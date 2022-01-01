1226-0101一週大事

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香港警方2021年12月29日立場新聞查抄立場新聞，逮捕6名高層與前高層人員。前董事何韻詩（圖）等4人30日獲准交保，案件將於2月25日再訊。（美聯社）

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一週大事關注焦點：立場新聞遭查抄／緬甸小鎮屠殺／屠圖大主教辭世／韋伯太空望遠鏡／林智堅不選大新竹市長／長榮海運年終／產檢假增至7天／總統新年談話

國際新聞

★港警查抄立場新聞 2主管遭起訴、何韻詩等4人交保

香港警方2021年12月29日查抄支持泛民主派的立場新聞，拘捕6名高層或前高層人員，包括曾任董事的歌手何韻詩等知名人士。立場新聞網站、社群隨即宣布停止運作並移除內容。港警作為引起各界批評，美國國務卿布林肯指中國沒自信，強調新聞工作並非煽動，要求立即放人。前總編輯鍾沛權和前代理總編輯林紹桐30日被扣串謀發布煽動刊物罪，何韻詩、方敏生、吳靄儀、周達智等4人獲准交保，案件將於2月25日再訊。

★Omicron打亂全球跨年趴 台灣紐澳逆勢歡慶迎新年

多國跨年活動遭疫情攪局喊卡，台灣、澳洲、紐西蘭等國仍逆勢歡慶新年。圖為澳洲雪梨2022跨年煙火。（法新社）

Omicron變種病毒蔓延，路透社統計，12月24日至30日全球日均確診超過100萬例，美國、加拿大、阿根廷、法國、葡萄牙、英國、義大利等單日確診都衝上歷史新高。各國跨年活動連續2年遭疫情攪局喊卡，但台灣、澳洲、紐西蘭、南非等國仍舉辦歡慶新年活動，連北韓也放煙火迎接2022年。

★印度神廟跨年群眾踩踏 釀至少12死20傷

印度西北部查摩與克什米爾的格德拉發生跨年憾事，1日清晨2時許大批人潮湧入毗濕諾女神廟，有信徒在聖殿外爭執引發推擠，釀成踩踏事件，至少12名信徒喪生、20人受傷。印度總理莫迪宣布，發給每名死者家屬慰問金20萬盧比（約新台幣7.4萬元）、傷者每人5萬盧比（約新台幣1.8萬元）。

★緬甸小鎮平安夜大屠殺35死 美歐籲對軍政府武器禁運

緬甸東部普盧索鎮12月24日至少35人遭殺害焚燒，受害者包括婦女和孩童，非營利組織「拯救兒童基金會」2名工作人員也遇害。當地人權監督團體與媒體指是軍政府部隊所為，聯合國安全理事會發表譴責，美國、歐盟也呼籲對緬甸軍政府實施武器禁運。

★南非屠圖大主教90歲辭世 捍衛人權「不會敬仰恐同的上帝」

南非屠圖大主教（前）12月26日辭世，享壽90歲。他生前從不畏懼對當權者訴說真相，1984年以對抗國內少數白人專權，榮獲諾貝爾和平獎。（中央社檔案照片）

南非屠圖大主教（Desmond Tutu）12月26日辭世，享壽90歲。他1984年以對抗國內少數白人專權，榮獲諾貝爾和平獎，堪稱南非道德指標。屠圖也為反童婚、西藏議題發聲，晚年支持安樂死，曾發誓不會敬仰恐同的上帝，「我拒絕到歧視同性戀者的天堂。我會說不好意思，我寧願到另一個地方。」

★美俄2度通話 蒲亭警告拜登西方制裁恐致兩國決裂

俄羅斯與西方國家的關係因烏克蘭而趨緊張之際，美國總統拜登與俄羅斯總統蒲亭12月30日進行當月第2度通話。拜登表示，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國與盟友和夥伴將作出果斷回應。蒲亭則告誡，西方國家若對莫斯科祭新制裁措施，可能導致俄美關係破裂，會是個重大錯誤。

★NASA歷時30年打造 韋伯太空望遠鏡耶誕節升空

美國國家航空暨太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡歷時約30年、斥資約90億美元（約新台幣2492億元）打造，於12月25日升空寫下歷史。韋伯望遠鏡採加拿大和歐洲製造的儀器，超過一萬人參與，它將接替哈伯太空望遠鏡繼續探索太空。韋伯太空望遠鏡環繞太陽軌道運行，而非地球軌道，且比哈伯望遠鏡靈敏約100倍。

★旱澇夾擊加拿大 全球薯條芥末大缺貨

加拿大大草原與太平洋沿岸近期分別遭遇乾旱與洪災襲擊，影響農作物產量和運輸，導致全球薯條和芥末供應短缺，小麥、芥末、大麥等農作物產量降幅是10年首見，主要是加拿大西部乾旱所致。卑詩省11月因水災影響馬鈴薯出口，日本麥當勞一度宣布不供應大薯與中薯，現已恢復販賣。

