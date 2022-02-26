0220-0226一週大事

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一週大事關注焦點：俄羅斯入侵烏克蘭／香港疫情／北京冬奧閉幕／徐州8孩案官員遭懲處／巴西暴雨釀百死／基隆捷運定案／林姿妙涉貪80萬交保／健保部分負擔將調漲／台灣經濟制裁俄羅斯

國外新聞

★烏克蘭戰爭爆發 俄羅斯坦克開進基輔雙方將談判

俄羅斯彈襲登陸並進開戰烏克蘭。（中央社製圖）

俄羅斯總統蒲亭24日以「無法容忍來自烏克蘭的威脅」為由，對烏克蘭展開「特殊軍事行動」。烏克蘭內政部25日表示，有33個民間地點在過去24小時遭俄軍轟炸，總統澤倫斯基說，已有137名烏克蘭人陣亡，316人受傷。國際刑事法院檢察官表示，可能會調查發生在烏克蘭的戰爭罪行。此外，俄軍坦克25日攻入烏克蘭首都基輔，同時，烏克蘭核能機構記錄到被俄軍拿下的廢棄車諾比核電廠廠址輻射值上升，俄軍攻占廢棄核電廠的目的引發外界質疑。俄羅斯和烏克蘭政府同日釋出談判意願，烏克蘭總統的發言人說雙方將討論時間和地點。在俄軍持續進逼下，烏克蘭當局敦促民眾協防首都基輔。

★西方制裁缺乏立即威脅 是否將俄羅斯逐出SWIFT未定論

烏克蘭首都基輔一名婦女24日等待火車時露出無助神情。（美聯社）

俄羅斯24日直接入侵烏克蘭，美國總統拜登宣布凍結俄羅斯多家銀行在美資產以及出口管制，且將制裁蒲亭、拉夫羅夫等多人。德國也宣布將中止與俄國合作的北溪2號天然氣管線案審核程序。此外，英國、歐盟、日本、加拿大也紛紛祭出制裁。但整體而言，俄羅斯在能源出口未遇直接衝擊，在金融領域也未遭封鎖，強度恐不如預期的制裁再次凸顯，西方內部的利益和思維分歧是威權軟肋。另一方面，儘管英、美支持，歐盟仍無法就何時將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統取得共識，其中最積極反對的包括德國、義大利。此外，美國在聯合國安全理事會提出一項決議案，要譴責俄羅斯入侵烏克蘭，該案遭具否決權的俄國否決，中國則是棄權。

★各國挺烏克蘭 巴黎鐵塔等全球地標投射藍黃國旗色 俄羅斯53城市掀反戰示威

俄羅斯24日入侵烏克蘭，引發各界聲援，包括巴黎艾菲爾鐵塔（左）以及柏林布蘭登堡大門（右）等世界知名地標都在外牆打上烏克蘭國旗藍黃色燈光，以表達支持。（左圖取自twitter.com/LaTourEiffel，右圖美聯社）

俄羅斯24日入侵烏克蘭，引發各界聲援，全球數個知名地標包括巴黎艾菲爾鐵塔、澳洲墨爾本的佛林德茲街車站以及柏林布蘭登堡大門等都在外牆打上烏克蘭國旗藍黃兩色燈光，以表達支持。此外，抗議民眾24日出現在東京、特拉維夫、倫敦、瑞士和紐約等城市的廣場和俄羅斯大使館外，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。俄羅斯國內至少53個城市出現反戰示威，高呼「不要戰爭！」等口號，不過截至24日有1000多人遭到逮捕。另一方面，俄國轄下的車臣自治共和國支持入侵烏克蘭，強人領袖卡狄羅夫還呼籲烏克蘭總統向俄國總統蒲亭道歉。

★香港單日確診首度破萬 美國多數地區室內不用戴口罩

香港新增COVID-19確診病例數25日首度破萬，創歷來單日新高，專家直指香港當前疫情呈幾何級數上升。此一情況不單考驗政府「動態清零」的防疫目標，疫情甚至有可能失控。韓國單日Omicron確診人數新增17萬1452例，較先前最高紀錄一口氣增加6萬多例，國務總理金富謙表示必須將資源集中在高風險族群，降低重症及死亡率。日本東京都25日新增COVID-191萬1125例，比上週五減少約5000例。不過防疫專家指出，新增病例仍維持高水準，持續造成醫療負擔。此外，英國首相強生21日宣布「與病毒共存」政策，取消確診後的強制隔離以及接觸史追蹤、進入公共場所前檢查篩檢結果等限制措施，並將COVID-19視為流感。美國CDC25日大幅鬆綁待在學校等室內場所該戴口罩的規定，預計有72%美國人居住的社區將不再建議室內戴口罩。

