0313-0319一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國總統拜登（右）18日向中國國家主席習近平視訊通話，表達對北京在台海脅迫與挑釁行為的擔憂。（圖取自twitter.com/WhiteHouse）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：拜習通話／聯準會升息／日本福島外海地震／幻象戰機失事飛官平安／健保部分負擔喊漲／央行升息／長榮大學命案嫌一審判死

國際新聞

★拜登警告習近平援俄將付代價 關切台海脅迫挑釁行為

美國總統拜登18日與中國國家主席習近平舉行長達1小時50分鐘的視訊對話，拜登向習近平表示，若協助俄羅斯將面臨後果，這是俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，兩人首度討論俄烏局勢，也是去年11月以來第一次；拜登也表達對北京在台海脅迫與挑釁行為的擔憂。不過，對於習近平是否承諾不會援助俄羅斯，美方官員則不願答覆。

★俄軍攻基輔改天天拂曉轟炸 意圖摧毀抵抗意志

俄羅斯為了拿下烏克蘭首都基輔，如今採用新手法，5天來每天破曉時分攻擊大樓社區。圖為基輔波迪斯克區一棟住宅18日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

俄羅斯為了拿下烏克蘭首都基輔，如今採用新手法，近日每天破曉時分攻擊大樓社區，累計已釀8人死亡，讓居民日日被爆炸恐慌驚醒，意圖藉威嚇摧毀基輔抵抗意志。國際法院16日以13比2票數裁定俄羅斯應停止對烏克蘭的軍事行動，而國際法院揭露投下反對票是的俄國籍的副院長格沃爾吉安以及中國籍的法官薛捍勤。

★聯準會壓制通膨 調高利率1碼開啟升息循環

美國聯準會3年多來首度調高基準利率，16日宣布升息1碼（0.25個百分點），這項決策開啟升息循環，意在壓制近來衝上40年高點的通貨膨脹。專家學者普遍認為聯準會態度「溫和偏鷹」，不確定性淡化下，市場正面解讀，不只美股大漲，後續金融市場表現也可望回穩。

★日本福島外海強震4死97傷 東北新幹線脫軌

日本強震導致東北新幹線山彥223號列車出軌。（共同社）

日本福島縣外海16日晚間發生規模7.4地震，已知4死、97傷，地震造成東北新幹線嚴重出軌，3月內恐難全線恢復通行，另外也傳出仙台城牆崩塌、停水等災情，遠在關東的9都縣也受到影響，一度多達約210萬家戶停電。日本氣象廳表示，這次地震跟2011年的311大地震並非同類型，學者並說它不是311大地震的餘震。

★中國新一波疫情超過2萬人確診多處封城 逾60官員被問責

中國這波COVID-19本土疫情多點、大面積爆發。（中央社製圖）

中國這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情多點、大面積爆發，自2月10日以來，累計病例已逾2萬例，波及全國27個省區市。官方定調，除了Omicron變種病毒「隱匿性強、傳播快」的特性外，也暴露了地方官員失職、失責的嚴重問題，據統計，超過60人被處分，有人因此丟官。

★西藏歌手才旺羅布傳自焚身亡 微博禁言、北京未將遺體交還家屬

西藏歌手才旺羅布驚傳2月25日在西藏布達拉宮前自焚身亡。（圖取自才旺羅布微博weibo.com）

西藏歌手才旺羅布曾參加「中國好男兒」、「明日之子」及「中國好聲音」等選秀節目而聲名大噪。據報導，現年25歲的才旺羅布因抗議中國政府的鎮壓，2月25日在布達拉宮前的廣場高喊口號後自焚，一名藏人證實，他自焚後，中國公安隨即抵達現場把人帶走。北京當局在3月2日聯繫才旺羅布的親屬並告知死訊，卻沒有把遺體交給家人善後。才旺羅布的微博目前顯示，「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。

★日俄主權爭議日本態度轉硬 岸田文雄改稱俄國非法占領

日相岸田文雄17日改口稱俄羅斯「非法占領」北方四島。（中央社製圖）

日本首相岸田文雄17日對日俄間具有主權爭議的南千島群島（日本稱「北方四島」或「北方領土」），改口稱是目前控制這些島嶼的俄羅斯是「非法占領」。這是從2009年以來，日本首相首次公開使用這個詞，反映日本政府在此議題上對俄國的態度轉趨強硬。

★敘利亞總統赴阿聯 內戰以來首度出訪阿拉伯國家

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（左）18日出訪阿聯，會見阿聯實質上的統治者穆罕默德。（WAM/Handout via 路透社）

