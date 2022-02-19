0213-0219一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯日前宣稱撤軍，但不被西方採信。圖為俄羅斯軍用車輛。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：烏克蘭東部連環爆炸／日本3月解除鎖國／香港特首選舉延期／巴西暴雨釀百死／莫德納來台設子公司／台印合作開發衛星／半導體人力缺口創新高／桃機舉債破百億

國外新聞

★烏克蘭東部連環爆炸 拜登：蒲亭數天內將入侵烏克蘭

俄羅斯國防部日前宣稱，俄軍在克里米亞及烏克蘭邊境的軍事演習結束，已撤出戰車等軍備及部隊。西方國家對這說法存疑，美國資深官員稱俄羅斯近來在邊境增派7000名士兵，私下仍在為戰爭動員。美國總統拜登18日表示，他確信俄羅斯會在接下來一週或數天內攻擊烏克蘭，並瞄準烏克蘭首都基輔。而烏東18日連傳爆炸，親俄分離分子18日稱政府軍將發動大規模攻勢，呼籲撤離區域內所有婦孺，連帶引發戰事逼近的隱憂。烏克蘭國防部長列茲尼科夫則喊話，別信俄國所稱政府軍即將進攻。

★日本3月解除鎖國入境打3劑疫苗免隔離 丹麥將結束疫苗接種

日本政府去年11月底起原則禁止所有外國人新申請入境後，首相岸田文雄17日宣布，3月起逐步放寬邊境管制，外國留學生及商務人士只要在入境前、入境時及入境後第3天的病毒篩檢皆為陰性，7天隔離期就能縮短到3天，而完成接種3劑疫苗且從非屬Omicron變異株流行地區入境的外國人，將可免除入境日本後的隔離措施。另外，丹麥在月初告別口罩和健康通行證政策後，宣布在未來幾週內、「不晚於春季」將結束整個疫苗接種計畫。

★香港確診數屢創新高 林鄭月娥宣布特首選舉延至5/8

圖為18日香港明愛醫療中心外的臨時治療區，患者躺在病床上等待。（美聯社）

香港第5波疫情猛烈，17日新增6116例確診，創疫情爆發約兩年來的單日新高。公立醫院超出負荷，有醫護表示，急診室有如戰地，病人平均要在寒冷的戶外等候近2天才能入院，當中絕大部分是長者。香港特首林鄭月娥18日宣布，因疫情嚴峻，原定3月27日舉行的特首選舉延後至5月8日舉行。她也表示將進行全民強制檢測，但不會考慮封城。迄今林鄭尚未表態是否參選連任，親政府的建制派則有2人公開宣布參選。

★巴西山城貝德羅保利斯暴雨釀129死 6小時內降整月雨量

巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯15日降下暴雨，已造成129人死亡。（圖取自twitter.com/cbmerjoficial）

巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯近日遭大雨襲擊，引發洪水和土石流，迄今已造成至少129人死亡，失蹤人數上升至218人。貝德羅保利斯15日降下近90年來最大雨量，短短6小時內累積260毫米，高於2月一整個月的預期降雨量，而山城損失慘重，因暴風雨集中在市中心區。總統波索納洛宣布撥款巴西幣233萬元（約新台幣1262萬元）賑災。

★北京冬奧組委會稱「新疆強迫勞動是謊言」 國際奧會提醒避談政治

北京冬奧組委會17日舉行最後一場例行記者會，在被問到台灣曾計劃不參加本屆冬奧會開幕式的問題時，發言人嚴家蓉以中文聲稱，台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會公認的原則。媒體再問國際奧委會新疆是否存在強迫勞動？嚴家蓉再度回應：「我認為這些問題很大程度是建立在謊言之上。」國際奧會事後立即召開會議，提醒組委會不要讓奧運牽扯上政治。

★俄羅斯15歲花滑新星無緣金牌 捲禁藥風波仍續參賽爭議一次看

俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議。（圖取自twitter.com/Olympics）

俄羅斯15歲少女瓦莉娃在北京冬奧寫下花式滑冰史新頁，成為首位在奧運完成四周跳的女子選手，但17日在長曲項目表現不如預期，短曲加長曲總分224.09分拿到第4名。瓦莉娃這次參賽引起不小風波，她7日拿下團體金牌，8日卻接到去年的藥物檢測報告，驗出禁藥陽性反應，當天原定舉行的頒獎典禮立即喊卡，也引發比賽不公等爭議。藥檢未過為何可續留冬奧參賽？各界看法如何？中央社整理事件脈絡帶讀者一次看懂。

★疫情改變工作型態 比利時勞工可望週休3日

比利時總理德克魯15日宣布，因應COVID-19疫情修改勞動法令，新的法規將允許員工從過去5天改在4天內完成38小時的工作，以便在不減薪的情況下實施永久的週休3日或增設1天的親子日。觀察家預期新法將在今年年中生效。在比利時之前，冰島和日本等國已於去年試行4天工作制。

★曼谷英文正名Krung Thep Maha Nakhon 官方：Bangkok仍可用

泰國曼谷的英文名稱正名為Krung Thep Maha Nakhon，政府16日澄清，Bangkok仍會繼續使用。圖為曼谷王孫寺。（圖取自Unsplash圖庫）

泰國內閣15日通過皇家學會提案，曼谷的英文名稱從Bangkok正名為Krung Thep Maha Nakhon，政府表示，外國人慣用的Bangkok仍會繼續使用，正名只是用在官方文件上。曼谷的泰文原名是全世界名稱最長的首都，Bangkok原先只是大曼谷的一個區域，2001年開始成為大曼谷區的英文名稱，但泰國人稱呼曼谷會用Krung Thep Maha Nakhon，更簡短的則稱Krung Thep。

