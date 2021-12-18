1212-1218一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：立陶宛撤回駐中人員／聯準會轉鷹派／海地油罐車爆炸／COVOVAX疫苗／四大公投結果／防疫旅館群聚／央行打炒房／春節檢疫上路

國際新聞

★立陶宛不滿遭北京單方面降級 召回駐中使館人員

立陶宛15日召回駐中國臨時代辦契雅佩涅，宣布駐中國大使館將改以遠距方式運作。立陶宛外交部表示，北京單方面要求立陶宛駐中國大使館改名為「代辦處」，且要求駐中人員重新申請證件，否則將失去合法居留身分，相關作為已違反維也納外交關係公約，也引發人身安全疑慮。

★聯準會轉鷹派將加速縮減購債 料明年加息3次

美國聯準會為對抗通貨膨脹，15日宣布鷹派貨幣政策，加快縮減COVID-19疫情爆發後支撐經濟的購債計畫規模，每月減碼金額倍增至300億美元。聯準會官員預期明年至少3度升息，2023年及2024年則分別兩度升息，實施近2年的超寬鬆貨幣政策接近尾聲，美股3大指數也在決策公布後翻紅收高。

★30龍捲風襲美路徑逾300公里 肯塔基等6州78人罹難

美國肯塔基州州長13日指出，受到毀滅性龍捲風侵襲，肯塔基州至少64人死亡。圖為肯塔基州許多住宅和建築都被龍捲風摧毀。（安納杜魯新聞社）

美國中西部等6個州10日晚間遭30個龍捲風侵襲，路徑長達約322公里，目前78人喪命、逾百人下落不明，傷亡數恐持續攀升。其中，重災區肯塔基州至少64人死亡，總統拜登宣布屬重大聯邦災難，為額外的聯邦援助鋪路。伊利諾州愛德華市的亞馬遜公司倉庫屋頂部分坍塌，至少6名工人罹難。

★海地油罐車翻覆爆炸75死 民眾瘋搶漏油釀慘重傷亡

海地14日發生油罐車翻覆爆炸事件，民眾趁著油罐車翻覆時搶裝漏油，已知至少75人喪命。（美聯社）

加勒比海島國海地的城市海地角14日上午發生油罐車爆炸事件，至少75人喪命、約40間房屋陷入火海。油罐車駕駛疑為閃避一台摩托車，失控翻覆。當地輸油管線被幫派分子把持，燃料嚴重短缺，汽油成為稀有商品，許多民眾在意外發生時衝上前去搶裝漏油，導致死傷慘重。

★COVOVAX疫苗列世衛緊急使用名單 助低收入國家抗疫

世界衛生組織17日宣布，批准將COVOVAX疫苗列入緊急使用名單。這支疫苗由美國Novavax醫藥公司與合作夥伴印度血清研究所生產，以COVOVAX品牌上市銷售，採蛋白質次單位技術，防護力超過9成，對變異病毒株也有效。COVOVAX也是疫苗全球取得機制（COVAX）組合的一部分，不用儲放於超低溫環境，將可為低收入國家提供更多疫苗。

★大阪診所火災釀24死 61歲男患者疑縱火命危

日本大阪市17日上午發生嚴重火警，目前確認24人死亡，警方朝人為縱火方向偵辦。（共同社）

日本大阪市一棟大樓17日上午發生火警，24人確認死亡。該棟建築為8層樓鋼筋水泥建物，靠近JR北新地站，起火的4樓是診所，有身心醫學、精神科與內科門診等。目擊者供稱，一名61歲男子走進診所，把所攜紙袋放在暖氣設備附近後再踹倒，紙裝內流出的液體引發火勢，這名疑涉縱火者曾赴診所就診，目前命危急救中。

★G7外長會議首邀東協成員國 聚焦中國俄羅斯與台海情勢

七大工業國集團（G7）11至12日在英國利物浦召開部長級會議，今年首度邀請東南亞國家協會（ASEAN）成員國。會議中除了中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭成為戰略討論焦點，主持人英國外相特拉斯也關切台海穩定的重要性，重申將致力與印太區域合作。