阿拉伯聯合大公國官媒報導，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德18日在阿聯境內舉行會談，這是他自敘利亞2011年爆發內戰以來首度正式出訪阿拉伯國家。阿聯2012年與敘利亞斷交，這場會談是兩國關係回溫的最新跡象。

★美國佛州校園槍案17死17傷 和解金36.7億元

美國司法部16日宣布，已和2018年佛州派克蘭道格拉斯中學槍擊案的生還者與罹難者家屬達成1.275億美元（約新台幣36.7億元）和解。司法部聲明指出，這份協議解決了2018年2月道格拉斯中學17死17傷槍案衍生的40宗民事案件。

★菲律賓總統大選近 小馬可仕民調支持率60%、退役拳王僅0%

菲律賓將於5月9日舉行總統大選。最新民調結果顯示，候選人小馬可仕支持率達6成。（中央社檔案照片）

菲律賓將於5月9日舉行總統大選。最新民調結果顯示，候選人小馬可仕支持率達6成；另一名候選人、退役拳王巴喬在馬尼拉都會區支持率卻僅有0%，讓他大呼民調結果不可信。

國內新聞

★中低收入戶加發補助 政府主動匯款民眾免申請

行政院今年3月至12月將加發低收入戶及中低收入戶民眾生活補助750元與500元，逾62萬人受惠，政府將主動匯款至帳戶，民眾免申請，若無帳戶資料者者地方政府將通知民眾提供。

★幻象戰機失事飛官平安 空軍初判機械故障

機號2017的幻象2000戰機14日在台東外海失事，飛官黃重凱跳傘獲救。（中央社製圖）

空軍一架單座幻象2000戰機14日上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱平安獲救；針對失事原因，空軍督察長柳惠千少將表示，戰機有機械上的故障，確切故障原因仍待飛官描述、打撈殘骸後才能確定。

★健保部分負擔草案出爐 拿藥檢查最快上半年喊漲

衛福部預告健保部分負擔調整草案，未來做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將喊漲，但慢性病處方箋第2、3次仍免收，逾59%民眾每年多花不超過新台幣200元，最快上半年實施。

★HBL陳將双領軍光復高中 擊退南山奪首冠

上季陳將双（前左2）加入，助光復高中勇奪高中籃球聯賽（HBL）季軍，今年再將光復推上巔峰，13日冠軍戰決勝節倒數1.93秒跳投，幫助光復以59比57力退南山高中，隊史首冠到手。中央社記者張新偉攝 111年3月13日

光復高中在高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍戰，靠著「最強高中生」陳將双讀秒階段關鍵跳投得分，以59比57氣走南山高中，拿下隊史首冠，南山連2年以亞軍作收。女子組淡水商工對決北一女中，以87比79驚險收下勝利，完成3連霸。

★國中會考5/21登場 19.9萬人報名創新低

111年國中教育會考將於5月21及5月22日辦理，根據全國試務會統計，總計19萬9318人報名，比110年減少逾3000人，也是首度跌破20萬人，創歷史新低。

★睽違逾10年央行首度升息1碼 利率終結連7凍

央行決議18日起升息1碼，終結連7凍，為睽違逾10年的升息。（中央社製圖）

央行打通膨，舉行的第1季理監事會決議升息1碼，終結連7凍，並於18日起實施，鷹派作風讓市場跌破眼鏡；這不僅是央行總裁楊金龍任內首次升息，也是央行睽違逾10年的升息。至於房市管制措施這回暫不調整。

★注脂肉7/1起強制標示 涮涮鍋、燒烤店也適用

布滿油花的肉品是老饕最愛，有業者用注射油脂做出雪花或霜降肉，食藥署宣布，7月起注脂肉須標「注脂」、「僅供熟食」，涮涮鍋、燒烤等餐廳也適用，違者最重罰400萬元。

★長榮大學外籍女大生命案 梁嫌一審判死

長榮大學馬來西亞籍女學生前年10月遭勒斃棄屍，法院18日判處梁育誌（中）死刑。（中央社檔案照片）

凶嫌梁育誌涉殺害長榮大學外籍女大生案，橋頭地院提出梁育誌預謀且有計劃犯罪、犯罪手段殘忍、未見悔意、再犯機率高、社會危害程度大5大理由作為判死刑依據，全案可上訴。

★北北桃高探病探視將解禁 口罩4/1起可望再鬆綁

本土疫情趨緩，指揮中心3月18日表示，北北桃高醫院探病與長照探視禁令將於2週內解禁；另自4月1日起口罩也擬再度鬆綁，空曠處、唱歌或工作活動所需，可望免戴口罩。

★3/19增6本土 境外移入增120例創新高

中央流行疫情指揮中心19日宣布，新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、無死亡個案，境外移入新增120例創新高。