★泰國眾議院通過歷史性草案 禁止刑求與強迫失蹤

泰國國會眾議院23日通過歷史性的預防和禁止酷刑與強迫失蹤草案。圖為至今仍下落不明的泰國民主異議人士萬查勒姊姊2020年8月舉行記者會疾呼各界幫忙尋找萬查勒。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年2月24日

泰國眾議院23日通過歷史性草案，禁止國家機構私下拘禁或虐待民眾，強迫失蹤或刑求導致民眾死亡的施虐者，可能面臨最重30年刑期，法案將在5月審議。泰國民主異議人士「被失蹤」 的消息時有所聞，聯合國預估1980年代至今至少82人「被失蹤」。近年最知名的案件是民主異議人士萬查勒2020年在柬埔寨街頭失蹤，至今下落不明，各界疾呼泰國和柬埔寨當局調查，本案更成為泰國2020年學運潮的興起原因之一。

★北京冬奧閉幕 嚴格防疫、瓦莉娃禁藥爭議將被世人銘記

北京冬季奧運20日畫下句點，本屆賽事由挪威以16面金牌稱霸，德國12面居次，中國則在谷愛凌等運動員助攻下位居第3，是隊史最佳成績。路透社報導，後人主要將記得本屆冬奧極端的防疫手段，以及俄羅斯15歲花滑天才選手瓦莉娃禁藥的爭議。多名運動員因參賽前確診奧運夢碎，瓦莉娃禁藥爭議也掀起關於奧運賽場是否適合未成年人的辯論。下屆冬奧預定於2026年2月6日至22日在義大利米蘭-柯蒂納戴比索舉辦。

★徐州8孩案受虐母親確認為小花梅 地方官下台多人遭懲處

江蘇省官方日前成立徐州8孩案調查組後，官方除啟動維穩模式大舉刪文及警告外，被套上鐵鍊的「8孩媽」傳出已被轉移他處，下落受到關注；而事發的董集村一帶則被架設鐵皮團團圍住。豐縣人民武裝部更派出穿著軍大衣的疑似民兵駐守村口，乍看之下有如軍管。江蘇省官方23日公布調查結果，確認被鐵鏈鎖脖的女子就是雲南的小花梅，且8孩均由她所生。豐縣縣委書記和縣長下台，其餘15名官員等人因放任虐待和超生等原因被懲處。這份結果遭到眾多網友質疑，認為這只是延續上一版官方報告，難釋群疑。

★尤妮絲風暴釀16死 英法荷等國鐵路癱瘓百萬戶停電

風暴尤妮絲自17日開始侵襲歐洲西北部，截至19日共造成16人死亡，英國、愛爾蘭、荷蘭、比利時、德國和波蘭等國鐵路網癱瘓，百萬戶無電可用。尤妮絲最大風速18日來到每小時196公里，改寫英格蘭紀錄，並讓倫敦破天荒發出「紅色警戒」天氣預報。尤妮絲是自1987年大風暴襲擊英國和法國北部以來，威力最強的風暴之一。

★巴西里約山城暴雨釀180死 近千人失去家園

巴西里約山城貝德羅保利斯15日遭遇暴雨襲擊，引發洪水和土石流，罹難人數增至180人，州民防廳仍在持續搜救。（圖取自twitter.com/cbmerjoficial）

巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯15日遭遇暴雨襲擊，短短6小時內下了260毫米，高於2月一整個月的預期降雨量，引發多起土石流和洪水，摧毀道路房屋。累計罹難人數增至180人，至少104人失蹤，州政府民防廳仍在持續搜救，另有近千人失去家園。氣象專家表示，未來幾週仍有降雨機率。

★韓大選兩大黨難分伯仲 在野合推候選人破局添變數

韓國總統大選臨近，執政黨共同民主黨候選人李在明（右）及最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅（左）的本週支持度差距再次縮小至誤差值範圍內。（左圖取自facebook.com/sukyeol.yoon、右圖取自facebook.com/jaemyunglee）

