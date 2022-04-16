0410-0416一週大事

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烏克蘭警方15日指出，俄羅斯軍隊撤離後，他們在首都基輔周遭地區發現900多具平民遺體。圖為烏克蘭警方與志工7日在布查識別死者身分。（安納杜魯新聞社）

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一週大事關注焦點：俄恐動用核武／美3月CPI飆8.5%／法大選首輪馬克宏領先／美日聯合演訓／上海封城兩週／總統接見美國會訪團／李明哲刑滿獲釋返台／快篩試劑徵用／輕症居家照護／台鐵發動5/1不加班

國外新聞

★俄軍轟炸烏克蘭兵工廠疑為報復 美CIA再示警：俄國恐動用戰術核武

烏克蘭首都基輔郊區一座兵工廠14日遭俄羅斯空襲，這座工廠生產據稱是擊沉俄國黑海艦隊旗艦莫斯科號的海王星飛彈。當地民眾表示，俄羅斯是為了報復莫斯科號遇襲而發動攻擊。另一方面，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯表示，面對俄羅斯可能在烏克蘭動用戰術或低當量核武器的威脅不能掉以輕心。烏克蘭警方15日指出，俄軍撤離後，他們在首都基輔周遭地區發現900多具平民遺體，大部分是遭槍殺，顯示許多人「根本是被處決」。目前，已有超過500萬人逃離烏國，是歐洲自二次世界大戰以來擴大速度最快的難民危機。

★歐盟執委會主席及波蘭等4中東歐國總統親訪基輔 強生晤澤倫斯基送價值37億軍援

歐盟執行委員會主席范德賴恩（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）8日在基輔聯合召開記者會。（圖取自twitter.com/vonderleyen）

歐盟執委會主席范德賴恩8日到訪基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基，她表示此行強烈傳達「歐盟與烏克蘭同一陣線」。范德賴恩也回應烏克蘭尋求加入歐盟一事，她親送澤倫斯基一份加入歐盟必填的問卷，說這是歐盟對於烏克蘭希望加入的正面回應。另外，英國首相強生9日突然抵達基輔與澤倫斯基會談，強生並宣布，英國將運送價值1億英鎊（約新台幣37.63億）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊，也會提供120部裝甲車輛以及新反艦飛彈系統。波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞4國總統13日也在基輔與澤倫斯基見面，呼籲各國對烏克蘭增加軍援。

★美國3月CPI飆8.5%舊金山民眾深陷付不起危機 專家示警通膨怪獸難甩掉

美國民間消費受物價漲勢壓抑，商務部14日公布，全美3月零售銷售月增0.5%，增幅不如2月上修後的0.8%。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市採買乳酪。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月14日

在能源與食品帶動下，美國3月消費物價較去年同期大漲8.5%，創40多年來最大漲幅。通貨膨脹未見緩和，聯準會官員5月更有理由升息2碼，加快貨幣政策緊縮腳步。在加州舊金山每人今年必須多花約新台幣13萬元，才能購買和過去相同的生活用品。COVID-19造成全球供應鏈大亂，俄烏戰爭又刺激商品價格大漲，美國經濟評議會專家預期，高通膨將持續一段時間，加上多國央行緊縮貨幣政策，今年全球經濟局勢不樂觀。

★黃循財接棒李顯龍 率領新加坡抗疫有成曾流下男兒淚

新加坡財政部長黃循財（圖）獲推舉成為執政黨人民行動黨第4代團隊領導人，可望從李顯龍手中接棒出任總理。（圖取自facebook.com/LawrenceWongST）

新加坡財政部長黃循財獲推舉成為執政黨人民行動黨第4代團隊領導人，可望從李顯龍手中接棒出任總理。黃循財49歲，25年前以經濟師身分加入貿工部，之後當選國會議員、歷任不同部會首長，近兩年來帶領星國抗疫有成，曾在國會感謝抗疫人員時流下男兒淚。目前不清楚黃循財何時正式接班。李顯龍在2020年7月再次勝選，連續第5度出任總理，一般任期可達5年。

