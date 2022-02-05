0130-0205一週大事

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一週大事關注焦點：北京冬奧開幕／美軍擊斃伊斯蘭國首腦／北韓試射飛彈／土耳其通膨／Meta股價大跌／本土疫情／新竹地震／台灣女足拚世界盃門票

國際新聞

★北京冬奧疫情下登場 蒲亭習近平會談籲北約停止擴張

北京冬季奧運4日晚間開幕，雖然場子在會前就因疫情攪局、中國與西方關係冰凍而冷下來，部分民眾也因經歷過2008北京奧運而沒那麼興奮，北京仍盡全力在嚴寒和防疫措施下慶祝一番。此外，俄羅斯總統蒲亭也抵達北京出席冬奧開幕式，並在活動前會晤中國國家主席習近平，雙方在聯合聲明中呼籲北大西洋公約組織停止擴張，同時莫斯科表示，完全支持北京當局對台灣的立場，並且反對任何形式的台獨。俄方還稱雙方可能簽署包括天然氣協議在內至少15項協議，要幫助這兩大經濟體對抗經濟制裁。專家認為，中俄雙方都把北京冬奧視為進一步攜手的機會，共同抵禦對北京冬奧發起外交抵制的西方國家與其他敵手。

★美俄外長磋商烏克蘭危機未獲突破 華府要國民勿前往白俄

聯合國安理會1月31日針對俄羅斯在俄烏邊境增兵展開討論，俄國指控西方升高烏克蘭緊張局勢，美國駐聯合國大使回嗆俄方行為是數十年來歐洲「最大軍事動員」，並說來自俄國的網攻和假消息數量都在增多。雙方在安理會互嗆後，美俄外交首長以電話磋商當前危機，美國國務卿布林肯要求俄國立即從烏克蘭邊界撤軍，俄國外長拉夫羅夫則說，華府已準備好討論莫斯科的安全疑慮。美方認為這次會談未達成突破或協議，華府也未看到任何可能降溫的跡象。美國國務院已下令政府員工眷屬撤離白俄羅斯，並警告民眾勿前往白俄旅行。在各界擔憂俄羅斯入侵烏克蘭之際，約2000名美軍4日啟程，這是最新一批派駐到歐洲、增援北約部隊的美軍隊伍。

★美軍敘利亞行動擊斃伊斯蘭國首腦哈希米 戰機掩護直升機激戰3小時

美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。（安納杜魯新聞社）

美國總統拜登3日表示，伊斯蘭國的領導人哈希米在美國對敘利亞發動的突襲行動中「被從戰場中剷除」。美軍高層官員表示，美國特殊部隊在敘利亞西北部發動夜間空降突襲，哈希米自爆身亡。且引爆的炸彈同時殺死了他自己的家人，當中有婦女和孩童。路透社報導，敘利亞救難人員表示，這場行動造成至少13人喪命，包括6名孩童與4名婦女。不過沒有美軍在這次行動中受傷。獨立新聞媒體「中東之眼」引述當地救援團隊報導，這項行動於當地時間凌晨零時40分左右展開，激烈衝突持續了大約3個小時。

★北韓一個月內第7度試射 威力2017年以來最強

北韓1月30日試射的飛彈可能是自2017年以來威力最強大的一枚，這也是北韓1個月內第7次發射飛彈。南韓軍方警告，下一次可能是核試驗與長程彈道飛彈測試。隨著與美國的和平談判陷入僵局，北韓益發強化領導人金正恩要讓武裝部隊現代化的誓言，儘管受到國際制裁，仍要展現平壤的軍事實力。

★日韓單日新增確診創新高 世衛：防疫鬆綁為時過早

丹麥症狀較輕微的Omicron確診病例數持續飆新高，但1日宣布解除境內所有COVID-19防疫限制措施，成為歐盟會員國首例。另一方面，日本疫情急速擴大，3日新增確診病例首度突破10萬例大關，4日確診死亡人數101人，是自去年6月3日以來再度出現確診死亡人數逾100人。韓國截至5日確診人數創下3萬6362例新高紀錄，不僅是首次突破3萬例，更較前一天一口氣增加近萬例，擴散速度超乎預期。世界衛生組織表示，高傳染力的Omicron亞型變異株BA.2已出現在全球57國。由於有研究顯示BA.2可能比原始Omicron更具傳染力，世衛警告，放寬防疫措施還言之過早。

★憂錯失先機 越南擬3月底全面開放國際旅遊

圖為河內內排國際機場。（中央社檔案照片）

越南去年因「鎖國防疫」導致外國旅客入境人次暴減96%。目前在疫苗護照架構下，7個省市以旅遊泡泡方式接待國際旅客，入境者須參與特定行程並完成相關隔離檢疫規定，但3個月累計約8500名旅客中，有半數是前往探親而非旅遊。11家航空公司與旅行社向政府請願儘快全面對外國旅客開放，主管單位則支持於3月31日開放國際旅遊。

