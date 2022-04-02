0327-0402一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國上海市3月28日起分兩批次封控，但官方3月30日深夜發布，因應COVID-19疫情，採取全域靜態管理、全員核酸篩查。圖為上海醫護人員上門為民眾採檢。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：中國上海全域靜態管理／俄烏談判後戰火未歇／薩爾瓦多緊急狀態／威爾史密斯奧斯卡動粗／今年本土個案99.7%輕症／租金補貼方案擴大／東南水泥事故影響雙鐵／國內機票將調漲

國際新聞

★中國3月染疫破10萬人 上海改採「全域靜態管理」

人口達2600萬的中國第一大城上海市3月28日起分兩批次「封控」，但官方3月30日深夜發布，因應COVID-19疫情，採取「全域靜態管理」、全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，以盡早實現「社會面清零」。上海官員並就疫情防控「認錯」；中共上海市委副秘書長馬春雷表示，對感染者大幅增長的情況準備不夠充分，一些防控措施執行不到位，誠懇接受批評。中國國務院聯防聯控機制指出，中國3月本土病例累計10萬3965例，波及29個省份；上海市疫情正處於快速上升階段，已有逾3.6萬人染疫。

★俄烏談判後戰火仍未歇 傳蒲亭不再聽信俄軍將領

俄羅斯承諾縮減攻擊烏克蘭的力道，但3月30日戰事仍然激烈。圖為被俄軍砲擊的烏東盧甘斯克地區。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

俄羅斯和烏克蘭代表3月29日談判後，俄方承諾縮減攻擊烏克蘭的力道，但戰事仍然激烈，沒有跡象顯示俄羅斯有意履行談判時許下的承諾。白宮聯絡室主任貝丁菲爾德引用美國情資表示，蒲亭覺得被俄國軍方誤導，如今已不再信任手下將領。另一方面，烏克蘭國家核電公司3月31日表示，占領車諾比廢棄核電廠的俄羅斯部隊多半已撤離，同時也提到俄國士兵可能是因擔心輻射開始醞釀暴動，暗示這可能是俄軍撤離的原因。

★歐盟在峰會警告中國 勿助俄侵略烏克蘭或規避制裁

歐盟理事會主席米歇爾（前）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（螢幕右方）與中國國家主席習近平（螢幕左方）4月1日舉行視訊峰會。（圖取自twitter.com/eucopresident）

歐洲聯盟（EU）與中國4月1日召開視訊峰會，中歐此前因新疆人權問題交惡，俄烏戰爭再度考驗雙邊關係。會後歐盟理事會（European Council）主席米歇爾表示，雙方同意烏克蘭戰爭正在威脅全球安全，他並提醒中國勿協助俄羅斯侵略行為。中國國家主席習近平則說，中歐要做維護世界和平的兩大力量，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性，反對製造新冷戰。希望歐盟奉行自主的對中政策。

★英國同意法官退出香港終審法院 停止為北京司法洗白

國安法侵蝕香港自由、民主和法治，但英國法官持續參與當地訴訟審理，遭國會批評是為北京暴政「司法洗白」。英國外交大臣特拉斯3月30日表示，支持讓英國法官退出香港終審法院。隨後，英國最高法院宣布，韋彥德及副院長賀知義勳爵（Patrick Hodge）雙雙辭去香港終審法院非常任法官職務，即刻生效。

★菲美30年來最大規模聯合軍演 菲將領：做好準備防範攻擊

菲美年度「肩並肩」聯合軍演3月31日在鄰近台灣的菲律賓卡加延省舉行兩棲作戰演習。中央社記者陳妍君卡加延省攝 111年3月31日

菲美「肩並肩」聯合演習始於1991年，是菲美兩國間最重要的軍事演習。今年演習出動近9000名官兵，規模是30年來首見，菲美聯合軍演3月31日在鄰近台灣的菲律賓卡加延省舉行兩棲作戰演習。菲國將領說，這裡位於菲律賓北端，盼藉由演習發揮威懾作用，做好準備防範可能的攻擊。

★斯里蘭卡陷經濟危機民眾試圖闖進總統宅邸 首都無限期宵禁

斯里蘭卡數百名抗議者3月31日試圖闖進總統拉賈帕克薩的宅邸，過程中與警方爆發衝突。（法新社）

斯里蘭卡民眾不滿政府處理國家經濟危機的方式，數百名抗議者3月31日試圖闖進總統拉賈帕克薩的宅邸，結果演變成暴力事件，至少一人受到重傷。首都隨後實施無限期宵禁。斯里蘭卡正深陷獨立後最嚴重的經濟衰退，因為國家極缺外匯來支付最基本的進口物資。根據官員和媒體報導，全國的加油站買不到柴油，大眾交通運輸隨之癱瘓。總統拉賈帕克薩4月1日宣布國家進入緊急狀態，賦予安全部隊更大權力。

