更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

泰國眾議院通過歷史性草案 禁止刑求與強迫失蹤

2022/2/24 16:07（2/24 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
泰國國會眾議院23日通過歷史性的預防和禁止酷刑與強迫失蹤草案。圖為至今仍下落不明的泰國民主異議人士萬查勒姊姊2020年8月舉行記者會疾呼各界幫忙尋找萬查勒。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年2月24日
泰國國會眾議院23日通過歷史性的預防和禁止酷刑與強迫失蹤草案。圖為至今仍下落不明的泰國民主異議人士萬查勒姊姊2020年8月舉行記者會疾呼各界幫忙尋找萬查勒。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）泰國國會眾議院昨天通過歷史性的草案，禁止國家機構私下拘禁或虐待民眾，強迫失蹤或刑求導致民眾死亡的施虐者將面臨刑期，受害者家屬可以訴求賠償，法案5月將送交參議院審議。

泰國國會眾議院昨天以359票同意、 1票棄權、2人缺席通過「預防和禁止酷刑與強迫失蹤草案」 （Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act），草案將送交國會參議院5月的會議審議。

根據草案內容，國家機構不能私下拘禁或虐待民眾，強迫失蹤或刑求導致民眾死亡的施虐者，可能面臨15到30年的刑期，執行的人和下命令的人都會有罪。受害者的家屬可以採取法律行動尋求賠償。

泰國在2007年批准聯合國「禁止酷刑和其他殘忍、 不人道或有辱人格的待遇或處罰公約 」（Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment），2012年簽署（尚未批准）「保護所有人免遭強迫失蹤國際公約」（International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance）。

不過泰國國內並沒有禁止刑求或是強迫失蹤的立法，泰國的人權或民主異議人士「被失蹤」 的消息時有所聞，聯合國預估1980年代至今至少82人「被失蹤」，但泰國民主運動圈認為人數應該更多。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

幾個知名案件包括2004年人權律師宋猜（Somchai Neelapaijit）失蹤至今仍下落不明；2014年長年為克倫族爭取土地權益的異議人士普拉吉（Porlajee Rakjongcharoen ）失蹤，2019年佛丕府（Phetchaburi）發現一個廢棄汽油桶，桶內就是普拉吉被燒焦的屍體。

近幾年最知名的案件是民主異議人士萬查勒（Wanchalearm Satsaksit）2020在柬埔寨街頭失蹤，各界疾呼泰國和柬埔寨當局調查此事件，萬查勒的失蹤更是泰國2020年下半年學運潮的興起原因之一，但即使如此，萬查勒至今仍下落不明。（編輯：黃自強）1110224

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族