★土耳其通膨48%創20年新高 糧食飆漲55%

土耳其1月通貨膨脹率高達48.69%，創自2002年4月以來新高，其中糧食價格飆漲55.61%。圖為安卡拉巿一家換匯所。（中央社檔案照片）

土耳其統計局公布1月通貨膨脹率高達48.69%，是2002年4月以來最高紀錄，其中糧食價格飆漲55.61%。土耳其總統艾爾段抨擊高借貸成本對企業造成挑戰、阻礙經濟增長。儘管通膨飆升，在他的指示下，央行自2021年9月起累計調降基準利率5個百分點，導致里拉匯價崩跌，推升進口品、燃料價格走升，進一步造成百物皆漲，使這個擁有近8400萬人口的國家民眾購買力大幅下滑。（看完整報導）

★英相強生封城期間開趴等風暴未歇 1天內4幕僚相繼請辭

英國首相強生深陷危及職位的醜聞，在他試圖重整政府之際，4名幕僚3日相繼請辭。（圖取自facebook.com/borisjohnson）

英國首相強生位於唐寧街的辦公室和官邸在COVID-19疫情防疫封鎖期間接連舉辦有酒精助興的派對，消息一出引起公憤，強生所屬的保守黨內部已有憤怒的國會議員要求針對強生在唐寧街的運作進行徹底檢討，也有部分議員已要求強生下台。此外，強生日前為了一名惡名昭彰的戀童癖患者發表煽動性的言論也引發爭議，在他試圖重整政府之際，他最親密的4名幕僚3日相繼請辭，不過是否能平息危機仍有待觀察。

★Meta蒸發逾5.5兆 創美企單日市值最大跌幅

社群網站臉書的母公司Meta去年第4季財報不佳，導致股價3日暴跌26%，公司市值蒸發超過2000億美元（約新台幣5.5兆元），創下美國企業市值單日最大跌幅。這也拖累科技股那斯達克指數重挫3.74%，美股三大指數3日收盤時全都下跌。Meta執行長祖克柏的淨資產也因此蒸發290億美元。

★「黃金氫」成本低零排放 澳洲南部多家企業開採中

媒體報導，澳洲南部蘊藏豐富「黃金氫」（gold hydrogen），已出現一股「新淘金熱」。澳洲多家企業試圖搶占開採先機，計劃在南澳州約30萬平方公里的範圍內開採這種可成為零排放能源的天然氫氣。

國內新聞

★2月5日本土新增40例 境外移入32例

中央流行疫情指揮中心5日宣布，國內新增72例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為40例本土病例、境外移入32例，沒有死亡個案。

★全家旗下物流公司爆群聚 部分預購商品延遲出貨

桃園3日新增7例COVID-19本土個案，包含2名全家便利商店子公司日翊物流員工與家人；全家表示，大溪倉已全面暫停物流作業，部分預購商品在春節期間將有延遲狀況，請消費者見諒。

★泰國入境免檢疫救經濟 陳時中：台灣將逐步檢視

泰國日前宣布完整接種COVID-19疫苗的旅客入境免檢疫，指揮中心指揮官陳時中4日說，綜觀國內外疫情，國際疫情仍然緊張，台灣縮短入境檢疫勢在必行，但不會像泰國一次全開而是逐步檢視。

★新竹10連震後又2震 氣象局關注頻率和規模

新竹縣峨眉鄉4日發生10次地震，5日接近中午時又有2次地震。氣象局地震中心主任陳國昌表示，屬同一「群震」，會持續關注頻率和規模是否有增加趨勢。

★黃郁婷穿中國隊服爭議 體育署提醒要有敏感度

台灣競速滑冰選手黃郁婷因在練習影片身穿中國隊服引發爭議，黃郁婷對此做出回應並下架影片。（圖取自facebook.com/uting.huang.hope）

台灣競速滑冰選手黃郁婷因為在練習影片身穿中國隊服引發爭議，黃郁婷對此做出回應並下架影片，體育署副署長林哲宏表示，已經特別提醒選手要有這方面的敏感度，須特別注意。

★北京冬奧代表團進場 中媒稱中國台北NHK稱台灣

2022年北京冬季奧運4日舉行開幕式，台灣代表團排在第11位進場，並由競速滑冰女將黃郁婷（後左）與男子划雪選手何秉睿（後右）擔任掌旗官。（美聯社）

2022年北京冬季奧運4日晚間舉行開幕式，台灣代表團進場時，現場大會廣播介紹為「中華台北」，不過中國官媒中央電視台轉播時則稱「中國台北」，日本NHK轉播時直稱台灣。

★台灣女足3比0贏泰國 6日踢和越南就進世界盃

亞洲盃女足附加賽，台灣隊4日迎戰泰國隊，蘇育萱單場獨進兩球，成為台灣隊以3比0擊敗泰國隊的頭號功臣。（中華民國足球協會提供）中央社記者吳協昌台北傳真 111年2月4日

台灣女足在亞洲盃8強戰敗給菲律賓後，須與泰國、越南進行附加賽，附加賽第一名可直接獲得2023年世界盃門票。在4日對泰國的比賽中，21歲的蘇育萱在上、下半場各進一球，加上陳英惠在下半場傷停時間以自由球破網，最後以3比0勝出。台灣接著將在6日迎戰越南，由於稍早越南在附加賽中以2比0勝泰國，因此台灣女足只要踢和就能拿下睽違32年的世界盃女足賽資格。不過與此同時，台灣隊傳出有7名隊員感染COVID-19。總統府對此表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌商議後，朝包機或醫療專機方向專案辦理，讓代表隊完賽後安全順利回到台灣。