檢。（中新社）

中國23日新增2萬4326例本土病例，其中上海占2萬3370例，並有12人染疫病亡。雖然近日疫情有趨緩態勢，但為追求全市實現社會面清零，官方宣布22日起執行攻堅9大行動，封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」要求、管控區「人不出社區，錯峰取物」。但官方未說明此輪行動持續到何時，以及上海何時能解封。而上海的高壓封控管制措施衝擊經濟，3月份工業產值比去年同期下降7.5%。

★巴西結束衛生緊急情況不再強制戴口罩 新加坡取消社交距離

巴西近2個多月來確診與死亡數持續下降，衛生部長奎洛加22日簽署結束COVID-19大流行引起攸關國家利益的突發公共衛生事件法令，5月22日正式生效。這項法令將改變限制個人自由的預防措施，例如各州和市政府將取消戴口罩的強制性規定，也不再對進入封閉場所的民眾要求出示疫苗接種證明。另外，新加坡疫情穩定，政府宣布擴大鬆綁防疫措施，26日起解除社交聚會人數限制、取消社交距離，但仍維持室內戴口罩的規定。

★巴基斯坦空襲阿富汗釀47死 控喀布爾包庇激進分子

塔利班去年奪取阿富汗政權後，巴基斯坦與阿富汗的邊界益趨緊張。巴基斯坦軍方16日空襲阿富汗東部柯斯特省和庫納爾省，阿富汗表示，至少47人死亡。巴國則敦促喀布爾當局處理激進分子從阿富汗境內發動攻擊的問題，塔利班否認包庇巴基斯坦激進分子，並稱空襲行徑殘酷，「為阿富汗與巴基斯坦結仇鋪平道路」。

★美國通膨創新高 Fed主席：5月會議可能選擇升息2碼

COVID-19疫情爆發後，美國聯邦準備理事會（Fed）把利率砍至逼近於零，3月首度升息1碼。美國過去一年物價增速為40年來未見，Fed主席鮑爾21日表示，為對抗美國創紀錄的通膨，聯準會在下月政策會議上，可能選擇升息50個基點（2碼）。

★諾貝爾獎得主霍塔壓倒性當選東帝汶總統 將2度執政

諾貝爾和平獎得主霍塔20日在東帝汶總統大選第二輪決選投票，贏得壓倒性勝利。（圖取自facebook.com/officialramoshorta）

72歲諾貝爾和平獎得主霍塔20日在東帝汶總統大選第二輪決選投票，以得票率62.09%，擊敗現任總統古特瑞斯，贏得壓倒性勝利，若選舉委員會確認勝選結果，霍塔將第2度執政，他曾在2007到2012年擔任東帝汶總統。霍塔因致力尋求和平解決東帝汶衝突，於1996年獲頒諾貝爾和平獎，2008年遭叛軍暗殺未遂，逃過一劫。

★氣候變遷南極海冰面積縮至190萬平方公里 創逾40年最低

南極海岸周圍冰層覆蓋面積2月底首度縮小至象徵性界線200萬平方公里以下，寫下1978年有衛星探測紀錄以來的最小面積。研究員發現，海冰消融的關鍵因素是溫度變化，與19世紀末的水準相比，北極和南極地區的氣溫皆升高大約攝氏3度。南極洲2020年首見熱浪，較平均最高溫高出史無前例的攝氏9.2度。西南極洲頂部冰層若消融，海平面將上升6公尺，而東南極洲的巨大冰川若融化，則會讓全球海平面升高50多公尺。

國內新聞

★政院：紓困特別條例延到112年6月底 暫不增預算總額

行政院發言人羅秉成17日說，行政院已函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間延長1年到明年6月30日；現階段暫無增加特別預算總額的需求。

★家用快篩實名制盼5月上路 月產能上看1580萬劑

衛福部長陳時中18日表示，家用快篩實名制希望5月初可上路。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

衛福部長陳時中18日表示，家用快篩實名制希望5月初可上路；國產家用快篩每月最大產能5月可提升至1280萬劑，後續新採購設備到位後，每月產能可上看1580萬劑。

★外資提款台股 黃天牧引「遛狗理論」回歸基本面

外資大量賣超台股，金管會主委黃天牧18日引「遛狗理論」強調投資最終仍會回歸基本面；他也說，從國內上市櫃公司營收和獲利表現觀察，台股基本面仍然良好。

★台鐵9成司機員五一集體休假 10條臨時客運路線與高鐵疏運

台鐵工會發起5月1日以不加班方式集體合法休假，目前確定當天列車全停駛。交通部估計當天旅運缺口35.8萬人次，將由高鐵及客運補足。圖為台鐵台北車站站務人員21日在月台執勤。（中央社檔案照片）

台鐵企業工會預計5月1日勞動節集體休假，至少有9成司機員不願意上班。交通部22日舉行應變計畫記者會，首次推出「類火車」，於5月1日全台開出10條客運路線、共594班次，無人搭仍會依班表運行。台鐵產業工會秘書長魏豫綾表示，除司機員外，有8成站務員也不會上班，並決議啟動端午節、中秋節及國慶日不加班活動。

★兒童疫苗、青少年追加劑 5至6月開打

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）20日決議，同意施打兒童COVID-19疫苗、青少年第3劑及高風險第4劑，指揮中心預估，兒童5月初開打、其餘約5月下旬至6月陸續開放施打。

★中經院上修今年經濟成長率至3.96% 呈現內外皆溫

中經院20日發布最新經濟預測，考量台灣出口表現與投資穩健，把台灣今年經濟成長率從去年12月預估的3.67%上修到3.96%，成長模式將呈「內外皆溫」，2023年經濟成長率預測值為3.46%。

★中央公布2歲童條款 居家照護、隔離遇緊急狀況可自行就醫

指揮中心19日鬆綁居家照護確診、隔離者就醫方式，外界視為「2歲童條款」。居家隔離、居家檢疫者就醫交通方式，遇緊急就醫狀況，可由同住親友接送或自行前往，若因此收到「電子圍籬」違規警示，事後不會開罰。

★政院通過人權計畫保障外籍漁工 月薪550美元起

行政院會21日通過「漁業與人權行動計畫」提出7大改善外籍漁工人權作為，包括7月起，每月最低工資將從450美元提高至550美元，且不得經由外國仲介轉付，另外也將汰除無法改善住艙空間的老舊船隻。

★華視製播連續出包 董事長陳郁秀、代理總經理陳雅琳請辭

華視20日製播連續出現錯誤資訊，華視22日凌晨發出聲明，公廣集團董事長陳郁秀（左）、華視代理總經理陳雅琳（右）辭職。（中央社檔案照片）

華視20日連續發生誤報台海戰爭資訊、跑馬出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等錯誤資訊，華視凌晨發出聲明，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙辭職，以表示負責。

★立院三讀私校退場條例顧師生權益 賸餘財產歸公

因應少子女化衝擊，立法院會22日三讀通過私立高級中等以上學校退場條例，保障教職員工權益與學生受教權，包括訂定專案輔導學校發教職員工慰助金的規定，及中央主管機關應設私校退場基金等。

★輝瑞BNT採購簽約在即 首批兒童疫苗可望5月抵台

輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗採購若順利簽訂，新合約首批疫苗最快5月抵台。指揮中心指揮官陳時中22日表示，若簽約順利，屆時可望有150萬劑疫苗抵台，其中也包括首批兒童劑型疫苗。