0227-0305一週大事

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一週大事關注焦點：烏克蘭控俄攻擊人道走廊／拜登國情咨文／澳洲洪患／韓國兩在野黨整合／0303大停電／蓬佩奧訪台／黃郁婷遭懲處／新制教召首梯報到

國外新聞

★俄羅斯稱暫時停火建立人道走廊 烏克蘭指控馬立波仍受砲轟

烏克蘭與俄羅斯代表3日舉行第2輪和平談判，雙方同意開闢用於撤離平民的人道走廊，開戰迄今逃離烏克蘭的難民已超過100萬人。而第3輪談判計畫於本週末舉行。俄羅斯國防部宣布，自莫斯科時間5日上午10時（台灣時間5日下午3時）起停火，並在烏克蘭城市馬立波與沃爾諾瓦哈開設人道走廊，供平民疏散與人道物資通行。不過，烏克蘭政府指控俄羅斯持續砲轟馬立波，約當地時間中午12時45分（台灣時間晚間6時45分）推延民眾疏散計畫。

★烏克蘭最大核電廠遭俄軍砲擊占領 國際原能總署：無輻射外洩

歐洲最大的札波羅熱核電廠4日遭俄羅斯軍隊砲轟後起火，烏克蘭當局證實已被俄軍占領。（中央社製圖）

烏克蘭南部的刻松市市長2日宣布，此港口城市已落入俄軍手中，海運路線被切斷，東南部港市馬立波5日也遭俄軍包圍封鎖。俄軍4日清晨砲擊烏克蘭東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，引發火勢，烏克蘭外交部長庫列巴呼籲停止攻擊，警告若這座歐洲最大核電廠爆炸，災害恐比車諾比核事故嚴重10倍。烏克蘭後來證實札波羅熱核電廠已被俄軍占領。國際原子能總署表示，這座電廠的6個反應爐未在攻擊中受到影響，也未測到輻射外洩的情況。美國駐聯合國大使4日表示，俄軍正朝烏克蘭第2大的尤日諾克蘭斯克核電廠逼近。

★俄羅斯銀行被逐出SWIFT盧布重貶 金磚銀行暫停向俄提供貸款

俄國民眾因擔憂西方制裁將引發現金供應短缺並擾亂支付系統，27日在ATM前大排長龍提領現金。（美聯社）

包括美國、歐盟、法國、德國、義大利、英國與加拿大在內的國家領袖26日宣布，將特定俄羅斯銀行從環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統剔除，成為俄國入侵烏克蘭以來最嚴重的金融制裁。俄羅斯民眾紛紛在ATM前大排長龍提領現金，盧布兌美元也重貶近3成。歐盟公布將被逐出SWIFT的7間銀行名單，但俄國第一大的「聯邦儲蓄銀行」及能源相關的「天然氣工業銀行」不在其中，預計12日正式實施。另外，由金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）創立的金磚銀行3日宣布，暫停向俄羅斯提供貸款和融資。

★拜登首場國情咨文談4大重點 只提中國3次

拜登1日在國會聯席會議發表上任以來的首場國情咨文。（美聯社）

拜登出任總統的第一年，美國遭受疫情和經濟不穩定的打擊，現在又碰上俄羅斯入侵烏克蘭的重大國際危機，他在美東時間1日晚間發表上任後首場國情咨文，強調團結抗俄、抗疫、抗通膨、打擊犯罪等4大重點，而中國議題未被當成大重點，整篇演說只提到中國3次。針對烏克蘭情勢，拜登承諾繼續組建全球聯盟來對抗俄國，同時保證美國部隊不會參戰。拜登也強調國家將邁入抗疫新階段，關閉商家和校園的時期已結束，「生活不需再受疫情控制」。

★韓國總統大選前 安哲秀宣布退選、北韓再度試射飛彈

韓國總統大選將至，國民之黨總統候選人安哲秀（右）3日宣布將退選，與國民力量候選人尹錫悅（左）合作，促成政黨輪替。（國民力量提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年3月3日

