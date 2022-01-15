0109-0115一週大事

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一週大事關注焦點：喬科維奇簽證二度遭撤／北韓試射飛彈／英相強生開趴爭議／天津疫情恐波及北京冬奧／補選及罷免／人口連兩年負成長／林姿妙涉貪污洗錢／F-16V墜海

國際新聞

★喬科維奇簽證二度遭澳洲撤銷 若法律戰敗北3年不得申請

澳洲當局13日再次取消澳網男單頭號種子喬科維奇的簽證，澳洲移民部長表示，基於公眾健康而撤銷喬科維奇的簽證，符合公眾利益。喬科維奇隨即以澳洲移民部決定「不理性」為由，提出上訴，盼以此捍衛他17日出戰澳網的權利；但若失敗，3年內他將不得申請澳洲簽證，這表示已經34歲的喬科維奇很可能將無法再次於澳網稱王。

★北韓10天內3度試射飛彈 美國譴責威脅區域安全呼籲對話

北韓14日在射擊演習中試射鐵路機動飛彈。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

北韓14日在射擊演習中試射鐵路機動飛彈，這是北韓今年第3度發射彈道飛彈，測試武器步伐異常快速。官媒稱前兩次在5日和11日試射「極音速飛彈」，這種高速的飛彈能在發射後機動飛行。美國政府譴責北韓最新發射彈道飛彈的行動，表示這對北韓鄰近國家和國際社會皆構成威脅。南韓總統府青瓦台對北韓行為表達強烈遺憾，強調連續試射飛彈並無助穩定朝鮮半島情勢，呼籲北韓回應對話。

★俄對美保證不入侵烏克蘭 隔日在烏邊境實彈演習

俄羅斯與美國10日在瑞士日內瓦舉行會談，俄羅斯稱並不打算入侵烏克蘭。不過，俄羅斯11日在烏克蘭邊界進行實彈演習，美國表示這與華府希望看到的局勢緩解「明顯背道而馳」。另外，烏克蘭14日遭到大規模網路攻擊，駭客警告烏克蘭民眾「要做好最壞打算」，北大西洋公約組織（NATO）隨後宣布打算加深與烏克蘭的網路合作。

★英相強生被爆封城期間開趴 黨內同僚及百姓怒喊下台

英國「衛報」去年12月刊登首相強生與10多人於2020年封城期間，在唐寧街官邸飲酒開趴照片。（圖取自衛報網頁theguardian.com）

英國媒體曝光防疫封城期間，首相強生的私人秘書號召在官邸開趴飲酒作樂，引發眾怒要他下台，連自家保守黨議員也呼籲他別戀棧。強生12日為了曾出席一場在首相官邸花園舉辦、違反防疫規定的派對，表達「由衷歉意」，但他拒絕下台。強生14日再被爆出幕僚違反封城規定在唐寧街舉辦派對，時間竟然是在英國女王伊麗莎白二世夫婿菲立普親王葬禮前夕，強生辦公室為此向女王致歉。

★紐約公寓大火19死32命危 疑電暖氣故障釀禍

紐約市布朗克斯一棟公寓9日大火，出動約200名消防員到場灌救。（美聯社）

美國紐約市布朗克斯區一棟19樓公寓9日發生大火，冒出陣陣濃煙，造成19死數十傷，初判起火原因是一電暖器故障所致，死傷主要是吸入濃煙造成。市長亞當斯表示，這是紐約市史上最嚴重的火災之一。台灣消防署提醒，高樓火災逃生應使用樓梯，勿搭電梯避難。

★歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅

法國接掌歐盟理事會輪值主席國後的首次非正式會議，13、14日於布勒斯特登場。議題聚焦俄羅斯、非洲、中國等，並研討歐盟首部防禦白皮書「戰略羅盤」，以統一外交防禦陣線。文件羅列歐盟面臨的新挑戰並檢視應對方式，包括讓歐盟在危機時刻得以快速動員並部署5000人部隊、辨認與分類威脅等級，或者強化軍工業合作的途徑等。

★日本單日新增逾2萬例 天津Omicron疫情為北京冬奧籠罩陰影

中國天津市發生COVID-19變異株Omicron本土傳播疫情，外媒認為，天津市疫情將對北京冬奧構成威脅。圖為天津民眾排隊採檢。（中新社）

時隔約4個半月，日本全境14日單日新增再逾2萬例，且從逾萬例到破2萬例僅花2天，整體疫情急速擴散。中國天津市8日爆發Omicron本土疫情後，連續幾天出現新增病例，感染來源尚未查明。天津距離即將在2月初舉辦冬季奧運的北京市不到150公里，紐約時報指出，許多通勤者搭乘約30分鐘的高鐵往返於兩座城市間，天津疫情爆發引發北京官員擔憂，已開始努力確保病毒不會突破北京冬奧嚴格的防疫措施。

