日本宣布不派官員赴北京冬奧 但拒稱外交抵制

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日本內閣官房長官松野博一24日宣布不派政府官員出席北京冬奧，由東奧組委會主席橋本聖子等3人代表出席。（共同社）

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本內閣官房長官松野博一今天宣布不派政府官員出席北京冬奧，由東奧組委會主席橋本聖子等3人代表出席。當被詢及是否為「外交抵制」時，松野說沒有特定名稱。

北京冬季奧運預定明年2月舉行，美國日前以中國侵犯人權為由，表明不派政府官員出席，進行外交抵制；G7國家中的英國、加拿大跟進，但預定舉辦2024年夏季奧運的法國已表明不會外交抵制。

日本放送協會（NHK）報導，松野今天表示明年的北京冬季奧運，日本政府將不派閣員或政府相關人員出席，日方由東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子、日本奧會（JOC）主席山下泰裕，以及日本帕運會（JPC）主席森和之等3人代表出席。

媒體詢問這是否相當於美國對北京冬奧的「外交抵制」作法，但松野回應，作為日本政府，對日本的出席方式「不考慮使用特定名稱」。

原本外傳日本政府研議將派體育廳長官室伏廣治出席北京冬奧，松野說明室伏不出席的理由是因北京冬奧為防疫採取嚴格的限制措施，室伏無法直接與日本選手互動打氣，因此決定不出席。

松野表示，日本認為重要的是對於自由、人權與法治等國際社會的普遍價值，中國也應予以保障，日本的立場透過各種層級直接向中國方面表達；奧運與帕運是和平的運動祭典，日本因應北京冬奧的方式，是基於綜合考量上述各點所做出的判斷。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1101223