0116-0122一週大事

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白俄羅斯18日表示，俄羅斯部隊已開始抵達境內，準備展開軍事演習。圖為俄羅斯軍人。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

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一週大事關注焦點：俄羅斯白俄羅斯聯合軍演／美日領袖視訊會談／印尼遷都／葉門監獄遭空襲／國內疫苗護照啟用／NCC准許鏡電視申設／空軍尋獲失事F-16V黑盒子

國際新聞

★烏克蘭邊界情勢緊張 俄羅斯白俄羅斯聯合軍演

白俄羅斯18日表示，俄羅斯部隊已開始抵達境內，準備展開軍事演習。美國擔心這可能會導致俄方在白俄羅斯境內長久駐軍，並將核武引入部署。立陶宛國防部長19日表示，俄羅斯與白俄羅斯進行兩國當局所謂的聯合軍事演習，對北約成員國立陶宛而言，構成「直接威脅」，恐促使華府調派更多軍隊駐紮本地區。

★美日領袖重視台海和平穩定 同意成立經濟版2加2會談

美國總統拜登（右）與日本首相岸田文雄21日晚間視訊會談，兩人強調台灣海峽和平穩定的重要性，並同意成立部長級的經濟版「2加2會談」。（圖取自facebook.com/POTUS）

美國總統拜登與日本首相岸田文雄21日舉行約80分鐘的視訊會談，會談內容提到，兩人強調台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決。並同意成立部長級的日美經濟政策協議委員會（經濟版的2加2會談），將根據建構具競爭及韌性回復能力的日美夥伴關係等，擴大並深化日美經濟合作及交流。

★北韓重新檢視與美關係 擬重啟核試、射洲際飛彈

北韓官媒20日報導，勞動黨召開第8屆中央委員會第6次政治局會議，北韓領導人金正恩親自參與這次會議，會中決議相關部門應盡快重新檢視由北韓主動採取的與美建立互信措施，考慮是否重啟包括核試驗、發射洲際飛彈等目前中斷的活動。

★印尼新首都命名努山塔拉 預計2024年開始遷都

印尼官員18日宣布，國會已批准法案，準備自2024年起將首都從雅加達遷至婆羅洲東加里曼丹省。（中央社製圖）

印尼官員18日宣布，國會已批准法案，準備自2024年起將首都從雅加達遷至婆羅洲東加里曼丹省，新首都將被命名為「努山塔拉」，距離雅加達約2000公里。新首都位於婆羅洲東加里曼丹省兩縣境內，具有天災風險低、位處印尼群島中心等優勢。

★東加火山噴發引發海嘯釀3死 檬果島村莊全毀

南太平洋島國東加15日歷經海底火山噴發後，官方18日首度更新災損資訊，證實3人罹難、大量民宅毀損，其中檬果島（Mango）村莊全毀，當局也已開始疏散若干偏遠島嶼的居民，紐西蘭、澳洲、日本等國皆表示會盡快提供協助。雖然東加主要機場富阿阿莫圖國際機場並未受損，但厚厚的火山灰影響機場運作，阻礙國際救援工作。

★喬科維奇簽證遭撤上訴吞敗 球王無緣出賽澳網 爭第10冠夢碎

喬科維奇（前）針對簽證再遭撤一案提出上訴，澳洲合議庭16日裁決他敗訴。隨後，他證實自己將無緣出賽澳網，並表示會尊重裁決及離開澳洲。（圖取自twitter.com/DjokerNole）

網球世界球王喬科維奇針對簽證再遭撤一案提出上訴，澳洲合議庭16日裁決他敗訴。喬科維奇說，他對裁決結果感到非常失望，但他會尊重法院決定。喬科維奇是去年澳網男子單打冠軍，也是本屆第一種子球員，意圖爭取個人第21座大滿冠獎盃，無奈堅持不打疫苗，且行事高調，引發不少爭議，最終付出代價。

★泰國豬價狂飆翻倍 嚴查囤積禁豬肉出口3個月

泰國豬肉價格飆漲，今年1月初生鮮市場豬肉價格每公斤來到210至250泰銖（約新台幣176元至210元）之間，漲了1倍以上。泰國官方祭出多項措施，包括禁止豬肉出口3個月以及清查是否有人不法囤積豬肉，希望抑制豬價。總理帕拉育下令要求相關單位定期回報豬肉產量和消費量。

★沙烏地為首聯軍空襲葉門監獄 至少70人喪生

葉門動亂加劇，一座監獄21日遭遇空襲至少造成70人死亡，同時奪走3名孩童生命；然而以沙烏地為首的聯軍則是否認發動此次攻擊。另外，聯合國秘書長古特瑞斯發表聲明譴責，美國國務院則是重申美國協助波灣盟國改善防禦的承諾。

★北京冬奧因疫情確定不賣門票 改讓特定觀眾進場觀賽

北京15日發現一例COVID-19病毒變異株Omicron的本土確診病例，北京冬奧組委鑒於疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，為保障涉奧人員和觀眾的健康安全，決定改變原定的售票政策，不公開銷售門票，而是組織特定觀眾現場觀賽。