★瑞士公投通過擴大限制菸草廣告 全面禁動物實驗案沒過

瑞士選民13日在公民投票中，同意禁止幾乎所有危害健康的菸草產品廣告，收緊瑞士惡名昭彰的寬鬆菸草法，菸商將不得在報紙、戲院、網路、活動上刊廣告，因反菸人士認為會鼓勵年輕人吸菸。此外，有79%選民反對全面禁止所有動物試驗，僅21%贊成。所有政黨、國會和政府也都反對這項倡議，認為全面禁止動物試驗做得太過頭，恐對醫學研究產生嚴重後果。

★美國佛州議會通過法案禁懷孕15週後墮胎 孕婦手術管道可能限縮

美國佛羅里達州眾議會16日通過禁止懷孕15週後墮胎的法案，將交由州參議會審議，最高法院正考量是否合憲。法案規定，僅在孕婦有性命之虞或「不可逆的身體損傷」風險，或胚胎出現致命的異常發展時，才可不受懷孕15週後禁止墮胎的限制，連性侵、亂倫導致的懷孕也不能例外。過往許多孕婦不惜長途跋涉到佛州墮胎，因為相鄰數州的墮胎法令都比佛州嚴格，法案若生效，將大幅限制女性在美國東南地區接受晚期墮胎手術的管道。

國內新聞

★檢疫縮為10天 陳時中：評估疫苗覆蓋率等3關鍵 最快3月中上路

指揮官陳時中14日表示，入境檢疫新制上路需評估3大關鍵，其中一項是國內1至3劑疫苗覆蓋率，尤其第3劑達5成以上是訂定目標。（中央社檔案照片）

中央流行疫情指揮中心14日宣布，入境檢疫確定縮短為10天，以自宅或親友住所1人1戶為原則，如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。指揮官陳時中表示，入境檢疫新制上路需評估3大關鍵，首先是本土疫情須維持穩定可控；再者，是國內1至3劑疫苗覆蓋率；最後是需有完備配套措施，盼3月中旬前上路。

★IC設計訂單能見度高 第1季可望淡季不淡

半導體業今年銷售金額可望再成長逾1成，晶圓代工產能持續供不應求，IC設計廠接單暢旺，訂單能見度高，聯發科、聯詠及盛群等多家廠商第1季營運表現可望淡季不淡。

★台灣印度共同成功開發衛星 專家盼深化強項合作

由台灣、印度與美國多所高等學府共同研發的立方衛星INSPIRESat-1 14日在印度發射成功。（圖取自印度太空研究組織網頁isro.gov.in）

由台灣、印度等多所高等學府共同研發的立方衛星INSPIRESat-1，14日在印度發射成功，此計畫的台灣及印度負責人盼望未來能繼續深化在太空科學領域的強項合作。

★高端疫苗獲8國家認可 台灣擬規劃疫苗人道救援

高端COVID-19疫苗14日獲得巴拉圭政府EUA，指揮中心指揮官陳時中表示，目前全球共8國承認高端疫苗，台灣剩餘300萬劑除供國內使用，也會規劃作人道救援。

★半導體人力缺口達3.4萬人 創7年新高

半導體人才荒，104人力銀行14日調查指出，全球晶片短缺導致去年第4季半導體人力缺口平均每月達3.4萬，創7年新高，而想進入半導體業的求職者，平均可分到3.7份工作，則是3年來新高，顯見半導體需才孔急。

★莫德納擴大亞洲業務 宣布將設台灣子公司

美國生技公司莫德納15日宣布將擴大它在亞洲的商業網絡，並在台灣、香港、馬來西亞和新加坡新增4家子公司。（中央社檔案照片）

美國生技公司莫德納（Moderna）15日宣布將擴大它在亞洲的商業網絡，並在台灣、香港、馬來西亞和新加坡新增4家子公司，拓展亞洲醫療市場。

★國銀2021年對中小企業放款近9千億 創歷年次高

本國銀行力挺中小企業，2021年全年對中小企業新增放款新台幣8762.93億元，創歷年次高，年度新增放款目標達成率292.09％，逼近3倍；新增放款前5大全為公股行庫。

★桃機舉債3月破百億 交通部協助增資

受到COVID-19疫情影響，桃園機場近年陸續舉債，目前已借款新台幣70多億元，預計3月就會累積借款100億元。交通部長王國材表示，會協助增資，並請桃機公司提出增資計畫。

★薪水追不上物價 110年實質經常性薪資5年首見負成長

主計總處17日發布110年全年受僱員工薪資統計，儘管去年經濟成長率高達6.28％、相當亮眼，但物價上漲存在壓力，使得全年實質經常性薪資落入負成長、年減0.04％，也是5年來首次實質經常性薪資「倒退嚕」。

★台日經貿會議落幕 日釋恢復經濟夥伴委員會善意

台灣解禁福島食品後，暫停8年的台日經濟夥伴委員會（EPC）可望重啟。台日關係協會會長邱義仁18日表示，日本台灣交流協會會長大橋光夫主動提出希望舉行第3次EPC，是非常重要、有意義的事。