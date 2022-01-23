香港爆第5波疫情 專家：可能需2至3個月才受控

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（中央社台北23日電）香港爆發第五波COVID-19本土疫情，新界葵涌邨出現嚴重社區傳播。港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，第五波疫情仍在「爬升」中，可能需要兩、三個月才可控制疫情。

綜合港媒報導，袁國勇接受香港無線電視訪問時表示，葵涌邨爆發COVID-19本土疫情，病例以幾何級數上升，一、兩天內已有超過100例病例，預料社區會不停出現病例，今次疫情或需要兩、三個月時間才能受控。

葵涌邨共有16座，已有兩座大樓居民需要居家隔離。袁國勇表示，是否全部葵涌邨居民都要居家隔離，目前言之尚早。

至於是否應該維持「動態清零」政策，袁國勇表示，相信香港最終能夠清零，清零的目的是爭取時間推高疫苗接種率，以便與中國大陸全面通關。

袁國勇曾經表示，COVID-19變異病毒株Omicron傳播力強，建議市民可戴兩個外科用口罩。但特首林鄭月娥22日在記者會上沒有戴口罩。袁國勇表示，作為專家或領袖一定要以身作則。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110123