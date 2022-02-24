泰國眾議院通過歷史性草案 禁止刑求與強迫失蹤

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泰國國會眾議院23日通過歷史性的預防和禁止酷刑與強迫失蹤草案。圖為至今仍下落不明的泰國民主異議人士萬查勒姊姊2020年8月舉行記者會疾呼各界幫忙尋找萬查勒。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年2月24日

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（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）泰國國會眾議院昨天通過歷史性的草案，禁止國家機構私下拘禁或虐待民眾，強迫失蹤或刑求導致民眾死亡的施虐者將面臨刑期，受害者家屬可以訴求賠償，法案5月將送交參議院審議。

泰國國會眾議院昨天以359票同意、 1票棄權、2人缺席通過「預防和禁止酷刑與強迫失蹤草案」 （Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act），草案將送交國會參議院5月的會議審議。

根據草案內容，國家機構不能私下拘禁或虐待民眾，強迫失蹤或刑求導致民眾死亡的施虐者，可能面臨15到30年的刑期，執行的人和下命令的人都會有罪。受害者的家屬可以採取法律行動尋求賠償。

泰國在2007年批准聯合國「禁止酷刑和其他殘忍、 不人道或有辱人格的待遇或處罰公約 」（Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment），2012年簽署（尚未批准）「保護所有人免遭強迫失蹤國際公約」（International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance）。

不過泰國國內並沒有禁止刑求或是強迫失蹤的立法，泰國的人權或民主異議人士「被失蹤」 的消息時有所聞，聯合國預估1980年代至今至少82人「被失蹤」，但泰國民主運動圈認為人數應該更多。

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幾個知名案件包括2004年人權律師宋猜（Somchai Neelapaijit）失蹤至今仍下落不明；2014年長年為克倫族爭取土地權益的異議人士普拉吉（Porlajee Rakjongcharoen ）失蹤，2019年佛丕府（Phetchaburi）發現一個廢棄汽油桶，桶內就是普拉吉被燒焦的屍體。

近幾年最知名的案件是民主異議人士萬查勒（Wanchalearm Satsaksit）2020在柬埔寨街頭失蹤，各界疾呼泰國和柬埔寨當局調查此事件，萬查勒的失蹤更是泰國2020年下半年學運潮的興起原因之一，但即使如此，萬查勒至今仍下落不明。（編輯：黃自強）1110224