★薩爾瓦多宣布緊急狀態 幫派流血衝突單日62起凶殺案

薩爾瓦多警方表示單日發生62起凶殺案，薩爾瓦多針對近來一波血腥衝突事件逮捕數十名幫派分子。因應幫派暴力激增，立法議會主席表示，立法議會議員3月27日批准全國進入緊急狀態。緊急狀態相關法律限制集會自由及通訊和聯絡的不可侵犯性，並允許在沒有逮捕令的情況下抓人。

★佛州州長簽署「不說同性戀」法案 LGBTQ陣營受挫

美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）3月28日簽署反對陣營稱之為「不說同性戀」（Don’t Say Gay）的法案，禁止在低年級課堂談論性傾向與性別認同。批評者認為，迪尚特此舉，會讓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群受挫。

★日本18歲成年上路 民法時隔146年變更

日本4月1日起成人年齡由20歲下調至18歲。圖為日本今年1月為年滿20歲的新成人舉行成年儀式，許多女孩盛裝打扮。（中央社檔案照片）

日本2022年財會年度4月1日開始，修改後的民法正式施行，成人年齡由20歲下調至18歲。這是日本規定成人年齡的民法時隔146年變更。「讀賣新聞」報導，成年由20歲下調至18歲，因此18歲民眾如果購買股票、投資信託、貸款等金融商品，不需要父母等監護人同意就可購買。不過，有關禁止抽煙、喝酒、公營賭博等行為，法律仍維持現行不滿20歲禁止的規定。

★威爾史密斯不滿克里斯洛克笑話 奧斯卡典禮台上動粗

非裔男星克里斯洛克（後）在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯（前）妻子光頭造型開玩笑，護妻心切的史密斯衝上台呼他一巴掌。威爾史密斯3月28日發出聲明致歉。（路透社）

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮3月27日登場，「樂動心旋律」（CODA）奪最佳影片獎，入圍12項的「犬山記」最後僅抱回最佳導演獎，來自紐西蘭的珍康萍成為奧斯卡史上第3位贏得最佳導演獎肯定的女性。威爾史密斯、潔西卡雀絲坦首度稱帝封后。頒獎典禮上，非裔男星克里斯洛克拿威爾史密斯妻子潔達蘋姬史密斯光頭造型開玩笑，護妻心切的威爾史密斯氣得衝上台呼他一巴掌。威爾史密斯3月28日發聲明致歉，他也在4月1日表示為此辭去奧斯卡頒獎單位美國影藝學院會員資格，且願意接受懲處。

國內新聞

★1月以來本土個案99.7%輕症 收住集檢所可2人1室

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4月2日在疫情記者會中宣布，新增160例COVID-19本土病例，創下今年以來單日新高，其中83例均為無症狀感染。據統計，今年截至4月1日，1730名本土個案有99.7%屬於輕症或無症狀；陳時中宣布，除持續強化分流，輕症個案住防疫旅館、集中檢疫所將開放2人1室。

★租金補貼方案擴大至300億 7月起申請、4類族群可加碼

行政院會3月31日通過「300億元中央擴大租金補貼專案」。圖為房屋出租廣告。（中央社檔案照片）

行政院院會3月31日通過擴大租金補貼專案，放寬民眾申請房租補貼的條件，並納入頂樓加蓋租屋族等，受惠戶數從目前的12萬戶增加到50萬戶，補貼總金額由57億元提高至300億。針對青年、新婚、育兒家庭與經濟弱勢另有加碼補助。蔡英文總統表示，去年台灣經濟成長創下11年新高，除了擴大租金補貼，也會持續升級各項社福政策，租金補貼將在7月開始受理、10月開始入帳。

★東南水泥施工壓倒電塔 雙鐵上百班列車、逾12萬人受影響

高雄楠梓警方4月1日下午接獲東南水泥廠區發生工安意外，初步了解為東南水泥委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆、撞倒高壓電塔，操作怪手也翻覆。（楠梓警分局提供）

東南水泥承包商4月1日下午3時許因施工不慎壓倒高壓電塔，使高鐵左營站至台南站交通中斷。台灣高鐵緊急啟動台南至左營站間接駁，列車停駛約7小時後於晚間10時40分恢復通車，台鐵配合台電搶修，新左營－楠梓也斷電停駛2個多小時，總計影響雙鐵上百班列車，逾12萬名乘客。交通部長王國材表示，將向東南水泥求償。高雄市政府表示，已勒令業者停業，將依建築、職安、空污等法規重罰，並將對東南水泥求償到底。東南水泥發表聲明，對社會大眾道歉，並說日後將落實加強對承包商作業人員的管理。

