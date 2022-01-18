印尼新首都命名努山塔拉 預計2024年開始遷都

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印尼官員18日宣布，國會已批准法案，準備自2024年起將首都從雅加達遷至婆羅洲東加里曼丹省。（中央社製圖）

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（中央社雅加達18日綜合外電報導）印尼官員今天宣布，國會已批准法案，準備自2024年起將首都從雅加達遷至婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）一塊熱帶雨林覆蓋的地區，新首都將被命名為「努山塔拉」（Nusantara），距離雅加達約2000公里。

這項新首都法為總統佐科威（Joko Widodo）先前提出雄心勃勃、總計耗費320億美元的遷都大計提供了法律框架，並擬出興建新都的經費來源與治理方式。

佐科威昨天表示，新首都將是一個「離任何目的地都很近的地方，人們可以騎自行車或步行移動，因為那裡將是零排放地區。」

他在印尼當地大學發表演說時強調，新首都「不僅會有政府辦公室，我們還希望建立一個新的智慧大都會，廣吸全球人才，並成為創新中心。」

遷都法案在國會過關後，國家發展計劃部長蘇哈索（Suharso Monoarfa）指出，「新首都不僅具有中樞功能，同時也是國家身分象徵，而且是新的經濟發展中心。」

印尼預計自2024年開始分階段遷都。蘇哈索說，新首都將被稱為「努山塔拉」（爪哇語意為印尼群島）。該地點位於婆羅洲東加里曼丹省兩縣境內，具有天災風險低、位處印尼群島中心等優勢。

印尼現在的首都、繁華的雅加達擁有1000萬人口，長期飽受交通雍塞、洪水、空汙等問題所苦。過往曾有多任總統提出遷都，但這是相關法案首度獲國會通過。

佐科威早於2019年就首次宣布遷都計畫，此後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，計畫時程被迫延後。

根據這個東南亞最大經濟體的規劃，新首都將是一個低碳的「超級中樞」，支持製藥、健康和科技產業發展，並可促進爪哇島以外地區的永續成長。

批評人士則認為，遷都法案僅經有限的公眾諮詢和環境評估，就倉促過關。

這項法案的特別委員會副主席薩安（Saan Mustofa）昨天表示，新首都將由位階相當於部長的首長負責領導。

當地媒體報導，目前可能的首長人選包括前研究科技部部長班邦（Bambang Brodjonegoro），以及前雅加達省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110118