韓國總統大選正式投票日9日登場，在野的國民之黨總統候選人安哲秀與國民力量候選人尹錫悅達成協議，安哲秀3日宣布將退選，且國民之黨將在選後與國民力量合併。尹錫悅將與執政黨共同民主黨候選人李在明競爭。此外，北韓5日向朝鮮半島東部發射疑為彈道飛彈的物體，顯然是選在南韓總統大選前夕，這已是今年第9次試射。分析人士指出，北韓接下來可能會在南韓總統交接或4月15日大型國定假日來試射其他武器。

★香港連3天確診逾5萬 地鐵巴士太多員工染疫減班停運

香港疫情嚴峻，4日新增COVID-19確診5萬2523例，連3天單日超過5萬人染疫。香港地鐵、九龍巴士相繼宣布4日起減班、暫停路線，因太多員工染疫或被隔離無法上班。香港地鐵表示，截至2日再添168名員工與承辦商人員確診，第5波疫情迄今已有約1500人染疫，導致車務人手緊張，且乘客人數大幅減少，將調整8條路線、候車時間會延長約1至4分鐘。九龍巴士則暫停88條路線。

★日本14日起每天入境上限人數提高 新加坡擴大實施免隔離旅遊通道

日本3日宣布進一步鬆綁邊境防疫管制措施，每天入境人數上限自14日起從5000人提高到7000人，以因應年度末（每年3月底）升學及調職，造成日本人返國需求大增的情況。首相岸田文雄強調，將增設新對策活用平日航班空位，協助海外留學生優先入境。另外，新加坡持續擴大實施「疫苗接種者旅遊通道」，新增希臘、越南為適用國家，同時也開放馬來西亞、印尼及印度更多航點適用此旅遊通道；完整接種旅客入境新加坡後不需隔離，只需檢測。

★澳洲東岸遭「千年一遇」暴風雨侵襲13死 20萬人撤離

澳洲近日遭暴風雨侵襲，東岸昆士蘭州、新南威爾斯州等地出現空前水災，一週來已有13人喪生。（圖取自twitter.com/Dom_Perrottet）

澳洲近日遭暴風雨侵襲，在東岸形成空前水災，淹沒昆士蘭州和新南威爾斯州的城鎮、道路和橋梁，雪梨部分郊區也在24小時內降下超過100毫米雨量，一週來已有13人喪生，救災部門3日下令20萬人疏散。新南威爾斯州州長佩羅特形容此惡劣天候為「千年一遇的事件」。

★巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈襲擊 已知56死194傷

巴基斯坦西北部城市白夏瓦一座什葉派清真寺，4日遭自殺炸彈襲擊，至少56名信徒死亡，194人受傷，是什葉派近年遭遇傷亡最慘重的攻擊之一。警察局表示，兩名武裝分子在清真寺外與警察展開槍戰，隨後跑進清真寺引爆炸彈，當時正值星期五禮拜，寺內人數眾多。最近幾個月，巴基斯坦暴力事件遽增，分析人士稱，阿富汗塔利班去年8月重新掌權，令巴基斯坦塔利班更加膽大妄為。

★中國陝西再傳「鐵籠女」醜聞 公安部展開打擊拐賣婦兒行動遭諷作秀

江蘇徐州一名婦女生下8個孩子卻遭夫家以鐵鏈束脖的醜聞在中國社會延燒一個多月，紐約時報形容，「鐵鏈女」已成中國社會不公的象徵，可說是北京當局公信力近年來面臨的最大挑戰之一。但陝西佳縣日前也傳出類似事件，據稱被害人可能是多年前失蹤的西部大學生，官方表示著手調查，不過中國民眾並不買帳。中國公安部2日公布，未來10個月展開打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，重點偵破積案。有網友在微博留言說，救不出如今下落不明的徐州被害人，這些行動都是做秀。

