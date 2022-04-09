0403-0409一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭首都基輔近郊的布查鎮在俄軍撤離後，道路與民宅有許多平民曝屍戶外。圖為布查一座教堂外的亂葬崗。（安納杜魯新聞社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：烏克蘭布查平民遭屠殺／李家超參選香港特首／美英澳發展極音速武器／上海單日破2萬例／基隆愛心篩檢／林智勝登新全壘打王／廖老大改裝車拚贏中國／確診居家照護指引

國外新聞

★烏克蘭布查平民遭屠殺、烏東車站遇襲 俄國被控戰爭罪

俄軍撤離烏克蘭首都基輔近郊的布查鎮後，道路與民宅有許多平民曝屍戶外的畫面震驚全球，外媒記者在當地教堂並發現亂葬崗，布查鎮長表示，街上的死者遭俄軍從後腦行刑式槍殺。基輔市長說有逾300名平民遇害，並指控這是種族滅絕。烏克蘭總統澤倫斯基和西方皆要求追究俄國戰爭罪。另外，俄軍8日再度攻擊平民，向烏東一座用於撤離平民的火車站發射火箭，已造成50人死亡，包括5名兒童。

★歐盟驅逐逾200名俄外交官 俄國退出聯合國人權理事會

在烏克蘭布查鎮遭屠殺引起全球公憤之際，德國和法國4日宣布驅逐75名俄羅斯外交官員，許多國家紛紛跟進，歐盟在48小時內已驅逐超過200名俄羅斯外交官和使館人員。另外，聯合國大會7日表決通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的會員資格，其中有93國投下贊成票，中國、北韓等24國反對，印度等58國棄權。俄羅斯抨擊此舉「不合法且出於政治動機」，隨即宣布退出人權理事會。

★美英澳宣布共同發展極音速武器 專家：劍指中國

美國、英國、澳洲組成的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）5日宣布，將共同加速發展極音速、反極音速及電子戰軍力，並擴大分享情報。極音速武器是指速度至少5馬赫的導向武器。根據協議，英美將協助澳洲打造核動力潛艦，三方並將在人工智慧、量子科技等高科技領域深入合作。美國印太指揮部司令上將指出，美澳強化在航太和網路科技的合作，部分原因是擔憂中國的極音速軍力。

★上海單日確診逾2萬 若續封城中國經濟成長率恐下修至4.6%

上海9日進行新一輪抗原篩檢。圖為3月上海進行第一次普篩。（中央社檔案照片）

中國COVID-19本土疫情嚴峻，9日新增1334例本土確診，另有2萬3737例無症狀，其中上海染疫逾2.3萬例。上海9日在全市以居住社區為單位，再次展開新一輪抗原檢測，全市繼續分區管控，除因病就醫等外，嚴格落實足不出戶。國際金融與分析機構陸續下修今年中國經濟成長率預測，銀行分析指出，若4月上海未放寬防控措施，中國全年經濟成長率將下修至4.6%。

★林鄭月娥棄選連任 李家超參選可望成下任香港特首

香港前政務司司長李家超9日宣布投入下屆特首選舉。（中新社）

香港下屆特首選舉5月8日舉行，現任特首林鄭月娥4日宣布，將不會競選連任。雖然林鄭月娥以家庭為由棄選，但分析指出香港第5波疫情導致她民望下跌為關鍵因素。同時，政務司司長李家超已請辭並於9日宣布參選。李家超有警隊及保安局背景，他先後參與處理2014年占中運動及2019年反送中運動手法強硬，獲北京青睞。目前李家超為本屆唯一參選人，如無意外將篤定當選。

★日本解除106國境管名單 韓國5月起擴增國際航班

日本政府宣布，8日起解除包括美國、英國、法國等106個國家的入境管制，而台灣原本就未被列入日本的嚴格管制對象名單中，因此未受影響，但目前以觀光事由入境日本仍不得免簽。另外，韓國確診病例已持續下滑，防疫措施再鬆綁，5月起每週將增加數以百計的國際航班。韓國目前每週僅有420個國際航班，遠低於疫情爆發前的4714個。

★法國總統大選首輪投票10日登場 兩輪投票制規則一次看懂

法國5年一度的總統大選將於10日與24日登場，採取「單一選區多數決兩輪投票制」。（中央社製圖）

法國5年一度的總統大選將於10日與24日登場。法國總統選舉為單一選區多數決兩輪投票制，選民需投兩次票，若首輪有人能囊括過半數則當選；若無，則將於15天後舉辦第二輪投票。只有在第一輪投票中領先的兩位候選人能進入第二輪，進行「雙人對決」，迄今未有候選人能在首輪就勝出。此制度優點在於贏者有更多正當性且有利於小黨生存；缺點是會出現策略性投票，與真實民意有落差。

★巴西里約熱內盧土石流至少14死 媽媽和6孩子遭活埋

巴西當局2日表示，豪雨引發里約熱內盧州暴洪與土石流，至少14人喪命。其中，土石流造成一名媽媽和她6個小孩在家中被活埋，第7個小孩幸運獲救後送醫。近來巴西遭連串致命風暴侵襲，6週前洪水與土石流才在夏都貝德羅保利斯造成233人喪生。專家表示，受氣候變遷影響，風暴威力更強。

