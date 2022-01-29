0123-0129一週大事

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俄羅斯和烏克蘭特使26日在巴黎會談期間，對烏東達成了停火協議，並約定2週後在柏林再度會談。圖為俄羅斯軍隊。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

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一週大事關注焦點：俄烏同意烏東停戰／聯準會暗示3月升息／布吉納法索政變／土耳其暴雪／賴清德賀錦麗寒暄／酒駕修法／星展銀買下花旗消金／輝瑞口服藥到貨

國際新聞

★北約美國將派兵艦部署東歐 俄羅斯烏克蘭同意維持烏東停戰

俄羅斯與烏克蘭情勢緊張，北大西洋公約組織24日表示正調動更多部隊與機艦到東歐，拜登政府也下令8500名美軍待命部署歐洲，同時對烏克蘭的第3批軍援已運抵基輔。德國、法國、俄羅斯和烏克蘭26日召開會談，俄烏同意烏克蘭東部衝突維持停戰，待2月再進行下一輪談判。

★美國聯準會暗示3月升息 鮑爾預計今年通膨下降

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾26日表示準備於3月升息，這將是自COVID-19疫情爆發後利率調降至零以來首度升息，雖然未提及升息幅度與次數，但投資人將預期次數上修為5次，且專家示警可能一口氣升息2碼。鮑爾同時預估通膨將於今年下降。

★布吉納法索爆政變總統遭罷黜 軍頭籲國際援助

布吉納法索發生政變，新上台的軍政府領袖達米巴（圖）中校27日首度發表全國電視談話，呼籲國際援助。（圖取自twitter.com/ColonelDamiba）

西非國家布吉納法索爆發軍事政變，軍方24日宣布罷黜總統卡波雷，並中止憲法、解散政府和國會，同時關閉國界。卡波雷2020年當選連任後，因沒有遏止伊斯蘭極端聖戰組織在國內製造動亂，引發民怨，目前據稱被軍方軟禁。新上台的軍頭達米巴中校發表全國電視談話，呼籲國際援助與支持，並承諾會在適當時機恢復憲政秩序。

★塔利班掌權後首度赴西方會談 阿富汗女性有望重返校園

挪威邀塔利班政府商談阿富汗人權事宜，代表團22日抵達奧斯陸。（圖取自twitter.com/QaharBalkhi）

塔利班獲挪威政府邀請，22日抵達奧斯陸參加對談，為掌權後首度出訪西方國家。會議25日落幕，西方國家要求塔利班保護人權，以此作為國際援助的條件。塔利班承諾將開放阿富汗全國女性接受各級教育，預計最快3月就能重回校園。

★法國通過新法 正式禁止性傾向扭轉治療

法國國會25日二讀通過新法，正式禁止企圖讓同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒（LGBTQ）族群轉為異性戀的「性傾向扭轉治療」，從事相關治療行為者最高可判處2年徒刑與3萬歐元罰款。總統馬克宏也為通過法案表達慶賀，「讓我們以此自豪，因為做自己不是犯罪」。

★土耳其暴雪馬路變汽車墳場 地中海度假勝地30年來首飄雪

伊斯坦堡遭暴雪侵襲，由於積雪太高，數以千計駕駛棄車躲避大雪，馬路一夕間變成「汽車墳場」。（安納杜魯新聞社）

土耳其近日遭暴雪侵襲，第一大城伊斯坦堡部分地區兩天內積雪達80公分，歐洲岸道路24日起有數千名駕駛棄車躲避大雪，馬路變「汽車墳場」，也有人受困車內逾30小時，沒有食物和飲水且油料耗盡。連全年溫暖的地中海和愛琴海度假勝地也都罕見降雪，為近30年首見。

★放下33年來「藍鑽石恩怨」 泰國總理應邀訪問沙烏地阿拉伯

泰國總理帕拉育25日出訪沙烏地阿拉伯，這是兩國關係自33年前的藍鑽石事件觸礁後，首度有高層官員對話。藍鑽石事件發生於1989年，一名在沙國王宮工作的泰國清潔工偷了價值約2000萬美元的珠寶，沙國因此降低和泰國的外交層級。學者分析，沙國王子穆罕默德．沙爾曼此次邀訪，為兩國關係邁向正常化的信號。

★日本確診數飆升被匡列者暴增 隔離時間將縮短避免社會停擺

日本疫情嚴峻，28日單日確診數首度逾8萬例，再創新高。因染疫人數飆升，導致密切接觸者數量暴增，要維持行政機構與金融機關等正常運作趨於困難，首相岸田文雄表示，為維持社會經濟活動運作，密切接觸者隔離10天的規定，將縮短到7天。另外，香港近期疫情升溫，27日增164例確診，創第5波疫情爆發以來新高，當局指社區可能有數十條隱形傳播鏈。