國內新聞

★林姿妙犯罪嫌疑重大無羈押必要 高院駁回抗告

宜蘭縣長林姿妙涉弊案，宜蘭地檢署今年2月23日聲押禁見林姿妙，宜蘭地方法院裁定新台幣80萬元交保。宜檢不服，提起抗告。台灣高等法院收案後，2日裁定駁回抗告。

★興達電廠人為疏失全台大停電 工業民生電費95折、停電6小時9折

全台3日無預警大停電，高雄有民眾晚間外出用餐，只能在戶外桌椅摸黑吃飯。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

全台3日上午突釀大範圍停電，初判為人為疏失。經濟部長王美花表示，興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，造成549萬戶受到影響。行政院3日晚間表示，王美花為此向院長蘇昌自請處分，台電公司董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也已表達將請辭以示負責；蘇貞昌則指示，等調查報告出爐後處理。

★黃郁婷不當言行惹議 體育署停發2年經費

體育署競技組組長藍坤田3日表示，針對競速滑冰女將黃郁婷日前不當言行所引發的爭議，體育署召開專案會議後決議，即日起將停止補助2年比賽與訓練經費。

★蔡總統讚蓬佩奧人氣高 贈勳表彰對台美關係貢獻

總統蔡英文（右2）3日在總統府頒授美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（左2）特種大綬景星勳章，圖為蔡總統親自為蓬佩奧掛上勳章。中央社記者鄭傑文攝 111年3月3日

總統蔡英文3日頒贈特種大綬景星勳章給美國前國務卿蓬佩奧，表彰他提升台美關係貢獻；蔡總統說，蓬佩奧任內為台美關係帶來許多突破，她代表台灣人民表達最深感謝，蓬佩奧在台灣的人氣很高，希望他常常來訪。

★烏克蘭捐款帳戶破億元 4/1截止募款

外交部透過財團法人賑災基金會自2日開立烏克蘭捐款專戶，線上多元支付也於3日開通。截至4日下午5時，已達新台幣1億7875萬元；其中實體帳戶捐贈為1億4947萬元，線上多元支付平台部分則有2928萬元；賑濟烏克蘭專戶將募款至4月1日止。

★蔡總統：全球民主國家團結時刻 台灣不能缺席

總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團時表示，歷史經驗顯示，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅，這是全球民主國家團結時刻，台灣也不能夠缺席。中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日

總統蔡英文2日接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團時表示，歷史經驗顯示，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅，這是全球民主國家團結時刻，台灣也不能夠缺席。

★台北台中高雄等16縣市自治條例禁制福島食品 遭函告無效

政院4日晚間表示，已發函台北市、桃園市、台中市、高雄市及台南市等5直轄市，說明其主管的食安自治條例對日本福島等5縣食品定有相關禁制規定，已牴觸憲法及相關規定，因此函告無效或不予核定。衛福部食藥署表示，16縣市中，有11縣市的地方食安自治條例有福島5縣食品禁制規定，牴觸憲法及中央食安法規，已函告自2月21日起即無效。

★3月起禁新養比特犬 現有飼主寵登4天增近千隻

比特犬咬人或致死案頻傳，農委會宣布今年3月起禁止飼養、輸入比特犬，原先已養須寵物登記，地方政府並專案催促，迄今全國登記4686隻，比2月24日多出964隻，高屏新增最多。

★新制教召首梯桃園山腳國小報到 防疫快篩優先

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，近500名受召人員5日在桃園市蘆竹區山腳國小報到，各項訓練實施前，先量測體溫、消毒、快篩確保防疫安全，參謀總長陳寶餘上將到場視導。

★3/5本土增8例 境外移入增72例

國內5日新增8例COVID-19本土病例，5例與高雄市自助餐相關、3例與桃園市米迪幼兒園相關；另增72例境外移入、無死亡病例。