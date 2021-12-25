1219-1225一週大事

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Omicron變異株擴散，英國、法國24日通報新增確診病例雙雙創新高。圖為巴黎民眾在平價購物商場「巴黎大堂」的耶誕樹前與耶誕老人合照。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 110年12月24日

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一週大事關注焦點：耶誕節歐美疫情／朴槿惠獲特赦／智利新總統／烏俄情勢／衛生紙喊漲／投資台灣方案延長／育嬰留停津貼／地制法修法

國際新聞

★耶誕節前夕英法確診數飆新高 全球取消逾4500航班

耶誕節是歐美重要節日，但今年Omicron肆虐，各國籠罩在疫情之下。英國24日新增12萬2186起確診，再創單日新高。法國增9萬4124人染疫，連2天打破單日最高確診數紀錄，但市區人潮不減、賣場摩肩接踵，與緊張疫情大相徑庭。義大利23日確診數也較前一週激增逾70%，政府禁止跨年活動。全球商業航空公司在耶誕節週末總計取消逾4500個航班，影響民眾耶誕假期旅行。

★蒲亭首度暗示烏俄邊界可能爆衝突 美國明年擬談判

俄羅斯與烏克蘭情勢持續升溫，俄羅斯總統蒲亭21日警告，若西方維持明顯具有挑釁意味的立場，「我們將採取適當的軍事-技術報復措施」，這是他首次暗示可能爆發衝突。俄羅斯日前向美國和北大西洋公約組織提出安全保證草案，法新社報導，美國準備從明年1月初起與俄國談判。

★韓國前總統朴槿惠獲特赦 離大選不到80天時機受矚目

韓國24日公布特赦名單，因收賄、濫權遭判刑20年的前總統朴槿惠在列。（韓聯社）

韓國24日公布特赦名單，前總統朴槿惠在列。朴槿惠因閨密干政醜聞，2017年遭彈劾下台，之後因涉收賄、濫權等罪行，遭判20年刑期。獲特赦的受刑人可在12月31日獲釋、減刑或復權，法務部表示，盼能治癒社會衝突。韓國總統大選2022年3月9日舉行，距今剩不到80天，文在寅政府在此時特赦朴槿惠，動機引發各界議論。青瓦台強調特赦決定未與黨內討論，無政治意圖。

★智利總統大選35歲柏瑞克勝出 左派強勢回歸

智利左派候選人柏瑞克（前）19日贏得總統大選。（圖取自facebook.com/gabrielboric）

智利35歲候選人柏瑞克（Gabriel Boric）19日贏得總統大選，成為歷來最年輕的領導人，也代表左派強勢回歸。他2011年以學運領袖之姿在政壇展露頭角，2014年當選國會議員，不愛打領帶、身上有刺青的形象跳脫傳統。柏瑞克將擔負起完成新憲法的任務，有望為性別平權、原住民權利和環保等議題帶來重大改革。

★超級颱風重創菲律賓釀375死 逾45萬人無家可歸

超級颱風雷伊16日重創菲律賓南部，截至20日死亡人數攀升至375人。許多地區的通訊中斷、屋頂被掀開，村莊也被淹沒，逾45萬人無家可歸。國際也紛紛伸援，運送衛生用品、帳篷等物資，聯合國將為受災戶募集逾1億美金（約新台幣28億元）。

★拜登簽法案限制新疆產品進口 中國喊抵制英特爾、沃爾瑪

美國國會稍早通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」，總統拜登23日迅速簽署，將全面限制新疆產品進口，展現美國反制中國在新疆作為決心。美國半導體龍頭英特爾近日要求供應商禁用來自新疆的勞工或產品，遭中國批評。英特爾回應，初衷是遵守美國法律，並非表達立場。美國零售巨頭沃爾瑪被控門市下架新疆產品，引發中國消費者怒火，陷入遭全面抵制危機。

★Novavax疫苗獲世衛批准 成第10支緊急使用疫苗

美國Novavax醫藥公司研發的Nuvaxovid疫苗21日獲世衛批准，列為緊急使用清單上的第10支疫苗。（路透社）

世界衛生組織21日批准美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發的Nuvaxovid疫苗，列為緊急使用清單上第10支COVID-19疫苗。這支疫苗為兩劑型，根據試驗報告，可幫助對抗Omicron。

★孟加拉渡輪起火 500乘客至少37死逾百傷

孟加拉24日一艘渡輪遭大火吞噬，至少37人喪生、百人受傷。警方表示，這艘渡輪在首都達卡南方鄉村附近的河中起火，當時船上約有500名乘客，死者多數是喪命於火警，其他人則是跳入河裡溺斃。專家稱孟加拉造船廠安全標準鬆散又經常超載，因此渡輪事故頻傳。