★韓國大選兩強電視辯論被禁播 4方辯論敲定2/3登場

韓國總統大選將於3月9日舉行，韓國3大電視台原預計安排目前民調支持度最高的共同民主黨候選人李在明，及國民力量黨候選人尹錫悅進行電視辯論，但遭民調落後的2陣營告上法院，以電視辯論曝光率高、對選情影響大為由，要求禁播，獲法院同意受理。民意調查排名前4的候選人最終敲定2月3日共同參與電視辯論。

★北韓本月6度射彈金正恩視察軍工廠 專家分析：開發新作戰能力

南韓軍方表示，北韓27日朝東部海域發射2枚短程彈道飛彈，是本月第6度試射。圖為北韓18日試射飛彈。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

南韓軍方表示，北韓27日發射2枚短程彈道飛彈。平壤5日與11日試射據稱是極音速飛彈，14與17日也曾試射短程彈道飛彈，25日又射2枚疑為巡弋飛彈的彈種，這次則是本月第6度試射。專家指出，北韓一些特定試射意在開發新的作戰能力，特別是能躲避飛彈防禦系統。北韓28日證實，本週測試了升級後的長程巡弋飛彈和戰術導彈彈頭，且領導人金正恩親自視察重要軍工廠。

國內新聞

★出席兩岸兵推營 蔡英文：守住自由民主需要傳承接棒

民進黨主席蔡英文23日出席民進黨「兩岸及國際事務兵推營」結業式時指出，年輕人是國家未來的支柱，不論是守住自由民主的生活方式，還是各行各業的發展，都需要大家的傳承，一棒接一棒。

★蘇貞昌：盡力延緩Omicron傳播 戒慎不必恐懼

行政院長蘇貞昌25日說，Omicron傳播非常快速，但都是輕症、甚至無症狀，台灣也是這樣，呼籲民眾「戒慎不必恐懼」；政府會盡一切努力延緩傳播，也希望民眾盡快施打疫苗。

★動能強勁 110年工業、製造業生產指數雙創新高

經濟部統計處24日公布去年12月工業與製造業生產指數，分別為142.45、145.94，皆寫下新高紀錄。（中央社檔案照片）

經濟部統計處24日公布110年12月工業生產指數為142.45，年增9.98%，連23紅；其中，製造業指數為145.94，年增10.57%，同樣為連續23個月正成長。

★立院三讀 酒駕最重判3年、累犯公布姓名照片

立法院臨時會院會24日三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，把酒駕未肇事的刑責，從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑等，也明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實。

★陳時中：BNT加買約千萬劑 第三劑拚下月施打率5成

立委關注民間捐贈1500萬劑BNT疫苗若都到貨後是否繼續採購。衛生福利部長陳時中25日表示，衛福部前兩週跟BNT德國廠代表討論，採購量約落在1000萬劑。陳時中也說，希望第三劑施打率2月底達5成。

★賴清德訪宏都拉斯 與賀錦麗寒暄談及中美洲和移民問題

台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡蕬楚（Xiomara Castro）台北時間28日宣誓就職，成為宏國首位女總統。圖為副總統賴清德（右1）出席典禮時與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，右2）交談。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年1月28日

副總統賴清德25日以總統特使身分，搭乘專機啟程出席28日宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮，訂30日返回台灣；賴副總統將與美國副總統賀錦麗出席就職典禮，此為台美兩國副總統第一次在國際場合同台。賀錦麗表示，她與賴清德談及中美洲問題以及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。

★蔡總統致函教宗方濟各 響應2022年世界和平日文告

總統府26日說，總統蔡英文日前致函教宗方濟各，響應教宗2022年「世界和平日文告」；蔡總統提到，面對兩岸關係，不會冒進，但也不會在壓力下屈服。軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，兩岸解決分歧，必須透過平等對話。

★3200人份輝瑞口服藥到貨 台灣已備6種抗疫藥物

指揮中心27日宣布，首批約3200人份輝瑞口服藥中午到貨，是亞洲第2個取得藥物的國家。指揮官陳時中說，目前包括清冠一號在內，已有6種藥物可用，將持續採購確保多樣性。

★全用現金買花旗消金 星展銀搶扮台灣最大外商銀

星展集團28日宣布併購花旗在台消費金融業務。圖為星展銀行外觀。中央社記者張新偉攝 111年1月28日

花旗銀行台灣消金業務板塊確定由星展銀行拿下，28日花旗與星展銀雙雙透過重訊宣布喜事，花旗台灣董事會決議透過分割方式將消費金融業務出售予星展銀（台灣）。

★春節前什麼都貴 主計總處：年後物價壓力趨緩

家庭主婦趕在農曆春節來臨之前採買年貨，但發現豬肉、牛肉、乾貨什麼都貴，直呼吃不消。不過主計總處表示，物價在年後攀至高峰後，第2季物價漲幅就會趨緩；學者也點出3大因素，認為物價上漲已達「末升段」。