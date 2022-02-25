香港新增確診突破1萬例 疫情呈幾何級數上升

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香港25日新增COVID-19確診病例首度破萬，來到1萬10例，創歷來單日新高。圖為18日香港患者躺在明愛醫療中心外臨時治療區的病床上。（法新社）

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（中央社記者張謙香港25日電）香港今天新增COVID-19確診病例首度破萬，來到1萬10例，創歷來單日新高，呈報個案還激增至2萬1979例，明天新增確診上探2萬例。專家直指香港當前疫情呈幾何級數上升。

綜合本地媒體的報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天下午在記者會通報，新增確診1萬10例當中，只有4例為境外移入，其餘都是本土病例。

今天還激增2萬1979例呈報個案，爆發疫情的院舍增加至420間。

此外，香港監獄也爆發疫情。懲教署今天通報，截至24日共發現202名確診在囚人士及135名快速測試呈初步陽性的在囚人士，主要集中在荔枝角收押所及赤柱監獄，相關在囚人士現正被隔離觀察。

醫院管理局官員指出，截至今天凌晨，再有47人染疫死亡，包括1名9歲小孩；目前公立醫院隔離病床使用率91%，已達上限。第五波疫情迄今已導致314人死亡。

被問到疫情是否失控，張竹君沒有直接回答，只說確診病例有上升趨勢；疫情是否趨緩，視乎多項因素。

此外，政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉公開說，從流行病學模型看，疫情尚未到頂，仍以幾何級數上升，而且真正感染數字遠多於確診數字。（編輯：楊昇儒）1110225