★奧地利2月起成人強制接種疫苗 違者最高可罰11萬元

奧地利總理內哈默（中）16日宣布將立法強制成年民眾接種COVID-19疫苗。（BKA/Christopher Dunker提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年1月17日

奧地利2月將實施爭議多時的強制接種法，成為第一個實施強制接種COVID-19疫苗的歐盟國家。新法上路後，全國18歲以上成年人，除了孕婦、因過敏、器官移植等健康理由不能接種、以及確診康復6個月內的人以外，都必須接種COVID-19疫苗，違者將面臨高額罰款。

國內新聞

★高雄疫情傳播快、桃園亞旭暴露久 陳時中：社區傳染2大威脅

陳時中表示，桃園亞旭電腦廠、高雄港爆發的COVID-19群聚疫情是社區傳染2大威脅。（中央社製圖）

國內COVID-19疫情南北兩頭燒，22日新增82例本土病例，包括桃園亞旭電腦廠64例、高雄港及衍生相關有15例，另有亞東醫院染疫護理師丈夫、居服員照顧者家庭、桃園就醫採檢確診等各1人。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前看來高雄疫情傳播很快，但桃園暴露時間更久，是社區傳染2大威脅。

★賴清德任特使出訪宏都拉斯 蔡總統交付3任務

中美洲友邦宏都拉斯新任總統卡斯楚27日就職，總統蔡英文指派副總統賴清德擔任總統特使出席卡斯楚就職典禮，駐美代表蕭美琴將隨行。訪團25日啟程，1月30日返國。蔡總統交付訪團深化邦誼、深化合作、深化民主台灣的國際參與3個任務。

★空軍尋獲失事F-16V黑盒子 送鑑定釐清事故原因

空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海，黑盒子17日晚間尋獲，將送交專業單位鑑定釐清事故原因。（中央社製圖）

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日墜海後，空軍在17日晚間尋獲黑盒子，後續將送交專業單位鑑定，以釐清原因，同時成立專案調查委員會，邀集運安會、專家及學者參與，查明失事肇因。空軍也指出，感謝各界對此事件關心及協助，敵情雖然嚴峻，但空軍擔負第一線空防未曾鬆懈，戮力在戰備執行與飛行安全兼顧原則下達成任務。

★原住民身分釋憲案 憲法法庭開庭言詞辯論

憲法法庭就原住民身分法釋憲案召開言詞辯論，律師吳欣陽與妻子、具太魯閣族身分的副教授鄭川如出庭，為女兒吳若韶爭取原住民身分，認為相關規定違憲。原民會則主張合憲。

★避免產業受影響 經部公告停止輸入中國冷凍釋迦

經濟部國際貿易局公告，依據「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」第8條第2項，即日起停止輸入中國大陸製的冷凍釋迦。台東鳳梨釋迦受到中國大陸禁止進口影響，產量嚴重過剩，業者苦不堪言。大陸委員會發言人邱垂正表示，為緩解業者壓力，政府積極輔導外銷，因應冷凍釋迦新增專屬貨品分類號列，才有禁止進口公告，但這不是針對中國大陸的反制措施。

★國內疫苗護照21日啟用 打2劑才可進八大行業消費 餐飲業不強制要求

指揮中心宣布國內版疫苗護照21日啟用。（中央社檔案照片）

國內疫苗護照21日啟用，指揮中心開第一槍要求打完2劑疫苗者才可到八大行業消費，其他行業也可評估跟進，但考量餐飲是必要消費，暫不認為餐飲業須強制要求。

★台灣史上第1次 112全中運允跨性別選手參賽

台灣跨性別平權跨出一大步，高中體總官網日前公告，自112年全中運起，將開放跨性別及雙性人運動員「跨組別」參賽，這也是台灣體育史上，首次明訂開放跨性別運動員參賽。

★NCC准許鏡電視申設 防敵對勢力滲透首祭廢止權

國家通訊傳播委員會（NCC）19日附款通過鏡電視新聞台申請案，讓鏡電視在耗時2年多後，成為近10年首個新申設過關的新聞台。鏡電視表示，將全力以赴並依計畫書打造電視新聞內容。中央社記者郭日曉攝 111年1月19日

歷經2年多審查期，NCC 19日核准鏡電視申設案，為睽違近10年再度有新加入的新聞台，不過NCC附帶高達14項廢止條款，一旦中資直接、間接投資或敵對勢力滲透，NCC將祭出廢止權，這也是頻道申設案首次提出。

★城中城大火46死 黃格格殺人罪起訴遭求處極刑

高雄市城中城大火釀46死，雄檢偵結後研判涉案女子黃格格吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用淨香灰燼倒在沙發釀災，21日依殺人、公共危險罪起訴，建請法官求處極刑。

★2021年桃機旅客量90.9萬人次 史上最低

COVID-19疫情重創航空業，桃園國際機場統計去年旅客量90.9萬人次，是桃園機場營運近43年來最少紀錄。桃機公司觀察國際航空旅運趨勢，在變種病毒持續威脅下，預估2022年運量保守估計為2019年的3%、約150萬人次。