韓國總統大選臨近，在野黨合推單一候選人的提議破局，讓選情更難以預測，執政黨共同民主黨候選人李在明及最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅的本週支持度差距再次縮小至誤差值範圍內。

國內新聞

★日明年擬排含氚核廢水 台觀察團最快3月赴日實勘

日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，台灣觀察團最快3月可成行。圖為福島第一核能發電廠。（共同社）

日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，台灣積極籌組「專家觀察團」並與日方接洽，希望展開實地訪查；原能會20日表示，日本3月放寬入境限制，順利的話，最快3月觀察團可成行。

★國安單位遮掩證人線民資料 促轉會籲修檔案條例

國史館近期出版「美麗島事件史料彙編」，其中部分檔案內容依國安單位的意見予以遮掩；促轉會認為，這類明定應公開資訊，卻被部分情治機關持續保密或暫不公開，促轉會已提出「政治檔案條例」修正建議，並函請國發會參考。

★五泰輕軌通過國發會審查 估核定後9年內可完工

國家發展委員會21日審查通過五股泰山輕軌可行性研究，將報請行政院核定。（新北市政府捷運工程局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月21日

國家發展委員會21日審查通過五股泰山輕軌可行性研究，將報請行政院核定。新北市捷運局表示，預估在3年內完成環境影響評估等，後續施工約需6年。

★健保部分負擔漲、投保上限調高 預計上半年實施

衛福部社保司長商東福25日表示，預估上半年就會調漲健保3大部分負擔，並調高投保金額上限至新台幣21萬9500元；同時將推動修法廢除停保制度，落實旅外民眾返台就醫公平性。

★基隆捷運預計2032年通車 南港至八堵設13站

行政院長蘇貞昌22日宣布基隆捷運計畫定案，全程約16公里，將設13個站。（中央社製圖）

行政院長蘇貞昌22日宣布基隆與台北市之間的捷運路線計畫定案，全程16.05公里，每小時運量約1.5萬人，全程將設13個站，所需的425億元經費由中央政府負擔77%。交通部指出，基隆捷運與雙北捷運的汐東線將整合成Y字形，在樟樹灣、汐止區公所及汐科共站，預計121年4月通車。

★林姿妙涉貪80萬交保 檢方：視裁定內容提抗告

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，傳喚宜蘭縣長林姿妙（左）及兒女等被告20多人。宜蘭地院23日上午召開羈押庭，林姿妙以新台幣80萬元交保。林姿妙步出法院，面對媒體詢問並未回應。中央社記者趙世勳攝 111年2月23日

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣府弊案，22日再度搜索縣長官邸等6處。檢察官認為縣長林姿妙與女兒林羿伶以及縣府農業處長康立和均涉嫌貪污治罪條例圖利罪，林姿妙另外涉財產來源不明罪嫌，23日凌晨聲請羈押禁見。法院上午裁定林姿妙以80萬元交保，林羿伶與康立和請回。宜蘭地檢署表示，將在接到裁定後視內容提出抗告。

★主計總處上修2022年經濟成長率為4.42% CPI低於2%

主計總處24日發布的最新經濟預測，上修2022年經濟成長率預估值至4.42%。（中央社製圖）

主計總處24日上修2022年經濟成長率預估值至4.42％，較去年11月的預測數4.15％增加0.27個百分點；至於物價情勢，受到國際油價上漲、地緣政治緊張等因素影響，CPI年增率也上修至1.93％。

★總統府：譴責俄羅斯軍事行動 台灣參與對俄經濟制裁

總統府25日表示，俄羅斯昨天片面展開軍事行動，政府嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害；基於共享民主、人權、法治等普世價值，台灣也將與全球民主夥伴密切合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

★台鋼3/2簽中職加盟意向書有望成第6隊 主場選定澄清湖棒球場

中華職棒會長蔡其昌25日表示，關於第6隊已經有初步結論，台鋼確定將在3月2日下午到聯盟遞交加盟意向書，時程上4月會送經營計畫書，到5月召開常務理事會審查第6隊加盟事宜，若一切順利7月就可以參與季中選秀。

★憲法訴訟法新制首判 強制抽血驗酒精濃度違憲

憲法訴訟法今年1月上路，首宗判決25日出爐。花蓮地院法官認為肇事駕駛人受強制抽血檢測酒精濃度有違憲疑慮，聲請釋憲，憲法法庭判決道路交通管理處罰條例相關規定違憲。