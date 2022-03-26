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拜登走訪波烏邊境 將烏克蘭人抗俄喻為天安門

2022/3/26 01:52
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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）俄羅斯軍事入侵烏克蘭至今正好滿1個月，美國總統拜登今天造訪距離烏克蘭邊境不遠的波蘭熱舒夫市，實地了解現況。他並將烏克蘭人英勇抵抗行為描述為天安門廣場。

結束昨天在比利時布魯塞爾與國際盟邦的3場峰會後，拜登今天搭乘空軍一號轉赴波蘭境內接近烏克蘭邊境的城鎮熱舒夫（Rzeszow）。這裡距離烏克蘭僅80公里。

拜登首先前往美軍基地，與派駐當地的美軍第82空降師官兵會晤，共享比薩。他隨後與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）一同聽取人道救援情況簡報。

曾經走訪過全球各地難民營的拜登肯定人道援助的重要。他說：「這令人心碎，看著那些小嬰兒、小孩子，看著那些母親，你不必理解他們說的語言，你可以從他們的眼裡看到痛苦…對父母來說，沒有什麼比看到孩子受苦更糟的，他們的孩子正在受苦。」

拜登對現場協助人道救援的團隊表示，目前已有1000萬人流離失所，380萬人逃往他國，還有成千上萬的人遭到俄羅斯軍隊圍困，應持續擴大協助，與烏克蘭政府密切協調。

他讚賞烏克蘭人的勇氣與韌性，並將此描述為天安門廣場，「當你看到一個30歲的女子站在坦克前，手持步槍，我的意思是，說到發生在天安門廣場的事，那是天安門廣場」。

為了協助烏克蘭，拜登昨天宣布再提供10億美元的人道援助，並將接收1萬名烏克蘭難民。（編輯：徐睿承）1110326

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