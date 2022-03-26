0320-0326一週大事

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一週大事關注焦點：東方航空墜機／俄軍入侵烏克蘭攻勢受阻／日本供電吃緊／北韓試射新洲際飛彈／立院通過18歲公民權修憲案／花東地震／健保投保上限最快5月調高／義務役期研擬延長

國際新聞

★東方航空墜機尋獲黑盒子 發現部分人體組織

中國東方航空一架客機21日在廣西山區墜毀，機上載有132人，其中旅客123人、機組員9人。中國官方23日晚間表示，廣西空難現場除尋獲黑盒子中的語音記錄器（CVR）外，還找到部分人體組織碎片及飛機殘骸。該班機以幾近垂直角度墜毀，也引發人為因素的揣測。不過，在事故記者會上中國民航局官員表示，失事前天氣適航，機組與空管保持正常通訊聯繫，東航也說飛行員健康良好，飛行經歷完備。

★開戰一個月俄羅斯攻勢受阻 北約估多達1.5萬俄軍陣亡

北約3月23日估計，約有7000到1萬5000名俄羅斯軍人在過去4週與烏克蘭的戰事中陣亡。圖為2月一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）

烏俄戰爭屆滿一個月之際，美國國防部官員23日表示，入侵烏克蘭的俄國部隊攻勢受阻，過去24小時內已撤退到基輔以東30多公里處，且開始在數條戰線上建立防禦陣地。同日，北大西洋公約組織估計，約有7000到1萬5000名俄羅斯軍人在與烏克蘭的戰事中陣亡。北約成員國領袖24日舉行緊急峰會譴責俄羅斯，呼籲俄國立即停戰並撤軍，成員國領袖並同聲呼籲中國不要支持俄國。拜登主張把俄羅斯逐出G20集團，否則應讓烏克蘭以觀察員身分參與。此外，拜登25日造訪距離烏克蘭邊境不遠的波蘭熱舒夫市，實地了解現況。他並將烏克蘭人英勇抵抗行為描述為天安門廣場。

★日本強震又備援電力不足 恐實施計畫性停電

日本政府21日首發「供電吃緊警報」，範圍涵蓋東京都等9地。（共同社）

日本16日發生規模7.4強震，造成部分火力發電廠機組停機影響供電，再加上氣溫降低增加暖氣使用量，電力供應嚴重吃緊。日本政府21日起連續2天對東京電力公司供電的東京等9地發布「電力供需窘迫警報」，這項警報23日上午解除，不過當局仍呼籲節電。日媒分析，電力不足除受強震影響，備援電力不足也是主因之一。當局表示，在最差的情況下，有可能實施「計畫性停電」。

★平壤試射新洲際飛彈 美制裁參與俄企與北韓實體

北韓政府表示，24日試射了火星-17（Hwasong-17）「新型」洲際彈道飛彈。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

北韓國營媒體報導，北韓政府表示，24日試射了火星-17（Hwasong-17）「新型」洲際彈道飛彈（ICBM），以提升對「美國帝國主義」的核威懾力量。美國國務院24日表示，美國已對兩家俄羅斯公司及一個北韓實體實施制裁，因為他們提供敏感物料供北韓飛彈計畫使用。南韓總統當選人尹錫悅25日下午與中國國家主席習近平通話約25分鐘，談及雙邊未來合作及北韓日前試射洲際彈道飛彈的行動，同意更緊密溝通合作。

★日本解除防疫管制 新加坡鬆綁邊境、戶外免戴口罩

日本因COVID-19疫情於1月9日起實施「防止蔓延等重點措施」，要求餐廳提早打烊、大型活動設人數上限等，這項措施3月21日截止，22日是時隔約2.5個月全境解除防疫管制。新加坡3月29日起擴大鬆綁防疫措施，包括放寬社交聚會人數、民眾在戶外不強制戴口罩等；邊境方面，自4月1日起，來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種COVID-19疫苗，入境新加坡後不須強制隔離，抵境後也不再需要檢測，目前並未有國家被列為「限制旅遊」類別。