★上海封城超過2週疫情仍在高點 中國汽車業5月恐全面停工停產

上海疫情仍嚴峻， 15日新增本土確診3590例和無症狀感染者1萬9923例，共2萬3513例。圖為醫護人員5日在上海市街頭為市民進行採檢。（中新社）

上海採取封控措施已經超過2週，仍不斷出現確診者，每日通報病例數都超過2萬人，顯示疫情仍在高點。封控重創中國汽車產業，小鵬汽車、華為高層指出，上海若不能復工復產，中國汽車製造廠5月恐全面停工停產；已停工半月的特斯拉上海超級工廠，也傳出將繼續停工一個月。陝西省西安市去年12月23日因Delta疫情驟然封城，1月24日才宣布全面解封，4月15日晚間又宣布，實行社會面臨時性管控措施。疫情遠低於上海的廣西邊境小城東興市，4月16日封城踏入第52天，官方稱因未找到疫情源頭，目前無計畫解封。有民眾在社群平台發文求救，指害怕被遺忘而要自生自滅。

★巴基斯坦新總理產生 出身豪族曾因軍變被放逐

歷經數週政治動盪後，巴基斯坦國會下議院「國民議會」10日凌晨表決通過不信任動議，總理伊姆蘭汗遭罷黜。11日選出夏巴茲．夏立夫擔任國家新總理。夏立夫現年70歲，出身富裕家庭，曾因軍變與家人被放逐外國多年。

★颱風梅姬襲菲律賓釀148死 南非破紀錄暴雨致洪災395死

熱帶風暴梅姬襲擊菲律賓，造成至少148人罹難。圖為救難人員協助居民撤離家園。（圖取自facebook.com/coastguardph）

南非遭遇前所未見的洪災，截至15日死亡人數已攀升至395人。科學家認為，人類排放的溫室效應氣體導致印度洋變暖，非洲東南海岸會越來越容易出現劇烈風暴和洪水。他們預計未來數十年此一趨勢會更加惡化。另外，熱帶風暴梅姬本週襲擊菲律賓，引發洪水和山崩，慘遭泥流侵襲的村莊內發現多具遺體。官方14日公布罹難人數已增至148人，另有逾百人仍下落不明。

★法總統大選首輪投票馬克宏領先 澳洲選戰起跑總理人氣旺但反對黨民調超前

影片來源：中央社

法國總統大選首輪投票由現任總統馬克宏和極右派的瑪琳．雷朋出線，重演2017年大選中，親歐經濟自由派對上疑歐民族主義者的戲碼，兩人將於24日第二輪投票再次對決。澳洲大選選戰11日展開，頭一天的民調表明，現任總理莫里森是最受青睞的國家領袖，但莫里森所領導、目前在下議院僅佔有1席多數的保守派「自由黨/國家黨聯盟」，可能輸掉10席給中間偏左的工黨。

★美第7艦隊航艦睽違5年進駐日本海 北韓頻試射飛彈日擬恢復避難訓練

美國海軍航艦「林肯號」等船艦與日本海上自衛隊13日在日本海進行聯合軍演，是近5年來首度有美軍航艦進駐南韓與日本之間水域；日媒指出，這是為牽制近期多次試射飛彈的北韓。北韓近期頻頻試射飛彈，甚至包括洲際彈道飛彈，日本受此影響，正規畫恢復停辦4年的居民避難訓練，預定於今年夏天舉行。

★韓國18日全面解除社交距離規範 鬆綁入境檢疫規定考慮逐步恢復免簽

韓國政府宣布18日起將全面解除實施2年多的社交距離規範。圖為首爾街頭。（共同社）

韓國政府宣布18日起將全面解除實施2年多的社交距離規範，私人聚會人數、營業時間、大規模集會活動及宗教場所人數都不再受限定。6月起入境旅客只要在入境當天進行一次PCR檢測，且無論從哪個國家出發飛抵韓國，完全接種就不必隔離；韓國政府也正考慮逐步恢復免簽入境措施。

國內新聞

★接見美國會訪團 總統盼在新印太戰略扮演積極角色

總統蔡英文（前右）15日在總統府接見「美國聯邦參議員葛瑞姆率領重量級聯邦參眾議員訪團」，與美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）（前左）碰肘致意。中央社記者張皓安攝 111年4月15日

