香港新增164例本土確診病例 創第5波疫情新高

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（中央社記者張謙香港27日電）香港今天新增164例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，數量創下本月初第5波疫情爆發以來的新高；香港當局指出，社區可能有數10條隱形傳播鏈。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，164例COVID-19新增確診案例中，116例為本土案例，其中有12例感染源頭不明；48例為境外移入案例。

衛生防護中心總監徐樂堅在會上說，近4天來，香港本地每天都有百宗以上確診案例，此前都是雙位數或以下。至今累積有30例確診案例找不到傳播源頭，反映出社會上可能有數10條隱形傳播鏈。

他指出，目前本地傳播的病毒主要是Omicron和Delta，兩者都出現傳播鏈，前者在葵涌邨及建築地盤傳播；後者在九龍彩雲邨長波樓爆發。長波樓最近兩天才湧現確診案例，至今累計有22名居民感染。

當局相信長波樓傳播鏈是由居民飼養的寵物倉鼠傳染所引起。衛生部門早前在倉鼠身上化驗出病毒，呼籲市民交出倉鼠執行「人道處理」，但有市民不理會政府的呼籲。

在記者會上，徐樂堅建議市民盡早接種疫苗，降低染疫死亡率。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110127