★美國務院認定 緬甸軍方對洛興雅暴行構成種族滅絕

美國官員20日表示，拜登政府正式認定緬甸軍政府對洛興雅少數民族的暴行構成種族滅絕罪。圖為去年6月洛興雅人從孟加拉難民營搭船抵達印尼外海島嶼，婦女與孩童坐在火堆旁。（美聯社）

緬甸2017年發動軍事鎮壓，造成73萬餘名洛興雅穆斯林逃至鄰國孟加拉。美國官員20日表示，拜登政府正式認定緬甸軍政府對洛興雅（Rohingya）少數民族的暴行構成種族滅絕與危害人類罪。支持者相信，此舉有助讓緬甸軍方負起相關責任。

★仿德州「心跳法」 愛達荷禁懷孕6週以上墮胎

愛達荷州23日通過的法案以德州「6週心跳法案」為師，允許一般民眾對協助墮胎的機構提起民事訴訟，但範圍比德州措施小，僅允許胎兒的親戚提出告訴，30天後生效。德州「心跳法」規定懷孕6週後即不允許墮胎，因強姦或亂倫受孕也不例外，是全美最嚴苛的墮胎法之一。

★阿富汗女子中學重開數小時後 塔利班下令關閉

一名官員證實，在阿富汗女子中學23日重新開放僅數小時後，塔利班（Taliban）政府命令學校關閉。這個強硬派的伊斯蘭團體政策出現180度轉變，讓學生們垂頭喪氣，含淚收拾物品離開校園。美國與其他西方國家24日譴責塔利班，呼籲重新開放學校。

★葉門叛軍攻擊石油設施 沙烏地率聯軍展開反擊

葉門叛軍25日指出，他們對沙烏地阿拉伯港口吉達的沙烏地阿美石油公司石油設施發動攻擊。（安納杜魯新聞社）

葉門叛軍指出，他們對沙烏地阿拉伯港口吉達的沙烏地阿美石油公司石油設施發動攻擊。這波攻擊為25日一連串以無人機和飛彈攻擊的一部分。沙烏地阿拉伯國營媒體報導，沙烏地率領的聯軍26日在葉門展開軍事行動，對抗叛軍「青年運動」，以免沙烏地石油設施繼續遭受攻擊，並「保護全球能源來源」。

★南極洲氣溫創紀錄 比正常高攝氏30多度

專家表示，南極洲東部本週測得異常高的氣溫，比正常情況高出攝氏30多度。一般而言氣溫會隨南半球夏季結束而下降，但南極洲杜蒙．杜維爾站記錄到3月溫度攝氏4.9度創紀錄，通常每年此時正常溫度已是零度以下。另外，根據美國國家冰雪資料中心，南極洲的海冰面積在2月底減至200萬平方公里以下，為1979年以來首見。

國內新聞

★立院通過18歲公民權修憲案 公民複決須965萬票以上

立法院會25日表決通過18歲公民權修憲案，後續將交由公民複決。圖為朝野各黨立委在議場內高舉「贊成」看板。中央社記者吳家昇攝 111年3月25日

立法院會25日表決通過18歲公民權修憲案，若通過公民複決，未來年滿18歲的中華民國國民將有選舉、罷免與創制、複決等公民投票之權，並有被選舉權。立法院院會三讀表決這項修憲案時，出席立委109人全數贊成通過，後續將進行中華民國憲政史上首次修憲案公民複決程序。根據憲法增修條文規定，公民複決的通過門檻須有效同意票過選舉人總額的半數，依2020年大選有效選舉人數（超過1931萬），要有965萬以上人同意才算通過，且要年滿20歲的國民才具有這次修憲複決公投的投票權。

★3/26本土增21例半數在新北 基隆全市兼營卡拉OK小吃店停業3天

中央流行疫情指揮中心26日宣布，新增21例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，包括新北樹林科技廠增10名員工確診、中和1名足跡相關確診者，三重新增1名女業務染疫，Ct值僅12.3、病毒量高，感染源待釐清。此外，基隆市政府表示，25與26日共有8例確診者，其中7例與兼營卡拉OK小吃店有關，為了有效管制疫情，基隆兼營卡拉OK的小吃店暫停營業3天，店內、外清潔消毒。