總統蔡英文15日接見美國聯邦參議員葛瑞姆率領重量級聯邦參眾議員訪團時表示，期待能在新的印太戰略中扮演積極角色，攜手美國等理念相同國家，繼續共同維持印太區域的和平穩定。

★李明哲遭中國控「顛覆國家政權」關押5年 刑滿獲釋返台

在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（中）15日上午自廈門返抵桃園國際機場，經環宇商務中心通關。中央社記者葉臻攝 111年4月15日

在中國服刑5年期滿的台灣非政府組織工作者李明哲15日自廈門搭機返台。他在獲釋後與妻子李凈瑜透過臉書發表聲明，感謝國內外人士及團體5年來的營救，並說現在感受是「被愛緊抱」，而非恐怖圍困。李明哲因網路言論，2017年3月經澳門入境中國時遭逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年和「剝奪政治權利」2年，於湖南赤山監獄服刑，14日刑滿獲釋。

★台鐵估5/1出勤駕駛不到40人 僅西線少量區間車可開出

台灣鐵路工會不滿交通部處理台鐵公司化方式，發動5月1日勞動節不加班，已有上萬人響應。台鐵4月16日最新估計，當天可出勤的駕駛不到40人，大概只有西部幹線少量區間車可開出。

★18歲公民權修憲複決確定綁九合一大選 11/26投票

立法院會3月表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權，但全案仍得經過公民複決確定。根據規定，立院提出憲法修正案經公告半年，應於3個月內投票複決。中選會4月15日公告，因選務籌辦時間充裕、防疫考量等因素，將於11月26日與9項地方公職人員選舉同日舉行這項修憲複決投票。

★疫苗規定再強化 22日起遶境、上健身房須打滿3劑

中央流行疫情指揮中心15日宣布強化第3劑COVID-19疫苗接種規定，未來公費疫苗第1、2、3、7類對象（醫事人員、中央及地方政府防疫人員等），以及矯正機關、殯葬場所及24類場域的工作人員，自22日起須完成第3劑疫苗接種。同時，會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離的活動，如民眾遶境、上健身房或旅行社導遊帶團，也要出示第3劑疫苗接種證明。

★快篩試劑14日起徵用 蘇貞昌：目標每月4000萬劑

行政院長蘇貞昌表示，為因應民眾需求，提供量足價穩的快篩劑，降低重症死亡，自14日起徵用快篩劑，目標每月4000萬劑。指揮中心統籌分配，力拚未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下；之後販售有3大管道，保留現有市場機制，增加公費快篩及類似口罩實名制的配額販售。

★擬採購5至11歲兒童疫苗 陳時中：談判已到最後階段

外界關注是否採購兒童劑型疫苗，衛生福利部長陳時中13日表示，適合5到11歲小孩的劑型是由輝瑞製造，不是BNT製造，因牽涉四方談判，合約有點複雜，目前談判已到最後階段。

★社交距離App可望取代實聯制 逗留2分鐘以上場所適用

為鼓勵民眾下載「台灣社交距離App」，未來進入場域時僅須出示App畫面，得免用其他實聯制措施。只要曾與確診者有超過2分鐘、2公尺內接觸史，即可接獲通知。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥進一步說明，依據這個App的特性，可使用場所仍有限制，建議優先使用場所或活動應為逗留時間至少2分鐘以上，如餐廳、運動中心、演唱會或遶境等場域及活動；若是短時間逗留場所，如超商等，就不建議以「台灣社交距離App」替代現行實聯制。

★輕症居家照護措施 健康益友APP遠距看診、藥師送藥到府

中央流行疫情指揮中心11日公布確診者居家照護醫療協助措施，包括由醫師遠距看診，藥師送藥到府，給予支持性治療及症狀治療，但不包含抗病毒口服藥。其中醫師遠距看診開立處方，由衛福部提供COVID-19確診病例居家照護個案透過「健康益友APP」，進行門診視訊診療預約。

★全民國防手冊範本出爐 教你如何在戰場生存

國防部12日公布電子版「全民國防手冊範本」，提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時相關緊急應變資訊，後續會由各地方政府依轄區特性，將避難、醫護及物資等資訊加入手冊，以利民眾做好安全準備及生存自助。