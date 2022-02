泰國眾議院通過歷史性草案 禁止刑求與強迫失蹤

(中央社記者呂欣憓曼谷24日專電)泰國國會眾議院昨天通過歷史性的草案,禁止國家機構私下拘禁或虐待民眾,強迫失蹤或刑求導致民眾死亡的施虐者將面臨刑期,受害者家屬可以訴求賠償,法案5月將送交參議院審議。

泰國國會眾議院昨天以359票同意、 1票棄權、2人缺席通過「預防和禁止酷刑與強迫失蹤草案」 (Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act),草案將送交國會參議院5月的會議審議。

根據草案內容,國家機構不能私下拘禁或虐待民眾,強迫失蹤或刑求導致民眾死亡的施虐者,可能面臨15到30年的刑期,執行的人和下命令的人都會有罪。受害者的家屬可以採取法律行動尋求賠償。

泰國在2007年批准聯合國「禁止酷刑和其他殘忍、 不人道或有辱人格的待遇或處罰公約 」(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment),2012年簽署(尚未批准)「保護所有人免遭強迫失蹤國際公約」(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)。

不過泰國國內並沒有禁止刑求或是強迫失蹤的立法,泰國的人權或民主異議人士「被失蹤」 的消息時有所聞,聯合國預估1980年代至今至少82人「被失蹤」,但泰國民主運動圈認為人數應該更多。

幾個知名案件包括2004年人權律師宋猜(Somchai Neelapaijit)失蹤至今仍下落不明;2014年長年為克倫族爭取土地權益的異議人士普拉吉(Porlajee Rakjongcharoen )失蹤,2019年佛丕府(Phetchaburi)發現一個廢棄汽油桶,桶內就是普拉吉被燒焦的屍體。

近幾年最知名的案件是民主異議人士萬查勒(Wanchalearm Satsaksit)2020在柬埔寨街頭失蹤,各界疾呼泰國和柬埔寨當局調查此事件,萬查勒的失蹤更是泰國2020年下半年學運潮的興起原因之一,但即使如此,萬查勒至今仍下落不明。(編輯:黃自強)1110224