★全球488名記者遭拘留創新高 中國監禁最多緬甸居次

無國界記者組織16日發布年度報告，顯示全球遭到拘留的記者人數創25年新高，共有488人身陷囹圄，較去年同期增加20%，其中又以中國監禁127名記者最多，很大程度歸因於北京對香港實施國安法，而緬甸則以關押53名記者居次。

★2024巴黎奧運打破傳統 開幕式塞納河上登場

巴黎奧運開幕典禮將在2024年7月26日於塞納河上登場，打破長年來夏季奧運在體育館舉行開幕式的傳統。圖為巴黎奧運組委會公布開幕式模擬照。（圖取自twitter.com/jeuxolympiques）

巴黎奧運開幕典禮將在2024年7月26日於塞納河上登場，打破長年來夏季奧運在體育館舉行運動員和官員入場式的傳統。主辦單位13日表示，開幕式預計有60萬人參加，為至今最大的奧運典禮，屆時160多艘搭載200多國運動員和官員的船隻，將在市中心奧斯特里茲橋與耶拿橋間航行約6公里。閉幕式預定在艾菲爾鐵塔對面的托卡德洛廣場舉行。

★馬斯克影響力從地球到太空 獲選時代雜誌風雲人物

美國時代雜誌（Time）13日宣布，影響力超越地球、延伸到太空的美國特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）獲選年度風雲人物。時代雜誌形容，身為世界首富，馬斯克的巨額財產只是自身能力的「附帶效果」，且他的話被大批信徒奉為圭臬，隨手一則推文也能撼動股市。在攸關人類存續的各項領域中，他不僅能看出、且能做到別人做不到的事。去年獲選的是現任美國總統拜登和副手賀錦麗。

國內新聞

★公投開票4案全遭否決 不同意均破400萬、投票率41%

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，民眾上午前往投票所投票，將公投票投入票匭。中央社記者張新偉攝 110年12月18日

史上首次公投未綁大選，四大公投18日投、開票，投票率41%，除都未過門檻，且不同意票多於同意票，全遭否決；其中12個縣市四案同意多過不同意、8縣市四案不同意多過同意。

★台北桃園防疫旅館群聚 7例境外移入改判本土

台北、桃園出現防疫旅館群聚感染，指揮中心指揮官陳時中17日宣布，7例COVID-19境外移入病例改判為本土病例，包括桃園6例、台北1例。

★央行第4波打炒房 自然人第3戶以上限貸4成17日起實施

中央銀行16日舉行理監事會，祭出第四波打炒房並提出4大管制。（中央社檔案照片）

儘管政府各部會齊力祭出打炒房措施，房地產市況依舊火熱，中央銀行16日舉行理監事會，祭出第4波打炒房並提出4大管制，包含自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款的最高成數一律降為4成，12月17日起實施。

★若韓國進CPTPP台灣無法加入 經長：七大產業將受衝擊

韓國13日宣布展開加入CPTPP程序，經濟部長王美花15日表示，國內很多出口面臨高關稅的產業，剛好都跟韓國是競爭關係，如果韓國能夠加入CPTPP，台灣卻無法加入，對台灣是非常大的傷害。

★春節檢疫開放首日逾3千人入境 逾半選7+7方案

春節檢疫專案14日上路，根據指揮中心統計，首日共有3615名旅客入境，約53%選擇7+7方案，另有15%選10+4方案、約32%維持14天住防疫旅館。

★二級警戒延長到12/27 防Omicron口罩暫不放寬

中央流行疫情指揮中心13日宣布，自14日至27日，仍維持疫情警戒標準為第2級，為預防Omicron疫情，境內口罩政策暫不放寬，但也無加嚴必要性，籲民眾配合。

★中研院P3實驗室人員染疫案 採檢465人均陰性

一名已離職的中央研究院P3實驗室人員確診COVID-19，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日公布，目前累計採檢465人均陰性，共有110人居家隔離、36人自主健康管理、340人自我健康監測。