★Fed會議紀錄顯示升息會加速 最快5月起每月縮表950億美元

美國聯邦準備理事會（Fed）3月會議紀錄顯示，多數人支持升息2碼，官員們還普遍同意將目前近9兆美元的資產負債縮表，每月減持950億美元，最快5月上路。外媒指出，聯準會3月升息1碼（0.25個百分點）低於外界預期後，市場現在預計Fed將在5月升息2碼，甚至在6月再升息升息2碼，以抑制仍居高不下的通膨。

★亞美尼亞亞塞拜然同意和談 擬劃定共同邊界

亞美尼亞總理帕辛揚（左起）、歐盟理事會主席米歇爾與與亞塞拜然總統阿利耶夫6日共同出席在布魯塞爾舉行的會談。（圖取自亞美尼亞總理網頁primeminister.am）

亞美尼亞和亞塞拜然6日同意針對解決兩國接壤處納戈爾諾．卡拉巴赫領土問題的緊張局勢舉行和談，將在4月底前成立委員會劃定聯合邊界。數千名反對派支持者聚集在亞美尼亞首都葉里凡，譴責政府作法。卡拉巴赫是亞美尼亞和亞塞拜然長期存有爭議的地方，2020年引爆兩國全面戰爭，造成超過6500人喪命，最後在俄羅斯居中斡旋下達停火協議，這份協議讓亞美尼亞放棄掌控數十年的領土，被視為國恥。

國內新聞

★基隆實施全民愛心篩檢 經類普篩疫情漸獲控制

基隆市「全民防疫愛心篩檢」5日下午率先從仁愛區開始發放家用快篩試劑，「虹橋、水錦里活動中心」陸續有民眾前往排隊，填寫資料領取快篩試劑。中央社記者王朝鈺攝 111年4月5日

基隆市5日至9日實施全民防疫愛心篩檢，對象為在基隆市設籍或居住的18歲以上民眾，已發放約13萬劑快篩劑，截至8日通報陽性有14例，其中有11例PCR複檢是陽性確診。指揮中心表示，雖無法清零，但顯示疫情已漸獲控制。

★林智勝敲生涯290轟 超越張泰山獨居中職全壘打王

本季從中信兄弟轉戰味全龍的林智勝（圖）3日敲出生涯第290支全壘打，超越張泰山成為中職全壘打王。林智勝表示，在繞壘時以為在做夢，直到踩到本壘板才發現是真的。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

中華職棒3日在台南棒球場的賽事，本季轉戰味全龍隊的林智勝在5局上從王鏡銘手中敲出陽春全壘打，生涯第290支全壘打出爐，超越張泰山的289支紀錄，在張泰山見證下獨自成為中職全壘打王。

★綜所稅免稅額有望連2年調升？ 財部：年底前公告

受疫情、俄烏戰爭影響，消費者物價指數年增率頻創高，綜所稅免稅額與各項扣除額可能連2年調升；財政部4日表示，統計期間是去年11月至今年10月，若消費者物價指數漲幅較上次調整年度累計逾3％，會再依上漲程度調整，年底公布結果。

★政院提修法 炒房最高罰5000萬且可連續罰

行政院會7日通過「平均地權條例」部分條文修正草案，未來炒房最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰；草案將送立法院審議。

★加強制俄力道 經濟部增列高科技貨品管制清單

跟進國際制裁俄羅斯，台灣依瓦聖納協定嚴格審查台廠輸俄產品，經濟部6日表示，將擴大對俄出口管制，增列「輸俄清單」，嚴格管理具有軍商兩用特性，並可能用於大規模武器擴散的57個產品，即日起生效。

★廖老大改裝車拚贏中國網紅 將再挑戰亞洲紀錄

汽車零件商廖志賢（前）仔細與車手調校車輛後，比出大拇指手勢。中央社記者孫仲達攝 111年4月6日

汽車零件商廖志賢自費改裝的「打龜號」6日在台中港進行直線加速攝影，順利打破中國網紅「杰爺」的快車紀錄。廖志賢表示，雖未打破亞洲紀錄，但感受到台灣人的團結，會再來挑戰。

★高鐵基本費率4年來首調高 票價是否調漲待討論

交通部日前公告新核定的高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元調為4.313元。至於票價是否會調漲，台灣高鐵公司將整體評估後報董事會決定。

★染疫輕症居家照護指引出爐 出現4徵兆須送醫

指揮中心8日公布「居家照護管理指引」，明訂小於65歲、無懷孕或洗腎的輕症個案可在家照護，可有條件與未確診者同住，一旦出現喘、悶、意識不清、皮膚發青須送醫。

★健保3大部分負擔5/15喊漲 半數民眾就醫花費不變

衛福部8日公告健保部分負擔調整方案，5月15日起，民眾做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將變貴，新規定實施後約50％民眾就醫支出不受影響、40％民眾每天多負擔不到4元。

★3月CPI年增3.27%創9年半最大漲幅 高峰落在第2季

主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增率飆破3％、升至3.27％，創下9年半最大漲幅；主計總處官員坦言，國際原物料價格續處高檔，4月CPI漲幅恐怕還是會在3％以上，且「高點應該落在第2季」。