★花東頻地震 出現玉興橋墩受損等10餘件災情1人傷

花蓮23日凌晨發生芮氏規模6.6地震與多次餘震，造成台9線玉里鎮拓寬工程的玉興橋預力梁傾倒斷裂。（民眾提供）

23日凌晨1時41分花蓮近海發生芮氏規模6.6地震，隨後餘震不斷。截至24日上午8時，花東近海地震達79起。消防署表示，凌晨1時42分成立緊急應變小組進行災情查報，包括有台9線玉里鎮玉興橋橋墩受損等10餘案，台東縣有1人受傷。針對玉興橋拓寬工程受損情形，蘇花改工程處指出，經盤點後32支預力梁都要重做，舊橋結構無受損，已恢復通車，預計工程將延後5個月。

★健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元

為強化健保財務狀況，衛生福利部擬調漲部分負擔、廢除旅外國人停復保制度，也研議調高健保投保金額上限。衛福部3月24日預告健保投保金額修正草案，健保投保上限擬從新台幣18萬2000元調高至21萬9500元，估13萬人每月負擔增116元至1939元，每年可望挹注健保17億元，最快5月實施。

★蔡總統軍禮歡迎 馬紹爾總統：是時候給台灣應有地位

總統蔡英文（前左1）22日上午在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）（前左2）。中央社記者謝佳璋攝 111年3月22日

總統蔡英文22日以隆重軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷所率訪問團，盼兩國關係更緊密。柯布亞敦促理念相近的國家，堅守民主治理原則，是時候給予台灣應有的地位，讓台灣平等地加入萬國之列。

★蔡總統與安倍視訊 談台灣加入CPTPP烏克蘭情勢

日華議員懇談會總會22日舉辦年度大會，總統蔡英文（右）受邀與日本前首相安倍（螢幕）視訊對談，就台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等交換意見。（總統府提供）

日華議員懇談會總會22日傍晚於東京舉辦年度大會，總統蔡英文受邀與日本前首相安倍視訊對談，就台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等交換意見。在視訊會談中，針對烏克蘭局勢，蔡總統表示，台灣支持為自由民主而戰的烏克蘭，對台灣來說，此事不能置身事外，台灣與烏克蘭站在同一邊。日華懇大會也重申決議文，支持台灣加入CPTPP。

★台灣受假訊息侵擾連9年奪冠 學者籲提高警覺

瑞典哥德堡大學主持的跨國學術調查V-Dem計畫結果顯示，台灣遭受境外假訊息侵擾嚴重程度，從2013起已連續9年排名世界第一，參與計畫的台灣學者盼民眾與媒體都應提高警覺。

★中共民航機擾外島 國防部：灰色衝突挑戰嚴峻

中國一架運12民用型運輸機2月5日進逼東引。圖為中共運12運輸機。（圖取自維基共享資源；作者Kentaro Iemoto，CC BY-SA 2.0）

國防部21日表示，共軍漸漸加大對台「實戰化」針對性演訓的規模、頻次與強度，近期更以民航機侵擾外島（馬祖）等灰色地帶行動，試探國軍應對能力並增加空防壓力，對國家安全形成嚴峻挑戰。

★邱國正：義務役延長今年研擬報告 不會馬上實施

國防部長邱國正23日表示，只訓練4個月軍事訓練役不夠，若再加上替代役對防衛作戰沒幫助，因此未來會將義務役期延長、替代役人數多寡納考慮，但未來替代役會越來越少，今年一定提出研擬報告，原則上將以不修法為目標。

★基隆市長林右昌PCR陰性 居家隔離3天再採檢

基隆市長林右昌25日表示，依目前規定，拍照時可以取下口罩拍照（不交談），所以24日出席警察局表揚活動，頒獎時曾與1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者短暫的「無罩」接觸，風險也很低。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中建議採最嚴謹標準，居家隔離3天，他也認同。他PCR採檢結果為陰性，為求慎重，3天後還會再採檢一次。