★法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月

法國曾禁止有過性行為的男同志捐血，近年修改為男同志能捐血，但須禁慾4個月。這樣的差別待遇是由於當時醫學認為，男同志感染愛滋病風險過高。如今法國同性平權再次取得重大進展。衛生部11日簽署新法令，宣布自3月中起，同性戀族群的捐血標準將與異性戀相同，不再需要4個月的禁慾期，終結以性傾向作為捐血標準的歧視。

★英國安德魯王子捲性侵醜聞 遭拔王室頭銜與軍階

英國安德魯王子捲入性侵醜聞，王室13日拔除其軍階。（圖取自facebook.com/hrhthedukeofyork）

美國女子朱弗里先前在美國曼哈頓聯邦法院提出民事訴訟，指控英國安德魯王子在2001年對她性侵，當時她未滿18歲。英國王室13日拔除安德魯王子的軍階與王室贊助，並表示他將不再被稱為「殿下」，安德魯將以普通公民身分進行在美國的性侵訴訟。

★魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 「在車上」獲最佳外語片

第79屆金球獎頒獎典禮9日低調登場，43歲日本導演濱口龍介執導的「在車上」贏得電影類最佳外語片獎殊榮，而去年掀起全球話題的「魷魚遊戲」，男主角李政宰雖在電視的戲劇類視帝獎項敗給HBO影集「繼承之戰」的傑瑞米史壯，但資深演員吳永秀一舉贏得最佳男配角獎肯定。

國內新聞

★西堤餐廳群聚增3顧客3學生確診 擴大採檢7日後用餐者

桃園市長鄭文燦15日表示，西堤餐廳染疫案新增3名顧客、3名學生確診，將通知7日以後在這間西堤餐廳用餐的顧客採檢；桃園市國高中15日開始取消戶外教學、畢業旅行等活動。

★林靜儀當選中2區立委 林昶佐罷免案遭否決

民進黨候選人林靜儀（左）9日在台中市第2選區立委補選勝出。台北市無黨籍立委林昶佐（右）罷免案未達門檻遭否決。中央社記者吳家昇、張皓安攝 111年1月9日

台中市第2選區立委補選、台北市第5選區立委罷免案9日同步登場，民進黨候選人林靜儀在台中市第2選區勝出，贏了國民黨籍候選人顏寬恒近8000票。台北市第5選區無黨籍立委林昶佐罷免案，同意票為5萬4813票，未達罷免門檻的5萬8756票、仍差3943票，因此遭否決。

★張清溪13日搭捷運昏倒送醫不治 享壽74歲

國立台灣大學經濟學系教授張清溪13日搭捷運時，忽然昏倒沒意識，警消接獲通報趕到現場將張清溪送醫急救，但經搶救仍不治，享壽74歲。

★人口連兩年負成長 2021年出生數結婚率創新低

2021年出生數為15萬3820人，創史上新低。（中央社製圖）

內政部公布110年人口總數為2337萬5314人，較109年減少18.5萬人，人口連2年負成長。全年新生兒15萬3820人，且每個月出生數都低於死亡數；結婚1萬3131對，粗結婚率也是歷史新低。

★人口負成長又逢虎年 育兒津貼8月起調至5000元

衛福部表示，今年8月起，未滿2歲兒童育兒津貼調高至每月新台幣5000元、托育補助增至8500元，盼減輕育兒負擔。

★立院三讀通過海空戰力提升特別預算 列2369億餘元

立法院臨時會院會三讀通過中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，總經費原列新台幣2372億6999萬7000元，審議結果減列3億1000萬元，改列為2369億5999萬7000元，全數以舉借債務支應。

★龐建國墜樓亡 生前傳訊台灣不公不義、生不如死

前立法委員、文化大學教授龐建國11日墜樓身亡。文大校方表達震驚與不捨，而龐建國凌晨曾在通訊軟體LINE群組傳訊「生不如死」，群組中有人留言安撫，但仍接獲死訊。

★國發會：政府六大措施穩定物價 讓民眾安心過年

國發會表示，為穩定國內物價，政府攜手民間提出六大措施，包括公用事業費率凍漲、穩定交通客貨費價格、平穩健保給付藥品價格、維持民生用品價格平穩等，希望讓民眾安心過年。

★宜蘭地檢署：林姿妙涉貪污洗錢 列被告無保請回

宜蘭地方檢察署14日表示，涉及貪污與洗錢遭列被告的宜蘭縣長林姿妙（前中）遭廉政署與檢方約談，經訊問後認為林姿妙還有配合調查的必要，無保請回。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年1月14日

宜蘭地方檢察署14日表示，涉及貪污與洗錢遭列被告的宜蘭縣長林姿妙，遭廉政署與檢方約談，經訊問後認為林姿妙還有配合調查的必要，無保請回，待後續配合調查。

★F-16V墜海 尋獲生理組織驗DNA為飛行官陳奕

F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕失聯，在失事地點發現零星生理組織，14日送驗比對DNA，報告結果晚間出爐，與飛官陳奕母親存在一親等關係，確實為陳奕本人。