★朱澤民：今年經濟成長率可能下修 保4應沒問題

俄烏戰爭開打至今已經超過1個月，外界關注對全球政經局勢及台灣經濟的影響，主計總處主計長朱澤民3月28日表示，2022年台灣經濟成長率確實有下修可能，但「保4」應該沒問題。

★首爾男酒駕撞死台女 韓國法院重審維持8年徒刑定讞

台灣留學生曾以琳在韓國首爾遭酒駕慣犯撞死，肇事者原遭判8年徒刑，但最高法院以違憲為由發回重審，3月29日判決出爐，維持原判。曾以琳家屬的律師表示，「很高興最終還是實現了正義。」

★世界盃麵包大賽台灣隊勇奪冠軍 國歌響徹全場

台灣隊3月29日奪下第11屆「世界盃麵包大賽」冠軍寶座，為台灣首次在此賽事中奪下團體冠軍，意義重大。總統蔡英文也立即傳來賀電，由副代表劉邦治送上（中間右），教練吳武憲（中間左）代表接下。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月29日

來自台灣的麵包師傅3月29日勇奪「世界盃麵包大賽」冠軍，為台灣史上首次在這個全球最悠久的國際麵包大賽中登頂。當結果揭曉，現場支持的群眾高呼台灣，情緒澎湃，全場更高唱中華民國國歌。台灣隊由吳武憲教練帶隊，武子靖、李忠威和徐紹桓分別參加「歐式麵包」、「甜麵包」和「藝術麵包」三大比賽項目。吳武憲得獎後激動告訴中央社：「我終於讓台灣能夠站在國際舞台，站在全世界發光發亮，讓全世界知道台灣烘焙是第一名。」

★青安房貸利率拍板調半碼 一段式機動利率升破1.5%

央行升息1碼牽動青年安心成家貸款利率上升，各界期待政府協助減壓；對此，財政部3月31日表示，青安利率調升半碼，以一段式機動利率為例，房貸利率將從1.4%升到1.525%。

★美民主基金會長：民主價值是台灣國安保障

美國國家民主基金會會長威爾森接受中央社專訪指出，民主就是台灣的國家安全保障；台灣在國際備受重視，是因堅韌的民主立場。中央社記者謝佳璋攝 111年3月31日

台灣面對中國的外交打壓與孤立，美國國家民主基金會會長威爾森強調，台灣在國際備受重視，是因堅韌的民主立場，而非邦交國數量。他說，民主就是台灣的國家安全保障，若怕激怒中國而噤聲，台灣只會被國際社會邊緣化。

★國內機票4/30起漲 飛金門航線單程多半貴逾百元

國內線航空票價4月30日起將調漲。（中央社製圖）

民航局4月1日預告，國內線航空票價4月30日起將調漲。根據民航局提供的票價資訊，調幅最少是2.8%，漲幅最多6.6%，而台灣本島到金門的航線，新票價多半貴逾新台幣百元。

★從漢姓就沒有原住民身分 憲法法庭判決違憲

現行原住民身分法第4條第2項規定，取得具原住民身分的父親或母親之姓，或傳統名字者，才能取得原住民身分。7歲吳姓女童等人聲請釋憲、爭取原住民身分，憲法法庭4月1日認為違反憲法保障原住民身分認同權及保障種族平等意旨，判決違憲，相關機關應於2年內盡速修法。原民會表示尊重司法，將依判決研處後續事宜。

★臭氧空污改善 環保署：年平均濃度連2年下降

環保署3月28日表示，根據研究，全球臭氧都呈上升趨勢，而台灣自108年至110年統計，臭氧8小時污染皆下降，尤其以南部地區改善更大；而台灣臭氧標準與歐盟相同、並未較美國寬鬆。

★台灣首次送豬瘟類病毒上外太空 為研發疫苗藥物開路

國輻中心表示，豬瘟類病毒顆粒在太空生長晶體的狀況良好，晶體大小約300微米、形狀佳。圖為樣本在3月25日準備拿去照高強度X光檢視晶體結構前情形。（國輻中心提供）中央社記者蘇思云傳真 111年3月27日

「五、四、三、二、一，發射！」太空站指令一下，SpaceX火箭噴出大量燃料，揚起滾滾煙霧與塵土逐步升起，載著豬瘟類病毒顆粒升空，這是台灣首次將病毒顆粒送上外太空，病毒要在太空為期1個月「長晶旅程」，再回到地球。