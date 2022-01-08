0102-0108一週大事

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一週大事關注焦點：哈薩克動亂／全球確診數破3億／歐元區19國通膨創新高／喬科維奇簽證遭撤銷／桃機相關確診累計14人／第3劑間隔縮至12週／公費流感疫苗開放全民接種／憲法訴訟法上路

國際新聞

★哈薩克燃料價格飆漲爆發動亂數十死 總統授權安全部隊無預警開火

哈薩克政府取消瓦斯的價格上限後，燃料成本幾天內翻倍，民眾走上街頭抗議，示威群眾5日攻佔機場、政府大樓並縱火，哈薩克政府5日宣布全國進入緊急狀態，並請俄羅斯派兵維和，目前已數十人死於動亂，包含18名員警，第一大城阿拉木圖2000人被捕，對外交通中斷。總統托卡葉夫表示，他已經授權安全部隊在暴力鎮壓反政府抗議活動時可無預警開火，不投降的人士將被「摧毀」。

★全球COVID-19確診數突破3億 34國單週新增染疫創紀錄

全球感染COVID-19病例數7日突破3億例。圖為法國民眾戴口罩行經艾菲爾鐵塔附近。（安納杜魯新聞社）

美國3日通報新增逾100萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，不僅刷新疫情爆發以來紀錄，更是全球首見單日破百萬確診。法新社依據官方數據統計，全球確診病例7日已突破3億例。全球有34國創單週新增染疫紀錄，其中8國分布在歐洲、7國在非洲，以及6國在拉丁美洲和加勒比地區。

★印尼煤炭短缺1月禁出口 專家：全球煤價看漲

印尼是世界上最大的燃煤出口國，2020年出口量達約4億公噸，中國、印度、日本及韓國為最大顧客。印尼能源部高階官員表示，由於擔憂對國內發電廠的供應過低，恐導致大範圍停電，印尼1月禁止煤炭出口。分析師指出，此舉可能在未來幾週推升全球煤價。

★美日2+2會談誓言嚇阻中國破壞區域穩定 日澳簽協定強化軍事合作

美國國務卿布林肯（右上）、國防部長奧斯汀（下）6日與日本外務大臣林芳正（左上）、防衛大臣岸信夫召開美日2+2安全諮商會談。（圖取自U.S. Department of State YouTube頻道網頁youtube.com）

國際聯合抗中，美日外長與防長6日召開2+2會談，雙方會後發表聯合聲明，誓言合作嚇阻中國破壞區域穩定行徑，並在必要時做出回應。聲明也強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。另外，日本首相岸田文雄與澳洲總理莫里森6日簽署「相互准入協定」；日媒指出，這是考量中國動向，盼加強兩國軍事合作，也是日本首度與美國外的他國簽署此類協定。

★能源價格飆漲 歐元區19國通膨創新高

歐盟統計局今年1月7日公布，能源價格上漲帶動消費者物價指數走高，歐元區19國去年12月消費者物價指數創下新高，年增5%，通貨膨脹正處於歐元區1997年有紀錄以來的最高水準，並打破去年11月創下的紀錄。

★蘇丹政局紛擾示威不斷 總理復職不到2個月宣布辭職

去年10月政變一度遭罷黜拘禁，而後復職的蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）今年1月2日辭職。（圖取自facebook.com/SudanPMHamdok）

蘇丹去年10月發生政變，總理哈姆杜克遭軟禁，11月21日與軍事領袖柏罕在電視轉播的典禮上達成協議，正式重返政府。不過，民主示威團體不認同這項協議，連續數週都有數以萬計人走上街頭，抗議哈姆杜克遭軍方鐵腕箝制。面對暴力情勢日益升高，哈姆杜克1月2日決定辭職，讓這個政局混亂的非洲國家再遭打擊。

★美科羅拉多州野火燒毀近千房舍 小鎮社區空拍全景剩灰燼

美國科羅拉多州數個小鎮遭到野火襲捲，令人震驚的空拍畫面顯示，街道幾乎都被燒成灰燼。（圖取自twitter.com/GovofCO）

美國天然災害接二連三，最新一起是襲捲科羅拉多州數個小鎮的野火，快速摧毀近1000棟房舍。令人震驚的空拍畫面顯示，整條街幾乎都燒成灰燼、破壞殆盡。蘇必略和路易維爾共有至少3萬3000人被告知要快逃離，許多人的背包李只有衣物等少量的東西。先前有報導指出，是電線掉落引起野火，但調查人員並未發現足以支持這項說法的證據，起火原因仍在調查中。

★加拿大宣布8852億和解協議 賠償遭迫害原住民兒童、改善制度

加拿大4日宣布兩項總金額400億加元（約新台幣8852億元）協議，賠償曾遭迫害的原住民兒童並改革兒福制度。圖為加拿大去年9月30日「全國真相與和解日」，一名學生行經活動標語。（路透社）

「加拿大第一民族兒童與家庭關懷協會」近15年前提出人權控訴，加拿大4日宣布兩項總金額400億加元（約新台幣8852億元）協議，一來賠償遭與父母拆散、被安置於兒福系統的第一民族原住民兒童，二來用於改革這套兒福制度。