★強烈寒流襲日本降雪量破紀錄 京都「雪金閣」美景再現

日本12月26日開始許多地區降下大雪，金閣寺屋緣覆蓋上白雪，呈現「雪化妝」的夢幻美景。（共同社）

日本12月26日開始遭強烈寒流侵襲，近畿北部降雪量創紀錄，東京千代田區睽違45年在12月出現零下低溫。部分高速道路受阻、30多個國內線航班也取消，各地也出現大雪奇景：京都金閣寺呈現「雪化妝」夢幻畫面、滋賀縣電車外積雪達半個車門高、北海道麥當勞叔叔人像被積雪覆蓋，僅剩半顆頭露出。

★解體前靠維穩勉強續命 看懂蘇聯30年後為何仍難入土為安

蘇聯於30年前的1991年12月25日宣告解體，俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭3個蘇聯創始成員國的領導人於同年12月8日簽署指標性的「別洛韋日協定」，宣告作為國際法主體及地緣政治現實，蘇聯不復存在，但蘇聯果真「消失」了嗎？中央社製作專題帶你了解這個曾經世界最大的政權對後世產生何種影響。

國內新聞

★林智堅宣布不選大新竹市長 王惠美爭取彰化升格

新竹市長林智堅（左3）12月27日宣布不參選2022「竹竹併」後大新竹市長。（中央社檔案照片）

新竹市長林智堅12月27日宣布，為促使朝野加速修法讓大新竹合併升格，他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望促成各黨一起支持新竹人對大新竹合併的訴求，希望這決定促使在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率討論回歸正軌。彰化縣長王惠美30日再次向中央喊話，若升格為直轄市，台中、彰化兩市成為雙引擎，對於中部發展絕對更快。

★盧秀燕證實台積電台中擴廠案進行中 投資金額上看1兆元

台積電總裁魏哲家（左）12月24日率隊前往台中市政府拜會，台中市長盧秀燕（右）表明歡迎台積電在台中擴廠。（圖取自台中市政府網頁taichung.gov.tw）

對於台積電2奈米廠可能選在台中擴廠，台中市長盧秀燕12月27日表示，會請台積電提出水電計畫，地方與中央都非常重視，目前案子正進行當中。若順利，預計吸引7000至8000人在台中就業，增加在地就業機會，投資金額上看1兆元。台積電公司總裁魏哲家帶領副總王英郎、李俊賢及莊子壽於24日拜會台中市政府，盧秀燕力推台中，雙方就台中產業硬實力、投資環境展開交流。

★勞工及配偶新增2日產檢、陪產檢假 薪資政府出

立法院12月28日三讀通過修正性別工作平等法部分條文，讓勞工配偶有陪產檢和陪產假共7日，較現行規定多2天，勞動部說，新增2天的薪資由雇主先支付，後續再向勞保局申請。

★台電等捐款壽山動物園改建 經部：企業社會責任

台電、中油、中鋼等國營企業將捐款新台幣上億元給高雄壽山動物園改造工程，遭質疑是「不樂之捐」；經濟部12月29日表示，捐款皆基於企業社會責任，並符合公司治理精神及相關法規。高雄市長陳其邁說，國營事業回饋地方協助建設，已行之有年，各縣市政府也都有。

★酒駕修法 王國材：初犯可沒入車輛、同車連坐最高罰1.5萬

高雄12月26日發生酒駕車禍釀1死3傷，肇事駕駛黃子洋已是第3度酒駕，造成1家4口天倫夢碎，引起譁然。交通部長王國材29日在道安委員會議中討論嚴懲酒駕的修法方向，包括初犯致他人重傷或死亡即沒入車輛，以及酒駕者同車乘客的罰鍰提高至1.5萬元。

★空手道代表隊13人染疫 體育署：選手教練都屬輕症

台灣空手道代表隊日前赴哈薩克參加亞錦賽後返台，團隊中共13人確診。體育署12月29日表示，確診的選手、教練都屬輕症與無症狀。隨團作移地訓練的東奧銅牌好手「小清新」文姿云則向記者表示「我很好」。

★12/31增41例境外移入創新高 北市防疫旅館3人染Omicron

國內12月31日新增41例境外移入個案，創下抗疫近2年以來境外移入新高。另外，北市防疫旅館先後驗出3名COVID-19確診病例，指揮中心1日表示，經基因定序確定3人都染Omicron變異株，但仍無法排除群聚感染可能性，將進一步評估。

★台股今年飆漲3486.31點史上第三強 上演7大驚奇

台股今年在航運股風起雲湧、當沖熱度飆升下，加權指數不僅創下18291.25點歷史新高，全年更飆漲3486.31點，創下史上第三強的多頭表現，漲幅更居全球主要股市第五。台股30日終場以18218.84點封關，小跌29.44點，成交值新台幣2631.67億元。

★長榮海運獲利大爆發 傳年終獎金最高領40個月

外傳長榮海運發給員工最高40個月年終獎金，長榮回應，一向依營運績效及員工個人表現核發。（中央社檔案照片）

長榮海運受惠於2021年獲利大爆發，外傳發給員工最高40個月新台幣200萬元年終獎金，長榮強調年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。今年運價上漲帶動貨櫃三雄營運暢旺，長榮累計前3季稅後盈餘為1582.79億元，EPS高達30.27元。

★2022新年談話 總統：挺香港民主自由立場不變

總統蔡英文1日發表2022年新年談話表示，將持續關注香港情勢，並強調追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變。蔡總統上午在副總統賴清德陪同下發表2022年新年談話，宣示四大主軸分別是持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權。