★日本宣布不派官員赴北京冬奧 但拒稱外交抵制

美國日前以中國侵犯人權為由，表明不派政府官員出席北京冬奧，進行外交抵制，英國、加拿大、澳洲等國也跟進。日本24日宣布不派政府官員出席，由東奧組委會主席橋本聖子等3人代表出席。但被詢及是否為「外交抵制」時，日本官方說沒有特定名稱。

★艾爾段才誓拚通膨降為4% 匯價創新低兌歐元破20里拉

土耳其總統艾爾段主導積極寬鬆貨幣政策，里拉慘跌、通膨破21%。他18日表示，過去他曾讓通膨率降到約4%，這情況很快會再度發生，並強調不會讓人民被利率壓垮。結果里拉20日續貶，兌歐元破20里拉，匯價再創歷史新低。

國內新聞

★高鐵宜蘭站址確定採用第5案 最快2025年動工

高鐵延伸宜蘭最快2025年動工，宜蘭站址確定在先前共識最高的第5案，位於宜蘭縣政中心以南350公尺處。（中央社製圖）

交通部長王國材19日表示，高鐵延伸宜蘭最快2025年動工，高鐵宜蘭站址確定會在先前共識最高的第5案，也就是位於宜蘭縣政中心以南350公尺處的折衷案。

★疫苗第3劑建議4對象優先接種 24日起全廠牌混打

國內外COVID-19疫情持續，中央流行疫情指揮中心20日宣布，據ACIP專家建議，將65歲以上長者等4大對象列第3劑優先施打，24日起全廠牌混打，嚴重不良反應者，經醫師評估可施打AZ疫苗。

★攸關大新竹合併升格 地方制度法修正草案付委審查

總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，盼執政黨團全力支持行政院長蘇貞昌所領導的行政團隊；也期盼朝野以國家發展為共同目標，支持中央政府總預算，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。立法院會24日處理報告事項議程，在野黨團提議將攸關大新竹合併升格的地方制度法第4條條文修正草案退回程序委員會，但表決未能通過，將交由內政、司法及法制委員會審查。

★台積電赴日本設廠投審會點頭 擬明年興建2024年底生產

經濟部投審會20日通過台積電赴日建廠申請，理由為赴日設廠為台日指標性企業合作，且相關製程技術落後台灣至少一個世代，應無高階製程外流疑慮，台灣半導體仍保有國際競爭優勢。台積電將於日本熊本縣設立子公司JASM，預計明年開始興建晶圓廠，並於2024年底前開始生產。

★歐盟承認台灣數位接種證明 莊人祥：利加速入境

歐盟21日宣布承認台灣數位COVID-19疫苗接種證明，將於12月22日生效。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，此決議加速台灣民眾入境歐盟國家手續，但檢疫制度仍維持現狀。

★北市議會否決敬老金覆議案 市府擬請政院函告條例無效

台北市議會22日不記名表決台北市政府對發放重陽敬老金提出的覆議案，贊成維持原決議共48票，已達出席議員2/3門檻，北市府覆議案遭否決。北市法務局長袁秀慧表示，將請行政院函告條例無效。

★政院敲定投資台灣三大方案延長3年 估吸引9千億資金

行政院會23日拍板延長「投資台灣三大方案」，方案延長3年至民國113年底，利息補貼比率數維持現狀，預期新增新台幣4300億元貸款額度，而吸引投資台灣的資金規模可達9000億元，共創造4萬個就業機會。

★衛生紙喊漲 經長：廠商反映進口成本上漲4到5成

永豐實證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中抽取式衛生紙漲幅平均約8%。圖為民眾選購衛生紙。（中央社檔案照片）

旗下有「五月花」等衛生紙品牌的永豐實24日宣布漲價，抽取式衛生紙漲幅平均約8％。經濟部長王美花表示，有接獲廠商反映進口成本上漲40％至50％，並表示會在農曆年前維持原價，會再向廠商了解相關細節。

★立院三讀軍公教勞同步 夫妻可同時領育嬰留停津貼

立法院會24日三讀通過就業保險法部分條文，刪除父母應分別請領育嬰留停津貼相關條文，未來夫妻均可同時申請育嬰留停津貼。

★橋頭科學園區招商啟動 蔡總統：力拚最短時間到位

科技部、內政部及高市府24日攜手舉辦「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」，總統蔡英文（左4）、經濟部長王美花（左2）、高雄市長陳其邁（左3）、科技部長吳政忠（右3）、行政院副院長沈榮津（右4）出席啟動儀式。中央社記者董俊志攝 110年12月24日

橋頭科學園區24日舉行選地招商啟動典禮，總統蔡英文表示，希望全力讓橋頭科學園區在最短時間內到位，這是台灣面臨全球競爭時，再加入一個生力軍，南部將來會是很有競爭力的高科技所在地，也會是全球最重要的高科技聚落。