★伊朗將領遇刺2週年 美軍遭襲、以色列媒體被駭

官員表示，美國率領對抗伊斯蘭國（IS）的聯軍3日在伊拉克射下2架武裝無人機，阻止對巴格達機場一處駐有聯軍建物的攻擊。同日，以色列兩大媒體則遭到駭客入侵。這距離美國出動無人機空襲巴格達國際機場，擊殺當時62歲的伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼正好滿2年。

★喬科維奇簽證遭撤銷恐缺席澳網 10日決定是否驅逐出境

世界球王喬科維奇（前）將爭取在10日舉行的聆訊推翻禁止他入境澳洲的決定。（圖取自twitter.com/djokernole）

塞爾維亞網球名將喬科維奇帶著不用強制接種COVID-19疫苗的醫療豁免6日抵達墨爾本，因不符合入境要求，簽證被撤銷，他尋求澳網衛冕及歷史性第21個大滿貫金盃橫生波折。對此，他爭取在10日舉行的聆訊推翻遭禁止入境澳洲的決定。

國內新聞

★桃機相關確診累計14人 陳時中：染疫司機Ct值高對社區影響小

8日新增2例COVID-19本土病例，都與桃機感染事件有關。（中央社製圖）

揮中心指揮官陳時中宣布8日新增2例本土病例，分別為桃機保全及防疫計程車司機，但這名防疫計程車司機2採Ct值高，研判對社區影響小，桃機相關感染累計確診達14人。

★COVID-19疫苗第3劑接種 間隔縮短至12週

指揮中心指揮官陳時中7日宣布，COVID-19疫苗追加劑間隔縮短為至少12週。（中央社檔案照片）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，建議所有18歲以上民眾都應接種第3劑COVID-19疫苗，並將間隔縮短至12週，但前2劑接種AZ疫苗者，第3劑不建議再打AZ疫苗。

★公費流感疫苗還有49萬劑 1/6起全面開放接種

衛福部疾管署表示，公費流感疫苗剩餘約49萬劑，自6日起將全面開放年滿6個月以上、尚未接種者施打，全國約3700多家合約院所可提供接種服務。另COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種持續進行，疾管署提醒，2種疫苗接種間隔應至少7天。

★國鼎COVID-19住院口服藥二期解盲達標 4月申請美EUA

國鼎生技COVID-19新藥二期解盲28天康復率100%，將申請美國申請緊急授權（EUA）審查。（中央社檔案照片）

國鼎董事長劉勝勇表示，研發中的COVID-19新藥Antroquinonol二期解盲達標，最快4月向美國FDA遞件申請緊急使用授權（EUA）；國鼎同時規劃三期臨床收案擴大到韓國、新加坡、歐洲等至少50個多國中心。新藥試驗數據顯示，主要評估指標試驗結果，在第14天用藥組患者的康復率是97.9%；而且用藥組在第28天所有病人都沒有死亡、也沒有呼吸衰竭，康復率是100%。

★杜絕酒駕 政院：相關有罪判決及假釋將從嚴認定

行政院會6日通過「道路交通安全精進作為」報告。（示意圖／中央社檔案照片）

行政院會6日通過「道路交通安全精進作為」報告，法務部提出酒駕對策，包含有罪判決從嚴認定易科罰金、假釋條件從嚴審核；行政院長蘇貞昌說，嚴懲酒駕，相關作法要迅速依法強力執行，杜絕僥倖。

★退輔會倪邦臣、程國峰3日啟程駐美 深化退伍軍人交流

台美關係升溫，為深化雙方退伍軍人交流合作、建立二軌外交，退輔會選派陸軍退役少將倪邦臣、海軍退役上校程國峰駐美，退輔會官員表示，兩人3日下午將啟程。

★憲法訴訟法上路 大法官可審違憲判決、人民可個案聲請

憲法訴訟法4日上路，司法院長許宗力在「憲法訴訟新制施行暨德國聯邦憲法法院法逐條釋義中譯本新書發表會」時說，大法官面對「違憲判決」時可依此法源審理，不再無奈含淚駁回。司法院則說，憲法訴訟法建立裁判憲法審查制度，此為特殊憲法救濟制度，非救濟冤案，也非第四審，而人民可就「個案」終局裁判後6個月內聲請釋憲。

★法院裁定許可 全台首個同志雙親收養家庭誕生

同志圍圍在婚前收養女嬰肉肉，但因法律規定，配偶喵喵無法成為肉肉法律上的家人，兩人提起訴訟，法院近日裁定許可喵喵的收養聲請，全台首個同志雙親無血緣收養家庭誕生。同婚團體彩虹平權大平台發文指出，這個裁定的效果只對訴訟的當事人成立，沒有通案的法律效力，呼籲政府修法解決同志收養家庭的困境。

★外交部：兩億美元投資基金 優先考慮赴立陶宛企業

駐立陶宛代表黃鈞耀5日透露，國發會將設立2億美元的「中東歐投資基金」投資立陶宛產業。（圖取自Pixabay圖庫）

駐立陶宛代表黃鈞耀5日透露，國發會將設立2億美元的「中東歐投資基金」投資立陶宛產業。外交部6日表示，若企業有意願赴立陶宛投資，政府會優先考量，但投資申請項目不限於立陶宛一國。

★移民署以班機分批遣返21中國籍偷渡犯

內政部移民署規劃以專案遣返在台灣的中國籍偷渡犯，經與陸方協調，分4梯次共23人會被遣返，因2人失聯已持續協尋，有21人以搭乘班機方式，陸續被遣返中國。