葉門叛軍攻擊石油設施 沙烏地率聯軍展開反擊

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（中央社葉門荷台達26日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯國營媒體報導，沙烏地率領的聯軍今天在葉門展開軍事行動，對抗叛軍「青年運動」（Houthis），以免沙烏地石油設施繼續遭受攻擊，並「保護全球能源來源」。

路透社報導，聯軍還說，這場行動處於初期階段，青年運動應為他們的「敵對行為」承擔後果。

聯軍並表示，行動目的是「保護全球能源來源和確保供應鏈順暢」。

沙烏地國營媒體曾報導，聯軍先前表示將「直接處理威脅來源」，並要求平民避免靠近葉門紅海港市荷台達（Hodeidah）任何石油地點或設施。

聯軍發出警告前曾說，已在葉門上空攔截並摧毀兩架從荷台達石油設施飛往沙烏地的無人機。

聯軍表示，將避免讓民用場所和石油設施受到波及。

青年運動的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，聯軍戰機對荷台達市發動襲擊，而且飛機還在飛。居民則告訴路透社，襲擊地點在荷台達港附近。

報導也說，聯軍攻擊荷台達的電力公司和石油設施。

聯軍昨天表示，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）在吉達（Jeddah）的石油產品配送站遭到青年運動攻擊，造成兩座儲存槽起火，但沒有人員傷亡。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110326